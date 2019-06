Datenmanagement in Multi-Cloud-Umgebungen: Unternehmensdaten unter Kontrolle

Der Schutz und die Integrität seiner Daten hat für ein Unternehmen höchste Priorität. Das gilt auch dann, wenn solche Informationen auf mehreren Public-Cloud-Plattformen gespeichert werden. Wer die volle Kontrolle über solche Daten behalten möchte, benötigt eine Lösung, die Multi-Cloud-Services mit einem effektiven Datenmanagement verbindet.

Cloud Computing – ja gerne. Aber geschäftskritische Daten sollten dennoch unter der Hoheit des Unternehmens bleiben. Diesen Ansatz verfolgt in Deutschland ein Großteil der Firmen. Das belegt die Studie »Cloud Trends in Deutschland 2018« des Marktforschungsunternehmens IDC. Demnach haben für deutsche Unternehmen die Themen Security und Compliance im Zusammenhang mit dem Einsatz von IT- und Cloud-Services höchste Priorität. Erst auf den danach folgenden Plätzen rangieren Punkte wie die Implementierung neuer Technologien und die Reduzierung von Kosten.

Doch die Kontrolle über Geschäftsdaten zu behalten, ist keine triviale Aufgabe. Das gilt vor allem für hybride IT-Umgebungen, die Private- und Public-Cloud-Ressourcen sowie herkömmliche IT-Systeme und Services miteinander kombinieren. Laut der Studie »The State of Orchestration 2018/19« von Fujitsu gehen 64 Prozent der Unternehmen in Westeuropa, den USA und Australien davon aus, dass solche Multi-Cloud-Umgebungen in den kommenden zwei Jahren eine noch wichtigere Rolle spielen werden. Gleichzeitig gaben fast alle Befragten (95 Prozent) an, dass Sicherheit und Compliance die größten Herausforderungen sind, die sie beim Management solcher Umgebungen zu bewältigen haben.

Daten ohne Risiken in die Cloud verlagern

Es gibt jedoch die Möglichkeit, die Hoheit über die eigenen Daten zu behalten und die Public-Cloud-Services mehrerer Anbieter zu nutzen. Eine Lösung besteht darin, Enterprise-Storage-Kapazitäten in ein speziell gesichertes Cloud-Rechenzentrum zu verlagern und Geschäftsdaten dort zu speichern. Von diesem Data-Center aus besteht ein direkter High-Speed-Zugang zu führenden Public-Cloud-Plattformen, etwa Microsoft Azure oder Amazon Web Services. Geschäftsdaten und Public-Cloud-Dienste bleiben dennoch in separaten Sphären: die Daten in einem Rechenzentrum in der Nähe der Public Clouds, die Cloud-Applikationen, die von diesen Datenbeständen genutzt werden, im Cloud-Datacenter des Anbieters. Die Orchestrierung der Cloud-Services erfolgt über eine zentrale Lösung.

Ein solches Konzept haben beispielsweise Fujitsu und NetApp validiert. Für die Orchestrierung der IT- und Cloud-Dienste stehen Fujitsus Multi Cloud Services zur Verfügung. Mithilfe dieser Lösung lassen sich nicht nur Cloud-Angebote unterschiedlicher Anbieter verwalten, sondern auch Private Cloud und Hybrid-IT-Umgebungen eines Unternehmens. Bereitgestellt wird das Cloud-Service-Management als SaaS. Der Nutzer profitiert somit von den klassischen Vorteilen einer Cloud, etwa der Skalierbarkeit der Multi-Cloud-Management-Lösung von Fujitsu und einem zentralen Web-Interface, über das sich alle Hybrid-IT- und Cloud-Instanzen verwalten lassen. Hinzu kommt, dass sich die Abrechnung an den tatsächlich genutzten Ressourcen orientiert.

Ein Vorteil dieses Ansatzes ist, dass Unternehmen die Hoheit über ihre Geschäftsdaten behalten, aber dennoch von den Vorteilen einer Public Cloud profitieren. Hinzu kommen die Vorzüge, die das Multi-Cloud-Management von Fujitsu bietet. Mit seiner Hilfe kann ein Unternehmen unterschiedliche Cloud-Infrastrukturen »synchronisieren«. Dies gilt auch für Public-Cloud-Dienste, aber auch für eine Hybrid Cloud. Außerdem ermöglichen es Lösungen wie Multi Cloud Services, vorhandene konventionelle IT-Systeme in eine Cloud-Infrastruktur einzubinden und zentral zu managen – Stichwort »Hybrid IT«.

Schneller Zugang zu Public-Cloud-Diensten

Wichtig ist, dass eine Lösung in Verbindung mit einem Cloud-Service-Management von einem hochsicheren Rechenzentrum aus einen direkten, schnellen Zugang zu den führenden Public-Cloud-Plattformen anbietet. Data-Center von Fujitsu verknüpfen beispielsweise NetApp Ressourcen über High-Speed-Verbindungen wie Amazon Direct Connect oder Microsoft Azure Express Route mit den Cloud-Angeboten von AWS und Microsoft. Die Latenzzeiten bei Zugriff des Enterprise Storage und der darin gespeicherten Daten liegen daher unter einer Millisekunde.

Alternativ dazu kann ein Nutzer eine solche Lösung auch im eigenen Rechenzentrum (On Premise) betreiben. Auch in diesem Fall bietet es sich an, eine Managementlösung einzusetzen, die sowohl mehrere Public-Cloud-Dienste als auch Private Clouds und Hybrid-IT-Umgebungen unterstützt. Ein Unternehmen kann in diesem Fall die Informationsbestände je nach Anforderung Anwendungen zugänglich machen, die über eine Cloud oder das hauseigene Rechenzentrum bereitgestellt werden.

Anwendungsbeispiel: Entwicklungs-Teams

Hinzu kommt, dass eine cloudbasierte Lösung sich besser dafür eignet, Schwankungen bezüglich der benötigten Rechen- und Storage-Kapazitäten aufzufangen. Das ist beispielsweise für DevOps-Entwickler-Teams wichtig. Sie können bei einem Cloud-Service-Provider die erforderlichen Applikationen und Serverkapazitäten für die Entwicklung und den Test von Lösungen ordern. Die Daten werden über die privaten Storage-Systeme von NetApp bereitgestellt, bleiben also stets unter der Kontrolle des Unternehmens. Die Cloud-Services, die bei einem Projekt zum Einsatz kommen sollen, werden dagegen mittels Fujitsu Multi Cloud Services bereitgestellt und verwaltet.

Dank des Multi-Cloud-Managements ist es zudem auf einfache Weise möglich, von einer Cloud zu einer anderen zu wechseln. Benötigen Mitarbeiter beispielsweise Cloud-Dienste eines speziellen Providers, lässt sich für sie ein Zugang zu diesen Services einrichten. Auch in solchen Fällen gilt: die Daten verbleiben im sicheren Private-Storage-Bereich. Parallel dazu haben Unternehmen die Möglichkeit, Informationsbestände zeitweilig auf Speicherressourcen in einer Public Cloud zu verlagern. Umgekehrt ist es jederzeit machbar, Daten aus einer Cloud auf Speichersysteme im hauseigenen Rechenzentrum zurück zu transferieren.

Fazit: Flexibilität und Sicherheit in Kombination

Datensicherheit, das Management von Daten und die Nutzung von Public-Cloud-Services lassen sich sehr wohl vereinbaren. Das belegen Lösungen wie Fujitsus Multi Cloud Services. Dank ihnen können Unternehmen die Vorteile beider »Welten« nutzen: die Flexibilität von Cloud-Services und das hohe Sicherheitsniveau, das private Storage-Ressourcen als Speicherort von sensiblen Daten bieten.

Uwe Scheuber, Director Business Development Cloud & Hybrid IT bei Fujitsu Central Europe & xyz bei NetApp

