Illegale Online-Glücksspielanbieter haben in der EU-27 zwischen 2023 und 2025 schätzungsweise 224,8 Milliarden Euro Bruttospielerlös erzielt und damit rund 70 % des Marktes erobert. Staaten entgehen dadurch etwa 56,3 Milliarden Euro an Glücksspielsteuern, während der Marktanteil des regulierten Sektors auf 28 % schrumpft. Eine Studie von Gaming Compliance International im Auftrag der European Casino Association fordert, den gesamten Markt in den Blick zu nehmen.

Management Summary

Marktmacht: Illegale Anbieter beanspruchen rund 70 % des 320,8 Mrd. Euro schweren EU-27-Online-Marktes (2023–2025) und liegen mit 224,8 Mrd. Euro weit vor den regulierten Anbietern (95,9 Mrd. Euro).

Illegale Anbieter beanspruchen rund 70 % des 320,8 Mrd. Euro schweren EU-27-Online-Marktes (2023–2025) und liegen mit 224,8 Mrd. Euro weit vor den regulierten Anbietern (95,9 Mrd. Euro). Fiskalischer Schaden: Den europäischen Staaten entgehen über drei Jahre geschätzt 56,3 Mrd. Euro an Glücksspielsteuern.

Den europäischen Staaten entgehen über drei Jahre geschätzt 56,3 Mrd. Euro an Glücksspielsteuern. Wachstumstreiber: 78 % des Marktwachstums entfallen auf illegale Anbieter; 2025 erzielten sie 91,6 Mrd. Euro pro Jahr, mehr als 250 Mio. Euro pro Tag.

78 % des Marktwachstums entfallen auf illegale Anbieter; 2025 erzielten sie 91,6 Mrd. Euro pro Jahr, mehr als 250 Mio. Euro pro Tag. Regulierung unter Druck: Der Marktanteil des regulierten Sektors sank von 33 % (2023) auf 28 % (2025); die Zahl illegaler Websites stieg von 4.921 auf 6.238.

Der Marktanteil des regulierten Sektors sank von 33 % (2023) auf 28 % (2025); die Zahl illegaler Websites stieg von 4.921 auf 6.238. Handlungsbedarf: ECA und GCI fordern, nicht nur regelkonforme Betreiber zu überwachen, sondern Anbieter und Netzwerke des gesamten Marktes konsequent anzugehen.

Neuer EU-27-Bericht deckt illegalen Online-Glücksspiel-Raub in Höhe von 225 Mrd. Euro in Europa auf

Eine von der European Casino Association in Auftrag gegebene Studie ergab, dass illegale Anbieter zwischen 2023 und 2025 70 % der Online-Glücksspieleinnahmen einnahmen, wodurch schätzungsweise 56,3 Mrd. Euro an Glücksspielsteuern entgingen

Illegale Online-Glücksspielanbieter erzielten zwischen 2023 und 2025 in den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union Bruttospielerlöse (GGR) in Höhe von schätzungsweise 224,8 Milliarden Euro, wie aus einer neuen Studie hervorgeht, die von der European Casino Association (ECA) in Auftrag gegeben und von Gaming Compliance International (GCI) erstellt wurde.

Gaming Compliance International

Der Bericht »Online-Gaming 2023–2025: Illegal Gambling in EU27 Europe« schätzt, dass illegale Anbieter in diesem Dreijahreszeitraum etwa 70 % des 320,8 Mrd. Euro schweren Online-Glücksspielmarktes der EU-27 für sich beanspruchten und damit mehr als das Doppelte der von regulierten Anbietern verzeichneten 95,9 Mrd. Euro erzielten.

Die geschätzten Glücksspielsteuerausfälle für die europäischen Regierungen beliefen sich über drei Jahre auf 56,3 Mrd. Euro.

Illegales Glücksspiel macht 78 % des Marktwachstums aus

Zwischen 2023 und 2025 wuchs der Online-Glücksspielmarkt der EU-27 um 49,7 Mrd. Euro an jährlichem Bruttospielertrag (GGR). Illegale Anbieter trugen 39,0 Mrd. Euro zu diesem Anstieg bei und machten damit 78 % des Marktwachstums aus.

Bis 2025 erzielten illegale Anbieter jährlich 91,6 Mrd. Euro, was mehr als 250 Mio. Euro pro Tag entspricht, und kontrollierten etwa 72 % des Online-Marktes.

Trotz des Wachstums der Einnahmen aus regulierten Glücksspielen sank der Marktanteil des regulierten Sektors von 33 % im Jahr 2023 auf 28 % im Jahr 2025.

Ein zunehmendes Versagen der politischen Maßnahmen

Die Ergebnisse werfen Fragen hinsichtlich der Wirksamkeit der europäischen Regulierungs- und Durchsetzungssysteme im Glücksspielbereich auf.

Reguliertes Glücksspiel bietet Regierungen Mechanismen zum Schutz der Verbraucher, zur Förderung des legalen Handels, zur Durchsetzung von Sicherheitsvorkehrungen und zur Erhebung von Steuern. Illegale Anbieter konkurrieren um dieselben Verbraucher, während sie die in den von ihnen ins Visier genommenen Rechtsräumen erforderlichen Lizenzverpflichtungen und behördlichen Kontrollen umgehen.

Ein Markt, zwei konkurrierende Branchen

Die Untersuchung von GCI beleuchtet den gesamten Online-Glücksspielmarkt und berücksichtigt dabei sowohl lokal regulierte als auch illegale Anbieter.

Die Beobachtung umfasst die Verbraucherzielgruppen, deren Online-Aktivitäten sowie die übergreifende Infrastruktur, über die Glücksspiele entdeckt, beworben und genutzt werden, darunter Websites, Apps, Suchmaschinen, KI, Affiliate-Partner, soziale Medien, Werbung, Streaming und Zahlungsdienste.

Der Bericht verzeichnete im Jahr 2025 6.238 Websites illegaler Anbieter, die auf Verbraucher in der EU-27 abzielten, verglichen mit 4.921 im Jahr 2023.

Der gemeldete Diebstahl bei Binance in Höhe von 6,3 Mrd. US-Dollar schockierte die Welt, doch illegale Online-Glücksspiele entzogen den europäischen Verbrauchern über einen Zeitraum von drei Jahren jeden Monat durchschnittlich 6,24 Mrd. Euro. Das ist im Durchschnitt jeden Monat über 36 Monate hinweg mehr als der Wert des Diebstahls bei Binance.

Im Gegensatz zu einem einzelnen Diebstahl von Vermögenswerten misst der Bruttospielertrag (GGR) bei Glücksspielen die Einsätze abzüglich der Gewinne über mehrere Transaktionen und Ereignisse hinweg. Dies veranschaulicht das Ausmaß der wirtschaftlichen Wertabschöpfung, nicht die entsprechenden kriminellen Verluste.

Kommentar der Geschäftsleitung:

Erwin Van Lambaart, Chairman der ECA, sagte:

»Diese Ergebnisse verdeutlichen das enorme Ausmaß des illegalen Glücksspiels, das parallel zu den regulierten Unternehmen in Europa betrieben wird.

Über einen Zeitraum von drei Jahren haben illegale Betreiber 224,8 Mrd. Euro abgeschöpft, während den europäischen Regierungen schätzungsweise 56,3 Mrd. Euro an Glücksspielsteuern entgangen sind. Der Schutz der Verbraucher und der rechtmäßigen Unternehmen erfordert Maßnahmen gegen die Anbieter und Netzwerke, die die nationalen Regulierungssysteme untergraben.«

Ismail Vali, President von GCI und Gründer und ehemaliger CEO von Yield Sec, sagte:

»Der Binance-Raubüberfall schockierte die Welt, doch warum sind wir nicht empörter über den wahrscheinlich größten Raubüberfall in der europäischen Geschichte?

Illegales Online-Glücksspiel ist kein separater Marktplatz, der jenseits der regulierten Branche operiert. Die Verbraucher erleben einen einzigen Marktplatz, doch zwei Branchen konkurrieren um ihr Geld – die eine agiert im Rahmen nationaler Gesetze, die andere außerhalb dieser.

Europa kann seine Verbraucher, Unternehmen oder öffentlichen Finanzen nicht schützen, indem es nur die Betreiber überwacht, die sich an die Regeln halten. Wir müssen den gesamten Markt in den Griff bekommen und die kriminelle Entziehung von Wert aus den europäischen Volkswirtschaften stoppen.«

Informationen zur ECA: https://www.europeancasinoassociation.org/

Informationen zu GCI: https://gamingcompliance.com/

Tipps

Lizenz prüfen: Gleichen Sie die Lizenz eines Anbieters direkt bei der zuständigen Glücksspielbehörde ab, nicht über Angaben auf der Anbieterseite.

Vorsicht bei Lockangeboten: Auffällig hohe Boni, fehlende Einsatzlimits und Zahlungen per Kryptowährung sind Warnsignale.

Spielerschutz nutzen: Legale Anbieter bieten Limits und Sperrmöglichkeiten; illegale Seiten bieten diese nicht.

Zahlungswege beobachten: Zahlungsdienstleister sollten Transaktionen zu nicht lizenzierten Anbietern erkennen und blockieren.

Regulierung ausbalancieren: Verbraucherschutz darf Spieler nicht in den Schwarzmarkt treiben; Angebot, Steuern und Werberegeln sollten abgestimmt werden [3].

Zusammenarbeit stärken: Behörden, Zahlungsdienste, Plattformen und legale Anbieter sollten länderübergreifend Informationen austauschen [1][4].

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

Hinweis: Die Praxisbeispiele sind fiktive, illustrative Szenarien und keine belegten Einzelfälle.

1. Lizenz prüfen

Hintergrund: Eine gültige Lizenz ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal. Illegale Casinos nutzen teils Logos und Bilder lizenzierter Betreiber, um Vertrauen zu erwecken [4]. Maßgeblich ist deshalb nur das Register der Behörde, in Deutschland der GGL [1].

Praxisbeispiel: Eine Spielerin findet über eine Suchmaschinen-Anzeige ein Casino mit Lizenz-Siegel im Seitenfuß. Statt dem Siegel zu glauben, ruft sie die Website der zuständigen Behörde auf, sucht den Betreiber im amtlichen Verzeichnis und findet keinen Eintrag. Sie registriert sich nicht.

Konkrete Schritte: Betreibername und Domain im offiziellen Register abgleichen; Lizenzangaben nie über Links der Anbieterseite öffnen, sondern die Behördenseite selbst aufrufen.

2. Vorsicht bei Lockangeboten

Hintergrund: Besonders hohe Boni, fehlende Einsatzlimits und die Abwicklung über Kryptowährungen sind typische Merkmale von Schwarzmarktangeboten, die ihre Attraktivität gegenüber regulierten Anbietern ausspielen [2][3].

Praxisbeispiel: Ein Nutzer sieht in einem Social-Media-Beitrag eines Affiliate-Partners ein Angebot von 500 % Willkommensbonus ohne Limit. Ein vergleichbares Angebot gibt es bei lizenzierten Anbietern nicht. Er erkennt das als Warnsignal und verzichtet.

Konkrete Schritte: Boni mit unrealistischen Konditionen meiden; Werbung von Affiliate-Seiten und Influencern grundsätzlich hinterfragen.

3. Spielerschutz nutzen

Hintergrund: Legale Anbieter müssen Schutzfunktionen anbieten. Illegale Anbieter bieten weder Spielerschutz noch Suchtprävention; gerade besonders aktive Spieler sind dort am stärksten gefährdet [3][5].

Praxisbeispiel: Ein Spieler merkt, dass seine Einsätze steigen. Bei einem lizenzierten Anbieter setzt er ein monatliches Einzahlungslimit und lässt sich bei Bedarf sperren. Auf einer Schwarzmarktseite wäre beides nicht möglich.

Konkrete Schritte: Limits setzen, Pausen- und Sperrfunktionen aktivieren, bei Problemen Beratungsstellen kontaktieren.

4. Zahlungswege beobachten

Hintergrund: Zahlungssperren gehören zu den wirksamen Instrumenten gegen illegale Anbieter, müssen aber laufend angepasst werden, weil Betreiber auf neue Zahlungswege ausweichen [2].

Praxisbeispiel: Ein Zahlungsdienstleister erkennt, dass mehrere Kundentransaktionen an dieselbe Händlerkennung eines nicht lizenzierten Casinos gehen. Er blockiert die Händlerkennung und meldet den Fall an die Aufsicht. Kurz darauf taucht der Anbieter mit neuer Kennung auf, sodass die Überwachung fortgesetzt werden muss.

Konkrete Schritte: Händlerkennungen mit Sperrlisten der Behörden abgleichen, Auffälligkeiten melden und die Regeln regelmäßig aktualisieren.

5. Regulierung ausbalancieren

Hintergrund: Werbebeschränkungen, hohe Steuern, Produktverbote und Monopole gelten als Wachstumstreiber des Schwarzmarkts. Verbraucherschutz wirkt kontraproduktiv, wenn er Spieler in den illegalen Markt abwandern lässt [2][3].

Praxisbeispiel: Ein Land verbietet ein beliebtes Produkt im legalen Markt. Die Nachfrage verschwindet nicht, sondern wandert zu Anbietern ohne Lizenz. Eine begleitende Auswertung der Kanalisierungsquote zeigt dem Gesetzgeber frühzeitig, ob nachgesteuert werden muss [1].

Konkrete Schritte: Vor neuen Regeln die Wirkung auf die Kanalisierung prüfen und die Quote regelmäßig messen.

6. Zusammenarbeit stärken

Hintergrund: Der Kampf gegen illegale Anbieter gilt als Marathon, nicht als Sprint. Entscheidend sind Vernetzung und koordinierte Ansätze entlang der gesamten Wertschöpfungskette [1]. Aufsichtsbehörden mehrerer Länder haben bereits einen intensiveren Informationsaustausch vereinbart [4].

Praxisbeispiel: Eine Behörde entdeckt ein Netzwerk aus Websites mit gemeinsamer Software. Sie teilt die Domainliste mit Aufsichtsbehörden anderer Länder, die parallel Werbung und Zahlungswege adressieren. So lässt sich das Netzwerk schwerer umgehen als bei einer rein nationalen Maßnahme.

Konkrete Schritte: Informationsaustausch institutionalisieren, legale Anbieter einbinden und Hinweise auf illegale Angebote zentral melden.

FAQ

Wie groß ist der illegale Online-Glücksspielmarkt in Europa?

Laut ECA/GCI-Studie erzielten illegale Anbieter in der EU-27 2023–2025 rund 224,8 Mrd. Euro Bruttospielerlös. Andere Studien kommen auf deutlich abweichende Werte, etwa 80 Mrd. Euro jährlich [4] oder 12 Mrd. Euro Nettoumsatz für 2025 [3].

Warum weichen die Zahlen der Studien so stark voneinander ab?

Die Studien nutzen unterschiedliche Kennzahlen (Bruttospielertrag, Nettoumsatz, Einsätze), Länderkreise und Schätzmodelle. Zudem wurden sie von Verbänden mit unterschiedlichen Interessen beauftragt. Die Werte sind daher nicht direkt vergleichbar [2][3].

Wie hoch ist der Schwarzmarktanteil in Deutschland?

Eine von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) beauftragte Studie nennt 22,97 % unerlaubter Online-Angebote und eine Kanalisierungsquote von 77,03 % [1]. Branchenvertreter schätzen den Anteil deutlich höher, bis zu 75 % [5].

Was kostet der Schwarzmarkt die Staaten?

Die ECA/GCI-Studie beziffert den Steuerausfall auf 56,3 Mrd. Euro in drei Jahren. Eine frühere Untersuchung im Auftrag der ECA nannte rund 20 Mrd. Euro pro Jahr [4]; Polen schätzte bis zu 7 Mrd. Euro jährlich [5].

Warum wächst der illegale Markt?

Als Treiber gelten Werbebeschränkungen, hohe Steuern, Produktverbote und Monopole in regulierten Märkten, außerdem Kryptowährungen und Affiliate-Marketing [2][3].

Welche Rolle spielen Kryptowährungen?

Sie erleichtern Produktdifferenzierung und die Umgehung regulatorischer Vorgaben. Nur wenige Rechtsgebiete bieten eine funktionierende Lösung für legales Glücksspiel mit Kryptowährungen [3].

Wer steckt hinter den illegalen Angeboten?

Der Markt ist konzentriert: Die 25 führenden Marken vereinen rund 64 % des Schwarzmarkt-Traffics. Betreiber verschleiern ihre Eigentümer oft über Briefkastenfirmen, etwa in Malta oder Curaçao [2][5].

Welche Risiken bestehen für Spielerinnen und Spieler?

Illegale Anbieter unterliegen keiner Aufsicht und bieten keinen Spielerschutz und keine Suchtprävention. Gerade besonders aktive Spieler sind laut Studie am stärksten gefährdet, Schaden zu erleiden [3][5].

Welche Maßnahmen setzen Behörden dagegen ein?

Eingesetzt werden Payment-Blocking, IP-Blocking, Werbeverbote und die Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden entlang der Wertschöpfungskette. Anbieter weichen jedoch auf neue Domains und Zahlungswege aus [1][2][4].

Wie erkenne ich ein illegales Online-Casino?

Illegale Casinos geben sich teils als lizenzierte Betreiber aus und nutzen deren Logos [4]. Prüfen Sie daher die Lizenz direkt bei der zuständigen Behörde, in Deutschland der GGL [1].

Quellen

Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt

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