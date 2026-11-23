Pharma- und Biotech-Unternehmen stehen unter doppeltem Druck: Sie müssen schneller forschen, Studien beschleunigen und Lieferketten absichern – und dabei strengste regulatorische Vorgaben einhalten. Der Schlüssel liegt in einer logischen Datenschicht, die Daten in Echtzeit, rollenkonform und KI-fähig bereitstellt, ohne sie zu verschieben. Wie das gelingt, zeigen Amgen, Biogen und Sanofi.
Management Summary
- Zielkonflikt: Kostendruck, Regulierung und Innovationsdruck erfordern schnellen Zugriff auf vertrauenswürdige Daten – daran scheitern viele Organisationen bis heute.
- Infrastruktur reicht nicht: Data Lakehouses bündeln Daten, doch es fehlt ein übergreifender Mechanismus, der sie rollenkonform an alle Fachanwender ausspielt.
- Logische Datenschicht: Sie entkoppelt den Zugriff vom Speicherort, übersetzt Daten semantisch und setzt Governance-Regeln zentral und konsistent durch.
- Praxisbeweis: Amgen, Biogen und Sanofi beschleunigen Wirkstoffforschung, klinische Studien und Lieferkettensteuerung mit einheitlicher Datensicht.
- KI-Readiness: 66 Prozent der Führungskräfte verlangen Echtzeitdaten für vertrauenswürdige KI; 67 Prozent kämpfen mit übergreifenden Sicherheitskonzepten.
Die Life-Sciences-Branche arbeitet unter Bedingungen, die sich eigentlich widersprechen. Steigende Kosten für Medikamente, Forschung und Entwicklung sowie immer komplexere regulatorische Vorgaben treffen auf einen Markt, der nach kontinuierlicher Innovation verlangt. Pharma- und Biotech-Unternehmen konzentrieren sich deshalb vor allem auf drei Initiativen: Sie wollen die Entdeckung und Entwicklung neuer Wirkstoffe beschleunigen, klinische Studien schneller zu belastbaren Ergebnissen führen und ihre Lieferketten möglichst störungsfrei steuern. So unterschiedlich diese Vorhaben auch sind, sie teilen als Voraussetzung den schnellen, einfachen Zugriff auf vertrauenswürdige, hochwertige Daten. Jedoch scheitern genau daran viele Organisationen bis heute.
Warum Datenverfügbarkeit allein nicht ausreicht
An einer Dateninfrastruktur mangelt es in den meisten Unternehmen nicht. Viele Life-Sciences-Firmen haben in Data Lakehouses und andere zentrale Plattformen investiert, um Daten aus der gesamten Organisation zusammenzuführen. Die eigentliche Herausforderung beginnt jedoch erst im nächsten Schritt, denn es gilt, diese Daten aus den entsprechenden Systemen rollenkonform an die jeweiligen Fachanwender auszuspielen – zum richtigen Zeitpunkt, in einem nutzbaren Format und in der Sprache der jeweiligen Nutzergruppe. In der Praxis fehlt dafür meist ein übergreifender Mechanismus. Stattdessen bedienen zahlreiche separate Reporting-Tools jeweils einzelne Konsumenten. Hinzu kommt, dass sich nahezu jede Life-Sciences-Initiative heute durch generative KI beschleunigen lässt – vorausgesetzt, KI-Anwendungen werden in Echtzeit mit autoritativen, nach klaren Governance-Regeln verwalteten Daten versorgt.
Datenzugriff ohne Systemgrenzen
An dieser Stelle setzt intelligentes Data Management an. Hierfür trennt eine logische Datenschicht den Zugriff auf Daten von ihrem physischen Speicherort und ist dabei nicht an die Restriktionen eines einzelnen Systems oder Reporting-Tools gebunden. Als unternehmensweite semantische Ebene übersetzt sie Daten automatisch in die Begriffswelt der jeweiligen Nutzergruppe – vom Forschungsteam bis zum Supply-Chain-Management. Governance- und Sicherheitsregeln werden hierfür zentral definiert und konsistent über alle Systeme hinweg durchgesetzt. Zusätzlich machen Datenkataloge sämtliche Bestände durchsuchbar und direkt zugänglich. Migrationen lassen sich im Hintergrund umsetzen, ohne den laufenden Betrieb zu unterbrechen.
Drei Anwendungsfelder mit identischem Muster
Wie sich das konkret auswirkt, zeigen drei Beispiele entlang der Wertschöpfungskette. In der Wirkstoffforschung, wo Unternehmen riesige genomische, proteomische und metabolische Datensätze analysieren, litt der Biotechnologiekonzern Amgen unter Verzögerungen, weil eine einheitliche Sicht auf alle erhobenen Daten fehlte. Über eine logische Datenschicht erschloss sich das Unternehmen einen kontinuierlichen Strom an Echtzeitdaten aus Produktion, Betrieb und Labor und konnte so die Markteinführung neuer Präparate beschleunigen.
Bei klinischen Studien gilt die Integration heterogener Datenformate als häufigster Bremsklotz. Das Spektrum reicht hier von elektronischen Patientenakten über Genomdaten bis hin zu Real-World-Daten. Dem Biopharmaunternehmen Biogen etwa fehlte eine einheitliche Sicht auf die an Studien beteiligten Ärzte. Eine modernisierte Datenarchitektur mit logischer Zugriffsebene verschaffte den Verantwortlichen genau diese Sicht und beschleunigte den Fortschritt der Studien.
In der Lieferkette schließlich verbinden logische Datenarchitekturen Bedarfsprognosen, Bestandsdaten und Logistikinformationen über verteilte Systeme hinweg. Das Biopharmaunternehmen Sanofi nutzte intelligentes Datenmanagement nach den Lieferkettenschocks der Pandemie und gewann eine durchgängige Sicht auf seine gesamte Supply Chain – die Grundlage für proaktive Entscheidungen bei geringerem Risiko.
KI-fähige Daten als nächste Stufe
Der größte Hebel liegt inzwischen im Zusammenspiel mit generativer KI, deren Erfolg vollständig von der Qualität, Zugänglichkeit und Governance der Datengrundlage abhängt. Wie hoch die Anforderungen sind, zeigt der aktuelle »AI Trust Gap Report« von Denodo [1]: 66 Prozent der befragten Führungskräfte geben darin an, dass KI-Daten in Echtzeit oder innerhalb weniger Minuten verfügbar sein müssen, um als vertrauenswürdig zu gelten. Zugleich fällt es 63 Prozent schwer, überhaupt die relevantesten Daten für ihre KI-Initiativen zu identifizieren, und 67 Prozent kämpfen mit einheitlichen Sicherheits- und Zugriffskonzepten über Systemgrenzen hinweg. Logisches Datenmanagement adressiert genau diese Lücke, indem es verteilte Quellen in Echtzeit virtualisiert und KI-fähige Daten bereitstellt, ohne sie aufwendig replizieren zu müssen. Gerade bei sensiblen Patienten- und Forschungsdaten, die besonders strengen Auflagen unterliegen, lässt sich KI nur dann verantwortungsvoll nutzen, wenn Compliance nicht als Hemmnis wirkt, sondern ihren sicheren Einsatz ermöglicht.
Life Sciences als Muster mit Signalwirkung
Kaum ein Sektor vereint extrem hohe regulatorische Anforderungen mit derart starkem Innovationsdruck wie die Life Sciences, doch dieselbe Spannung prägt zunehmend auch andere Wirtschaftszweige wie Fertigungsindustrie, Finanzwesen und öffentliche Verwaltung. Wer extreme Agilität mit starker Data Governance verbindet, statt das eine dem anderen zu opfern, verwandelt seine Datenlandschaft vom Risikofaktor in einen Innovationsmotor.
Jörg Hesske, Regional VP & GM, Central and Eastern Europe bei Denodo, erläutert dazu: »Life-Sciences-Unternehmen zeigen exemplarisch, dass strenge Governance und schnelle Innovation kein Widerspruch sind. Entscheidend ist eine logische Datenschicht, die den Zugriff vom Speicherort entkoppelt: Forschung, klinische Teams und KI-Anwendungen erhalten in Echtzeit die Daten, die sie benötigen, während Zugriffsrechte, Datenschutz und Nachvollziehbarkeit zentral gewährleistet bleiben. Genau diese Fähigkeit wird zum Maßstab für jede regulierte, datengetriebene Branche.«
Tipps für die Praxis
Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen
- Mit einem Use Case starten
Statt die gesamte Datenlandschaft auf einmal umzubauen, wählen Sie eine Initiative mit klarem Nutzen und überschaubarer Zahl an Quellen. So lassen sich Aufwand und Ergebnis früh belegen, und das Vorhaben gewinnt Rückhalt im Unternehmen. Anschließend übertragen Sie das Muster auf weitere Bereiche.
Praxisbeispiel: Sanofi nutzte intelligentes Datenmanagement nach den Lieferkettenschocks der Pandemie und gewann eine durchgängige Sicht auf die gesamte Supply Chain. Ein ähnlicher Einstieg wäre die Verbindung von Bedarfsprognosen, Bestands- und Logistikdaten in einem einzigen Anwendungsfall.
- Bestehende Investitionen nutzen
Data Lakehouses und Data Warehouses bleiben sinnvoll. Die logische Datenschicht legt sich als Zugriffsebene darüber, sodass die vorhandene Infrastruktur ihre Kernfunktionen weiter erfüllt [4]. Dadurch entfallen Parallelstrukturen und aufwendige Kopien.
Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Pharmaunternehmen betreibt ein Lakehouse für Forschungsdaten und ein separates Warehouse für Finanzdaten. Statt beide zusammenzuführen, greifen Fachanwender über eine gemeinsame Sicht auf beide Quellen zu, ohne dass Daten verschoben werden.
- Governance zentral definieren
Rollen, Zugriffsrechte und Maskierungsregeln werden einmal festgelegt und gelten für alle angebundenen Systeme. Da die Datenvirtualisierung mit Metadaten arbeitet, lässt sich Governance in der virtuellen Ebene zentral umsetzen [3]. Das senkt das Risiko uneinheitlicher Regeln in einzelnen Reporting-Tools.
Praxisbeispiel (illustrativ): Das Forschungsteam sieht Studiendaten ohne Patientenidentifikatoren, das Supply-Chain-Management sieht nur Bestands- und Logistikdaten. Beide Regeln sind einmal definiert und wirken in jedem Tool, das auf die Daten zugreift.
- Datenkatalog aufbauen
Ein Datenkatalog macht Bestände durchsuchbar und beschreibt sie in der Sprache der Fachbereiche. Das ist auch für KI wichtig, denn laut Denodo-Studie fällt es 63 Prozent der Organisationen schwer, die relevanten Daten für KI-Vorhaben zu finden [6].
Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Studienteam sucht Real-World-Daten zu einer Indikation. Über den Katalog findet es Quelle, Verantwortliche und Aktualität auf einen Blick, statt Kollegen in mehreren Abteilungen anzufragen.
- Datenintegrität prüfen
Die ALCOA+-Prinzipien gelten für papierbasierte, elektronische und hybride Daten über den gesamten Lebenszyklus. Ein geteilter Zugang zu einem Chromatographie-Datensystem ohne aktivierten Audit Trail verletzt sie ebenso wie ein handschriftliches Laborjournal in Bleistift [5]. Prüfen Sie daher zuerst die kritischen Datenflüsse.
Praxisbeispiel: Jeder Nutzer erhält ein persönliches Konto, Änderungen an GxP-relevanten Datensätzen werden im Audit Trail protokolliert, und Originaldaten samt Metadaten bleiben abrufbar – auch nach einer Systemablösung [5].
- KI-Anforderungen früh klären
Legen Sie fest, wie aktuell Daten sein müssen und welche Performance die Workloads brauchen. 66 Prozent der Befragten fordern Echtzeitdaten für vertrauenswürdige KI, und nach Angaben von Denodo ziehen 42 Prozent über 400 Datenquellen heran [6].
Praxisbeispiel (illustrativ): Ein KI-Assistent für die Lieferkettenplanung soll Bestände nur nach aktuellem Stand auswerten. Das Team definiert vorab die maximale Datenverzögerung und testet Antwortzeiten bei gleichzeitiger Nutzung durch mehrere Abteilungen.
FAQ
- Was ist eine logische Datenschicht?
Sie ist eine Abstraktionsebene zwischen Datenkonsumenten und Quellsystemen. Sie schafft einheitliche Sichten auf Daten aus mehreren Quellen, ohne diese physisch zu verschieben oder zu kopieren [2].
- Worin unterscheidet sie sich von ETL und Data Warehouse?
Bei ETL werden Daten extrahiert, transformiert und in ein analytisches System geladen. Bei der Datenvirtualisierung verbleiben sie in den Ursprungssystemen und werden direkt abgefragt [4].
- Ersetzt die logische Datenschicht ein Data Lakehouse?
Nein. Sie kann eine Brücke über Data Lakes, Warehouses und Marts schlagen, während die vorhandene Infrastruktur ihre Kernfunktionen weiter erfüllt [4].
- Was ist der Unterschied zwischen Datenvirtualisierung und Datenvisualisierung?
Datenvirtualisierung ist eine Integrationstechnologie für den Zugriff auf verteilte Quellen. Datenvisualisierung stellt Informationen in Diagrammen und Dashboards dar. Beide ergänzen sich [2].
- Wie unterstützt sie Governance und Sicherheit?
Da sie mit Metadaten arbeitet, lässt sich Governance zentral in der Virtualisierungsebene umsetzen [3]. Zugriffsregeln gelten damit konsistent für alle angebundenen Systeme.
- Warum braucht KI Daten in Echtzeit?
Laut »AI Trust Gap Report« halten 66 Prozent der befragten Führungskräfte Echtzeitdaten für eine Voraussetzung vertrauenswürdiger KI [1]. Agentische KI löst zudem Geschäftsabläufe aus, veraltete Daten wären hier ein Risiko [6].
- Wie viele Datenquellen speisen KI-Initiativen?
Nach Angaben von Denodo greifen 42 Prozent der Organisationen auf über 400 ursprüngliche Datenquellen zurück. Das erschwert Konsistenz, Governance und Performance [6].
- Welche Rolle spielen die ALCOA+-Prinzipien?
ALCOA+ beschreibt neun Attribute der Datenintegrität: zuordenbar, lesbar, zeitgleich, original, genau, vollständig, konsistent, beständig und verfügbar. Behörden nutzen sie als Raster für GxP-relevante Daten, ob auf Papier, elektronisch oder hybrid [5].
- Lassen sich Migrationen ohne Betriebsunterbrechung umsetzen?
Die Datenvirtualisierung eignet sich für die Migrationsplanung: Teams können Cutover-Szenarien testen und Integrationsprozesse validieren, ohne Live-Systeme zu stören [3].
- Für welche Anwendungsfelder gibt es Beispiele aus der Branche?
Amgen nutzt eine logische Datenschicht in der Wirkstoffforschung, Biogen bei klinischen Studien und Sanofi in der Lieferkette. Mehr dazu im Abschnitt „Drei Anwendungsfelder mit identischem Muster“.
Quellen
[1] »AI Trust Gap Report« von Denodo. www.denodo.com/en/document/analyst-report/ai-trust-gap-report
[2] Databricks: Was ist Datenvirtualisierung? www.databricks.com/de/blog/what-is-data-virtualization
[3] AWS: Was ist Datenvirtualisierung? aws.amazon.com/de/what-is/data-virtualization/
[4] Wikipedia: Datenvirtualisierung. de.wikipedia.org/wiki/Datenvirtualisierung
[5] GuideGxP: ALCOA Plus Prinzipien: Datenintegrität. www.guidegxp.com/de/blogs/datenintegritaet-csv/alcoa-plus-prinzipien
[6] Denodo: Pressemitteilung zum AI Trust Gap Report, 15.04.2026. www.denodo.com/en/press-release/2026-04-15/research-reveals-trust-gap-threatening-agentic-ai-adoption-66-organizations-say-real-time-data-non
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