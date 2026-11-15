Nachhaltig reisen: Warum ausgerechnet die Älteren häufiger handeln

83 Prozent der deutschen Reisenden wollen nachhaltiger verreisen – doch im Urlaub handeln oft die Älteren konsequenter als die Jungen. Gleichzeitig zwingt Extremwetter alle Generationen zum Umdenken: Hitze, Stürme und überfüllte Ziele verändern, wann und wohin Deutsche reisen.
Management Summary
- Hoher Anspruch: 83 Prozent der deutschen Reisenden ist nachhaltigeres Reisen wichtig oder sehr wichtig [1].
- Generationenparadoxon: Gen Z (73 %) und Millennials (71 %) wollen künftig nachhaltiger reisen, Babyboomer nur zu 40 %; beim tatsächlichen Verhalten liegen die Babyboomer vorn (z. B. Reisen außerhalb der Hauptsaison: 74 % vs. 37 % bei Gen Z).
- Unterschiedliche Schwerpunkte: Ältere punkten bei Recycling, regionalen Lebensmitteln und lokalen Geschäften, Jüngere bei kultureller Begegnung und Ökosystem-Schutz.
- Extremwetter als Treiber: 63 Prozent berücksichtigen Wetterrisiken bei der Zielwahl, 29 Prozent haben Reisen bereits geändert oder storniert.
- Handlungsbedarf für die Branche: 43 Prozent wollen überfüllte Ziele meiden, 42 Prozent außerhalb der Hauptsaison reisen – Angebote müssen Nachhaltigkeit, Wetterrisiko, Besucherdruck und Reisezeit zusammen denken.
Nachhaltigkeit bleibt für deutsche Reisende ein wichtiges Thema. Doch zwischen Anspruch und tatsächlichem Verhalten klafft offenbar eine Lücke, die besonders beim Vergleich der Generationen sichtbar wird. Zugleich verändert ein anderer Faktor die Reiseplanung quer durch alle Altersgruppen: extreme Wetterereignisse.
Nachhaltiger reisen wollen viele. Nach den Ergebnissen einer von Booking.com in Auftrag gegebenen Studie erklären 83 Prozent der deutschen Reisenden, dass ihnen nachhaltigeres Reisen wichtig oder sehr wichtig sei [1]. Doch die Untersuchung zeigt zugleich, dass die Bereitschaft, Nachhaltigkeit als Ziel zu formulieren, nicht automatisch bedeutet, im Urlaub entsprechend zu handeln.
Gerade beim Blick auf die Generationen entsteht ein bemerkenswertes Bild. Jüngere Menschen äußern häufiger den Wunsch, künftig nachhaltiger zu reisen. Bei zahlreichen konkreten Verhaltensweisen liegen jedoch ältere Reisende vorn.
Zwischen Anspruch und Verhalten
Besonders deutlich wird dieses Generationenparadoxon bei den Absichten für die kommenden zwölf Monate. EMEA-weit wollen 73 Prozent der Generation Z und 71 Prozent der Millennials nachhaltiger reisen. Bei der Generation X sind es 47 Prozent, bei den Babyboomern ab 61 Jahren lediglich 40 Prozent.
Wer allerdings nicht nach den Absichten, sondern nach dem tatsächlichen Verhalten in den vergangenen zwölf Monaten fragt, erhält teilweise das umgekehrte Bild.
So geben 51 Prozent der Babyboomer an, auf Reisen auf Recycling geachtet zu haben. In der Generation X sind es 46 Prozent. Unter Millennials sinkt der Anteil auf 29 Prozent, bei der Generation Z sind es 34 Prozent.
Ein ähnliches Muster zeigt sich beim Essen. 58 Prozent der Babyboomer haben nach eigenen Angaben versucht, im Urlaub möglichst regionale und saisonale Lebensmittel zu konsumieren. Bei der Generation X sind es 50 Prozent, unter Millennials 37 Prozent und in der Generation Z 38 Prozent.
Auch lokale und unabhängige Geschäfte profitieren stärker von den Gewohnheiten der älteren Reisenden: 49 Prozent der Babyboomer berichten, dort häufiger eingekauft zu haben. Bei der Generation X sind es 41 Prozent, bei Millennials 29 Prozent und bei der Generation Z 33 Prozent.
Besonders groß fällt der Unterschied bei Reisen außerhalb der Hauptsaison aus. 74 Prozent der Babyboomer berichten von entsprechenden Reiseplänen. In der Generation X sind es 58 Prozent, bei Millennials 40 Prozent und in der Generation Z lediglich 37 Prozent.
Damit zeichnet die Studie ein differenzierteres Bild als die verbreitete Vorstellung, dass ein ausgeprägtes Nachhaltigkeitsbewusstsein vor allem bei jüngeren Menschen automatisch zu nachhaltigerem Reiseverhalten führt. Zumindest bei den abgefragten alltäglichen Verhaltensweisen sind ältere Generationen teilweise konsequenter.
Wo die Jüngeren vorne liegen
Ganz eindeutig zugunsten älterer Reisender fällt der Generationenvergleich allerdings nicht aus. Sobald Nachhaltigkeit mit dem bewussten Kennenlernen lokaler Kulturen oder dem Schutz von Ökosystemen verbunden wird, verschiebt sich das Bild.
So geben EMEA-weit 35 Prozent der Generation Z und 31 Prozent der Millennials an, während der vergangenen zwölf Monate an einer Urlaubsaktivität teilgenommen zu haben, bei der sie etwas über die lokale Bevölkerung oder Kultur erfahren oder mit ihr interagiert haben. Bei der Generation X waren es 26 Prozent, bei den Babyboomern 25 Prozent.
Ähnlich sieht es bei Aktivitäten aus, die dem Wohlergehen oder Schutz lokaler Ökosysteme oder der Tierwelt dienen. Hier berichten 16 Prozent der Generation Z und 17 Prozent der Millennials von einer Teilnahme. Bei der Generation X sind es zehn Prozent, bei den Babyboomern sechs Prozent.
Nachhaltiges Reisen bedeutet damit offenbar je nach Generation etwas anderes. Während ältere Reisende häufiger klassische ressourcen\- und konsumbezogene Verhaltensweisen nennen, zeigen jüngere Gruppen stärkere Aktivitäten bei kultureller Begegnung und ökologischem Engagement.
Extremwetter wird zum Faktor bei der Urlaubsplanung
Noch gewichtiger für die Reisebranche könnte ein zweiter Befund sein: Extreme Wetterereignisse wirken sich inzwischen direkt auf Reiseentscheidungen aus.
63 Prozent der deutschen Befragten berücksichtigen das Risiko extremer Wetterbedingungen bei der Wahl ihres Reiseziels. 64 Prozent beziehen dieses Risiko in die Entscheidung ein, wann sie reisen. Ebenfalls 63 Prozent geben an, Reiseziele aktiv zu meiden, die für extreme Wetterbedingungen bekannt sind.
Damit geht es nicht mehr allein um abstrakte Einstellungen. Für einen beträchtlichen Teil der Reisenden beeinflussen Hitze, Stürme, Waldbrände oder Überschwemmungen konkrete Entscheidungen.
29 Prozent der Befragten aus Deutschland berichten, dass sie in den vergangenen zwölf Monaten Reisepläne wegen extremer Wetterbedingungen oder Naturkatastrophen bereits geändert oder storniert haben. 49 Prozent sagen zudem, bestimmte Reiseziele seien inzwischen zu heiß geworden, um sie zu besuchen. 41 Prozent haben Reiseziele aufgrund von Nachrichten über Extremwetter oder Naturkatastrophen von ihrer Wunschliste gestrichen.
Die Unsicherheit macht sich auch psychologisch bemerkbar. Jeweils 39 Prozent der Befragten bezeichnen extreme Wetterbedingungen bei der Reisebuchung als Stressfaktor beziehungsweise sagen, unberechenbares Wetter erschwere die Entscheidung über den richtigen Reisezeitpunkt.
Raus aus der Hauptsaison und weg von überfüllten Reisezielen
Parallel verändert sich der Blick auf stark frequentierte Destinationen. 43 Prozent der deutschen Reisenden wollen überfüllte Touristenziele meiden. Laut Booking.com entspricht dies einem Anstieg um zehn Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.
42 Prozent planen, außerhalb der Hauptsaison zu verreisen. Weitere 18 Prozent wollen künftig gezielt Reiseziele mit kühleren Temperaturen suchen.
Dabei spielen nicht ausschließlich persönliche Komfortinteressen eine Rolle. Unter den Befragten, die ruhigere Reiseziele wählen wollen, geben 49 Prozent an, nicht zum Übertourismus beitragen zu wollen. 29 Prozent möchten mit Reisen außerhalb der Hauptsaison den Druck auf Destinationen reduzieren.
Damit erweitert sich der Nachhaltigkeitsbegriff. Nicht nur Müllvermeidung, Energieverbrauch oder Transportmittel spielen eine Rolle. Auch die Frage, wann und wohin gereist wird, gewinnt an Bedeutung.
Zertifizierte Unterkünfte stoßen auf Interesse
Auch Nachhaltigkeitszertifizierungen von Unterkünften bleiben relevant. EMEA\-weit gibt ungefähr ein Drittel der Befragten in jeder Altersgruppe an, in den kommenden zwölf Monaten in einer Unterkunft mit Nachhaltigkeitszertifizierung übernachten zu wollen.
Booking.com verweist in diesem Zusammenhang zusätzlich auf Buchungsdaten der eigenen Plattform. Demnach wurden 2025 weltweit mehr als 100 Millionen Übernachtungen in Partnerunterkünften gebucht, die über eine Nachhaltigkeitszertifizierung durch anerkannte unabhängige Dritte verfügten.
Nachhaltigkeit wird zur Frage konkreter Entscheidungen
Die Untersuchung zeichnet damit weniger das Bild eines einheitlichen Trends als das einer zunehmenden Differenzierung. Nachhaltiges Reisen lässt sich nicht allein am Alter festmachen. Während jüngere Reisende häufiger entsprechende Absichten äußern und bei bestimmten kulturellen sowie ökologischen Aktivitäten vorne liegen, zeigen ältere Generationen bei einer Reihe alltäglicher Verhaltensweisen eine höhere Beteiligung.
Gleichzeitig tritt mit extremen Wetterbedingungen ein Faktor in den Vordergrund, der Generationengrenzen überschreitet. Wenn Reisende Reisezeiten verschieben, Destinationen aufgrund von Hitze meiden oder Pläne wegen Extremwetter verändern, wird aus einer abstrakten Debatte eine konkrete Veränderung des Reiseverhaltens.
Für Destinationen, Hotels und Reiseveranstalter ist das relevant. Reiseentscheidungen werden zunehmend von mehreren Anforderungen gleichzeitig geprägt: Nachhaltigkeit, Wetterrisiken, Besucheraufkommen und Reisezeit greifen ineinander.
Die Ergebnisse legen damit vor allem eines nahe: Die Frage der Zukunft lautet möglicherweise weniger, ob Reisende nachhaltiger unterwegs sein wollen, sondern wie sich dieser Anspruch tatsächlich in ihren Entscheidungen niederschlägt.
[1] Zur Studie: Die von Booking.com in Auftrag gegebene und unabhängig durchgeführte Onlinebefragung basiert auf Angaben von 32.500 Erwachsenen aus 35 Ländern und Regionen, darunter 1.000 Befragte aus Deutschland. Die Befragung fand im Januar 2026 statt. Voraussetzung für die Teilnahme war unter anderem mindestens eine Reise innerhalb der vergangenen zwölf Monate sowie die Absicht, 2026 zu verreisen. Für den Generationenvergleich definiert die Untersuchung die Generation Z als 18\- bis 28\-Jährige, Millennials als 29\- bis 44\-Jährige, Generation X als 45\- bis 60\-Jährige und Babyboomer als Personen ab 61 Jahren.
https://news.booking.com/de/aktuelle-studie-von-bookingcom-zu-reisen-und-nachhaltigkeit-enthuellt-unerwartetes-generationenparadoxon/
Tipps für nachhaltigeres Reisen
Nachhaltig zu reisen heißt nicht, auf Urlaub zu verzichten, sondern bewusster zu entscheiden. Die folgenden Tipps ordnen die wichtigsten Stellschrauben von der Planung bis zur Rückkehr.
1. Anreise: der größte Hebel
- Ziele in der Nähe wählen: Im Umkreis von rund 1.000 Kilometern liegen Ziele mit Erholung, Wald, Bergen, Strand und vielen Sehenswürdigkeiten; die stärksten Umweltbelastungen entstehen laut Umweltbundesamt bei An- und Abreise [2].
- Bahn statt Flug: Auf innerdeutschen Strecken ist der Unterschied enorm. Laut co2online-Vergleich (Daten EcoPassenger, Hin- und Rückreise pro Person) verursacht Berlin–München mit dem ICE rund 34 kg CO₂, per Flugzeug rund 308 kg. Beim Fliegen wird die Klimawirkung in der Regel mit dem Faktor 3 angesetzt, weil Emissionen in großer Höhe stärker wirken [6].
- Bus und Nachtzug prüfen: Linienbusse und der Eisenbahn-Fernverkehr gehören laut Umweltbundesamt-Daten (über Statista) zu den Verkehrsmitteln mit den geringsten Treibhausgasen pro Personenkilometer; Pkw und Flugzeug liegen am höchsten [7]. Beim Vergleich zählt die Reise von Haustür zu Haustür inklusive Wegen zum Flughafen und Wartezeiten.
- Auto voll besetzen: Mit vier statt einer Person sinkt der Wert pro Kopf auf ein Viertel [8]. Ein voll besetztes Auto belastet die Umwelt deutlich weniger als der Flug [2].
- Seltener, aber länger reisen: Eine Fernreise lohnt sich ökologisch eher, wenn sie lange dauert; wer vor Ort Bus, Bahn und Fahrrad nutzt, spart zusätzlich [2].
- Wenn Fliegen, dann bewusst: Bei der Buchung Flugzeugtyp und Auslastung vergleichen. Ein Flug auf die Kanaren und zurück verursacht pro Person rund 1.700 kg CO₂e [2]. Kompensation ist nur die zweitbeste Lösung; Verzicht bleibt besser [4].
2. Reisezeit und Reiseziel: Druck von Hotspots nehmen
- Außerhalb der Hauptsaison reisen: Die meisten Ankünfte in beliebten Metropolen fallen in den Zeitraum Juli bis Ende September. Wer vor Juni oder nach August reist, entlastet Orte und erlebt weniger Gedränge [9].
- Alternativen zu überlaufenen Zielen suchen: Genannt werden unter anderem Girona statt Barcelona und Ljubljana statt Venedig [10]. Auch die Bretagne und die nördlichen Pyrenäen gelten als ruhigere Optionen [9].
- Hitze berücksichtigen: 49 Prozent der deutschen Befragten halten manche Ziele inzwischen für zu heiß; kühlere Regionen und Reisezeiten reduzieren das Risiko für Stress und Stornierungen [1].
- Fragile Strandziele schonen: Strand-Reiseziele mit ökologisch fragilen Orten sind laut Übertourismus-Index von Evaneos und Roland Berger besonders gefährdet; hier hilft Reisen in der Nebensaison oder in weniger bekannte Regionen [9].
3. Unterkunft und Anbieter
- Zertifizierte Unterkünfte buchen: Laut Stiftung Warentest (April 2025) gelten Bio Hotels, Green Key und GreenSign Hotel als aussagekräftig und vertrauenswürdig [5].
- Labels prüfen: Der Tourismus Labelguide gibt einen Überblick über Zertifikate und Umweltstandards von Anbietern [2].
- Selbstversorgung erwägen: Urlaub mit Selbstversorgung kann klimafreundlicher sein als All-inclusive [5].
- Auf Umwelt- und Sozialstandards achten: Reiseanbieter mit verbindlichen Standards bevorzugen und im Reisebüro nach Zertifizierungen fragen [2].
4. Verhalten vor Ort
- Umweltbewusst wie zu Hause: Müll trennen, Energie und Wasser sparen. Pools, Golfplätze und künstlich beschneite Skipisten verbrauchen oft viel Wasser [2].
- Regional und saisonal essen: Lokale, ökologisch produzierte Lebensmittel bevorzugen und weniger tierische Produkte essen [2]. Hier sind laut Studie die Babyboomer Vorbild [1].
- Lokal einkaufen: Unabhängige Geschäfte und Anbieter stärken die Wirtschaft vor Ort [1].
- Einweg vermeiden: Trinkflasche und Stoffbeutel mitnehmen [2].
- Natur schützen: Auf sensible Lebensräume, Tiere und Pflanzen Rücksicht nehmen [2]. Aktivitäten, die lokale Ökosysteme oder die Tierwelt schützen, nutzen laut Studie vor allem jüngere Reisende [1].
- Kultur kennenlernen: Aktivitäten wählen, bei denen man etwas über die lokale Bevölkerung und Kultur erfährt [1].
- Vor Ort mobil bleiben: Nahverkehr, Rad und Wandern statt Mietwagen oder Quad-Tour [5].
5. Kompensation und Planung mit Weitblick
- Kompensieren nur als Ergänzung: Atmosfair berechnet Emissionen; ein Hin- und Rückflug Berlin–Mallorca ließ sich laut Bundesumweltministerium für 18 Euro in einem Klimaschutzprojekt ausgleichen [4].
- Flexibel buchen: Wetterrisiken prüfen und Tarife mit Umbuchung oder Storno wählen: 29 Prozent der Befragten haben Reisen wegen Extremwetter bereits geändert oder storniert [1].
- Reisezeit mit Bedacht: Wer vor Juni oder nach August reist, reduziert Hitzeprobleme und entlastet Hotspots [9].
FAQ
1. Was bedeutet nachhaltiges Reisen?
Gemeint ist Reisen, das ökologische, soziale und wirtschaftliche Auswirkungen berücksichtigt – also Klima, Natur, Menschen vor Ort und die Wertschöpfung im Reiseziel. Das Umweltbundesamt verbindet dabei Erholung in der Natur mit dem Schutz der Natur [2].
2. Welchen Anteil haben Anreise und Verkehrsmittel an der Umweltbelastung?
Laut Umweltbundesamt resultieren die stärksten Umweltbelastungen aus An- und Abreise; entscheidend sind Entfernung und Verkehrsmittel [2].
3. Wie klimaschädlich ist ein Flug?
Ein Flug von Deutschland auf die Kanarischen Inseln und zurück verursacht laut Umweltbundesamt pro Person rund 1.700 kg CO₂e [2].
4. Lohnt sich CO₂-Kompensation?
Sie kann Restemissionen ausgleichen, ist aber laut Bundesumweltministerium immer nur die zweitbeste Lösung; wo möglich, ist der Verzicht auf Flüge besser. Ein Beispiel: Hin- und Rückflug Berlin–Mallorca ließ sich über Atmosfair für 18 Euro kompensieren [4].
5. Wie viele Deutsche wünschen sich nachhaltige Urlaubsreisen – und buchen sie auch?
Laut Reiseanalyse wünschten sich 2024 49 Prozent ökologisch und 61 Prozent sozial verträgliche Reisen. Tatsächlich genutzt wurden 2023 bei nur 5 Prozent der Reisen CO₂-Kompensation und bei 11 Prozent Angebote mit Nachhaltigkeitskennzeichnung [3].
6. Wie wichtig ist Nachhaltigkeit bei der Reiseentscheidung?
Noch gering: 2023 war sie bei 3 Prozent der Urlaubsreisen ausschlaggebend, bei weiteren 17 Prozent ein Aspekt unter mehreren [3].
7. Welche Siegel für Unterkünfte gelten als vertrauenswürdig?
Nach einem Test der Stiftung Warentest vom April 2025 gelten Bio Hotels, Green Key und GreenSign Hotel als aussagekräftig und vertrauenswürdig [5].
8. Wie lassen sich Reisen außerhalb der Hauptsaison nutzen?
Reisen in der Nebensaison entlasten Ziele und reduzieren Überfüllung. In der Booking.com-Studie planen 42 Prozent der Deutschen, außerhalb der Hauptsaison zu verreisen [1].
9. Wie gehe ich mit Extremwetter bei der Reiseplanung um?
Wetterrisiken vorab prüfen, flexible Buchungs- und Stornobedingungen wählen und kühlere oder weniger exponierte Reisezeiten und Ziele erwägen. 63 Prozent der deutschen Befragten beziehen das Risiko bereits in die Zielwahl ein [1].
10. Muss ich für nachhaltiges Reisen ganz auf Fernreisen verzichten?
Nicht zwingend. Das Umweltbundesamt empfiehlt vor allem Ziele in der Nähe (im Umkreis von 1.000 Kilometern) und die Anreise mit Bus, Bahn oder Fahrrad; wer fliegt, sollte seltener, dafür länger verreisen [2].
Quellen
[1] https://news.booking.com/de/aktuelle-studie-von-bookingcom-zu-reisen-und-nachhaltigkeit-enthuellt-unerwartetes-generationenparadoxon/
[2] https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/urlaub-umweltschutz-so-geht-nachhaltiges-reisen
[3] https://www.umweltbundesamt.de/daten/umweltzustand-trends/private-haushalte-konsum/nachhaltigkeit-bei-urlaubsreisen
[4] https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/tourismus-und-sport/nachhaltiger-tourismus/tipps-zum-nachhaltigen-reisen
[5] https://www.family4travel.de/nachhaltig-reisen-tipps/
[6] https://www.co2online.de/klima-schuetzen/bahn-oder-flugzeug-der-vergleich/
[7] https://de.statista.com/infografik/18952/treibhausgasemissionen-nach-verkehrsmitteln/
[8] https://www.reiselinks.at/co2-reise-vergleich/
[9] https://www.merkur.de/reise/zehn-reiseziele-die-besonders-von-overtourism-betroffen-sind-und-wie-urlauber-selbst-gegensteuern-koennen-zr-93290145.html
[10] https://de.euronews.com/2026/01/03/urlaubsziele-massentourismus
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