Umsatzchancen für SAP-Partner werden sich bis 2024 nahezu verdoppeln

Der Umsatz im SAP-Partnernetz wird sich in den kommenden vier Jahren nahezu verdoppeln. Das ist das Ergebnis des IDC Vendor Spotlights »Partner Opportunity in a Changing World«. Demnach werden die Umsätze der SAP-Partner von aktuell 141 Milliarden US-Dollar bis 2024 auf 260 Milliarden steigen. SAP stellte die Ergebnisse bei der virtuellen Konferenz »What’s Next: Business Insights for SAP Partners« vor.

»Die IDC-Prognose bestätigt das enorme Wachstumspotenzial unserer Partner«, kommentiert Karl Fahrbach, Chief Partner Officer von SAP, die Studienergebnisse. Er kündigte an, dass SAP das nachhaltige Wachstum seiner Partner gezielt unterstützen werde – unter anderem durch passgenaue Vertriebs- und Serviceangebote, die Kundenakquise und -betreuung erleichtern sollen. »Wir sind davon überzeugt, dass unsere Partner dadurch ihre Wertschöpfung beschleunigen und die Zufriedenheit ihrer Kunden weiter verbessern können«, so Fahrbach.

Laut IDC ist vor allem die Corona-Krise ein wichtiger Wachstumstreiber. So habe die Pandemie der digitalen Transformation neue Schubkraft verliehen und die Bereitschaft der Unternehmen gestärkt, in cloudbasierte Lösungen zu investieren. Vor diesem Hintergrund prognostizieren die Marktforscher, dass das Geschäft der SAP-Partner in den kommenden vier Jahren im Cloud-Segment um rund 204,4 Milliarden US-Dollar zulegt. Das entspricht 68 Prozent des gesamt prognostizierten Umsatzpotenzials der SAP-Partner. IDC-Experte Steve White wundert das nicht: »Unternehmen, die digitale und cloudbasierte Lösungen nutzen, sind flexibler und können sich besser auf künftige Anforderungen einstellen«, sagt der IDC-Program Vice President für den Bereich Channels and Alliances.

In Verbindung mit dem erwarteten wirtschaftlichen Aufschwung für SAP-Partner rechnet IDC damit, dass der Personalbedarf im Partnernetz von derzeit 1 Million auf 1,6 Millionen im Jahr 2024 steigen wird. 280.000 dieser 600.000 neuen Stellen werden dabei auf SAP-Berater entfallen.

SAP gab die Studie in Auftrag, um die Auswirkungen der aktuellen wirtschaftlichen Lage auf das Partnernetz zu untersuchen. Während der Covid-19 Pandemie haben SAP-Partner auf der ganzen Welt mit neuen Lösungen für ihre Kunden und Anwender reagiert:

Das US-Unternehmen Rizing beispielsweise hat SAP-SuccessFactors-Lösungen und weltweite Covid-19-Daten in seine Analyseanwendung Lyra integriert. Unternehmen erhalten damit Einblick in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter, können Informationsmaterial und Notfallpläne in verschiedenen Sprachen erstellen sowie Business-Continuity- und Risikomanagement-Pläne unterstützen. Fujitsu hat sich gemeinsam mit anderen Unternehmen wie SAP im Rahmen des Open COVID Pledge verpflichtet, kostenlosen Zugang zu geistigem Eigentum zu gewähren, um einen Beitrag zur Eindämmung der weltweiten Verbreitung von Corona zu leisten.

