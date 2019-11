Wer die Cloud wirklich ernst nimmt, erzielt bessere Geschäftsergebnisse

Gute Abstimmung von Cloud-Transformation und Business-Planung sichert den Erfolg.

Bessere Datensicherheit ist die primäre Erwartung an einen Wechsel in die Cloud.

Laut dem Unisys Cloud Success Barometer liegt Europa ein wenig hinter dem globalen Durchschnitt, wenn es um die Nutzung von Vorteilen aus der Cloud geht.

Weltweit migrieren die meisten Unternehmen und Organisationen (93 Prozent) aufgrund kritischer IT-Anforderungen in die Cloud, aber nahezu ein Drittel (30 Prozent) gab an, bislang noch keine erkennbaren Vorteile aus der Cloud gezogen zu haben – vor allem, weil sie die Cloud-Einführung nicht als Kernbestandteil ihrer Business-Transformationsstrategie integriert haben. Das zeigt das erste Unisys Cloud Success Barometer. 1.000 Senior IT-Verantwortliche und Führungskräfte aus 13 Ländern darunter Deutschland, Großbritannien, Belgien und den Niederlanden nahmen an der Umfrage zu den Auswirkungen und der Bedeutung der Cloud teil. Cloud-Transformationen sind vor allem dann erfolgreich, wenn Cloud-Initiativen und strategische Planung gut aufeinander abgestimmt sind, so die Umfrageergebnisse.

Cloud Commitment ist ein Muss.

Laut der Umfrage verbessert sich die organisatorische Effektivität dramatisch, wenn die Cloud-Strategie fest in der Business-Strategie verankert ist – 83 Prozent der Befragten sehen dann Verbesserungen seit Einführung der Cloud. Im Gegensatz dazu nehmen diesen positiven Effekt nur 30 Prozent der Studienteilnehmer wahr, bei denen die Cloud lediglich geringfügig in der Business-Strategie berücksichtigt ist.

Commitment in Form von Investment führt auch zu positiven Ergebnissen. Und wenn Unternehmen erst einmal die Vorteile erfahren haben, investieren sie gerne weiter in die Cloud. Vier Fünftel (80 Prozent) der Studienteilnehmer, die 2020 substanziell in Cloud Computing investieren wollen, gehen davon aus, dass ihre organisatorische Effektivität dadurch bedeutend zunehmen wird.

Dr. Uwe Heckert, Deutschland-Chef von Unisys, erklärt: »Unsere Umfrage zeigt, dass die Mehrheit der Unternehmen taktisch an die Nutzung von Cloud Computing herangeht, was sehr wirksam sein kann. Aber eine strategische Herangehensweise und die Integration in die Business-Planung bringt noch bessere Ergebnisse, wie das erste Unisys Cloud Success Barometer zeigt. Ein starkes Commitment zur Cloud ist ein absolutes Muss. Und die Cloud-Initiative sollte in die allgemeine Geschäftsstrategie integriert werden, um so die gesetzten Ziele zu erreichen.«

Pro und Kontra Cloud.

Nahezu drei Viertel (73 Prozent) der Senior Business Leader gaben an, dass die Vorteile der Cloud die Hürden überwiegen. 66 Prozent haben eine signifikante Verbesserung ihrer organisatorischen Effektivität durch die Cloud wahrgenommen. Zu den Top-Erwartungen an die Cloud zählen: bessere Sicherheit (64 Prozent) und geringere Kosten (50 Prozent), höhere Produktivität der Mitarbeiter (40 Prozent), bessere Agilität (40 Prozent) und eine höhere Kundenzufriedenheit (40 Prozent). Eine Mehrheit der Führungskräfte (77 Prozent) gibt an, dass ihre Cloud-Migration ihre Erwartungen hinsichtlich Sicherheit erfüllt beziehungsweise übertroffen hat. In Bezug auf die Verbesserung der Supply Chain durch die Cloud sind 75 Prozent zufrieden, hinsichtlich Innovationsfähigkeit 74 Prozent. Die Bereiche, in denen die Auswirkungen von Cloud-Transformationen hingegen unter den Erwartungen blieben, sind gemäß der Umfrage: bessere Produktivität der Mitarbeiter (32 Prozent), mehr Umsatz (32 Prozent), Kostenverringerung (35 Prozent) und geringerer Personaleinsatz (38 Prozent).

»Um die Kluft zwischen Erwartung und Ergebnis in diesen Bereichen zu schließen, braucht es mehr als IT-Applikationen und Infrastruktur in die Cloud zu schieben. Damit sie die Erwartungen ihrer Kunden und Mitarbeiter erfüllen können, müssen sich Arbeitsweisen und Prozesse in Unternehmen verändern. Dafür braucht es unter anderem einen Philosophiewechsel in Richtung digitale Innovation«, so Heckert. »Strategische Planung zusammen mit Sicherheit, Skalierbarkeit, realistischen Zeitplänen und die Weiterbildung der Belegschaft sind Schlüssel einer erfolgreichen Cloud-Implementierung.«

Der Weg zum Erfolg führt durch viele Wolken.

Bisher haben nur 28 Prozent der Unternehmen Multi-Cloud-Lösungen im Einsatz. Es gibt folglich noch Luft nach oben für die Erzielung weiterer Vorteile. Denn wählen Unternehmen mehrere Provider aus, können sie von jedem den besten Teil des Angebots mitnehmen und entsprechend ihrer Anforderungen ggf. individuell anpassen. Doch diese aufgeteilte Cloud-Transformation könnte die Vorteile auch limitieren.

»Es gibt eine Unmenge an Cloud-Angeboten – private, public, hybrid, multi und andere Kombinationen«, kommentiert Heckert. »Diese breite Auswahl kann zu unvorhersehbarer Komplexität führen und die Erwartungen einfach mal aushebeln. Unternehmen, die ihre Cloud-Migrationen gut planen und ggf. dort Partner einsetzen, wo es an eigener Erfahrung fehlt, sind am besten aufgestellt, um damit operative, finanzielle und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.«

2019 Unisys Cloud Success Barometer

Der Barometerwert reicht von null bis Hundert und bewertet, wie gut Cloud-Transformationen die Erwartungen in folgenden sechs Bereichen erfüllen konnten: Umsatz, Kosten, Agilität, Wettbewerb, Sicherheit und Produktivität. Der europäische Wert 44 des 2019 Cloud Barometers liegt leicht unter dem globalen Durchschnitt von 49, was der zweitniedrigste Wert in allen vier Regionen ist, die im Rahmen der Studie befragt wurden. Es ist also noch Luft nach oben in puncto Cloud – vor allem sollten Cloud-Projekte besser in bestehende Infrastrukturen und in die Business-Strategie integriert werden.

