WTF-Momente im Meeting: Work Tech Frustration statt Ergebnisse

- Drei Viertel der befragten Beschäftigten (75 Prozent) verlieren in hybriden Meetings Zeit durch technische Störungen.
- Für 82 Prozent gehört gute Arbeitsplatztechnologie zu den wichtigsten Arbeitsplatzfaktoren.
- Durchschnittlich verlieren befragte Arbeitnehmende 5 Minuten pro Meeting für das Einrichten der Meeting-Technologie.
Technologie wird zum Schlüsselfaktor
Gute Technologie am Arbeitsplatz ist deutschen Beschäftigten fast so wichtig wie das Gehalt. 82 Prozent der Befragten nennen funktionierende Technik als eine ihrer Top-5-Prioritäten, direkt nach Vergütung (90 Prozent), Lohngleichheit (86 Prozent) und einer unterstützenden Führungskraft (83 Prozent). Das zeigt die jährliche State of Hybrid Work von Owl Labs, einem führenden Anbieter von Lösungen für hybride Zusammenarbeit.
Technische Hürden prägen den Alltag
Gleichzeitig ist der Arbeitsalltag weiterhin geprägt von technischen Hürden in hybriden Meetings: Probleme mit der Technik, verlorene Zeit und umständliche Setups gehören für viele nach wie vor zu den WTF-Momenten im Arbeitsalltag. Begleitet werden diese Work-Tech-Frustrationen von zunehmender Tool-Fatigue und raschem KI-Rollout.
Arbeitsplatztechnologie als zentraler Faktor des Arbeitens
Große Unternehmen mit höheren Erwartungen
Besonders in großen Unternehmen ist der Wunsch nach leistungsfähigen digitalen Tools stark ausgeprägt: 87 Prozent der befragten Beschäftigten bewerten gute Technologie als wichtig. In kleinen und mittelgroßen Unternehmen liegt der Wert bei rund 82 Prozent. Mit zunehmender Komplexität der IT-Infrastruktur und standortunabhängigen Teams steigen vor allem in großen Unternehmen die Erwartungen. Doch auch für kleinere Unternehmen gilt: Mit wachsender Organisation steigen die Anforderungen an eine verlässliche technologische Ausstattung.
Investitionen in moderne IT-Strukturen
Auf diesen steigenden Bedarf reagieren viele Unternehmen mit gezielten Investitionen in die Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur: Fast drei von vier befragten Beschäftigten (74 Prozent) berichten, dass ihr Arbeitgeber im Jahr 2025 Veränderungen im Büro vorgenommen hat. Zu den wichtigsten Maßnahmen zählen die Einführung von KI-Tools (27 Prozent), die Installation und Modernisierung von Video- und Audiotechnik in Meetingräumen (22 Prozent) sowie der Ausbau von IT-Personal und Support (20 Prozent).
Die versteckten Kosten der WTF-Momente
Hybride Meetings laufen oft nicht reibungslos
Für die Mehrheit der befragten Beschäftigten laufen hybride Meetings längst nicht reibungslos. Drei von vier (75 Prozent) berichten von konkreten Schwierigkeiten. Zu den häufigsten Problemen zählen Zeitverluste durch technische Störungen (75 Prozent), Audio-Echos, Verzerrungen oder Tonprobleme (74 Prozent) sowie fehlende visuelle Hinweise (69 Prozent).
Die versteckte Meeting-Steuer
Hybride Meetings sorgen bei vielen Beschäftigten nicht nur für Frust, sondern kosten schon vor dem eigentlichen Austausch wertvolle Zeit: Im Schnitt gehen fünf Minuten verloren, um ein Meeting überhaupt zu starten. Diese sogenannte »Meeting-Tax« kann sich über den Arbeitsalltag hinweg spürbar summieren und für Unternehmen reale Kosten verursachen.
Einordnung aus Unternehmenssicht
»Technologie ist längst mehr als nur eine unterstützende Funktion. Sie bildet heute die zentrale Infrastruktur hybrider Arbeit. Wenn Meetingtechnologie versagt, sorgt das nicht nur für Frust, sondern beeinträchtigt auch das Wohlbefinden der Mitarbeitenden und stört die Zusammenarbeit erheblich«, sagt Frank Weißhaupt, CEO von Owl Labs. »Weder Arbeitgeber noch Beschäftigte können es sich leisten, dass ihre wichtigsten Interaktionen nur mithilfe kurzfristiger Notlösungen funktionieren.«
Digital Divide beim Technikfrust
Jüngere Beschäftigte besonders betroffen
Doch vor allem jüngere Beschäftigte erleben technische Probleme in hybriden Meetings: 78 Prozent der Gen Z und 77 Prozent der Millennials sagen, dass sie dadurch Zeit verlieren. Bei Gen X und Babyboomern sind es jeweils 71 Prozent. Selbst Digital Natives haben also Schwierigkeiten, hybride Meetings wirklich reibungslos zu gestalten. Am stärksten betroffen sind Beschäftigte im Büro: 79 Prozent berichten hier von Zeitverlusten durch Technikprobleme, verglichen mit 74 Prozent der hybrid Arbeitenden und nur 55 Prozent der vollständig Remote-Arbeitenden.
Methodische Grundlage der Befragung
[1] Methodik: In einer Online-Umfrage, durchgeführt von Vitreous World, wurden im Juli 2025 insgesamt 8.000 Vollzeit-Büroangestellte im Vereinigten Königreich, in den USA, in Deutschland und in Frankreich befragt, davon jeweils 2.000 pro Markt.
Weiterführende Quelle
https://owllabs.de/state-of-hybrid-work/2025
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