Zähneputzen Next Level

Playbrush sorgt mit künstlicher Intelligenz, Gamification und Connectivity für eine messbar bessere Mundhygiene. Was 2015 in Wien als Startup begann, ist heute ein erfolgreiches Unternehmen, das von der Expertise des Mutterkonzerns und multinationalen Gesundheitsunternehmens SUNSTAR profitiert. Das Ergebnis sind hochwertige und volldigitale Zahnpflege-Tools, die alle Generationen beim Zähneputzen unterstützen.

Playbrush verwandelt Zahnbürsten via Bluetooth in Spiele-Controller, die mit interaktivem Putzcoaching und unterhaltsamen Minigames eine verbesserte Mundpflege-Routine fördern. Möglich machen das KI-gestütze Apps, die Bewegungen und Putzverhalten tracken, visuell aufbereiten und mit Rewards und Gamification für eine kontinuierliche Motivation sorgen. Neben der GUM Playbrush, der smarten Schallzahnbürste für Kinder ab 3 bzw. 6 Jahren, bietet das Sortiment mit der GUM Smart One außerdem ein Modell für Erwachsene.

GUM Playbrush: Die smarte Schallzahnbürste für Kids

Die neue Kinder-Zahnbürste verwendet Schalltechnologie, hat zwei Putzmodi und einen Drucksensor und wird mit zwei Köpfen in altersgerechten Größen für Kinder von 3+ und 6+ Jahren geliefert. Extra weiche Borsten und ein gepolsterter Kopf sorgen für die sanfte Reinigung von empfindlichen Zähnen und Zahnfleisch. Erhöhte Vorderborsten gelangen dabei auch an schwer zugängliche Bereiche. Die GUM Playbrush punktet mit 17.000 Schwenkbewegungen pro Minute, Druckmessung und Vibrationsfeedback.

Die GUM Playbrush App

Zu der Kinder-Schallzahnbürste gibt es die passende GUM Playbrush App mit Minigames, Zahnputzcoach und Putzstatistiken für die Eltern. Für noch mehr Abwechslung wird das Spielangebot stetig erweitert – zum Beispiel durch ein Fußballspiel zur Weltmeisterschaft oder saisonale Leveldesigns. Eine Abo-Variante ermöglicht den unbegrenzten Zugang zu 13 Spielen (inklusive zwei Multiplayer-Titeln) und auf Wunsch die regelmäßige Lieferung neuer Bürstenköpfe per Post. Ergänzend können sich Kids im Belohnungssystem »Mein Freund Dayo« den kleinen Drachen Dayo als virtuelles Haustier halten. Durch regelmäßiges Putzen erschrubben sie Geschenke und Interaktionen für das Maskottchen.

Studien zeigen: Kinder verdoppeln ihre Putzdauer spielerisch

Studien belegen den positiven Effekt der digitalen Helfer: »Die Playbrush-Technologie schafft es, das Putzverhalten von Kindern spielerisch zu beeinflussen und damit die tägliche Mundhygiene zu unterstützen«, erklärt Gründer Paul Varga. Eine Studie in 2017 bestätigte: Kinder putzen mit Playbrush nicht nur mit mehr Enthusiasmus, sondern durchschnittlich doppelt so lange*. Und eine Folgestudie aus 2018 mit 150 Familien zeigte auf, dass durch die Spiele in der App gründlicheres Zähenputzen** gefördert werden kann, da die rechte Putzrichtung weniger vernachlässigt wird.

Die smarte Zahnbürste für erfahrene Putzer

Die Putzleistung der GUM Smart One lässt sich in vier verschiedenen Modi mit bis zu 31.000 Bewegungen pro Minute individuell einstellen. Mit einem Putzmodus für die besonders schonende Reinigung und Bürstenköpfen mit weichen Borsten bietet das Modell die neueste Generation an Hard- und Software. Der Akku hält dabei bis zu 6 Wochen. Indikator-Borsten zeigen an, wann der Bürstenkopf gewechselt werden muss. Auch ohne eine Verbindung mit der App gibt die Zahnbürste Lichtfeedback in Echtzeit. Die Gründlichkeitsanzeige rund um den Einschaltknopf weist Nutzer darauf hin, wenn eine Zahnseite lange und gründlich genug gereinigt wurde. Wie bei allen Playbrush-Produkten setzen die Macher auch hier auf eine ausgeklügelte Software, die dank künstlicher Intelligenz persönliche Schwachstellen aufzeigt und sich auf die Bedürfnisse der Nutzer einstellt.

Die GUM SMART App

Für Erwachsene gibt es die kostenlose GUM SMART App. Verschiedene Features unterstützen und motivieren den täglichen Gang zum Waschbecken: Challenges, welche die Performance auf die Probe stellen, Quiz-Games, bei denen die Putzrichtung die Antwort steuert oder ein Zahnputz-Coach, der mittels 3D-Gebiss anleitet und Live-Feedback gibt. Die KI-Elemente der Software tracken das Putzverhalten in Echtzeit und werten es für individuelle Statistiken und Tagestipps aus, um den User bei seiner optimalen Mundhygiene zu unterstützen. Auch offline speichert die Schallzahnbürste Putzdaten bis zu sechs Monate lang, damit durch das Putzen ohne App der persönliche Fortschritt nicht verloren geht.

Studien bestätigen häufigeres und gründlicheres Putzen mit smarten Schallzahnbürsten

Auch die Erwachsenenmodelle standen im Fokus von Studien, die Reinigungsleistung und Nutzen der smarter Tools auf den Prüfstand stellten. Die Ergebnisse überzeugen: Studien der zahnmedizinischen Universität Witten/Herdecke aus 2019 bzw. 2021 bescheinigten der Smart One X eine 18x bessere interdentale Reinigungsleistung im Vergleich zur handelsüblichen Handzahnbürste***. In einer Nutzerumfrage gaben außerdem mehr als 80 % der Befragten an, dass die Smart One X das tägliche Zähneputzen und ihre Mundhygiene merklich verbesserte.

* Wissenschaftliche Untersuchung mit 115 Kindern mit Playbrush Smart, 2017.

** Umfrage mit 150 Familien mit Playbrush Smart Sonic, 2018. In 2023 wurde Playbrush Smart Sonic zu GUM Playbrush umbenannt.

*** Im Vergleich zur Handzahnbürste (ADA), 3 Minuten Clean-Modus, Studie der zahnmedizinischen Universität Witten/Herdecke (2021).

In 2023 wurde Smart One X zu GUM Smart One umbenannt.

