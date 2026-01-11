Schluss mit Mammutprojekten: Warum Business Apps die Zukunft der Customer Experience sind

Wie modulare Business Apps klassische CX-Großprojekte ablösen – und Unternehmen schneller messbaren Nutzen erzielen.

Fachbereiche brauchen schnelle Ergebnisse statt jahrelanger IT-Großprojekte. Im Customer-Experience-Umfeld setzen sich deshalb zunehmend modulare Business Apps durch – mit messbarem Mehrwert und deutlich geringerem Risiko.

Viele Unternehmen haben in der Vergangenheit auf umfassende Großprojekte gesetzt – etwa die Einführung einer umfassenden, monolithischen CRM-Landschaft und investieren noch immer in solche groß angelegten Digitalisierungsprogramme. Doch der erhoffte Nutzen bleibt häufig aus: Laut Studien erreichen klassische Großprojekte im Schnitt nur einen Bruchteil ihrer Ziele. Gleichzeitig steigen die Erwartungen von Kunden und Mitarbeitenden an digitale Prozesse – insbesondere in Vertrieb, Service und Marketing.

Im letzten Expert-Talk »Business Apps statt Mammutprojekte« von SYBIT diskutierten Industrie- und CX-Experten, warum ein Umdenken notwendig ist. Die zentrale These: Nicht immer das große Projekt bringt den Fortschritt, sondern gezielte Anwendungen mit klarem Business-Fokus.

Praxis statt Theorie: Business Apps im Einsatz

Aus Anwendersicht berichtete Peter Wagner, Leiter Datentechnik & strategische Preisbildung beim Beschlaghersteller SIEGENIA, wie das Unternehmen den Wandel bereits vollzogen hat. Statt komplexer Vorhaben setzt SIEGENIA heute auf agile Applikationen, die gezielt einzelne Vertriebsprozesse unterstützen – etwa bei der Angebotskonfiguration oder Preisfreigabe.

Mit überschaubaren Apps hätte SIEGNIA deutlich mehr Kontrolle über Aufwand, Nutzen und Akzeptanz, so Wagner. Die Fachbereiche würden zudem viel schneller Ergebnisse sehen – das verändere die Dynamik komplett.

Technologisch basieren diese Anwendungen auf der SAP Business Technology Platform (BTP) und werden als sogenannte Side-by-Side Extensions betrieben. Das Kernsystem bleibt stabil, Erweiterungen entstehen flexibel daneben.

Neue Rolle der IT: Vom Flaschenhals zum Enabler

Auch die Rolle der IT verändert sich grundlegend. Statt als Bremse wahrgenommen zu werden, entwickelt sie sich zum Ermöglicher für Innovationen.

»Die IT gibt heute Leitplanken vor – etwa für Architektur, Sicherheit und Integration – und schafft damit den Raum, in dem Fachbereiche schnell agieren können«, erklärt Thomas Winter, Competence Center Lead CRM bei SYBIT.

Der Ansatz »Keep the Core Clean« wird dabei zum zentralen Prinzip: Anpassungen erfolgen nicht mehr direkt im Kernsystem, sondern über klar integrierte Erweiterungen. Das erhöht die Update-Fähigkeit und reduziert langfristige Abhängigkeiten.

KI pragmatisch gedacht – nicht als Großprojekt

Auch das Thema künstliche Intelligenz wurde im Expert-Talk bewusst entmystifiziert. Statt umfassender KI-Initiativen empfehlen die Experten einen schrittweisen, nutzenorientierten Einstieg – etwa durch intelligente Funktionen innerhalb bestehender Business Apps.

Typische Anwendungsfälle sind automatisierte Ticketklassifizierung im Service, KI-gestütztes Lead Scoring im Vertrieb oder intelligente Erinnerungen zur Angebotsnachverfolgung. Entscheidend sei dabei, KI immer im Kontext des jeweiligen Prozesses zu denken – und nicht als Selbstzweck.

Fazit: CX entsteht in kleinen, wirksamen Schritten

Natürlich gilt: Nicht jedes IT-Vorhaben lässt sich in eine kleine App aufteilen, und nicht jedes Großprojekt ist schlecht. Die Kunst besteht darin, große Visionen in eine Folge smarter, überschaubarer Projekte zu übersetzen. Die Diskussion im Expert Talk zeigte aber deutlich: Die Zukunft der Customer Experience liegt nicht in monolithischen Systemlandschaften, sondern in modularen, integrierten Lösungen mit klarer fachlicher Verantwortung. Business Apps ermöglichen es Unternehmen, Digitalisierung schrittweise, messbar und nah am Bedarf der Anwender umzusetzen. Anders ausgedrückt: Wenn ein Unternehmen beispielsweise von einem alten, monolithischen On‑Premises‑CRM in die Cloud wechselt, muss dieser Monolith zwangsläufig aufgebrochen werden. In der Cloud bestehen die Funktionen aus vielen einzelnen Services wie Sales, Service, FSM, Data, Marketing (CBP) usw.

Dadurch entsteht automatisch eine komplett neue, modular aufgebaute Systemlandschaft. Sobald ein Unternehmen zusätzlich eigene Anforderungen oder individuellen »Flavour« umsetzen möchte, landet es ohnehin im BTP‑Extension‑Szenario. Ob dabei KI genutzt wird oder nicht, spielt keine große Rolle – die Cloud‑Architektur ist grundsätzlich die richtige Basis, um solche Anforderungen abzubilden.

Oder wie Thomas Winter es zusammenfasst:

»Business Apps sind nicht nur eine gute Option – sie sind die einzige realistische Möglichkeit, CX-Anforderungen künftig schnell und wirksam abzubilden.«

SAP BTP als Wegbereiter für Business-Apps

Business Apps und Customer Experience (CX)

Business Apps gelten als Zukunft der Customer Experience (CX), weil sie genau dort ansetzen, wo klassische Großprojekte scheitern: bei Geschwindigkeit, Flexibilität und Nähe zum Fachbereich. Die zentralen Gründe lassen sich klar benennen.

Schneller Mehrwert statt jahrelanger Projekte

Kleine, klar abgegrenzte Anwendungen liefern Ergebnisse in Wochen statt Jahren.

Fachbereiche sehen früh funktionierende Lösungen (MVPs) und können direkt Feedback geben.

CX verbessert sich kontinuierlich, nicht erst nach einem Big-Bang-Go-Live.

Passgenau für konkrete CX‑Use‑Cases

Jede Business App löst ein spezifisches Problem entlang der Customer Journey.

Beispiele: Angebotskonfiguratoren, Self‑Service‑Portale, Lead‑Erfassung oder Service‑Automatisierung.

Der Fokus liegt auf echtem Kundennutzen statt auf technischer Vollständigkeit.

Flexibilität bei sich wandelnden Kundenerwartungen

Kunden erwarten heute schnelle Reaktionen, Self‑Services und personalisierte Erlebnisse.

Business Apps lassen sich leicht anpassen oder erweitern, ohne bestehende Systeme zu destabilisieren.

Neue Anforderungen werden iterativ umgesetzt, nicht in starren Lastenheften.

Saubere Integration statt Systemüberfrachtung

Business Apps laufen »side‑by‑side« zu Kernsystemen wie CRM oder ERP.

Der Kern bleibt stabil (»Keep the Core Clean«), Erweiterungen erfolgen über APIs.

Das reduziert Risiken, vereinfacht Updates und hält die IT‑Landschaft beherrschbar.

Neue Rolle der IT als Enabler

IT stellt Plattformen, Governance und Sicherheit bereit.

Fachbereiche gestalten Lösungen aktiv mit.

CX‑Innovation entsteht dort, wo Business‑Know‑how und Technologie eng verzahnt sind.

KI sinnvoll eingebettet statt als Großexperiment

KI‑Funktionen werden gezielt in Business Apps integriert.

Beispiele: Ticket‑Klassifizierung, Lead‑Scoring, Angebots‑Follow‑ups.

Der Nutzen ist sofort sichtbar und steigert Akzeptanz bei Mitarbeitenden und Kunden.

Besseres Kosten‑Nutzen‑Verhältnis

Kleine Projekte sind planbarer, risikoärmer und liefern messbaren ROI.

Fehlinvestitionen bleiben überschaubar.

CX‑Verbesserungen lassen sich priorisieren und skalieren.

Kurz gesagt: Business Apps ermöglichen eine modulare, schnelle und kundenzentrierte Weiterentwicklung der Customer Experience. Sie ersetzen starre Mammutprojekte durch kontinuierliche Innovation – genau das, was moderne CX heute braucht.

