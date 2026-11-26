Die neue nationale Leitlinie erhöht den Handlungsdruck auf Unternehmen und öffentliche Institutionen
Quantencomputer könnten heutige Verschlüsselung brechen – und Angreifer sammeln verschlüsselte Daten bereits jetzt. Die neue nationale Leitlinie von BMI, BMDS und BSI setzt klare Zeitmarken: Hochrisiko-Anwendungen sollen bis Ende 2030 quantensicher sein, die Migration soll bis 2035 weitgehend abgeschlossen sein. Der Beitrag zeigt, was das für Unternehmen und Behörden bedeutet, wie QKD in Hessen unter realen Bedingungen erprobt wird und mit welchen Schritten die Vorbereitung gelingt.
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Management Summary
· Zeitplan steht: Hochrisiko-Anwendungen sollen spätestens Ende 2030 quantensicher sein, bis 2035 soll die Migration weitgehend abgeschlossen sein.
· Risiko ist schon heute real: Verschlüsselte Daten mit langer Schutzdauer können gesammelt und später mit Quantencomputern entschlüsselt werden.
· Inventur zuerst: Ohne Kryptografie-Inventar gibt es weder Priorisierung noch belastbare Migrationspläne.
· PQC hat Priorität, QKD ergänzt: Das Pilotprojekt QKD-PoC-HES liefert Praxiserfahrung; die Umstellung auf Post-Quanten-Kryptografie bleibt der Kern.
· Agilität statt Einmalprojekt: Kryptoagile Architekturen erlauben es, Verfahren kontrolliert auszutauschen, wenn sich Bedrohungslage oder Vorgaben ändern.
Symbolbild: Quantensichere Verschlüsselung (KI-generiert)
1.0 Anforderungen der neuen Leitlinie
Die Veröffentlichung der neuen nationalen Leitlinie von Bundesministerium des Innern, Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung sowie Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erhöht den Handlungsdruck auf Unternehmen und öffentliche Institutionen. Die Leitlinie zur Umsetzung der europäischen Post-Quantum-Cryptography-Roadmap sieht vor, dass Anwendungen mit hohem Quantenrisiko bis Ende 2030 auf quantensichere Verfahren umgestellt werden. Bis 2035 soll die Migration weitgehend abgeschlossen sein.
Im Mittelpunkt steht zunächst der Übergang zur Post-Quanten-Kryptografie (PQC), also zu kryptografischen Verfahren, die auch Angriffen mit leistungsfähigen Quantencomputern widerstehen sollen. Damit markiert die Leitlinie den Übergang von der langfristigen Beobachtung einer technologischen Entwicklung zur konkreten Vorbereitung. Die Frage lautet nicht mehr, ob quantensichere Kryptografie erforderlich wird, sondern wie sich bestehende Systeme rechtzeitig darauf vorbereiten lassen. Organisationen müssen dafür Transparenz über ihre kryptografischen Abhängigkeiten schaffen, Migrationspfade definieren und ihre Sicherheitsarchitekturen auf die Anforderungen der Post-Quanten-Ära ausrichten.
Besonders kritisch sind Informationen mit langfristigem Schutzbedarf: Verschlüsselte Daten, die heute abgegriffen und gespeichert werden, könnten künftig mit leistungsfähigen Quantencomputern entschlüsselt werden. Unternehmen und Behörden, die sensible Informationen über viele Jahre schützen müssen, haben deshalb bereits heute Handlungsbedarf.
Nach Einschätzung von Reinhard Geigenfeind, Partner bei BearingPoint, betrachten viele Organisationen Quantencomputing noch immer als Thema der fernen Zukunft. Die Leitlinie mache jedoch deutlich, dass die Vorbereitung bereits heute beginnen müsse, da Sicherheitsarchitekturen über Jahre und nicht innerhalb weniger Monate entstünden. Wer seine kryptografischen Abhängigkeiten nicht kenne, werde die anstehenden Umstellungen kaum geordnet und effizient bewältigen können.
2.0 Praktische Erprobung quantensicherer Kommunikation
Um Kunden bei der Vorbereitung auf die PQC-Migration fundiert unterstützen zu können, untersucht BearingPoint gemeinsam mit Partnern, wie sich quantensichere Technologien unter realen Bedingungen einsetzen lassen. Eine dieser Technologien ist die Quantum Key Distribution (QKD), bei der quantenphysikalische Prinzipien für die Verteilung kryptografischer Schlüssel genutzt werden.
Im Projekt QKD-PoC-HES beteiligt sich BearingPoint an der praktischen Erprobung quantensicherer Kommunikation zwischen der Hochschule RheinMain und der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung. Ziel ist es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich solche Technologien in bestehende Infrastrukturen integrieren lassen und welche Anforderungen bei einem späteren produktiven Einsatz zu berücksichtigen sind. Die gewonnenen Erfahrungen helfen Unternehmen und Behörden dabei, Chancen, Grenzen und Integrationsanforderungen neuer Technologien frühzeitig zu bewerten.
QKD wird dabei nicht als Alternative zur notwendigen Umstellung auf Post-Quanten-Kryptografie verstanden, sondern als zusätzlicher Schutz für den Fall, dass KI die Entwicklung mathematischer Erkenntnisse extrem beschleunigt. Ziel ist es, belastbare Entscheidungsgrundlagen für die langfristige Sicherheitsstrategie von Organisationen zu liefern und technologische Optionen frühzeitig bewerten zu können.
Prof. Dr. Holger Hünemohr von der Hochschule RheinMain bezeichnet reale Infrastrukturen als entscheidend, um zu verstehen, wie sich QKD in bestehende Netze und Anwendungen integrieren lässt. Die Testumgebung in Wiesbaden ermögliche es, diese Fragen praktisch zu untersuchen und Erkenntnisse für zukünftige Anwendungsszenarien zu gewinnen.
3.0 Wissenstransfer zwischen Forschung, öffentlicher Hand und Wirtschaft
Die Erkenntnisse aus dem Wiesbadener Projekt wurden auf der von BearingPoint mitorganisierten Fachveranstaltung seQUcom – Securing Enterprise Communications in Frankfurt vorgestellt. Vertreter der Hochschule RheinMain und der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung berichteten dort über ihre Erfahrungen bei der Integration quantensicherer Technologien in bestehende Infrastrukturen.
BearingPoint verbindet Erfahrungen aus Kundenprojekten mit Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Umfeld von PQC und QKD. Der kontinuierliche Austausch mit Forschungseinrichtungen, Technologieanbietern, Behörden und Anwendern soll es ermöglichen, neue Erkenntnisse frühzeitig in die Beratung einfließen zu lassen und praxisnahe Antworten auf die Herausforderungen der Post-Quanten-Ära zu entwickeln.
4.0 Bestandsaufnahme als erster Schritt
Aus Sicht von BearingPoint liegt die größte Herausforderung der kommenden Jahre im Verständnis der bestehenden kryptografischen Landschaft. Viele Organisationen wissen heute nur eingeschränkt, welche kryptografischen Verfahren in Anwendungen, Netzen, Identitätssystemen oder der Maschinenkommunikation tatsächlich eingesetzt werden.
Die Leitlinie macht deutlich, dass die Vorbereitung auf quantensichere Verfahren langfristig geplant werden muss. Dazu gehören der Aufbau eines Kryptografie-Inventars, die Identifikation kritischer Systeme sowie die Einführung kryptoagiler Architekturen, mit denen sich kryptografische Verfahren künftig kontrolliert und effizient austauschen lassen. Um Budget und verbleibende Zeit effizient einzusetzen, sollten zudem geschäftskritische Indikatoren wie Risiken, Relevanz und zukünftige Entwicklungen in die Priorisierung und die Bewertung der Notwendigkeit einfließen.
Quantencomputing ist nur einer von mehreren Treibern technologischer Veränderung. Auch Fortschritte in der künstlichen Intelligenz erhöhen die Dynamik im Security-Umfeld: Neue Angriffsmethoden, weitreichende Automatisierungsmöglichkeiten und immer kürzere Innovationszyklen verändern die Anforderungen an die Informationssicherheit. Sicherheitsarchitekturen sollten deshalb nicht auf einen einmaligen Technologiewechsel ausgelegt sein. Organisationen müssen vielmehr in der Lage sein, kryptografische Verfahren und Sicherheitsmechanismen kontinuierlich an neue technologische und regulatorische Anforderungen anzupassen.
Albert Absmeier & KI
5.0 Praxistipps für die Umstellung
- Verantwortung klären: Zuständige Stellen und ein Koordinierungsgremium benennen, bevor Projekte starten [1].
- Krypto-Inventar aufbauen: Erfassen, wo welche Verfahren und Schlüssel in Anwendungen, Netzen, Identitätssystemen und Maschinenkommunikation eingesetzt werden, und das Verzeichnis regelmäßig aktualisieren [1][3].
- Nach Schutzdauer und Risiko priorisieren: Systeme mit langlebigen, vertraulichen Daten zuerst betrachten [3].
- Hybride Verfahren einplanen: Klassische und Post-Quanten-Verfahren kombinieren, um den Übergang abzusichern [2][3].
- Lieferkette einbinden: Hersteller und Dienstleister früh zu ihrer PQC-Roadmap befragen [1].
- Kryptoagilität verankern: Architektur, Beschaffung und Risikomanagement so gestalten, dass sich Verfahren und Parameter schnell und kontrolliert austauschen lassen [1].
- Pilotprojekte starten: Erfahrungen unter realen Bedingungen sammeln und dokumentieren, bevor die Breitenumstellung beginnt [2].
6.0 Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist Post-Quanten-Kryptografie (PQC)?
Verfahren, die auf klassischer Hardware laufen und auch Angriffen mit leistungsfähigen Quantencomputern standhalten sollen. Sie lassen sich per Software-Update ausrollen [6].
- Welche Fristen nennt die Leitlinie?
Die Leitlinie wurde am 12. Oktober 2026 veröffentlicht. Hochrisiko-Anwendungen sollen so früh wie möglich, spätestens bis Ende 2030 umgestellt sein; bis 2035 soll die Umstellung für möglichst viele Systeme abgeschlossen sein. Bis Ende 2026 sollen Vorbereitung und Planung stehen [1][2][3].
- Sind die Fristen gesetzlich verbindlich?
Die Zeitmarken sind Empfehlungen und keine pauschalen gesetzlichen Fristen für alle Unternehmen. Zuständige Gremien sollen sie jedoch für Bundesverwaltung, Länder und Kommunen verbindlich übernehmen [2][3].
- Was bedeutet „Store now, decrypt later“?
Angreifer speichern verschlüsselte Daten heute, um sie später mit einem ausreichend leistungsfähigen Quantencomputer zu entschlüsseln. Betroffen sind vor allem Informationen, die viele Jahre vertraulich bleiben müssen [3][6].
- Welche Verfahren sind gefährdet?
Vor allem asymmetrische Verfahren wie RSA, elliptische Kurven und Diffie-Hellman. Symmetrische Verfahren wie AES-256 gelten bei ausreichender Schlüssellänge als deutlich weniger betroffen [6].
- Welche Standards gibt es bereits?
Das NIST hat am 13. August 2024 die ersten drei PQC-Standards veröffentlicht: FIPS 203 (ML-KEM, Schlüsseleinigung), FIPS 204 (ML-DSA, Signaturen) und FIPS 205 (SLH-DSA, hash-basierte Signaturen) [6].
- Was ist ein Krypto-Inventar und warum kommt es zuerst?
Ein Verzeichnis der eingesetzten kryptografischen Verfahren. Es ist Ausgangspunkt für Risikobewertung, Priorisierung und Migrationsplanung und sollte regelmäßig aktualisiert werden [3].
- Was sind hybride Verfahren?
Kombinationen aus klassischen und Post-Quanten-Algorithmen. Das BSI empfiehlt sie für die Übergangsphase [2][3][5].
- Worin unterscheiden sich QKD und PQC?
PQC besteht aus Algorithmen, die auf konventioneller Hardware laufen. QKD ist ein physikalisches Verfahren zur Schlüsselverteilung, das spezielle Hardware und eine dedizierte Infrastruktur benötigt und selbst keine Nutzdaten verschlüsselt [4][5].
- Ersetzt QKD die Umstellung auf PQC?
Nein. Das BSI hat sich gemeinsam mit europäischen Partnerbehörden positioniert: QKD ist nach dieser Einschätzung aufgrund technologischer Einschränkungen nur in sehr speziellen Anwendungen einsetzbar und derzeit nicht einsatzreif, die Priorität liegt auf PQC [4][5].
7.0 Quellen
[1] https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Krypto/Leitlinie-Umstellung-PQC.pdf?__blob=publicationFile&v=3
[2] https://www.heise.de/news/Bund-veroeffentlicht-Leitlinie-zur-Umstellung-auf-Post-Quanten-Kryptografie-11489209.html
[3] https://www.security-insider.de/bsi-leitlinie-post-quanten-kryptografie-zeitplan-2026-2030-2035-a-66a3260821f1a2ac17d6248de45dbcfe/
[4] https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Informationen-und-Empfehlungen/Quantentechnologien-und-Post-Quanten-Kryptografie/Quantenkryptografie/quantenkryptografie_node.html
[5] https://www.orangecyberdefense.com/de/blog/quantum-security/post-quantum-kryptografie-oder-quantenkryptografie-was-unternehmen-wirklich-brauchen
[6] https://www.psw-group.de/blog/post-quanten-kryptografie-und-verschluesselung/
Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt
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Zusammenfassung
· Leitlinie: Anwendungen mit hohem Quantenrisiko sollen bis Ende 2030 auf quantensichere Verfahren umgestellt werden; bis 2035 soll die Migration weitgehend abgeschlossen sein.
· Risiko: Heute abgegriffene verschlüsselte Daten mit langfristigem Schutzbedarf könnten künftig mit Quantencomputern entschlüsselt werden.
· Erprobung: Das Projekt QKD-PoC-HES untersucht QKD in realer Infrastruktur; QKD gilt als Ergänzung, nicht als Ersatz für PQC.
· Vorbereitung: Kryptografie-Inventar aufbauen, kritische Systeme identifizieren, kryptoagile Architekturen einführen und nach Risiko und Relevanz priorisieren.
· Ausblick: Sicherheitsarchitekturen müssen kontinuierlich an technologische Entwicklungen, etwa durch KI, und regulatorische Anforderungen anpassbar sein.
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