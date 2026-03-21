Wie sieht das Teamwork zwischen Mensch und Maschine in vier Jahren aus?

Wenn KI-Systeme künftig immer mehr Arbeitsaufgaben übernehmen, welche Rolle spielt dann noch der Mensch? Dieser Frage ist die Digitalberatung valantic in ihrer aktuellen C-Level-Befragung Digital Excellence Outlook 2026 gemeinsam mit dem Handelsblatt Research Institute (HRI) nachgegangen [1]. Es zeigt sich: In den Führungsetagen wird mit tiefgreifenden Veränderungen der Arbeitswelt durch den Einfluss von KI gerechnet – und das bereits in naher Zukunft. Mitarbeitende müssen lernen, Seite an Seite mit KI-Agenten zu arbeiten. Und auch die Rolle von Führungskräften wird neu definiert. Wie können Mensch und Maschine erfolgreich zusammenarbeiten?
Gemeinsam mit dem HRI hat valantic mehr als 1.000 Entscheider aus Unternehmen der DACH-Region befragt, wie künstliche Intelligenz die Arbeitswelt, die Märkte und die Unternehmen in den nächsten Jahren verändern wird. Über die direkten Vorteile, die der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Unternehmen generiert, scheint weitgehend Einigkeit zu herrschen: 79 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass bis 2030 Unternehmen, die KI nicht konsequent in ihre Kernprozesse und Geschäftsmodelle integrieren, ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren werden.
Demnach bringt KI ein Plus an Produktivität, Effizienz und Performance – sofern sie smart, zielführend und im Einklang mit den Unternehmenszielen eingesetzt wird. Doch wie verändert sich die Rolle menschlicher Mitarbeitender in einer Arbeitswelt, in der künftig immer mehr Aufgaben und Verantwortlichkeiten an KI-Systeme übertragen und Teams von selbständig handelnden KI-Agenten durchsetzt werden?
Kreativität, Empathie, ethisches Urteilsvermögen: Schlüsselkompetenzen der Zukunft
Die Studie »Digital Excellence Outlook – AI at Scale« zeigt, dass sich die Anforderungen an menschliche Fähigkeiten in der Arbeitswelt bis 2030 grundlegend verändern werden. Während analytische und operative Aufgaben zunehmend durch KI automatisiert werden, sehen 80 Prozent der befragten Entscheider:innen Kreativität, Empathie und ethisches Urteilsvermögen als die wertvollsten Kompetenzen der Zukunft. Diese menschlichen Fähigkeiten werden nicht nur zur Differenzierung in einer zunehmend automatisierten Welt entscheidend, sondern auch zu zentralen Bausteinen für Innovation und nachhaltigen Unternehmenserfolg. Die Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig es ist, dass Unternehmen diese Kompetenzen in ihrer Relevanz erkennen, gezielt fördern und in den Arbeitsalltag integrieren.
Wandel der Führungsrolle: Von der Entscheiderrolle zur KI-Prüfinstanz
82 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass KI bis 2030 einen wesentlichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung in Unternehmen haben wird. In diesem Szenario wird die Rolle von Führungskräften stark transformiert – weg von klassischen Entscheidungsprozessen hin zur kritischen Überprüfung von intelligenten KI-Systemen.
Gleichzeitig wird die starke Abhängigkeit von KI als Herausforderung betrachtet: 67 Prozent der Befragten warnen davor, dass zentrale menschliche Fähigkeiten wie Problemlösung, Innovation und unternehmerisches Denken durch die Automatisierung verloren gehen könnten, was die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen langfristig beeinträchtigen könnte.
Verantwortung und neue Führungsrollen im KI-Zeitalter
Die Studie verdeutlicht, dass Unternehmen bei der KI-Transformation nicht nur technologische, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen müssen. 75 Prozent der Befragten glauben, dass fortschrittliche Unternehmen bis 2030 gezielte Programme zur Förderung kognitiver Leistungsfähigkeit und mentaler Gesundheit etablieren werden, um die Auswirkungen weniger geforderter menschlicher Denkleistung auszugleichen. Zudem wird erwartet, dass Unternehmen Verantwortung für die faire Nutzung von Daten und die Umschulung der Belegschaft übernehmen.
Eine weitere zentrale Veränderung ist die Einführung neuer Führungsrollen: So sind vier von fünf der Befragten überzeugt, dass Unternehmen in den kommenden Jahren dedizierte KI-Verantwortliche – wie Chief AI Officers oder Agent Workforce Leads – benötigen werden, um den wirtschaftlichen und ethischen Nutzen von KI strategisch zu steuern.
Chancen und Herausforderungen einer KI-getriebenen Arbeitswelt
»Unsere gemeinsame Studie mit dem HRI zeigt klar, dass künstliche Intelligenz die Arbeitswelt grundlegend verändern wird – und das nicht nur durch die Automatisierung von Routinetätigkeiten, sondern auch durch die Neugestaltung von Entscheidungsprozessen und Führungsaufgaben«, erklärt Laurenz Kirchner, Managing Director und Leiter der Data & AI Practice bei valantic. »Die eigentliche Herausforderung besteht darin, den technologischen Fortschritt mit der gezielten Förderung menschlicher Fähigkeiten wie Kreativität, Empathie und ethischem Denken zu verbinden. Nur Unternehmen, die die Verantwortung für die Auswirkungen von KI ernsthaft übernehmen, werden auf Dauer erfolgreich sein.«
Fazit: Vorbereitung auf eine völlig neue Arbeitswelt
Die Studie verdeutlicht, dass KI die Arbeitswelt in den kommenden Jahren revolutionieren wird. Führungskräfte sehen KI als treibende Kraft hinter der Automatisierung operativer Aufgaben und der Transformation geschäftlicher Entscheidungen. Gleichzeitig mahnen sie zu einem bewussten Umgang mit den Risiken, die eine Abhängigkeit von KI mit sich bringen kann.
Die menschlichen Fähigkeiten – von Kreativität bis Empathie – könnten zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden. Es liegt an den Unternehmen, die Balance zwischen technologischem Fortschritt und der Förderung menschlicher Kompetenzen zu wahren und sich strategisch auf die ethischen und wirtschaftlichen Herausforderungen des KI-Zeitalters einzustellen.
[1] https://www.valantic.com/de/publications/ai-at-scale/c-level-perspektiven?overlay=Interview %20Nico %20Michels
Lesen Sie hier mehr zu den persönlichen Einschätzungen einiger C-Levels zu der Frage, wie KI die Arbeitswelt und das Führungsverhalten beeinflussen wird: Strategische Impulse – Digital Excellence Outlook 2026
https://www.valantic.com/de/publications/ai-at-scale/strategische-impulse?overlay=Artikel %3A %20KI %20bis %202030 %3A %20das %20 %C3 %A4ndert %20sich %20f %C3 %BCr %20Besch %C3 %A4ftigte %20und %20F %C3 %BChrungskr %C3 %A4fte
Strategische Perspektiven Valantic
KI bis 2030: Das ändert sich für Beschäftigte und Führungskräfte
Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) schreitet rasant voran, und die nächsten fünf Jahre werden von enormen Fortschritten geprägt sein. Hyperscaler wie Google, Microsoft, Amazon, Meta und IBM investieren massiv in Forschung und Entwicklung, um die nächste Generation von KI-Technologien zu gestalten.
Von den Unternehmen erfordert der Einsatz von KI eine strategische Auseinandersetzung. Künftig werden intelligente KI-Anwendungen noch stärker als heute schon analytische und operative Aufgaben übernehmen. Dies hat konkrete Folgen für die Kompetenzanforderungen bei den Beschäftigten. Bei ihnen werden Kreativität, Empathie und ethisches Urteilsvermögen künftig eine zentrale Rolle spielen. Davon sind ein Großteil der von valantic und dem Handelsblatt Research Institut (HRI) befragten Studienteilnehmer überzeugt.
80 Prozent der Entscheider*innen sind der Meinung, dass bis 2030 Kreativität, Empathie und ethisches Urteilsvermögen die wertvollsten menschlichen Fähigkeiten sein werden, während analytische und operative Aufgaben weitgehend automatisiert sind. Bis 2030 werden auch die meisten geschäftlichen Entscheidungen von KI-Systemen stark unterstützt – die Rolle von Führungskräften wandelt sich vom Entscheider zum Prüfer über intelligente Systeme.
Führungskräfte müssen umdenken
Der KI-Einsatz wandelt die Rolle der Führungskräfte. Mit der Verbreitung von KI-Agenten, die stärker in Entscheidungsprozesse eingebunden sind oder Entscheidungen auch ganz autonom treffen, müssen die Führungskräfte selbst immer weniger entscheiden. Für mehr als 80 Prozent der Befragten ist damit klar, dass sich ihre Rolle verändert und sie künftig vermehrt die Entscheidungen der KI-Anwendungen überprüfen.
»Grundsätzlich wird sich durch den KI-Einsatz die Bedeutung von Führungskräften beim klassischen Management verändern«, glaubt Dr. Lutz Seidenfaden, CIO (SVP Information Technology) bei MTU Aero Engines. »Es vollzieht sich ein Wandel weg von ‘Mensch erledigt, Maschine unterstützt’ hin zu ‘Maschine erledigt, Mensch steuert’. Führungskräfte werden sich hierbei in Zukunft vielmehr dem Enablement und der Kompetenzentwicklung der Beschäftigten widmen müssen«, führt Seidenfaden weiter aus.
Werden die Kompetenzentwicklung und die Weiterbildung der Mitarbeitenden vernachlässigt, könnte die starke Abhängigkeit von KI dazu führen, dass in Unternehmen zentrale Fähigkeiten in Problemlösung, Innovation und unternehmerischem Denken verloren gehen. Sie würden dadurch ihre Anpassungsfähigkeit verlieren und an Wettbewerbsstärke einbüßen, befürchten 67 Prozent der Umfrageteilnehmer.
Drei Viertel der Befragten erwarten deshalb, dass fortschrittliche Unternehmen bis 2030 gezielte Programme zur Förderung kognitiver Leistungsfähigkeit und mentaler Gesundheit etablieren, weil mit KI das menschliche Denken weniger gefordert ist. All diese Aspekte haben erst einmal nichts direkt mit dem Technologieeinsatz zu tun, sind aber wesentliche Säulen des Erfolgs und für die Erzielung von Mehrwerten.
KI ist kein Schreckgespenst, wenn Menschen profitieren
Nico Michels, Head of Digital Enterprise bei Siemens Digital Industries Software, empfiehlt eine proaktive und konstruktive Vorgehensweise: »Es kommt auf Mehrwerte für die Menschen durch den Einsatz von KI an«, unterstreicht Michels. »In den Führungsetagen und Belegschaften der Unternehmen sowie in der Gesellschaft ist ein Bewusstsein essenziell, dass der Einsatz von KI nichts Gefährliches ist. Damit steigt die Vertrauenskurve immer weiter an, bis KI-Entscheidungen akzeptiert werden«, erklärt er weiter und ergänzt: »Es wird noch ungefähr zwei bis drei Jahren dauern, dann werden Führungskräfte nicht mehr nur Menschen führen, sondern auch KI-Agents und Bots. Dafür sind neue und weiterentwickelte Kompetenzen erforderlich. Zentral ist dabei die Fähigkeit zum Arbeiten und Agieren in Netzwerkorganisationen – also Kollaborationen über Hierarchiegrenzen hinweg, mit Partnern und auch Wettbewerbern«.
»Grundsätzlich ist KI bei uns die Basis für umfassende Automatisierung, die angesichts des demografischen Wandels und des abnehmenden Arbeitskräfteangebots immer wichtiger wird«, sagt Dr. Sebastian Träger, Bereichsleiter Digitalisierung und IT (CDO / CIO) bei enercity AG. Enercity setzt aktuell sehr stark auf Agenten, die einfache Routine- Prozesse automatisieren oder Wissen bereitstellen. Damit erreicht das Unternehmen deutliche Effizienzsteigerungen.
KI-Königsdisziplin: Neue Geschäftsfelder entwickeln
»Wir arbeiten derzeit an Support- und Wissensagenten, die uns im Tagesgeschäft oder bei unseren großen IT-Transformationsprojekten unterstützen. Letztere sollen zum Beispiel bei der Datenmigration, der Dokumentation sowie der Schulung von Mitarbeitern helfen oder Großteile klassischer PMO-Arbeit automatisieren«, erklärt Träger und wirft einen Blick in die Zukunft: »Als ›Königsdisziplin‹ ist ein Bereich zu nennen, der künftig noch wichtiger wird, nämlich die Entwicklung neuer Geschäftsfelder mittels KI. Allerdings sind wir heute noch nicht so weit, da hierfür noch wesentliche Grundlagen fehlen«.
Eine Lernkultur der Gemeinsamkeit und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit sind auch für Dr. Kerstin Borgards, Global Head of Strategy Realization and Process Improvements – Pharma Clinical Manufacturing Network bei Roche, sehr wichtig für den Erfolg mit KI: »Ob der Einsatz von KI gut funktioniert, hängt auch mit der persönlichen Einstellung zusammen. Experimentierfreudig zu sein, auf die KI vertrauen und offen dafür sein, Tools immer wieder neu auszuprobieren, hilft sehr.« Eine Anwendung könne im ersten Moment vielleicht ein nicht zufriedenstellendes Ergebnis liefern, drei Monate später aber so weiterentwickelt sein, dass sie dann funktioniere. Hier müsse man am Ball bleiben. »Im Fokus steht die adaptive Kompetenzentwicklung im Umgang mit KI-Systemen. In Zukunft sind die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit KI essentiell für die eigene Weiterentwicklung«, so Borgards.
Mensch-Maschine-Kooperation
Wie sich die Kooperation und Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI in den nächsten Jahren verändert, lässt sich durch die Parole »Vom Job zum Aufgabenraum« beschreiben. Jede Fachkraft arbeitet, so ein heute schon mögliches Szenario, mit zwei bis fünf spezialisierten KI-Agenten zusammen und erzielt dadurch Mehrwerte entlang der Dimensionen Zeit, Effizienz und Qualität. Ein gemischtes Team sähe zum Beispiel so aus:
- Analyse-Agenten: Daten, Märkte, Forschung
- Strategie-Agenten: Optionen, Risiken/Erfolgswahrscheinlichkeiten, Simulationen
- Umsetzungs-Agenten: intelligente Tools, Code-Generierung, Dokumente
- Qualitäts-Agenten: Fehler, Bias, Compliance.
Der Mensch – human in the loop – legt Ziele fest, entscheidet bei Zielkonflikten und bewertet die Wirkung und den Erfolg. Menschliche Arbeit wandelt sich dadurch vom Abarbeiten zum Gestalten.
Die Gefahr, dass menschliche Mitarbeitende in Zukunft von einer allwissenden und rasend schnellen Super-Intelligenz dominiert werden, sehen die von valantic und dem HRI befragten Entscheider:innen nicht, ganz im Gegenteil. »Kritisches Denken bleibt wichtig, damit die Ergebnisse intelligenter Anwendungen hinterfragt und auf Plausibilität geprüft werden. Dafür ist weiterhin eine fachliche Expertise erforderlich – auch, um die KI weiter zu trainieren«, urteilt Dr. Lutz Seidenfaden von MTU Aero Engines. »Darüber hinaus benötigen die Beschäftigten Kreativität, da KI noch nicht wirklich gut darin ist, neues Wissen zu generieren«.
889 Artikel zu „KI-Agent Arbeit“
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