Technologie gilt als Treiber der Performance, doch nur jedes zweite Unternehmen prüft, ob sich seine Investitionen tatsächlich auszahlen. Wer den Erfolg der Digitalisierung kontinuierlich an klaren Kennzahlen misst, erkennt Fehlentwicklungen früh und steuert Budgets gezielt. Der Beitrag zeigt in sieben Schritten, wie Unternehmen ein wirksames KPI-Monitoring aufbauen und verankern.

Management Summary

Messlücke: Nur die Hälfte der Unternehmen misst den ROI ihrer Technologieinvestitionen, nur rund jedes vierte verfügt über einen durchgängig standardisierten Steuerungs- und Reportingprozess.

Nur die Hälfte der Unternehmen misst den ROI ihrer Technologieinvestitionen, nur rund jedes vierte verfügt über einen durchgängig standardisierten Steuerungs- und Reportingprozess. Mehr als ROI: Eine kontinuierliche KPI-Messung zeigt, ob die angestrebten Veränderungen im Geschäft tatsächlich eintreten – von Effizienz über Akzeptanz bis Kundenzufriedenheit.

Eine kontinuierliche KPI-Messung zeigt, ob die angestrebten Veränderungen im Geschäft tatsächlich eintreten – von Effizienz über Akzeptanz bis Kundenzufriedenheit. Sieben Schritte: Ist-Zustand erfassen, KPIs auswählen, Ziele festlegen, Werkzeuge wählen, Reporting umsetzen, Monitoring etablieren und in der Digitalisierungsstrategie verankern.

Ist-Zustand erfassen, KPIs auswählen, Ziele festlegen, Werkzeuge wählen, Reporting umsetzen, Monitoring etablieren und in der Digitalisierungsstrategie verankern. Daten und Tools: ERP-, CRM- und Workflow-Systeme liefern die Daten, Business Intelligence und Process Mining machen sie nutzbar – einheitliche KPI-Definitionen sichern die Aussagekraft.

ERP-, CRM- und Workflow-Systeme liefern die Daten, Business Intelligence und Process Mining machen sie nutzbar – einheitliche KPI-Definitionen sichern die Aussagekraft. Steuerung statt Kontrolle: Klare Verantwortlichkeiten und feste Review-Zyklen machen aus der Erfolgsmessung ein laufendes Steuerungsinstrument für Strategie und Budget.

Unternehmen investieren heute in digitale Technologien, können deren tatsächlichen Beitrag zum Geschäftserfolg jedoch häufig nur schwer beziffern. Dabei ist eine kontinuierliche Erfolgsmessung entscheidend, um den gewünschten Nutzen digitaler Maßnahmen zu überprüfen, Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und Investitionen gezielt zu steuern. Ein strukturiertes Monitoring anhand geeigneter Key Performance Indicators (KPIs) schafft dafür die notwendige Transparenz.

Die Studie »Performance Improvement Perspectives 2026« von KPMG in Deutschland hat ergeben, dass lediglich die Hälfte der befragten Unternehmen systematisch ermitteln, ob sich Investitionen in Technologien wirtschaftlich auszahlen und welchen konkreten Beitrag sie zum Geschäftsergebnis leisten. Zudem verfügt nur rund jedes vierte Unternehmen über einen durchgängig standardisierten Steuerungs- und Reporting-Prozess.

Der Erfolg von Digitalisierungsmaßnahmen hängt nicht nur davon ab, ob der ROI erreicht wurde. Entscheidend ist auch, ob die angestrebten Veränderungen in den relevanten Geschäftsbereichen tatsächlich eintreten. Dabei bietet eine kontinuierliche KPI-basierte Erfolgsmessung mehrere Vorteile: Sie macht frühzeitig sichtbar, wenn eine Maßnahme hinter den Erwartungen zurückbleibt, und ermöglicht rechtzeitige Korrekturen. Gleichzeitig schafft sie eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die gezielte Verteilung begrenzter Budgets und Ressourcen. Auch die Akzeptanz digitaler Lösungen bei den Beschäftigten lässt sich besser beurteilen. So können sinkende Nutzungsraten oder wiederkehrende Anwendungsprobleme etwa auf Schulungsbedarf oder technische Schwachstellen hinweisen. Nicht zuletzt lässt sich mit einem systematischen Monitoring nachvollziehbar belegen, welchen Beitrag Digitalisierungsinitiativen zu Effizienz, Kundenzufriedenheit und wirtschaftlichem Erfolg leisten.

In sieben Schritten zu einem wirksamen KPI-Monitoring

Damit Unternehmen den Erfolg von Digitalisierungsmaßnahmen belastbar beurteilen und gezielt steuern können, ist ein strukturiertes Vorgehen empfehlenswert. Dieses beginnt mit der Analyse der Ausgangssituation und reicht über die Auswahl geeigneter Kennzahlen und Reporting-Werkzeuge bis hin zur organisatorischen Verankerung des Monitorings in der Digitalisierungsstrategie.

1. Den Ist-Zustand erfassen

Nur mit belastbaren Ausgangswerten lässt sich feststellen, ob eine Digitalisierungsmaßnahme den gewünschten Erfolg erzielt hat. Deshalb sollten Unternehmen zunächst ihre bestehenden Prozesse bewerten. Typische Fragestellungen sind hierbei: Wie lange dauert ein Vorgang durchschnittlich? Wie viele manuelle Eingriffe sind nötig? Und wie oft kommt es zu Rückfragen oder Korrekturen?

2. Relevante KPIs auswählen

Auf Basis der Ergebnisse der Ist-Analyse erfolgt die Auswahl geeigneter Kennzahlen. Sie müssen unmittelbar mit den Zielen der jeweiligen Digitalisierungsmaßnahme zusammenhängen und messbare Veränderungen abbilden.

Eine Orientierungshilfe bietet dabei der Top-down-Ansatz: An oberster Stelle steht das strategische Ziel, etwa eine höhere Kundenzufriedenheit, mehr Produktivität oder Umsatzwachstum. Daraus werden operative KPIs abgeleitet, beispielsweise Bearbeitungszeiten, Abschlussquoten oder Eskalationsraten. Ergänzend geben Zahlen zu den aktiven Anwendern, die Nutzungshäufigkeit oder Abbruchraten Aufschluss darüber, ob eine digitale Lösung im Arbeitsalltag tatsächlich angenommen wird.

3. Messbare Ziele festlegen

Sind die relevanten KPIs bestimmt, definieren Unternehmen zu jeder Kennzahl möglichst konkrete Zielwerte. Ein Ziel könnte beispielsweise lauten, die durchschnittliche Durchlaufzeit eines bestimmten Prozesses innerhalb von sechs Monaten um 20 Prozent zu reduzieren.

Die Zielwerte sollten ambitioniert, aber auch realistisch sein und auf dem zuvor erhobenen Ist-Zustand basieren. Neben dem angestrebten Endergebnis sind Zwischenziele sinnvoll, um Fortschritte bereits während der Umsetzung beurteilen zu können. So lässt sich frühzeitig erkennen, ob eine Maßnahme auf Kurs liegt oder Anpassungen erforderlich sind.

4. Geeignete Reporting- und Analysewerkzeuge auswählen

Damit Unternehmen ihre KPIs regelmäßig und möglichst automatisiert erfassen und auswerten können, benötigen sie geeignete Reporting- und Analysewerkzeuge. Deren Auswahl sollte sich an den definierten Kennzahlen, den verfügbaren Datenquellen und der bestehenden IT-Landschaft orientieren. Dabei können häufig bereits vorhandene Systeme und Reporting-Lösungen genutzt oder gezielt erweitert werden. ERP-, CRM- oder Workflow-Systeme liefern etwa zahlreiche Informationen zu Transaktionen, Bearbeitungszeiten und Prozesszuständen. Business-Intelligence-Tools führen diese Daten zusammen und bereiten sie in Dashboards auf. Process-Mining-Lösungen wiederum rekonstruieren tatsächliche Abläufe aus digitalen Ereignisdaten und zeigen, wo Verzögerungen, Abweichungen oder unnötige Arbeitsschritte entstehen.

Bei der Auswahl geeigneter Werkzeuge sollten Unternehmen zudem auf die Anbindung der vorhandenen Datenquellen, die Aktualität der Daten, die Möglichkeit zur individuellen KPI-Auswertung sowie Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit achten. Ebenso relevant sind Datenschutz, Berechtigungskonzepte und die Kosten für Einführung und Betrieb.

5. Das Reporting technisch und organisatorisch implementieren

Nach der Toolauswahl folgt die Umsetzung des Reporting-Konzepts. Dazu müssen zunächst die relevanten Datenquellen angebunden und die Informationen so zusammengeführt werden, dass sie einheitlich auszuwerten sind. Unterschiedliche Definitionen derselben Kennzahl oder unvollständige Datensätze können die Aussagekraft des gesamten Monitorings erheblich beeinträchtigen. Deshalb sollten Unternehmen verbindlich festlegen, wie die einzelnen KPIs berechnet werden und welche Daten dafür maßgeblich sind.

Die Ergebnisse werden anschließend in einem geeigneten Reporting-Format aufbereitet. Ein Dashboard sollte die wichtigsten Informationen auf einen Blick vermitteln. Dazu gehören der aktuelle KPI-Wert, der definierte Zielwert, die Entwicklung im Zeitverlauf sowie erkennbare Abweichungen. Über Filter und Detailansichten können Verantwortliche bei Bedarf tiefer in einzelne Prozesse, Standorte oder Unternehmensbereiche einsteigen.

Vor dem flächendeckenden Einsatz des Reportings empfiehlt sich ein Pilotbetrieb. Dabei lässt sich prüfen, ob die Daten korrekt übertragen werden, die Kennzahlen die tatsächliche Prozessleistung abbilden und die Berichte für die vorgesehenen Nutzer verständlich sind. Zugleich können Unternehmen feststellen, ob die Aktualisierungsintervalle den Anforderungen entsprechen. Während operative und technische Kennzahlen unter Umständen nahezu in Echtzeit vorliegen müssen, genügt bei strategischen Kennzahlen häufig eine monatliche oder quartalsweise Auswertung.

6. Kontinuierliches Monitoring etablieren und Ergebnisse in Maßnahmen übersetzen

Ein Dashboard allein sorgt noch nicht für bessere Entscheidungen. Vielmehr sollten die erhobenen Daten regelmäßig innerhalb von Reporting- und Review-Zyklen ausgewertet und für konkrete Maßnahmen genutzt werden. Die übergeordnete Bewertung von Digitalisierungsmaßnahmen und ihrer wirtschaftlichen Wirkung kann im Rahmen quartalsweise stattfindender Management- und Strategiegespräche erfolgen.

Dabei müssen Verantwortliche insbesondere die Ursachen für Abweichungen von den definierten Zielwerten analysieren. Sinkt beispielsweise die Durchlaufzeit eines Prozesses nicht wie erwartet, kann dies auf technische Probleme, unzureichende Schulungen, mangelnde Akzeptanz oder unverändert fortbestehende manuelle Arbeitsschritte zurückzuführen sein. Aus den Erkenntnissen müssen konkrete Korrekturmaßnahmen hervorgehen, deren Wirkung wiederum anhand der KPIs überprüft wird.

7. KPI-Monitoring in der Digitalisierungsstrategie verankern

Die digitale Transformation in Unternehmen ist kein einmaliges Projekt mit einem definierten Abschlussdatum. Geschäftsmodelle, Kundenanforderungen und technische Möglichkeiten verändern sich kontinuierlich. Deshalb müssen auch die Ziele und KPIs regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden. Ein Indikator, der bei der Einführung einer Lösung zentral war, kann nach deren erfolgreicher Etablierung an Bedeutung verlieren. Umgekehrt können neue Kennzahlen notwendig werden, wenn sich Prozesse oder strategische Prioritäten verändern.

Unternehmen sollten das KPI-Monitoring deshalb als festen Bestandteil ihrer Digitalisierungsstrategie etablieren. Dazu gehört, die Erfolgsmessung bereits bei der Planung neuer Vorhaben zu berücksichtigen, entsprechende Ressourcen und Verantwortlichkeiten einzuplanen und die Ergebnisse systematisch in Strategie- und Budgetentscheidungen einzubeziehen.

Erfolgsmessung als Bestandteil der digitalen Transformation

Die KPMG-Studie verdeutlicht, dass es vielen Unternehmen noch an einer systematischen wirtschaftlichen Bewertung ihrer Technologieinvestitionen fehlt. Um diese Lücke zu schließen, reicht es nicht aus, nach Abschluss eines Digitalisierungsprojekts einmalig den ROI zu berechnen. Erst die kontinuierliche Beobachtung relevanter KPIs zeigt, ob neue Technologien die gewünschten Veränderungen im operativen Geschäft bewirken und langfristig zum Unternehmenserfolg beitragen.

Dafür benötigen Unternehmen eine belastbare Datenbasis, klar definierte Kennzahlen und Zielwerte sowie geeignete Reporting- und Analysewerkzeuge. Ebenso wichtig sind eindeutige Verantwortlichkeiten und regelmäßige Entscheidungsroutinen. Werden diese Elemente von Beginn an in die Digitalisierungsstrategie integriert, wird die Erfolgsmessung vom nachgelagerten Kontroll- zu einem kontinuierlichen Steuerungsinstrument. Unternehmen können dadurch Fehlentwicklungen frühzeitig erkennen, ihre Maßnahmen gezielt anpassen und Investitionen konsequenter an ihrem tatsächlichen Beitrag zur Wertschöpfung ausrichten.

Alexander Bartels, Geschäftsführer der salesfive GmbH (www.salesfive.com)

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

Klein anfangen

Ein Pilotvorhaben mit drei bis fünf KPIs liefert schnell belastbare Erkenntnisse, ohne das Team mit Kennzahlen zu überfrachten. Erst wenn Erhebung und Reporting stabil laufen, lohnt sich die Ausweitung auf weitere Bereiche.

Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Mittelständler führt ein digitales Rechnungsworkflow-System zunächst nur in der Kreditorenbuchhaltung ein und misst dort Durchlaufzeit, Fehlerquote und Anteil manueller Eingriffe. Nach drei Monaten übertragen die Verantwortlichen das bewährte KPI-Set auf den Einkauf.

Vorher messen

Ohne Ausgangswerte lässt sich kein Fortschritt belegen. Erfassen Sie vor dem Projektstart Zeiten, Mengen, Fehlerquoten und Rückfragen – möglichst über mehrere Wochen, um Schwankungen auszugleichen.

Praxisbeispiel (illustrativ): Vor der Einführung eines digitalen Angebotsprozesses wertet ein Vertriebsteam 12 Wochen lang aus, wie lange ein Angebot im Schnitt bis zum Versand braucht und wie oft es nachträglich korrigiert wird. Diese Zahlen sind später der Vergleichsmaßstab für den Erfolg.

Top-down ableiten

Beginnen Sie mit dem strategischen Ziel und leiten Sie daraus operative KPIs ab. Ergänzende Nutzungskennzahlen wie aktive Anwender oder Abbruchraten zeigen, ob die Lösung im Alltag angenommen wird.

Praxisbeispiel (illustrativ): Das strategische Ziel lautet höhere Kundenzufriedenheit. Daraus folgen als operative KPIs die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Serviceanfragen und die Eskalationsrate. Zusätzlich beobachtet das Team, wie viele Mitarbeitende das neue Ticketsystem täglich nutzen.

Definitionen festschreiben

Unterschiedliche Berechnungen derselben Kennzahl machen Vergleiche wertlos. Halten Sie in einem KPI-Steckbrief Formel, Datenquelle, Aktualisierungsintervall und Verantwortlichen fest.

Praxisbeispiel (illustrativ): Die Durchlaufzeit wird verbindlich als Zeitspanne zwischen Eingang des Auftrags im CRM und Versandbestätigung im ERP definiert – in Kalendertagen, ohne Wochenenden. Damit rechnen Vertrieb und Logistik künftig mit demselben Wert.

Pilot nutzen

Ein Pilotbetrieb deckt fehlerhafte Datenübertragungen, unklare Berichte und unpassende Aktualisierungsintervalle auf, bevor das Reporting flächendeckend startet.

Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Unternehmen testet sein neues Dashboard vier Wochen mit zwei Abteilungsleitungen. Dabei fällt auf, dass Bestellungen aus einem Altsystem doppelt gezählt werden. Der Fehler wird behoben, bevor das Management die Zahlen sieht.

Verantwortung klären

Jede KPI braucht einen Owner, der Abweichungen analysiert und Maßnahmen anstößt. Feste Review-Termine sorgen dafür, dass aus Zahlen Entscheidungen werden.

Praxisbeispiel (illustrativ): Die Leiterin des Kundenservice verantwortet die KPI Bearbeitungszeit, der IT-Leiter die Systemverfügbarkeit. In einem monatlichen 30-Minuten-Review besprechen beide Abweichungen; strategische Fragen kommen ins quartalsweise Management-Gespräch.

FAQ – Häufige Fragen zum KPI-Monitoring

Was ist ein KPI und wie unterscheidet er sich von einer Kennzahl?

Jede KPI ist eine Kennzahl, aber nicht jede Kennzahl ist eine KPI: Erst die strategische Relevanz für das Unternehmensziel macht eine Kennzahl zum Key Performance Indicator [3]. Wie viele KPIs sollte ein Unternehmen verwenden?

Empfohlen werden pro Bereich nur wenige zentrale KPIs, damit die Steuerung übersichtlich bleibt [3]. Was bedeuten die SMART-Kriterien?

Ziele hinter KPIs sollten spezifisch, messbar, attraktiv bzw. akzeptiert, realistisch und terminiert sein, etwa „Onlineumsatz um 15 % bis zum 31.12. steigern“ [3]. Was sind führende und nachlaufende KPIs?

Nachlaufende KPIs messen Ergebnisse der Vergangenheit, etwa die Fehlerquote des letzten Monats. Führende KPIs wie die Ausnahmerate dienen als Frühwarner für künftige Entwicklungen [4]. Wie viele Unternehmen messen den Erfolg ihrer Technologieinvestitionen?

Laut KPMG-Studie messen 50 Prozent den ROI ihrer Technologieinvestitionen; nur rund jedes vierte Unternehmen hat einen durchgängig standardisierten Steuerungs- und Reportingprozess [1]. Woran scheitert die Erfolgsmessung am häufigsten?

Als Hürden nennt die Studie fehlende technische Voraussetzungen (37 Prozent), Kompetenzlücken (32 Prozent) und unzureichendes Tracking (27 Prozent) [1]. Welche Rolle spielt Process Mining im KPI-Monitoring?

Process Mining rekonstruiert aus Ereignisdaten (Vorgangs-ID, Aktivität, Zeitstempel), wie Prozesse tatsächlich ablaufen, und zeigt Engpässe und Abweichungen [5]. Worin unterscheiden sich Business Intelligence und Process Mining?

BI bereitet Unternehmensdaten auf und macht Kennzahlen auswertbar, Process Mining legt den Schwerpunkt auf die Abläufe hinter den Zahlen [5]. Was ist der Unterschied zwischen KPI und OKR?

KPIs sind stets quantifizierbare Leistungskennzahlen, OKRs verbinden qualitative Ziele mit messbaren Schlüsselergebnissen, die auch qualitativ sein können [7]. Wie lassen sich KPIs in ein Gesamtsystem einbinden?

KPIs werden häufig in Performance-Management-Systemen wie der Balanced Scorecard genutzt; kontinuierliches Monitoring dient dabei als Frühwarnsystem und liefert Feedback-Schleifen für Korrekturen [6].

Quellen

Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt

880 Artikel zu „KPI“

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