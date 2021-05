Digitalisierung: Videokonferenz-Fatigue oder doch nur Meeting-Überdruss?

Seit mehr als einem Jahr leben wir mittlerweile mit der Corona-Pandemie. Und obwohl die Pandemie den Videokonferenzmarkt angekurbelt hat, ist die Medienberichterstattung zum Thema Videokonferenzen und Erschöpfung ein Anlass zur Sorge. Schließlich arbeiteten laut Statista Ende Januar 2021 knapp ein Viertel der befragten Erwerbstätigen ausschließlich oder überwiegend im Home Office. Eine Studie des Instituts für Beschäftigung und Employability der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen ergab außerdem, dass 60 Prozent der Befragten eine Videokonferenz-Fatigue wahrnehmen.

Anzeige

Kein Wunder, dass das Thema viel diskutiert wird, wie zum Beispiel während einer Online-Debatte mit Branchenexperten auf dem jüngsten UCX Mini Summit. Zum Auftakt der Diskussion wurde der Frage nach gegangen, ob die Videokonferenz-Fatigue nicht eher ein Ausdruck von Meeting-Müdigkeit im Allgemeinen ist. Das würde sich auch mit einer von BlueJeans in Auftrag gegebenen Umfrage decken, die im März 2020 kurz vor dem ersten Lockdown durchgeführt wurde. Schon vor Corona gaben ein Drittel der Befragten an, dass Meetings Zeitverschwendung seien. Und fast drei Viertel der Befragten bewerteten die Meeting-Kultur in ihrem Unternehmen als neutral oder schlecht. Dies ist eine wichtige Erinnerung daran, wie weitverbreitet der ganz normale Meeting-Überdruss schon vor Corona und Home Office war.

Anzeige

Im letzten Jahr haben die Menschen Online-Meetings aus dem Home Office mit Homeschooling, Pflege, Kochen, Hundespaziergängen, dem Entgegennehmen von Paketen und unzähligen anderen Verantwortlichkeiten und Unterbrechungen unter einen Hut gebracht – und das alles vor dem Hintergrund einer allgemeinen Unruhe und Überlastung. Da Video obendrein volle Konzentration erfordert, ist es kein Wunder, dass es am Ende mit Müdigkeit in Verbindung gebracht wird. Die Wissenschaftlerin Kelcey Stratton, eine klinische Psychologin an der Universität von Michigan, die sich auf Themen wie Stress, Trauma und Resilienz spezialisiert hat, erklärt im Blog der Universität: »Es ist heute schwieriger, unser Leben aufzuteilen – Arbeit versus Privatleben. Wenn Sie von zu Hause aus arbeiten, ist ihre Aufmerksamkeit geteilt – der Hund bellt, der Partner arbeitet vielleicht nebenan, die Kinder rennen herum – ihre Konzentration erfordert mehr emotionale Energie.«

Das wirft natürlich die Frage auf: warum um alles in der Welt gibt es so viele Meetings? Die Antwort ist eine ineffiziente Meeting-Kultur und »Meeting-FOMO«. FOMO steht im Englischen für die Angst, etwas zu verpassen (fear of missing out). Wie schon vor der Pandemie nehmen die Menschen an zu vielen Meetings teil, weil sie befürchten, sonst wichtige Informationen zu verpassen. Die FOMO-Angst wurde im vergangenen Jahr noch verstärkt, da sich die Mitarbeitenden im Home Office von ihren Kollegen isoliert fühlten und befürchteten, nicht gesehen zu werden. In extremen Fällen veranlasst dieser »Präsentismus« viele dazu, weiterzuarbeiten und an Meetings teilzunehmen, selbst wenn sie körperlich oder geistig nicht fit sind.

Anzeige

Intelligente Technologie zur Verbesserung des Meeting-Erlebnisses

Ein Ausweg aus dieser Situation, der auf der UCX-Konferenz erörtert wurde, besteht darin, den Einsatz von Meeting-Technologie zu verbessern. Oftmals werden in Meetings keine klaren Handlungsanweisungen gegeben und es gibt keine effektive Nachbereitung. Mit Videokonferenzsoftware, KI und Bots können Meetings transkribiert und übersetzt, Aktionen erfasst und die Protokolle geteilt werden. Auf diese Weise kann die Technologie die Meeting-Kultur verbessern. Wenn Aktionen und Ergebnisse geteilt werden, reduziert dies auch die Anzahl der Meetings.

Ein weiteres Unding, das regelmäßig vorkommt, sind Nachbesprechungen, um die Ergebnisse eines Meetings zu diskutieren! Ein effizientes Meeting mit Live-Übersetzung, Breakout-Räumen, in denen die wichtigsten Projektteams zusammenarbeiten, Whiteboards, auf denen Notizen festgehalten werden, und eine anschließende Nachverfolgung der Maßnahmen können diese Art von Besprechungen reduzieren.

Das Benutzererlebnis verbessern und menschlicher gestalten

Mit aufeinanderfolgenden Videomeetings und wenig Gelegenheit für Pausen ist es nicht verwunderlich, dass bestimmte »Anlaufschwierigkeiten« zum Gesprächsthema geworden sind. »Hört ihr mich?«, und »Dein Mikro ist nicht an«, fehlen zum Beispiel bei keinem Videokonferenz-Bingo. Die gute Nachricht ist, dass Videokonferenzplattformen sich weiterentwickeln, um diese Probleme zu beseitigen, indem sie den Benutzern deutlicher anzeigen, wann sie stumm geschaltet sind und wann andere ihren Bildschirm sehen können.

Der Kampf gegen die Videokonferenz-Fatigue erfordert jedoch auch eine menschliche Reaktion. Das Einrichten von besprechungsfreien Tagen oder das Festlegen einer besprechungsfreien Stunde in der Mittagspause sind einfache, aber effektive Schritte.

Natürlich gibt es viele echte, wissenschaftliche Gründe für die Videomüdigkeit, die nicht abgetan werden können. Geschäfts- und IT-Führungskräfte sollten ein wachsames Auge auf technologische Innovationen haben, die sich mit diesen befassen und es ermöglichen, Videokonferenzen noch menschlicher und produktiver zu gestalten.

Um jedoch einen nachhaltigen Ansatz für Meetings und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu entwickeln, ist es wichtig, die zugrunde liegende Meeting-Kultur zu verändern. Dabei geht es nicht nur um Technologie – der beste Ansatz gegen Videokonferenz-Fatigue oder Meeting-Überdruss kombiniert menschliche und technologische Aspekte.

Paul Scholey, General Manager International bei BlueJeans by Verizon

286 Artikel zu „Meeting Konferenz“

KOMMUNIKATION | SERVICES | TIPPS Geschäftsmeetings per Telefon: Telefonkonferenzen für die Umwelt Sie sind grüner, effizienter, und sie sparen Zeit: Telefonkonferenzen erhöhen nicht nur die Effizienz am Arbeitsplatz und bringen Kosteneinsparungen im Vergleich zu Präsenzkonferenzen. Sie reduzieren auch die CO2-Emissionen der Wirtschaft und Gesellschaft. Die Umwelt profitiert vom Wegfall der Fahrtwege. Indem Unternehmen statt persönlicher Treffen bewusst und systematisch auf Audiokonferenzen setzen, verringern ihren CO2-Fußabdruck und verbessern… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS Führung zwischen New-Normal-Zeit und Kantinen-Meeting Die letzten drei Monate haben uns geprägt und hoffentlich den einen oder anderen auch gestärkt. Es war die Zeit der Distanz und der künstlich erzeugten Nähe. Social Distancing und Lockdown gaben den Rahmen vor, dass Begegnungen nur auf Distanz oder dann per virtuellen Konferenzen von statten gehen sollten. Zugegeben: Corona & Co. hat auch zu… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS KOMMUNIKATION | TRENDS 2019 | KOMMUNIKATION | TIPPS Effizienz von Meetings Büroangestellte verbringen im Durchschnitt einen Tag pro Woche in Meetings (insgesamt 50 Tage/Jahr). Trotzdem verlaufen viele Meetings immer noch ineffizient. Mitarbeiter verschwenden so durchschnittlich 2 Tage pro Monat – fast einen Monat im Jahr – mit unproduktiv genutzter Besprechungszeit. Die neue Barco-Studie basiert auf einer Umfrage von 3000 Mitarbeitern weltweit, davon 770 Büroangestellte in Europa,… Weiterlesen →

NEWS | EFFIZIENZ | KOMMUNIKATION | LÖSUNGEN | ONLINE-ARTIKEL | SERVICES Online-Meetings sind die neue Norm Wie Technologie Firmen hilft, mehr Geld zu sparen und zu verdienen. Die Innovation von E-Mail revolutionierte die Art, wie Geschäfte seit den späten 90er Jahren durchgeführt wurden und das Gleiche geschieht nun mit Videokonferenzen. Anders als vor einigen Jahren, als sich lediglich große Konzerne aufwendige, dedizierte Systeme leisten konnten, sind die heutigen Online-Meeting-Systeme einfach in… Weiterlesen →

NEWS | EFFIZIENZ | GESCHÄFTSPROZESSE | KOMMUNIKATION | TIPPS Tipps zu Videokonferenzen Für einen erfolgreichen Vertrieb ist der persönliche Kontakt sehr wichtig. Doch wie erreicht man viele Kunden in kurzer Zeit, ohne dass man auf unpersönliche E-Mails zurückgreifen muss? Videokonferenzen eignen sich hervorragend dazu, große Distanzen zu überbrücken und dennoch persönlich für seine Kunden da zu sein. Beim Aufsetzen einer Videokonferenz sind einige Dinge zu beachten: Wie… Weiterlesen →

KOMMUNIKATION | AUSGABE 3-4 2014 Effektive Webkonferenzen und Informationsvermittlung – Mehr Gestaltungsfreiheit Bereits im vergangenen Jahr hatte die Deutsche Telekom mit Telefon- und Webkonferenzen zum günstigen Pauschaltarif einen Meilenstein gesetzt. Zur diesjährigen CeBIT legte sie nach. Kunden können ihre Zusammenarbeit nun auch mit Cisco WebEx organisieren. Für eine einfache Informationsvermittlung an eine breite Teilnehmerzahl bietet die Telekom mit WebCast Event eine Streaming-Lösung an. Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | LÖSUNGEN Mehr Sicherheit im Finanzsektor – Jetzt und zukünftig Die Branche der Banken und Finanzdienstleister steht unter Dauerbeschuss. Sei es durch gezielte Cyberangriffe, nationalstaatlich gesponsert, durch Gruppen von ambitionierten Angreifern oder einzelne Kriminelle. Das verwundert nicht, haben doch diese Ziele in punkto Risiken, Reputation und Wert am meisten zu bieten. Allerdings gehören sie auch zu der Art von Zielen, die gemeinhin am besten… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | TIPPS Kostenübersicht Home Office – Regelung für Arbeitnehmer Es ist Zeit für schöne Büroausstattung in den eigenen vier Wänden. Bild: shutterstock.com, New Africa Der Gesetzgeber will Unternehmen und Arbeitnehmer in der Corona-Krise unterstützen und hat viele Details zum Home Office geregelt. Schließlich galt es, Arbeitsprozesse neu zu gestalten, die bisherige Arbeitsleistung zu erhalten und die Kosten gering zu halten. Steuererleichterungen wurden geschaffen,… Weiterlesen →

NEWS | DIGITALISIERUNG | KOMMUNIKATION Neue Digitalisierungskonzepte: Mit multifunktionaler Edge-Appliance zum papierfreien Office In einigen Unternehmen und Organisationen gilt das Faxen nach wie vor als Standardmethode, um wichtige Dokumente mit Partnern und Kunden auszutauschen. Lange Zeit lag dies an einer mangelhaften digitalen Infrastruktur, die das elektronische Versenden und Empfangen von Nachrichten unmöglich machte. Inzwischen ist die Digitalisierung aber weiter fortgeschritten und das Faxen veraltet. Durch das Faxgerät sind… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY Jedes fünfte Unternehmen nutzt unsichere Office-Pakete Studie zeigt: 21 % der Microsoft Office-Pakete werden in kleinen Unternehmen ohne Aktualisierung eingesetzt. Jedes fünfte Unternehmen in Deutschland nutzt Office-Pakete, für die keine Sicherheits-Updates mehr angeboten werden. Das ist eines der Ergebnisse der diesjährigen KMU-Studie von Intra2net (www.intra2net.com) [1]. Der Groupware- und Security-Anbieter hat dafür die Daten von mehr als 1.500 PC-Arbeitsplätzen in… Weiterlesen →

NEWS | INFRASTRUKTUR | MARKETING Home Office 2021: Sich Einrichten im Schon-Lange-Nicht-Mehr-Provisorium Wie sich die Pandemie weiterentwickelt, weiß niemand. Nur eines zeichnet sich ab: Das Home Office wird nicht mehr verschwinden. Daher sollten Heimarbeiter den Arbeitsplatz zuhause mit Langzeitperspektive gestalten. Mitarbeiter sind ab Sommer 2020 wieder in die Büros zurückgekehrt. Aber für viele Angestellte war schon vor der zweiten Corona-Welle ab September letzten Jahres klar: Eine vollständige… Weiterlesen →