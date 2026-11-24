Am Black Friday wird bestellt, was der Onlineshop als verfügbar anzeigt – und nicht selten ist der Artikel da längst vergriffen. Wer Bestände, Bestellungen und Lieferzeiten nicht in Echtzeit abgleicht, riskiert Frust bei Kunden und Umsatz. Wie Daten-Streaming hilft, zeigt das Beispiel OTTO.

Management Summary

Das Problem: Am Black Friday zeigen Shops ausverkaufte Artikel weiter als verfügbar an, weil die Nachfrage schneller steigt als die Daten.

Am Black Friday zeigen Shops ausverkaufte Artikel weiter als verfügbar an, weil die Nachfrage schneller steigt als die Daten. Die Ursache: Bestände, Bestellungen und Lieferzeiten liegen bei Shop, Marktplatz und Filiale in unterschiedlichen Systemen und werden zu spät abgeglichen.

Bestände, Bestellungen und Lieferzeiten liegen bei Shop, Marktplatz und Filiale in unterschiedlichen Systemen und werden zu spät abgeglichen. Der Hebel: Daten-Streaming überträgt jede Änderung fortlaufend an alle relevanten Systeme statt erst beim nächsten Datenabgleich.

Daten-Streaming überträgt jede Änderung fortlaufend an alle relevanten Systeme statt erst beim nächsten Datenabgleich. Der Beweis: OTTO hat den Datenaustausch mit einer Streaming-Plattform vereinheitlicht; Produktdaten durchlaufen den gesamten Prozess nun in 15 Minuten.

OTTO hat den Datenaustausch mit einer Streaming-Plattform vereinheitlicht; Produktdaten durchlaufen den gesamten Prozess nun in 15 Minuten. Der Nutzen: Händler erkennen Engpässe früher, halten Verfügbarkeitsanzeigen aktuell, schlagen Alternativen vor und vermeiden Kaufabbrüche.

Viele Schnäppchenjäger warten jedes Jahr auf den Black Friday. Das Wunschprodukt steht längst auf der Merkliste, jetzt muss nur noch der Preis stimmen. Sobald der ersehnte Rabatt erscheint, wird bestellt. Doch dann die Enttäuschung: Der Artikel ist bereits ausverkauft, obwohl er im Onlineshop noch als »verfügbar« angezeigt wurde. Gerade am Black Friday – der zugleich die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts einläutet – können solche Situationen schnell entstehen, wenn die Nachfrage nach bestimmten Produkten sprunghaft steigt.

Wenn der Ansturm die Daten überholt

An umsatzstarken Aktionstagen müssen Händler deshalb jederzeit wissen, welche Produkte noch verfügbar sind, welche Bestellungen eingehen und welche Lieferzeiten sie zusagen können. Besonders schwierig wird das, wenn Artikel gleichzeitig über Onlineshops, Marktplätze und Filialen verkauft werden und die Informationen in unterschiedlichen Systemen liegen.

Entscheidend ist deshalb, dass jede Veränderung möglichst sofort dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Genau hier spielen Echtzeitdaten ihre Stärke aus. Mithilfe von Daten-Streaming werden neue Informationen kontinuierlich zwischen verschiedenen Systemen ausgetauscht, statt erst beim nächsten regulären Datenabgleich. Wird ein Produkt verkauft, kann der Warenbestand unmittelbar angepasst werden. So erkennen Händler Engpässe schneller, können Verfügbarkeitsanzeigen aktualisieren und ihre Angebote entsprechend anpassen.

Wie wichtig aktuelle und verlässliche Produktinformationen im Onlinehandel sind, zeigt das Beispiel OTTO, einem der größten deutschen Online-Marktplätze. Dort bieten Tausende Marken und externe Händler ihre Waren an. Damit Kunden stets auf aktuelle Produktinformationen zugreifen können, müssen enorme Datenmengen aus unterschiedlichen Quellen verarbeitet und an verschiedene Anwendungen weitergegeben werden. Früher erforderte bei OTTO jede neue Anwendung eine eigene technische Anbindung. Mit Hilfe einer Daten-Streaming-Plattform hat der Händler diesen Austausch vereinheitlicht und beschleunigt. Produktdaten durchlaufen nun innerhalb von 15 Minuten den gesamten Verarbeitungsprozess, wodurch sich ihre Aktualität deutlich verbessert.

Das Beispiel zeigt, wie wichtig ein schneller Datenfluss gerade auf großen Handelsplattformen ist. Denn auch für verlässliche Angaben zur Warenverfügbarkeit müssen Änderungen möglichst schnell in den relevanten Systemen ankommen – besonders dann, wenn die Nachfrage wie am Black Friday sprunghaft steigt.

Wenn Produkte ausverkauft sind, zählt die Alternative

Aktuelle Verfügbarkeitsdaten helfen Händlern nicht nur dabei, falsche Bestandsanzeigen zu vermeiden. Sie ermöglichen es auch, Kunden schneller passende Alternativen anzubieten. Ist ein gesuchtes Smartphone ausverkauft, kann der Onlineshop stattdessen ein vergleichbares, noch verfügbares Modell vorschlagen. Voraussetzung dafür ist, dass die Informationen über die Warenbestände möglichst aktuell sind. Gerade an umsatzstarken Aktionstagen kann das helfen, Kaufabbrüche zu vermeiden und Kunden trotz hoher Nachfrage ein positives Einkaufserlebnis zu bieten.

Ein Stresstest für den Handel

Der Black Friday zeigt besonders deutlich, wie wichtig funktionierende Abläufe im Hintergrund sind. Denn wenn ein Produkt innerhalb kürzester Zeit tausendfach nachgefragt wird, müssen die Informationen darüber ebenso schnell in den relevanten Systemen ankommen. Doch mit dem Aktionstag endet der Druck auf den Handel nicht. Selbst nach der Weihnachtszeit ändern sich die Erwartungen der Kunden nicht: Sie möchten sich auf Angebote und Lieferzusagen verlassen können. Daten-Streaming schafft dafür eine wichtige Grundlage: Es hilft Händlern, Veränderungen schneller zu erkennen und Informationen aktuell zu halten. Damit aus einem vermeintlichen Schnäppchen am Ende keine Enttäuschung wird.

Roger Illing, Vice President Sales CEMEA. Confluent, an IBM Company

Tipps für Händler

Mindestbestände anheben: Für Bestseller vor der Aktionswoche höhere Mindestbestände festlegen und mit automatischen Warnmeldungen verknüpfen. [3]

Für Bestseller vor der Aktionswoche höhere Mindestbestände festlegen und mit automatischen Warnmeldungen verknüpfen. [3] Nur Verfügbares bewerben: Aktionen erst ankündigen, wenn Bestand und Verfügbarkeit abgeglichen sind. [2][3]

Aktionen erst ankündigen, wenn Bestand und Verfügbarkeit abgeglichen sind. [2][3] Realistische Lieferzusagen: Lieferzeiten, Lagerstandorte und Transportkapazitäten prüfen und nur versprechen, was die Logistik hält. [2]

Lieferzeiten, Lagerstandorte und Transportkapazitäten prüfen und nur versprechen, was die Logistik hält. [2] Zentrale Datenbasis: Preise und Bestände einmal zentral pflegen und automatisch an alle Kanäle verteilen. [3]

Preise und Bestände einmal zentral pflegen und automatisch an alle Kanäle verteilen. [3] Lasttest vor dem Aktionstag: Prüfen, ob die Synchronisation auch Spitzenlast verarbeitet. [3]

Prüfen, ob die Synchronisation auch Spitzenlast verarbeitet. [3] Alternativen vorbereiten: Für ausverkaufte Top-Artikel passende, lieferbare Ersatzprodukte hinterlegen. [1]

Für ausverkaufte Top-Artikel passende, lieferbare Ersatzprodukte hinterlegen. [1] Früh planen: Zeitplan mit Phasen für Sortiment, Rabatte, Marketing, Shop-Check und Lager-Test aufsetzen. [4]

FAQ

Warum zeigen Onlineshops ausverkaufte Produkte noch als verfügbar an?

Meist liegen Bestände und Bestellungen in unterschiedlichen Systemen und werden erst mit Verzögerung abgeglichen. Bei sprunghafter Nachfrage hinken die Anzeigen dem tatsächlichen Lagerbestand dann hinterher. [1][3]

Was ist Daten-Streaming?

Daten-Streaming bedeutet, dass Daten kontinuierlich und in der Reihenfolge ihres Entstehens übertragen und verarbeitet werden, statt gesammelt und erst später abgeglichen zu werden. [6][7]

Was ist Apache Kafka?

Apache Kafka ist eine verteilte Open-Source-Plattform für Event-Streaming, die Echtzeitdaten mit geringer Latenz und hohem Durchsatz verarbeitet. Sie wurde 2011 bei LinkedIn entwickelt. [6]

Was ist ein Ereignis (Event) im Handel?

Ein Ereignis ist eine Tatsache zu einem bestimmten Zeitpunkt, etwa eine Bestellung, eine Zahlung oder eine Lagerbuchung. Solche Ereignisse lösen in anderen Systemen Folgeaktionen aus. [6][8]

Wie bleibt der Lagerbestand je Artikel aktuell?

Systeme schreiben Ereignisse in Datenströme, aus denen andere Anwendungen unabhängig lesen. Mit sogenannter Log Compaction behält Kafka nur den jeweils neuesten Eintrag je Schlüssel, etwa den aktuellen Lagerbestand je Artikel. [8]

Warum ist das bei mehreren Verkaufskanälen besonders wichtig?

Weicht der Bestand im Shop von dem auf Marktplätzen ab, wirkt der Händler unzuverlässig und es drohen Überverkäufe. Laut JTL verkaufen Händler im Schnitt über 2,1 Marktplätze, Anfang 2024 waren es 1,8. [3]

Was geschieht, wenn ein Produkt ausverkauft ist?

Mit aktuellen Verfügbarkeitsdaten kann der Shop ein vergleichbares, noch lieferbares Alternativprodukt vorschlagen. Beworben werden sollten nur Produkte, die tatsächlich verfügbar sind. [1][2]

Wie lange darf die Lieferung dauern, wenn kein Liefertermin genannt ist?

Laut § 475 Abs. 1 BGB muss die Ware spätestens 30 Tage nach Vertragsschluss übergeben werden. Nennt der Shop einen Liefertermin, gilt dieser. [5]

Wie wichtig ist die Zeit rund um den Black Friday für den Onlinehandel?

Online-Marktplätze in Deutschland erzielten im Oktober und November 2025 knapp neun Milliarden Euro Umsatz, 3,6 Prozent mehr als im Vorjahr (bevh-Befragung). [2]

Wann sollten Händler mit der Vorbereitung beginnen?

Der Händlerbund empfiehlt, Angebote mindestens vier bis sechs Wochen vorher zu planen; ein Marktplatz-Experte rät sogar zu einem Start im Sommer. [2][4]

Quellen

[1] https://www.it-daily.net/it-management/e-business/black-friday-handel-echtzeitdaten

[2] https://www.etailment.de/magazin/lieferzusage-statt-rabattwettlauf-wie-haendler-den-black-friday-operativ-vorbereiten

[3] https://www.e-commerce-magazin.de/black-friday-onlinehaendler-backend-sichert-sichtbarkeit-und-gewinn-a-c59b38d50bb84d7815f79a2080f010f2/

[4] https://www.haendlerbund.de/de/news/aktuelles/wissenssnack/black-friday-vorbereiten

[5] https://www.netz-trends.de/lieferverzug-black-friday-lieferfrist-2026/

[6] https://www.ibm.com/de-de/think/topics/apache-kafka

[7] https://aws.amazon.com/de/what-is/apache-kafka/

[8] https://www.martinsfeld.de/blog/apache-kafka-erklaert-big-data-revolution/

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4046 Artikel zu „Echtzeit Daten“

Ausgabe 9-10-2023 | Kommunikation | Lösungen | News Schnell, schneller, Daten-Streaming – Warum Echtzeit den entscheidenden Unterschied macht Geschwindigkeit zählt – ob im Wettkampfsport oder in der Business-Welt. Wer sich schnell an neue Gegebenheiten anpassen, Entscheidungen fundiert und rechtzeitig treffen und dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus sein kann, ist in der digitalen Welt ganz vorne mit dabei. Auf die Geschwindigkeit kommt es deshalb auch bei der Analyse und Nutzung von Daten an. Das sogenannte Daten-Streaming in Echtzeit hält mehr und mehr Einzug in Unternehmen. Das zeigt auch der aktuelle Data Streaming Report von Confluent, einem Vorreiter im Bereich Daten-Streaming. Was es damit auf sich hat, welches Potenzial im Streaming von Daten steckt und worauf sich Unternehmen in Zukunft einstellen müssen, erklärt Roger Illing, Vice President Sales CEMEA von Confluent, im Interview mit »manage it«. Weiterlesen →