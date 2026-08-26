Wie ungenutzte IT-Infrastruktur Sicherheitsvorfälle verursachen kann – Die stille Gefahr

Ungepatchte Systeme und neue Angriffsmethoden durch künstliche Intelligenz dominieren derzeit die Cybersecurity-Debatte. Doch viele Sicherheitsvorfälle entstehen dort, wo Unternehmen gar nicht hinschauen: in ungenutzter digitaler Infrastruktur. Verwaiste Benutzerkonten, nie rotierte Zugangsdaten und vergessene Speichermedien können zu idealen Einfallstoren für Angreifer werden.

Management Summary

Ungenutzte IT‑Infrastruktur – verwaiste Konten, alte Passwörter und vergessene Speichermedien – bildet ein strukturelles, oft übersehenes Einfallstor für Angreifer.

Physische Datenträger wie USB‑Sticks oder externe Festplatten verursachen stille Datenlecks, wenn sie verloren gehen oder ungeschützt in Schubladen liegen bleiben.

Sicherheitsrisiken entstehen häufig aus Bequemlichkeit: nicht rotierte Zugangsdaten, weit gefasste Berechtigungen und schnelle Dateiübertragung ohne Governance.

Unternehmen müssen inaktive Assets identifizieren, isolieren oder sicher stilllegen – inklusive strenger Authentifizierung, Berechtigungsmanagement und Verschlüsselung.

Gehärtete Secure‑by‑Default‑Speicher verhindern Missbrauch ruhender Daten und reduzieren den Schadensradius selbst bei kompromittierten Administratorzugängen.

Bei aktuellen Diskussionen um Sicherheitsrisiken liegt der Fokus meist auf KI-gestützter Malware, Zero-Day-Schwachstellen und neuen Angriffstechniken. Unternehmen arbeiten unermüdlich daran, mit immer neuen Bedrohungen Schritt zu halten. Tatsächlich jedoch nutzen Angreifer auch genau die Schwachpunkte aus, die IT- und Sicherheitsverantwortliche gerne vernachlässigen.

In vielen Umgebungen existieren nach wie vor Tausende von Konten, deren Passwörter nie ablaufen, sowie inaktive Benutzerkonten, die nicht gelöscht wurden. Ein klassischer Fall von »einmal eingerichtet, dann vergessen«. Parallel dazu besteht ein physischer blinder Fleck: USB-Sticks, externe Festplatten und microSD-Karten, vollgepackt mit sensiblen Daten. Diese werden vielleicht selten genutzt, sind aber einwandfrei lesbar und lassen sich leicht missbrauchen, wenn sie in die falschen Hände geraten.

Das alte Sprichwort »Wer rastet, der rostet« muss für brachliegende Systeme und Daten aber nicht gelten. Neue, sichere Speicher sind so konzipiert, dass sie sich im Ruhezustand härten. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Verteidigungsstrategie.

Inaktive Ressourcen als strukturelles Risiko.

Cyberkriminelle arbeiten oft schrittweise. Ungenutzte IT-Ressourcen helfen ihnen beim Einstieg. Es kann mit einem Zugang beginnen, der eigentlich nicht mehr gültig sein dürfte: ein Auftragnehmerkonto, das nie entzogen wurde, ein veraltetes Dienstkonto mit nicht ablaufendem Passwort oder vorübergehende Administra-torrechte, die das Projekt überdauert haben, für das sie eingerichtet wurden. Einmal eingeloggt, können sich Angreifer verhalten wie normale Nutzer und unerkannt Schaden anrichten.

Ein ähnliches Problem zeigt sich bei physischen Speichern. Mitarbeiter verschieben sensible Dateien auf Laptops, USB-Sticks oder andere tragbare Speicher, ohne die Sicherheitsfolgen zu bedenken. Diese Geräte können verloren gehen, gestohlen werden oder in einer Schreibtischschublade in Vergessenheit geraten. Der Mitarbeiter wechselt den Arbeitsplatz, doch die Daten sind weiter vorhanden – lesbar für jeden, der sie findet. Das Risiko sind stille Datenlecks, die erst Monate später ans Licht kommen, bis hin zu direkter Erpressung.

Konflikt zwischen Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit.

Oft liegt solchen Risiken ein tieferes Problem zugrunde: Unternehmen wollen Reibung in IT-Prozessen vermeiden. Anmeldedaten werden nicht geändert, weil ihre Rotation einmal einen Ausfall verursacht hat. Zugriffsrechte bleiben weit gefasst, um ständige Support-Tickets und Blockaden zu vermeiden. Sensible Dateien werden auf USB-Sticks kopiert, weil es schnell und einfach ist. Diese Gewohnheiten machen das Arbeitsleben leichter, aber sie ebnen auch Angreifern den Weg.

Ein weiteres Problem ist, dass Sicherheitsbemühungen in der Regel dort ansetzen, wo das Risiko gut sichtbar ist. Bei Daten im Transit lassen sich die Maßnahmen klar aufzeigen: verschlüsselte Verbindung, gehärteter Fernzugriff, überwachte Übertragung. Bei ruhenden Daten wird die Governance dagegen lückenhaft – nicht nur bei über Jahre angesammelten freigegebenen Laufwerken, Cloud-Buckets und veralteten Netzwerkspeichern, sondern auch bei der Hardware, mit der Nutzer Daten bewegen. Einmal außerhalb des gesicherten Netzwerks, werden die Speichergeräte zum Risiko.

Die Lösung besteht nicht darin, die Bedienung solcher Systeme zu erschweren. Sondern darin, intelligente Hardware einzusetzen und Standardprozesse einzuführen, die nicht auf ständiges manuelles Eingreifen angewiesen sind.

Was Unternehmen jetzt tun können.

Der erste Schritt ist, die vergessenen IT-Assets zu identifizieren. Welche inaktiven Geräte enthalten noch wertvolle Daten? Welche Konten werden nicht mehr genutzt, welche Berechtigungen nicht mehr gebraucht und welche Passwörter wurden schon lange nicht mehr aktualisiert?

Bei der Infrastruktur heißt es auf veraltete Systeme zu achten, die noch mit Identitäten, Netzwerk oder Speichern verbunden sind. Diese sollten isoliert oder außer Betrieb genommen werden – oder ordnungsgemäß mit starker Authentifizierung, strengen Benutzerberechtigungen und Verschlüsselungsmethoden gesichert sein.

Als Nächstes gilt es, den Schadensradius zu reduzieren. Unternehmen sollten kritische Workflow-Funktionen voneinander trennen und beschränken, was Standard-Adminis- tratoren und Endpunkte sehen oder worauf sie zugreifen können. Für ungenutzte Daten gilt: Sie sollten entweder mit strengen Zugriffskontrollen archiviert oder ganz ausgemustert werden.

Zu guter Letzt darf die physische Ebene nicht vergessen werden. Offline- und Wechselspeicher müssen Teil eines Resilienzplans sein. Diese Geräte müssen Diebstahl, Manipulation, Umwelteinflüsse und unsachgemäße Handhabung überstehen können und Sicherheitsrichtlinien auch dann durchsetzen, wenn sie nicht angeschlossen sind.

Genau hier machen gehärtete, Secure-by-Default-Speicher den Unterschied. Sie sind so konzipiert, dass sie im Ruhezustand gesperrt bleiben. Funktionen wie integrierte Hardware-Verschlüsselung, Authentifizierung beim Zugriff und Manipulationsnachweise tragen dazu bei, dass die Daten sicher bleiben. Erhält ein Angreifer Administrator-Anmeldedaten und später Zugang zu einem Backup-Medium, dann können Verschlüsselung plus Authentifizierung zum Zugriffszeitpunkt verhindern, dass daraus eine vollständige Systemkompromittierung wird. Cyberkriminalität gedeiht im Verborgenen. Deshalb sollten Unternehmen nicht nur die aktive Infrastruktur schützen. Auch vergessene IT-Assets müssen Teil einer umfassenden Sicherheitsstrategie sein. Klare Prozesse, reduzierte Zugriffsrechte und gehärtete Speicherlösungen helfen dabei.

Camellia Chan,

CEO und Co-Founder,

X-PHY

FAQ

Warum sind ungenutzte IT‑Ressourcen ein Sicherheitsrisiko? Weil sie oft über alte Konten, gültige Passwörter oder vergessene Daten verfügen, die Angreifer unbemerkt nutzen können. Welche typischen Beispiele für verwaiste Infrastruktur gibt es? Inaktive Benutzerkonten, Dienstkonten ohne Passwortablauf, alte Adminrechte und physische Datenträger mit sensiblen Informationen. Wie entstehen stille Datenlecks? Durch verlorene oder vergessene Speichermedien, die weiterhin lesbare Daten enthalten und in falsche Hände geraten können. Welche Rolle spielt Benutzerfreundlichkeit bei Sicherheitslücken? Komfortentscheidungen – wie nicht rotierte Passwörter oder weit gefasste Rechte – schaffen unbeabsichtigt Angriffsflächen. Warum werden ruhende Daten oft schlechter geschützt als Daten im Transit? Governance‑Prozesse sind für ruhende Daten weniger etabliert, besonders bei alten Laufwerken, Cloud‑Buckets oder Wechselspeichern. Was sollten Unternehmen zuerst tun, um Risiken zu reduzieren? Eine vollständige Inventarisierung aller inaktiven Konten, Geräte und Speicher durchführen und deren Sicherheitsstatus prüfen. Wie lässt sich der Schadensradius bei Angriffen verkleinern? Durch strikte Trennung kritischer Funktionen, reduzierte Sichtbarkeit für Standard‑Admins und klare Zugriffskontrollen. Welche Maßnahmen sind für ungenutzte Daten sinnvoll? Archivierung mit starken Zugriffskontrollen oder vollständige Ausmusterung. Warum müssen Offline‑Speicher Teil des Sicherheitskonzepts sein? Weil sie auch ohne Netzwerkverbindung missbraucht werden können und daher physisch und logisch gehärtet sein müssen. Wie schützen gehärtete Speicherlösungen ruhende Daten? Durch Hardware‑Verschlüsselung, Zugriffsauthentifizierung und Manipulationsnachweise, die selbst bei kompromittierten Admin‑Zugängen wirksam bleiben.

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