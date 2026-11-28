Quantencomputer und KI-gesteuerte Angriffe verändern die Bedrohungslage für Unternehmen grundlegend. Laut der aktuellen IT-Prioritätenumfrage von Colt Technology Services erwarten 63 Prozent der befragten Unternehmen den Q-Day innerhalb von drei Jahren, und 98 Prozent verstärken ihre Abwehr gegen maschinengesteuerte Bedrohungen. Doch nur 68 Prozent glauben, KI-gesteuerte Angriffe rechtzeitig stoppen zu können.
Management Summary
- Q-Day rückt näher: 63 Prozent der Unternehmen rechnen innerhalb von drei Jahren mit Quantencomputern, die gängige Verschlüsselung knacken können.
- Quantenschutz läuft an: 97 Prozent ergreifen bereits Maßnahmen, im Schnitt zwei bis drei – von der Modernisierung der Kryptografie bis zur Post-Quanten-Kryptographie.
- Maschinen dominieren den Datenverkehr: Im Juni 2026 überstiegen Bot-Anfragen laut Cloudflare erstmals die menschlichen; 63 Prozent sorgen sich um Maschine-zu-Maschine-Risiken.
- Vertrauenslücke bei KI-Bedrohungen: Während 98 Prozent ihre Abwehr ausbauen, sind nur 68 Prozent zuversichtlich, Angriffe vor Störungen zu erkennen (Deutschland: 66 Prozent).
- Handlungsbedarf: Schutzmaßnahmen kontinuierlich testen, Krypto-Verfahren inventarisieren und Sicherheitsstrategien laufend anpassen.
Colt Technology Services, globaler Anbieter für digitale Infrastruktur, hat weitere Ergebnisse seiner aktuellen Umfrage zu IT-Prioritäten veröffentlicht. Demnach rücken die Risiken durch Quantencomputer schneller in den Fokus, als viele Unternehmen bislang angenommen haben. 63 Prozent der befragten Unternehmen erwarten, dass der sogenannte Q-Day – der Zeitpunkt, ab dem leistungsfähige Quantencomputer heute weit verbreitete Verschlüsselungsverfahren knacken können – bereits innerhalb der nächsten drei Jahre eintreten wird. 97 Prozent ergreifen schon jetzt Maßnahmen, um sich vor quantenbedingten Cyberrisiken zu schützen. Gleichzeitig sehen sie sich mit einer neuen Generation maschinengesteuerter Bedrohungen konfrontiert.
Die Ergebnisse stammen aus der jüngsten IT-Prioritätenumfrage von Colt, für die 1.020 IT-Führungskräfte in zehn Ländern in Europa, Asien und Amerika befragt wurden.
Neue Cyberbedrohungen und der historische Wandel des Internetverkehrs bereiten Unternehmen Sorgen
Von den Unternehmen, die sich über Quantenrisiken Sorgen machen, ist fast jedes vierte äußerst besorgt. Die größte Befürchtung ist, dass die automatisierte Maschine-zu-Maschine-Kommunikation und die Kommunikation im Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) offengelegt werden könnten. 61 Prozent der Befragten nennen dieses Risiko. Es folgen sogenannte »Harvest now, decrypt later«-Angriffe mit 60 Prozent. Dabei sammeln Angreifer bereits heute verschlüsselte Daten, um sie zu einem späteren Zeitpunkt mithilfe leistungsfähiger Quantencomputer zu entschlüsseln. In Deutschland ist die Sorge vor solchen Angriffen mit 64 Prozent sogar etwas stärker ausgeprägt. Noch häufiger nennen die hierzulande Befragten Sicherheitslücken bei Cloud-Verbindungen und -Infrastrukturen (66 Prozent).
Jedes zweite befragte Unternehmen nennt KI-gesteuerte Cyberbedrohungen als größte Sorge. 63 Prozent sind insbesondere über Cyberbedrohungen im Bereich der Maschine-zu-Maschine-Kommunikation besorgt. Gleichzeitig markiert die Entwicklung des Internetverkehrs einen historischen Wendepunkt: Laut Daten von Cloudflare überstieg die Zahl der automatisierten HTML-Anfragen durch Bots im Juni 2026 erstmals in der Geschichte die Zahl der von Menschen ausgelösten Anfragen. Da sich das Internet und die zugrunde liegende Verbindungsinfrastruktur zunehmend von menschlicher zu maschineller Nutzung verlagern, verändern sich Umfang und Geschwindigkeit von Cyberrisiken grundlegend. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die IT-Sicherheit, die Infrastruktur und die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen.
Unternehmen handeln schnell, doch es fehlt an Vertrauen in die eigenen Abwehrfähigkeiten
Fast alle Unternehmen in der Umfrage von Colt verstärken ihre Abwehrmaßnahmen gegen Bedrohungen durch Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Allerdings spiegelt sich dieses Engagement nicht im Vertrauen in die eigenen Sicherheitsfähigkeiten wider: Während 98 Prozent ihre Schutzmaßnahmen ausbauen, sind nur 68 Prozent zuversichtlich, eine KI-gesteuerte Bedrohung erkennen und darauf reagieren zu können, bevor sie Störungen verursacht. Im asiatisch-pazifischen Raum liegt dieser Wert bei 61 Prozent, verglichen mit 76 Prozent in den USA. In Deutschland liegt das Vertrauen in die rechtzeitige Erkennung und Abwehr KI-gesteuerter Bedrohungen bei 66 Prozent.
Auch auf Quantenrisiken bereiten sich Unternehmen vor. Im Durchschnitt setzen sie zwei bis drei Maßnahmen um. Diese reichen von der Modernisierung kryptografischer Systeme bis zur Implementierung von Post-Quanten-Kryptographie. KI-gesteuerte Bedrohungen führen zu ähnlichen Veränderungen bei der Netzwerksicherheit. Dazu gehören KI-gestützte Verhaltensanalysen, spezialisierte Tools für Bots und Programmierschnittstellen (APIs) sowie Zero-Trust-Sicherheitskonzepte für nicht-menschliche Identitäten. In Deutschland spricht jeweils rund die Hälfte der Befragten bereits mit Anbietern über quantensichere Lösungen (51 Prozent) oder stellt Budget für entsprechende Sicherheitsmodernisierungen bereit (50 Prozent).
»Unternehmen stehen vor einer neuen Generation von Cyberrisiken. KI und die zunehmende Maschine-zu-Maschine-Kommunikation verändern nicht nur die Zahl der Bedrohungen, sondern auch deren Geschwindigkeit und Komplexität. Die gute Nachricht ist: Unternehmen verstärken ihre Abwehrmaßnahmen bereits mit hohem Tempo. Doch das Vertrauen in die eigenen Sicherheitsfähigkeiten hält mit der Umsetzung noch nicht Schritt. Die Botschaft ist klar: Die Implementierung von Sicherheitslösungen darf nicht mit tatsächlicher Sicherheitsbereitschaft verwechselt werden. Unternehmen müssen ihre Abwehrmaßnahmen kontinuierlich testen, sich regelmäßig mit ihren Partnern austauschen und ihre Sicherheitsstrategien stetig weiterentwickeln. Denn auch die Bedrohungslage entwickelt sich ständig weiter«, sagt Buddy Bayer, Chief Operating Officer bei Colt Technology Services.
[1] Methodik: Intuit Research befragte 1.020 IT-Entscheidungsträger und Personen mit Einfluss auf IT-Entscheidungen, die für digitale Infrastrukturdienste verantwortlich sind. Die Befragten stammen aus Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 500 Millionen Euro und mindestens 1.000 Mitarbeitern. In Deutschland, Großbritannien, Hongkong, Spanien und den USA wurden jeweils 100 Personen befragt. Hinzu kamen 102 Befragte in Singapur, 103 in Japan, 104 in den Niederlanden, 105 in Italien und 106 in Frankreich.
Tipps für Unternehmen
- Krypto-Inventar erstellen: Erfassen Sie, wo welche Verfahren (z. B. RSA, elliptische Kurven) im Einsatz sind [3].
- Nach Schutzdauer priorisieren: Daten, die viele Jahre vertraulich bleiben müssen, zuerst absichern.
- Kryptoagilität herstellen: Systeme so gestalten, dass sich Verfahren austauschen lassen [3].
- Hybrid starten: Klassische und Post-Quanten-Verfahren kombinieren [2].
- Abwehr testen statt nur ausbauen: Schutzmaßnahmen kontinuierlich prüfen und mit Partnern austauschen.
- Maschinelle Identitäten absichern: KI-gestützte Verhaltensanalyse, Bot- und API-Schutz sowie Zero Trust für nicht-menschliche Identitäten einführen.
- Anbieter einbinden: Frühzeitig mit Providern über quantensichere Lösungen sprechen und Budget einplanen.
FAQ
- Was ist der Q-Day?
Der Zeitpunkt, ab dem leistungsfähige Quantencomputer heute weit verbreitete Verschlüsselungsverfahren knacken können. 63 Prozent der von Colt befragten Unternehmen erwarten ihn innerhalb von drei Jahren.
- Gibt es heute schon Quantencomputer, die Verschlüsselung brechen?
Nein. Das BSI betont, dass noch kein Quantencomputer verfügbar ist, der kryptografische Verfahren brechen kann; die Frage sei aber nicht mehr „ob“, sondern „wann“ [2][5].
- Was bedeutet „Harvest now, decrypt later“?
Angreifer sammeln heute verschlüsselte Daten und entschlüsseln sie später mit Quantencomputern. Betroffen sind vor allem Informationen mit langer Vertraulichkeitsdauer [2][4].
- Was ist Post-Quanten-Kryptografie?
Verfahren, die auch von Quantencomputern nicht gebrochen werden können und sich auf klassischen Computersystemen einsetzen lassen [3].
- Welche Fristen nennt das BSI?
Bis Ende 2026 soll die Vorbereitung inklusive erstem Krypto-Inventar abgeschlossen sein, Hochrisiko-Anwendungen sollen spätestens bis Ende 2030 und mittleres Risiko bis Ende 2035 umgestellt sein [3].
- Sind diese Fristen gesetzlich verbindlich?
Nein. Es sind Empfehlungen und keine pauschalen gesetzlichen Fristen; verbindlich werden sie z. B. über Verträge oder Ausschreibungen [3][6].
- Was ist ein Krypto-Inventar?
Ein regelmäßig aktualisiertes Verzeichnis, wo welche kryptografischen Verfahren eingesetzt werden. Es ist der Ausgangspunkt jeder Migrationsplanung [3][4].
- Was bedeutet „hybrid“?
Klassische und Post-Quanten-Verfahren werden kombiniert; bricht eines, trägt das andere. Das BSI empfiehlt diesen Ansatz für den Übergang [2][5].
- Was ist Kryptoagilität?
Die Fähigkeit, kryptografische Verfahren bei Bedarf schnell auszutauschen, ohne Systeme neu aufbauen zu müssen [2][3].
- Welche Standards gibt es bereits?
Das US-amerikanische NIST hat im August 2024 FIPS 203 (ML-KEM), FIPS 204 (ML-DSA) und FIPS 205 (SLH-DSA) finalisiert [4][5].
Quellen
[1] Colt Research: https://thedatatechtimes.com/ai-ml/colt-research-ai-security-overtakes-innovation-top-it-priority
[2] BSI: https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Informationen-und-Empfehlungen/Quantentechnologien-und-Post-Quanten-Kryptografie/quantentechnologien-und-quantensichere-kryptografie_node.html
[3] Security-Insider: https://www.security-insider.de/bsi-leitlinie-post-quanten-kryptografie-zeitplan-2026-2030-2035-a-66a3260821f1a2ac17d6248de45dbcfe/
[4] innobu: https://www.innobu.com/de/artikel/post-quanten-kryptografie-energieinfrastruktur-bsi-2030.html
[5] DAVINCI Rechenzentrum: https://davinci-rechenzentrum.de/news/post-quanten-kryptografie-migration
[6] PQC Status: https://pqcstatus.com/de/articles/bsi-tr-02102-post-quantum/
Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt
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