KI und Datenverarbeitung treiben den Strombedarf von Rechenzentren in nie gekannte Höhen. Wer Energie, Kühlung und Platz erst im Betrieb optimieren will, kommt zu spät: Sustainability by Design verankert Effizienz schon in Hardware, Software und Infrastruktur. Der Beitrag zeigt, wie die wichtigsten Lieferanten vorgehen, was Gartner, Forrester, McKinsey und das Weltwirtschaftsforum empfehlen und worauf Betreiber jetzt achten sollten.

Management Summary

Energiebedarf explodiert: Laut BloombergNEF dürfte sich der Strombedarf von Rechenzentren bis 2035 nahezu vervierfachen – auf rund 2.354 TWh bzw. etwa 7 % des globalen Verbrauchs.

Laut BloombergNEF dürfte sich der Strombedarf von Rechenzentren bis 2035 nahezu vervierfachen – auf rund 2.354 TWh bzw. etwa 7 % des globalen Verbrauchs. Design statt Nachbesserung: Effizienz muss in der Produktentwicklung angelegt werden, nicht erst im Betrieb oder durch Kompensation.

Effizienz muss in der Produktentwicklung angelegt werden, nicht erst im Betrieb oder durch Kompensation. Lieferanten liefern Ansätze: Schneider Electric, Vertiv, HPE, Dell, Lenovo, Supermicro, Telekom, Schwarz Digits, Prior1 und OVHcloud setzen auf Flüssigkühlung, integrierte Strom- und Kühlsysteme, digitale Zwillinge und Kreislaufwirtschaft; die Effizienzwerte sind Herstellerangaben.

Schneider Electric, Vertiv, HPE, Dell, Lenovo, Supermicro, Telekom, Schwarz Digits, Prior1 und OVHcloud setzen auf Flüssigkühlung, integrierte Strom- und Kühlsysteme, digitale Zwillinge und Kreislaufwirtschaft; die Effizienzwerte sind Herstellerangaben. Analysten sind sich einig: Energie, Wasser, Fläche und gesellschaftliche Akzeptanz begrenzen das Wachstum; der PUE-Wert allein reicht als Maßstab nicht mehr aus.

Energie, Wasser, Fläche und gesellschaftliche Akzeptanz begrenzen das Wachstum; der PUE-Wert allein reicht als Maßstab nicht mehr aus. Handlungsbedarf für Entscheider: Effizienz wird zum Kaufkriterium, und die Regulierung zieht an – von der EU-Berichtspflicht ab 500 kW bis zu strengen PUE-Vorgaben für neue Rechenzentren in Deutschland.

Steigender Energiebedarf durch KI und Datenverarbeitung

Der Energiehunger digitaler Infrastrukturen wächst rasant. Laut Untersuchungen von BloombergNEF dürfte sich der weltweite Strombedarf von Rechenzentren bis 2035 nahezu vervierfachen und auf rund 2.354 Terawattstunden steigen. Das entspräche etwa 7 % des globalen Strombedarfs. Haupttreiber sind der Ausbau KI-gestützter Anwendungen sowie die zunehmende Menge an Daten, die erfasst, übertragen und analysiert werden.

Forrester weist darauf hin, dass Ressourcenoptimierung zur Aufgabe aller Marktteilnehmer wird. Erfolgreich seien jene, die KI, Energie, Wasser, Flächen, Infrastruktur und gesellschaftliche Auswirkungen gemeinsam planen – unabhängig davon, ob sie dies als »Nachhaltigkeit« bezeichnen.

Was »Sustainability by Design« bedeutet

»Sustainability by Design« beschreibt den Ansatz, Nachhaltigkeit nicht nachträglich durch Kompensation oder Betriebsoptimierung herzustellen, sondern schon in der Konzeption von Hardware und Software zu verankern. Typische Merkmale sind:

ressourceneffizientes Design auf Komponenten- und Plattformebene,

die Begrenzung der ökologischen und finanziellen Auswirkungen des steigenden Energieverbrauchs von Rechenzentren und KI-Anwendungen,

die Konsolidierung mehrerer älterer Geräte auf einem leistungsfähigeren System, um die Energieeffizienz weiter zu steigern.

Wirkung in der Praxis

Dass sich Effizienzgewinne messen lassen, zeigt ein Beispiel aus dem Bereich Netzwerk- und Analyseappliances: NETSCOUT verglich in Labortests eine Appliance der neuen M-Series mit der Vorgängerreihe J-Series und ermittelte einen geringeren Stromverbrauch, der geschätzten jährlichen Einsparungen von 1,3 MWh pro Gerät entspricht. Hinzu kommen indirekte Effekte: Werden Verluste durch Kühlung und Stromverteilung im Rechenzentrum einbezogen, fallen die Einsparungen höher aus. Ähnliche Resultate wurden laut Hersteller auch im Produktivbetrieb eines Kunden beobachtet.

Für Betreiber ergibt sich ein doppelter Nutzen: Niedrigere Energiekosten senken die Betriebsausgaben, während geringere Verbräuche die Umweltbelastung verringern. Wie stark sich die Gesamtbilanz verbessert, hängt zusätzlich von der eingesetzten Energiequelle ab.

Einbettung in unternehmensweite Strategien

Energieeffizienz auf Produktebene entfaltet ihre Wirkung am stärksten, wenn sie in übergeordnete Klimaziele eingebettet ist. Ein Beispiel dafür ist, dass NETSCOUT Produktentwicklung und Betrieb an wissenschaftlich fundierten Zielen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen bis zum Geschäftsjahr 2030 ausrichtet und damit Prinzipien der Kreislaufwirtschaft unterstützt.

Ansätze der wichtigsten Rechenzentrums-Lieferanten

Die großen Anbieter verfolgen unterschiedliche Schwerpunkte, doch gemeinsam ist ihnen, dass Effizienz als Eigenschaft von Produkt und Gesamtsystem angelegt wird – nicht als nachträgliche Optimierung:

Schneider Electric: Der Hersteller beschreibt seinen Ansatz ausdrücklich als »Sustainable by Design« und deckt den gesamten Lebenszyklus ab – von effizienten USV-Systemen über SF6-freie Mittelspannungs-Schaltanlagen bis zu Präzisions- und Flüssigkühlung. Digitale Zwillinge und Simulation sollen Rechenzentren bereits in der Planung auf PUE, Wasser- und CO₂-Kennzahlen auslegen; die Kühlenergie lasse sich laut Hersteller um 30–60 % senken. Mit der Übernahme von Motivair und einem gemeinsam mit NVIDIA entwickelten Referenzdesign für Flüssigkühlung setzt das Unternehmen zudem auf eng integrierte Strom- und Kühlarchitekturen.

Vertiv: Im Rahmen des Programms »One Vertiv, One World« werden Nachhaltigkeitsaspekte in die Produktentwicklung integriert. Konkret nennt das Unternehmen den Umstieg auf Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial, netzdienliche Energiespeicher (EnergyCore Grid) sowie werkseitig vorgefertigte Module (OneCore), die Bauabfälle und Komplexität auf der Baustelle verringern sollen. Für die Zukunft betont Vertiv digitale Zwillinge, höhere Gleichspannungsarchitekturen und adaptive Flüssigkühlung.

HPE: Neue Server-Generationen und erweiterte Direct-Liquid-Cooling-Fähigkeiten sollen laut HPE den Platzbedarf im Rechenzentrum um bis zu 96 %, den Energieverbrauch um bis zu 87 % und kühlungsbedingte Emissionen um bis zu 86 % senken. Hinzu kommen Telemetrie und Analytik zur Echtzeit-Transparenz über Strom- und CO₂-Werte im Netzwerkbetrieb.

Dell Technologies: Dell kombiniert Direktflüssigkühlung mit Warmwasserkühlung (32–36 °C), um die Abhängigkeit von energieintensiver Kaltwasserinfrastruktur zu verringern; die Energiekosten großer KI-Installationen sollen so um bis zu ein Drittel sinken. Ergänzt wird dies durch effiziente Storage- und Netzwerkkomponenten, KI-gestützte Telemetrie sowie Kreislaufwirtschaftsprogramme wie Rücknahme und Recycling.

Lenovo: Das »R.E.A.L.«-Framework (Responsible Design, Ethical Materials, Accountable Models, Lifecycle Intelligence) verankert Reparierbarkeit, Wiederverwendung und Recycling bereits in der Produktarchitektur. Lebenszyklusdaten auf Komponentenebene sollen Umweltwirkungen vor der Fertigung vergleichbar machen; as-a-Service-Modelle wie TruScale schieben die Verantwortung für Rücknahme und Wiederverwertung zum Hersteller.

Supermicro: Mit »DLC-2« und den »Data Center Building Block Solutions« bietet Supermicro Direktflüssigkühlung als Komplettpaket vom Server über Verteilereinheiten bis zum Kühlturm an. Warmwasserkühlung mit Vorlauftemperaturen bis 45 °C soll Chiller überflüssig machen und den Wasserverbrauch um bis zu 40 % senken; der Strombedarf liege bis zu 40 % und die Gesamtkosten (TCO) bis zu 20 % unter Luftkühlung. Bis zu 98 % der Wärme werden direkt an die Flüssigkeit abgegeben (Herstellerangaben).

Deutsche Telekom / T-Systems: Die Rechenzentren werden seit 2021 nach Unternehmensangaben vollständig mit Ökostrom betrieben, Biere erreicht einen PUE von rund 1,3; Elektroschrott wird nahezu vollständig recycelt. Die »Industrial AI Cloud« in München entstand durch Umnutzung eines Bestandsgebäudes, wird mit Wasser aus dem Eisbach gekühlt, und die Abwärme soll perspektivisch ins Fernwärmenetz fließen. Mit Sparxity wurde eine Absichtserklärung zu energiesparender »Sparse-Computation« unterzeichnet; der Einsatz ist für 2028 vorgesehen.

Schwarz Digits (STACKIT): Das Rechenzentrum Lübbenau (rund 11 Milliarden Euro, ca. 200 MW) entsteht als Brownfield-Projekt auf einem ehemaligen Kraftwerksgelände. Vorgesehen sind Direktflüssigkühlung, bilanziell 100 % Ökostrom, eine eigene Photovoltaikanlage sowie die Einspeisung der Abwärme ins Fernwärmenetz ab 2028 – rechnerisch für bis zu 75.000 Haushalte. Beim Rückbau wurden unter anderem 20.000 Kubikmeter Beton und Steine recycelt. Auch für ein weiteres Projekt bei Rostock ist die Abwärmenutzung geplant.

Prior1: Der Rechenzentrumsplaner und -bauer setzt auf modulare Bauweisen und bietet in Projekten nach eigenen Angaben nur noch Klimatisierung mit natürlichen Kältemitteln (Wasser, Propan) an. Zum Einsatz kommen adiabatische und freie Kühlung, Absorptionskälte, Geothermie und individuelle Abwärmekonzepte; das Monitoring »Prior1 360« soll Wartung und Anfahrten reduzieren. Der Holzbau-Container »IT Container Eco Fix« erreichte bei den DCS Awards 2026 den zweiten Platz in der Kategorie Nachhaltigkeitsinnovation.

OVHcloud: Der Anbieter setzt seit 2003 auf Wasserkühlung, fertigt seine Server selbst und zerlegt nach eigenen Angaben alle Server zur Wiederverwendung der Komponenten. Angegeben werden ein PUE von 1,26 und ein WUE von 0,37 (88 % der Rechenzentren erfasst; die deutsche Seite nennt abweichende Werte) sowie 92 % erneuerbare Energie. Das 2025 vorgestellte »Smart Datacenter« mit KI-gesteuerten Racks soll den Kühlstrom um bis zu 50 % und den Wasserverbrauch um bis zu 30 % senken.

Auffällig ist, dass sich die Messgrößen verschieben: Schneider Electric argumentiert, dass der PUE-Wert allein bei KI-Workloads nicht mehr genügt, und führt ergänzend Kennzahlen wie Power Compute Effectiveness, Tokens pro Watt und Wasserverbrauch (WUE) ein. Zu beachten ist, dass alle genannten Effizienzwerte Herstellerangaben sind und je nach Vergleichsbasis und Einsatzszenario variieren.

Was Beratungs- und Analystenhäuser sagen

Gartner: Die Analysten betonen, dass Strom schon heute knapp und teuer ist und sich das Problem verschärft. Infrastruktur- und Betriebsverantwortliche sollten daher bereits beim Design von Rechenzentren langfristig auf die Stromquellen achten, um die Rechendichte und den Energiebedarf generativer KI zu bedienen. Zudem empfiehlt Gartner, Nachhaltigkeit anhand von Kennzahlen zu Energie-, Wasser- und CO₂-Effizienz, Anteil erneuerbarer Energien und Flächennutzung zu steuern. Der Hype Cycle 2026 für Rechenzentrumsinfrastruktur ordnet Energie und nachhaltige Innovation als prägende Themen ein.

Forrester: Ressourcenoptimierung wird zur Aufgabe aller Marktteilnehmer; KI, Energie, Wasser, Flächen und gesellschaftliche Auswirkungen sind gemeinsam zu planen (siehe oben).

McKinsey: Die Beratung schätzt die weltweiten Investitionen in Rechenzentren bis 2030 auf bis zu 7 Billionen US-Dollar. Flüssigkühlung wird demnach vom Nischenthema zur Grundvoraussetzung neuer Anlagen; vorgefertigte, vorab getestete Module und Leistungsarchitekturen für schwankende KI-Lasten erhöhen die Anforderungen an Lieferanten, die System- statt Einzelkomponenten liefern müssen. Die Leistung wird zudem über den gesamten Lebenszyklus nachjustiert, nicht nur anhand der anfänglichen Effizienz.

World Economic Forum und Oliver Wyman: Der Playbook »Data Centre Sustainability and Resilience« rät, Nachhaltigkeit und Resilienz früh in der Planung zu verankern. Das könne Investitionen von 700 Milliarden bis 1 Billion US-Dollar bis 2030 absichern, die sonst durch Verzögerungen oder Absagen gefährdet wären. PUE greife zu kurz, da es vorgelagerte Energiebedarfe, Stromquellen und Lebenszyklusauswirkungen nicht abbildet. Rund 45 % der Rechenzentren liegen laut Bericht in Regionen mit hohem Wasserstress.

EY: Die deutsche EY-Organisation thematisiert aktuell unter dem Titel »Rechenzentren: Warum Energie zur neuen Standortfrage wird« die Energieverfügbarkeit als Standortfaktor. Eine inhaltliche Auswertung dieser Studie war im Rahmen der Recherche nicht möglich.

Gemeinsamer Nenner der Analysen: Energie, Wasser, Fläche und Akzeptanz in der Region begrenzen das Wachstum, weshalb Effizienz und Ressourcenschonung schon in Produkt- und Standortdesign berücksichtigt werden müssen – ganz im Sinne von »Sustainability by Design«.

Fazit

Angesichts steigender Energiepreise, wachsender KI-Lasten und regulatorischer Erwartungen wird Ressourceneffizienz zunehmend zu einem Kriterium bei Technologie-Kaufentscheidungen. Ein Design, das Energie, Platz und Infrastruktur von Beginn an effizient nutzt, senkt Betriebskosten, schafft Kapazitätsreserven für wachsende digitale Anforderungen und verbessert die Umweltbilanz. Betriebliche Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit schließen sich dabei nicht aus, sondern lassen sich gemeinsam weiterentwickeln.

Albert Absmeier & KI

Quellen

BloombergNEF: Prognose zum weltweiten Strombedarf von Rechenzentren bis 2035. https://about.bnef.com/insights/data-centers/data-center-power-demand-is-set-to-surge-raising-new-climate-challenges-bloombergnef/

Forrester: »Predictions 2027: AI Slingshots Environmental Sustainability From Promises to Action«, Abhijit Sunil, 17. September 2026. https://www.forrester.com/blogs/predictions-2027-ai-slingshots-environmental-sustainability-from-promises-to-action/

Gartner: »Generative AI Power Demand Will Transform Future Data Center Design« (26. Juni 2025), https://www.gartner.com/en/documents/6652434 , und »10 Performance Metrics to Improve Data Center Sustainability« (14. Februar 2025), https://www.gartner.com/en/documents/6176923

McKinsey: »The $7 trillion data center build-out: How industrials can capture their share«, 27. März 2026, https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-7-trillion-dollar-data-center-build-out-how-industrials-can-capture-their-share

World Economic Forum / Oliver Wyman: »Data Centre Sustainability and Resilience: A Decision Playbook for AI Infrastructure«, 21. September 2026, https://www.weforum.org/stories/artificial-intelligence/data-centre-ai-sustainability-resilience

Herstellerangaben: Schneider Electric (»Sustainable by Design«, 2026, https://www.se.com/ww/en/download/document/sustainable_by_design/ ), Vertiv (Blog zum World Sustainability Day, 27. Oktober 2026, https://www.vertiv.com/en-emea/insights/articles/blog-posts/world-sustainability-day-2026-what-data-center-infrastructure-growth-demands-from-engineering/ ), HPE (Living Progress Report, 13. Juli 2026, https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2026/07/hpe-releases-annual-living-progress-report-as-ai-uptake-makes-efficient-secure-and-responsible-digital-infrastructure-even-more-critical.html ), Dell Technologies (Energy-Efficient Data Center, https://www.dell.com/en-us/learn/corporate-impact/lp/energy-efficient-data-center ), Lenovo (R.E.A.L. Framework, 17. Februar 2026, https://news.lenovo.com/how-lenovo-is-turning-sustainability-ambition-into-action-across-the-it-lifecycle/ ), Supermicro (DLC-2, 14. Mai 2025, https://www.supermicro.com/en/pressreleases/supermicros-dlc-2-next-generation-direct-liquid-cooling-solutions-aims-reduce-data ), Telekom/T-Systems (Nachhaltigkeit, https://www.t-systems.com/de/de/unternehmen/nachhaltigkeit ; Industrial AI Cloud, https://www.speicherguide.de/news/industrial-ai-cloud-telekom-nimmt-ki-rz-in-muenchen-in-betrieb-26925.html ; Sparxity, 3. November 2026, https://www.telekom.com/de/newsroom/aktuelles/medieninformationen/2026/11/t-systems-und-sparxity-staerken-europas-souveraene-ki-infrastruk ), Schwarz Digits (Datacenter Lübbenau, https://schwarz-digits.de/schwarz-digits-datacenter-luebbenau ; Dr. Web, 19. August 2026, https://www.drweb.de/rechenzentrum-abwaerme-luebbenau-schwarz-digits/ ), Prior1 (Blog, 25. Juni 2026, https://prior1.com/blog/nachhaltigkeit-in-der-it-infrastruktur-warum-effizienz-im-rechenzentrum-zur-zukunftsfrage-wird/ ; Digital Business Magazin, 19. Dezember 2024, https://www.digitalbusiness-magazin.de/nachhaltigkeit-so-wird-rechenzentrum-gruen-a-e4cf7b42dd09b017707e5e64a1c2cb75/ ), OVHcloud (https://www.ovhcloud.com/en/lp/sustainable-ground/ ; Smart Datacenter, 16. Oktober 2025,

EY Deutschland: Perspektive »Rechenzentren: Warum Energie zur neuen Standortfrage wird«. https://www.ey.com/de_de/insights/strategy-transactions/rechenzentren-in-europa-energie-wird-standortfaktor

Tipps für die Praxis

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

1. Effizienz in die Ausschreibung schreiben

Wer Effizienz nicht fordert, bekommt sie selten. Der EU Code of Conduct liefert dafür eine gemeinsame Terminologie: Kunden und Lieferanten können eine Liste der umgesetzten Best Practices anfragen bzw. bereitstellen und so Beschaffung nach Umweltkriterien ausrichten [3].

Praxisbeispiel: Bei den Auszeichnungen des EU Code of Conduct nennt die EU-Kommission unter anderem T-Systems (Biere, PUE 1,375 durch 87 umgesetzte Best Practices) und ein Atos-Rechenzentrum in Longbridge (PUE 1,16 durch 92 Best Practices) [2]. Solche Nachweise zeigen, welche Bandbreite realistisch ist.

So gehen Sie vor: Definieren Sie Mindestkennzahlen (PUE, WUE, ERF, REF), verlangen Sie die Liste umgesetzter Best Practices und gewichten Sie Effizienz bei der Anbieterbewertung ausdrücklich.

2. Alt-Geräte konsolidieren

Mehrere ältere Systeme auf einer leistungsfähigeren Plattform zu bündeln, senkt Strombedarf, Platzbedarf und Kühlaufwand zugleich.

Praxisbeispiel: HPE gibt an, dass die Server-Generation ProLiant Compute Gen12 den Platzbedarf um bis zu 96 % und den Stromverbrauch um bis zu 87 % gegenüber früheren Generationen senken kann (Herstellerangabe) [8]. Auch im Appliance-Bereich zeigt sich der Effekt: NETSCOUT ermittelte im Labor für die M-Series gegenüber der J-Series geschätzte Einsparungen von 1,3 MWh pro Gerät und Jahr.

So gehen Sie vor: Erfassen Sie Alt-Systeme und deren Auslastung, ermitteln Sie Kandidaten für die Zusammenlegung und rechnen Sie die Einsparung inklusive Kühlung und Stromverteilung durch.

3. Über PUE hinaus messen

PUE zeigt nur den Energieaufwand um die IT herum. Schneider Electric weist darauf hin, dass Anlagen mit PUE zwischen 1,4 und 1,8 dennoch ineffizient sein können, wenn sie Rackdichte und Rechenleistung begrenzen; ergänzend werden Power Compute Effectiveness, Tokens pro Watt und Kosten pro Token vorgeschlagen [6]. Die EU-Berichterstattung nutzt PUE, WUE, ERF und REF [4].

Praxisbeispiel: Betreiber, die ihre KI-Cluster steuern, stellen nicht mehr nur die Frage »Wie viel Strom?«, sondern »Wie viel Rechenleistung entsteht pro Watt?« [6].

So gehen Sie vor: Führen Sie ein Kennzahlen-Set aus Energie (PUE), Wasser (WUE), Abwärme (ERF), Erneuerbaren (REF) und einer Leistungskennzahl pro Watt ein und berichten Sie es regelmäßig.

4. Kühlung neu denken

Mit steigender Rackdichte stößt Luftkühlung an Grenzen. Direktflüssigkühlung und höhere Betriebstemperaturen reduzieren den Aufwand für Kaltwasser. Noch nutzen laut Uptime Institute nur rund 22 % der Betreiber Direct Liquid Cooling; Kosten, Standardisierung und Zuverlässigkeit bremsen die Verbreitung [5].

Praxisbeispiel: Dell kombiniert Direktflüssigkühlung mit Warmwasserkühlung bei 32–36 °C und nennt für große KI-Installationen bis zu ein Drittel geringere jährliche Energiekosten sowie bis zu 77 % weniger Rackfläche (Herstellerangaben) [7].

So gehen Sie vor: Prüfen Sie bei neuen KI-Racks frühzeitig Flüssigkühlung, planen Sie Wasserkreisläufe geschlossen und bewerten Sie Wasser- und Energiebedarf gemeinsam (WUE und PUE).

5. Abwärme einplanen

Abwärme ist eine Ressource. Die EU-Kommission nennt die Wiederverwendung in nahegelegenen Gebäuden und Wärmenetzen ausdrücklich als Ziel [1]; in Deutschland steigen die Vorgaben für neue Rechenzentren (ERF 10 % ab Juli 2026, 15 % ab Juli 2027, 20 % ab Juli 2028) [4].

Praxisbeispiel: Ein ausgezeichnetes Rechenzentrum in Fürth ersetzt mit Wärmepumpen, die Abwärme als Energiequelle nutzen, die klassische Ölheizung für Büroräume; T-Systems nutzt in Biere Wärmerückgewinnung zur Beheizung von Büro- und Lagerflächen [2].

So gehen Sie vor: Klären Sie schon in der Standortplanung, wer Wärme abnehmen kann, und legen Sie Temperaturniveau und Wärmeübergabe früh fest.

6. Berichtspflichten früh klären

Die EU verlangt von Rechenzentren ab 500 kW installierter IT-Leistung eine jährliche Meldung bis 15. Mai an die europäische Datenbank (24 Datenpunkte, vier Kernindikatoren) [4]. Deutschland ergänzt eigene Pflichten: Meldung an das Energieeffizienzregister bis 31. März und ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001 oder EMAS ab 1 MW (privat) bzw. 300 kW (öffentlich) [4].

Praxisbeispiel: Verstöße können in Deutschland nach den vorliegenden Angaben mit 50.000 bis 100.000 Euro je Verstoß geahndet werden [4]. Ein früh aufgebautes Messkonzept verhindert teure Nachrüstung.

So gehen Sie vor: Ermitteln Sie die Schwellenwerte Ihrer Anlage, legen Sie Zuständigkeiten und Messpunkte fest und prüfen Sie die Details mit Fachleuten, da nationale Regeln abweichen können.

7. Stromquelle und Standort mitdenken

Strom ist knapp und teuer; Gartner rät, Stromquellen schon beim Design langfristig zu planen [10]. Das Weltwirtschaftsforum nennt zudem Wasserstress (rund 45 % der Rechenzentren in betroffenen Regionen) und fehlende Akzeptanz: Allein in den USA wurden im ersten Quartal 2026 Projekte mit 130 Milliarden US-Dollar blockiert oder verzögert [5].

Praxisbeispiel: In Deutschland sind Netzanschlüsse in Frankfurt auf Jahre vergeben; Betreiber weichen in Regionen mit freier Netzkapazität aus, etwa auf frühere Kohlestandorte [4].

So gehen Sie vor: Bewerten Sie Standorte nach Netzkapazität, Strommix, Wasserverfügbarkeit und Abwärmepotenzial und beziehen Sie Kommunen früh ein.

Häufige Fragen (FAQ)

1. Was bedeutet »Sustainability by Design«?

Nachhaltigkeit wird nicht nachträglich hergestellt, sondern bereits bei Konzeption und Entwicklung von Hardware, Software und Infrastruktur verankert – über den gesamten Lebenszyklus [9].

2. Wie stark wächst der Stromverbrauch von Rechenzentren?

Die IEA beziffert den heutigen Verbrauch auf rund 415 TWh (etwa 1,5 % des weltweiten Stroms) und erwartet bis 2030 mehr als eine Verdopplung auf 945 TWh, vor allem durch KI [1]. BloombergNEF rechnet bis 2035 mit rund 2.354 TWh.

3. Was ist PUE und wie gut sind Rechenzentren heute?

PUE (Power Usage Effectiveness) ist das Verhältnis von Gesamtstrom zu IT-Strom; je näher an 1,0, desto effizienter. EU-Rechenzentren liegen im Schnitt bei etwa 1,6, einige über 2,0 [2].

4. Warum genügt PUE nicht mehr?

PUE erfasst nur den Betrieb, nicht vorgelagerten Energiebedarf, Stromquellen oder Lebenszyklusauswirkungen [5]. Bei KI-Lasten zählt zusätzlich, wie viel Rechenleistung pro Energieeinheit entsteht [6].

5. Welche Kennzahlen gehören zur EU-Berichterstattung?

Berechnet und veröffentlicht werden PUE, WUE (Wassernutzung), ERF (Anteil wiederverwendeter Abwärme) und REF (Anteil erneuerbarer Energie) [4].

6. Wer muss in der EU berichten?

Rechenzentren ab 500 kW installierter IT-Leistung melden jährlich bis 15. Mai an die europäische Datenbank [4]. Die Kommission schlägt zudem ein gemeinsames Bewertungssystem sowie Mindestanforderungen vor [1].

7. Was gilt in Deutschland?

Das Energieeffizienzgesetz fordert für neue Rechenzentren ab Juli 2026 einen PUE von 1,2 binnen zwei Jahren sowie steigende Abwärmenutzung und Ökostromanteile [4]. Bitte prüfen Sie die Details für Ihre Anlage.

8. Wie viel Energie spart Flüssigkühlung?

Hersteller nennen je nach Szenario bis zu 30–60 % weniger Kühlenergie [9] bzw. bis zu ein Drittel geringere Energiekosten bei großen KI-Installationen [7]. Es handelt sich um Herstellerangaben, die von Vergleichsbasis und Einsatz abhängen.

9. Wie lässt sich Abwärme nutzen?

Etwa zur Beheizung von Büros, Nachbargebäuden oder Wärmenetzen [1]. Ausgezeichnete Rechenzentren in Deutschland nutzen dafür Wärmepumpen [2].

10. Rechnet sich Nachhaltigkeit wirtschaftlich?

Das Weltwirtschaftsforum schätzt, dass nachhaltige und resiliente Praktiken Investitionen von 700 Milliarden bis 1 Billion US-Dollar bis 2030 absichern können, weil Verzögerungen und Absagen sinken [5]. Niedrigere Energiekosten senken zudem die Betriebsausgaben.

Quellen zu Tipps und FAQ

Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt

1396 Artikel zu „Rechenzentren Nachhaltigkeit“

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