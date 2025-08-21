USU zählt weltweit zu den Top 3 Anbietern für IT Financial Management

USU belegt in der aktuellen »Vendor Selection Matrix IT Financial Management und Technology Business Management Lösungen« von Research in Action erstmals einen Platz unter den drei besten Anbietern weltweit – ergänzend zu Platz 2 im Vorjahresbericht für die DACH-Region.
Datenbasierter Überblick über die weltweit führenden ITFM- und TBM-Anbieter
Die Research in Action Vendor Selection Matrix ist eine der umfassendsten, auf Kundenumfragen basierenden Bewertungen von IT Financial Management (ITFM) und Technology Business Management (TBM)-Lösungen. Über 1.000 IT- und Geschäftsentscheider aus Unternehmen weltweit teilen darin ihre Erkenntnisse zu Markttrends, Auswahlkriterien und Anbieterleistungen. Das Ergebnis ist ein praxisbezogener, datengestützter Überblick über die führenden Akteure der Branche.
Bestnoten für Empfehlung, Kundenzufriedenheit und Preis-Leistung
Mit einem Gesamt-Score von 9,20 Punkten und Bestwerten in den Kategorien »Recommendation Index«, »Kundenzufriedenheit« und »Preis-Leistungs-Verhältnis« übertrifft USU zahlreiche internationale Wettbewerber. Kein anderer Anbieter schnitt in diesen Bereichen besser ab, was USU zum vertrauenswürdigsten und meistempfohlenen Anbieter im Markt macht.
Finanztransparenz und Steuerungskraft für IT-Organisationen
Die IT Financial Management Lösung von USU deckt den gesamten Service-Lifecycle ab – von Design und Serviceplanung über Kostentransparenz, Allokation und Chargeback bis hin zu detaillierten Analysen. Mit fortschrittlichen KI-Funktionen, einer voll integrierten FinOps-Lösung und bewährten SaaS-Services unterstützt USU Unternehmen dabei, IT-Kosten in Echtzeit zu steuern, Budgets zu optimieren und IT-Investitionen klar mit geschäftlichem Mehrwert zu verknüpfen.
»Mit unseren ITFM-Lösungen erhalten Unternehmen maximale Kostentransparenz und die nötige Steuerungskraft, um jederzeit die richtigen Entscheidungen zu treffen«, erklärt Peter Stanjeck, Senior Vice President bei USU.
Beschleunigtes Wachstum unter Thoma Bravo
Seit der Aufnahme in das Portfolio von Thoma Bravo Ende 2024 hat USU das Innovationstempo erhöht, das internationale Partnernetzwerk ausgebaut und die globale Marktpräsenz deutlich gestärkt. Das Ergebnis ist ein schnell wachsendes Lösungsportfolio, das IT-Organisationen weltweit befähigt, digitale Herausforderungen mit Effizienz, Leidenschaft und Expertise zu meistern.
Die vollständige Marktanalyse »Vendor Selection Matrix™ IT Financial Management und Technology Business Management Lösungen 2025« steht kostenlos unter www.usu.com zum Download bereit: https://www.usu.com/de/ressourcen/25/it-financial-management-und-tbm-loesungen
