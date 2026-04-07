Mit vier Tipps die Speicherknappheit (halbwegs) meistern

Was Industrieunternehmen bei Bedarfsplanung, Komponentenanalyse und Beschaffung jetzt beachten sollten.

Der Speichermarkt stellt Unternehmen aktuell vor Herausforderungen. Die stark gestiegene Nachfrage, beispielsweise durch KI-Anwendungen und Rechenzentren, führt zu Knappheit und steigenden Preisen. System-D, Spezialdistributor für Industrial Storage, rät Kunden dazu, durch möglichst langfristige Planung ihrer Beschaffungsprozesse für Sicherheit zu sorgen und mögliche Engpässe durch die strukturierte Analyse von Komponenten bereits frühzeitig zu erkennen.

»Einfach abzuwarten und zu hoffen, dass die Situation vorübergeht, ist keine zielführende Strategie. Um handlungsfähig zu bleiben, raten wir Unternehmen vor allem zu einer proaktiven Vorgehensweise. Dazu zählt die Bedarfsplanung mit Forecasts ebenso wie eine frühzeitige Beschäftigung mit passenden Alternativprodukten«, erklärt Ludovic Henault, Geschäftsführer der System-D GmbH.

Der Distributor hat vier Tipps zusammengestellt, die Unternehmen dabei helfen können, durch die aktuelle Situation zu navigieren.

Langfristige Bedarfsplanung

Wo immer möglich, sollte eine langfristige Bedarfsplanung erfolgen, beispielsweise in Form von Forecasts für die nächsten ein bis drei Jahre. Unternehmen sollten ihren zukünftigen Bedarf analysieren und sich in Abstimmung mit ihren Beschaffungs- und Distributionspartnern frühzeitig Allokationsfenster sichern.

Verbindliche Rahmenverträge und Liefermodelle

Auch wenn Flexibilität häufig bevorzugt wird: Wer seinen Bedarf auf Basis von Forecasts langfristig einschätzen kann, sollte derzeit erwägen, verbindliche Rahmenverträge und Liefermodelle mit einem spezialisierten Distributor zu vereinbaren. Dies kann dabei helfen, Kontingente zu sichern. Viele Distributoren verfügen zusätzlich über ein eigenes Lager. Somit steht eine Reserve als zusätzliches Sicherheitsnetz für Notfälle zur Verfügung.

Strukturierte BOM-Analyse kann Engpässe frühzeitig aufdecken

In vielen Fällen ist es möglich, potenzielle Risikokomponenten bereits sehr frühzeitig zu identifizieren – deutlich bevor ein Engpass tatsächliche Auswirkungen auf die Produktion hat. Unternehmen sollten ihre Stücklisten (BOM/Bill of Materials) deshalb detailliert und systematisch auf solche Komponenten prüfen. Spezialisierte Distributoren unterstützen hierbei gerne. Sind problematische Komponenten identifiziert, ist es wichtig, sich möglichst frühzeitig mit passenden Alternativen zu beschäftigen.

Aktives Migrationsmanagement und technische Validierung

Partner des Vertrauens wie spezialisierte Reseller und Distributoren können Unternehmen nicht nur dabei helfen, geeignete Ersatzprodukte auszuwählen, sondern auch technisch und strategisch bei validierten Migrationen zur Seite stehen. Die Qualifikation neuer Speicherlösungen sollte sorgfältig erfolgen. Hier ist insbesondere darauf zu achten, dass eventuell erforderliche Systemanpassungen stabil und nachhaltig umgesetzt werden.

»Die derzeitige Speicherknappheit ist nach unserer Einschätzung nicht von kurzfristiger Natur, sondern wird mindestens noch bis ins Jahr 2027 anhalten. Für Unternehmen, die mit dieser Situation proaktiv umgehen, muss damit aber keinesfalls ein Kontrollverlust verbunden sein. Es geht vor allem darum, Transparenz über Bedarf, Bestände und Lieferketten zu erzielen. Der wichtigste Rat ist hier, frühzeitig das Gespräch mit den jeweiligen Distributoren zu suchen. Diese können nicht nur bei der Analyse unterstützen, sondern auch technisch geeignete Alternativen empfehlen«, so Henault weiter.

Als Spezialdistributor für Industrial Storage arbeitet System-D mit renommierten Speicherherstellern zusammen, um Interessenten individuell zugeschnittene, passgenaue Lösungen bieten zu können. Der Fokus liegt dabei auf einer herstellerunabhängigen Beratung, um die bestmögliche Lösung für den jeweiligen Anwendungsfall zu identifizieren.

Speicherknappheit

Es gibt aktuell eine deutliche, global spürbare Speicherknappheit für Server‑Hardware. Die Engpässe betreffen vor allem DRAM (DDR5, HBM) und NAND/SSD‑Kapazitäten, ausgelöst durch die extrem hohe Nachfrage aus KI‑Rechenzentren. Prognosen zeigen, dass sich die Lage bis mindestens 2027 nicht vollständig entspannen wird.

Warum gibt es eine Speicherknappheit?

KI‑Rechenzentren ziehen massiv Kapazitäten ab

Hersteller priorisieren HBM, DDR5 und Server‑DRAM, weil KI‑Cluster extrem hohe Margen bringen.

Dadurch fehlen Wafer‑Kapazitäten für klassische Server‑ und Consumer‑Produkte.

Angebot wächst zu langsam

IDC erwartet 2026 nur +16 % DRAM und +17 % NAND Angebotswachstum – unter dem historischen Durchschnitt.

Hersteller ziehen sich aus dem Consumer‑Segment zurück

Micron hat z. B. die Marke Crucial eingestellt, um Kapazitäten für KI‑Speicher freizumachen.

Auch Samsung und SK hynix verlagern Kapazitäten in Richtung HBM und Server‑DDR5.

Wie äußert sich die Knappheit?

Preise steigen stark

DDR5‑Kits haben sich seit 2025 verdoppelt bis verdreifacht.

256‑GB‑Kits (DDR4/DDR5) kosten teils 2.000–3.000 USD.

Lieferzeiten werden unberechenbar

Kontingente sind teils nur stundenweise verfügbar.

Preise ändern sich in immer kürzeren Intervallen.

Auswirkungen auf Server- und PC‑Beschaffung

PC‑Auslieferungen in APAC sollen 2026 um 13,7 % fallen – u. a. wegen Speicherknappheit.

Öffentliche Beschaffung leidet besonders

Bitkom warnt vor kaum kalkulierbaren Preisen und empfiehlt flexible Vertragsmodelle.

Wie lange dauert die Knappheit noch?

Mindestens bis Q4 2027, laut mehreren Branchenquellen.

Was bedeutet das für Unternehmen?

Für Unternehmen – mit Fokus auf IT‑Strategie, Beschaffung und B2B‑Technologie – ergeben sich klare Handlungsempfehlungen:

Frühzeitige Beschaffung & Vorratsplanung

Server‑RAM und Enterprise‑SSDs frühzeitig sichern, besonders für:

KI‑Workloads

Virtualisierung

Datenbanken

Storage‑Cluster

Flexible Verträge nutzen

Bitkom empfiehlt:

Preisgleitklauseln

Open‑Book‑Modelle

definierte Liefervorbehalte

Alternativen prüfen

HBM‑freie Konfigurationen

DDR4‑Bestandsware (solange verfügbar)

Tiered Storage (HDD + SSD‑Cache)

Cloud‑Kapazitäten als temporäre Entlastung

Lifecycle‑Management anpassen

Austauschzyklen verlängern

RAM‑Upgrades priorisieren

SSD‑Kapazitäten konservativ planen

Fazit

Ja – wir befinden uns in einer strukturellen Speicherknappheit, die durch KI‑Rechenzentren verursacht wird und mindestens bis 2027 anhält. Für Unternehmen bedeutet das: frühzeitig planen, flexibel beschaffen und Preisschwankungen einkalkulieren.

Albert Absmeier & KI

4137 Artikel zu „Speicher RZ“