Einfach für Bürger, vernetzt im Hintergrund: Das Kompetenzzentrum Öffentliche IT am Fraunhofer FOKUS und der Bayerische Normenkontrollrat legen mit dem »Zielbild Verwaltung der Zukunft« sieben Gestaltungsprinzipien vor. Sie sollen Bund, Ländern und Kommunen als gemeinsamer Maßstab dienen, damit Digitalisierungsprojekte nicht nebeneinanderher laufen, sondern auf ein Ziel einzahlen.

Management Summary

Zielbild statt Insellösungen: Sieben Prinzipien (Einheitlichkeit, Proaktivität, Once Only, Ende-zu-Ende-Digitalisierung, Transparenz, Bedarfsorientierung, Digital by Default) richten Digitalisierungsvorhaben auf ein gemeinsames Ziel aus.

Sieben Prinzipien (Einheitlichkeit, Proaktivität, Once Only, Ende-zu-Ende-Digitalisierung, Transparenz, Bedarfsorientierung, Digital by Default) richten Digitalisierungsvorhaben auf ein gemeinsames Ziel aus. Nutzersicht zuerst: Maßstab ist, ob Leistungen für Bürger und Unternehmen einfach nutzbar sind, nicht, ob ein Online-Formular existiert.

Maßstab ist, ob Leistungen für Bürger und Unternehmen einfach nutzbar sind, nicht, ob ein Online-Formular existiert. Prüfraster für jedes Vorhaben: Die Digitalschablone ist kein verbindlicher Umsetzungsplan, sondern ein Maßstab, der früh im Projekt angelegt wird, um Fehlentwicklungen zu vermeiden.

Die Digitalschablone ist kein verbindlicher Umsetzungsplan, sondern ein Maßstab, der früh im Projekt angelegt wird, um Fehlentwicklungen zu vermeiden. Back-End vor Front-End: Once Only, Transparenz und Ende-zu-Ende-Prozesse erfordern vernetzte Register, gemeinsame Standards, E-Akten und integrierte Fachverfahren.

Once Only, Transparenz und Ende-zu-Ende-Prozesse erfordern vernetzte Register, gemeinsame Standards, E-Akten und integrierte Fachverfahren. Politische Führung gefragt: Priorisierung, ebenenübergreifende Zusammenarbeit, digitale Souveränität und der Umgang mit Zielkonflikten (z. B. Datenschutz vs. Datennutzung) entscheiden über den Erfolg.

Digitale Verwaltung: Sieben Prinzipien für öffentliche Digitalisierungsprojekte

Die digitale Transformation der Verwaltung wird derzeit an vielen Stellen vorangetrieben. Dabei entstehen unterschiedliche Portale, IT-Systeme und Verfahren, die für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen möglichst nahtlos zusammenspielen sollten. Welches Potenzial in der Koordination liegt, zeigt das Kompetenzzentrum Öffentliche IT am Fraunhofer FOKUS mit der neuen Publikation »Zielbild Verwaltung der Zukunft«. Die Publikation entstand in Kooperation mit dem Normenkontrollrat der Bayerischen Staatsregierung.

Sieben Gestaltungsprinzipien geben Verantwortlichen in Bund, Ländern und Kommunen Orientierung, wie sie bestehende und neue Digitalisierungsprojekte auf ein gemeinsames Ziel ausrichten können. Ausgangspunkt der Fraunhofer-Forscherinnen und -Forscher ist die Perspektive der Menschen, die Verwaltung nutzen. Nach dem Motto »Verwaltung ist für mich gemacht – Verwaltung ist von mir gemacht« zeigt die Studie anhand konkreter Beispiele wie eines digital beantragten Reisepasses, der einmaligen Erfassung von Unternehmensdaten oder der Genehmigung einer neuen Produktionsstätte, dass Verwaltungsleistungen künftig einfach und vertraut funktionieren können.

Einfach für die Nutzenden, vernetzt im Hintergrund

Verwaltungsleistungen sollen leicht zu finden und einfach zu nutzen sein (Prinzip Einheitlichkeit), bereits vorhandene Daten sollen nicht immer wieder neu angegeben werden müssen (Prinzip Once Only) und Prozesse möglichst durchgängig digital ablaufen (Prinzip Ende-zu-Ende-Digitalisierung). Damit das funktioniert, müssen Behörden und ihre IT-Systeme besser zusammenspielen. »Eine moderne digitale Verwaltung endet nicht beim Online-Formular. Entscheidend ist, ob Leistungen aus Sicht der Menschen einfach nutzbar sind und die beteiligten Stellen im Hintergrund zuverlässig zusammenspielen«, sagt Dr. Mike Weber, Fraunhofer-Forscher und stellvertretender Leiter des Kompetenzzentrums ÖFIT.

Liegen die notwendigen Informationen bereits vor, sollen Behörden die Bürgerinnen und Bürger beispielsweise auf mögliche Leistungen aufmerksam machen können, anstatt grundsätzlich darauf zu warten, dass diese selbst einen Antrag stellen (Prinzip Proaktivität). Gleichzeitig sollen die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehen können, wo ihr Anliegen steht und was mit ihren Daten geschieht (Prinzip Transparenz).

Orientierung für konkrete Digitalisierungsprojekte

Für Verantwortliche in Verwaltung und Politik entsteht damit ein Rahmen, an dem sich konkrete Vorhaben ausrichten lassen: Macht ein neues Angebot den Zugang zur Verwaltung tatsächlich einfacher? Werden vorhandene Informationen sinnvoll genutzt? Funktioniert der gesamte Prozess digital und nicht nur die Antragstellung? Und können Lösungen auch über einzelne Behörden hinaus eingesetzt werden?

Dabei sollte nicht die Technik bestimmen, wie Menschen Verwaltung nutzen müssen. Digitale Angebote müssen sich an den unterschiedlichen Bedürfnissen und Voraussetzungen ihrer Nutzerinnen und Nutzer orientieren (Prinzip Bedarfsorientierung) und sie müssen von Beginn an als Regelfall gedacht und entsprechend entwickelt werden, ohne Menschen auszuschließen, die andere Zugänge benötigen (Prinzip Digital by Default).

Digitalschablone für die Umsetzung

Die Publikation beschreibt keinen verbindlichen Umsetzungsplan, sondern einen Maßstab und eine Schablone, an denen Bund, Länder und Kommunen bestehende und künftige Digitalisierungsvorhaben ausrichten und an bereits angestoßene Entwicklungen anknüpfen können. Walter Nussel, MdL, Beauftragter für Bürokratieabbau der Bayerischen Staatsregierung und Vorsitzender des Bayerischen Normenkontrollrats, sagt dazu: »Bürokratieabbau und Digitalisierung gehören zusammen. Mit der Digitalschablone geben wir allen Ebenen einen einfachen Maßstab an die Hand. Jedes Vorhaben muss sich an diesen sieben Prinzipien messen lassen. Damit kommen wir vor die Lage, statt Jahre später mühsam zu reparieren.«

Die sieben Prinzipien für öffentliche Digitalisierungsprojekte:

Einheitlichkeit: Verwaltungsleistungen sollen unabhängig von der zuständigen Behörde möglichst einheitlich zugänglich und nutzbar sein.

Verwaltungsleistungen sollen unabhängig von der zuständigen Behörde möglichst einheitlich zugänglich und nutzbar sein. Proaktivität: Die Verwaltung soll Leistungen, wo möglich, von sich aus anstoßen oder anbieten, statt darauf zu warten, dass Bürgerinnen, Bürger oder Unternehmen selbst aktiv werden.

Die Verwaltung soll Leistungen, wo möglich, von sich aus anstoßen oder anbieten, statt darauf zu warten, dass Bürgerinnen, Bürger oder Unternehmen selbst aktiv werden. Once Only: Daten, die der Verwaltung bereits vorliegen, sollen nicht immer wieder neu angegeben werden müssen.

Daten, die der Verwaltung bereits vorliegen, sollen nicht immer wieder neu angegeben werden müssen. Ende-zu-Ende-Digitalisierung: Prozesse sollen vom Antrag bis zur Bearbeitung durchgängig digital funktionieren und Medienbrüche vermeiden.

Prozesse sollen vom Antrag bis zur Bearbeitung durchgängig digital funktionieren und Medienbrüche vermeiden. Transparenz: Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen sollen nachvollziehen können, wie der Bearbeitungsstand ist und was mit ihren Anliegen und Daten geschieht.

Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen sollen nachvollziehen können, wie der Bearbeitungsstand ist und was mit ihren Anliegen und Daten geschieht. Bedarfsorientierung: Digitale Verwaltungsleistungen sollen sich an den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen und Unternehmen orientieren, die sie nutzen.

Digitale Verwaltungsleistungen sollen sich an den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen und Unternehmen orientieren, die sie nutzen. Digital by Default: Digitale Verfahren sollen zum Regelfall werden, ohne Menschen vom Zugang zu Verwaltungsleistungen auszuschließen.

Download »Zielbild Verwaltung der Zukunft«: https://www.oeffentliche-it.de/publikationen/zielbild-verwaltung-der-zukunft/

Zusammenfassung (ki-generiert)

Sieben Prinzipien für die digitale Verwaltung der Zukunft

Das Kompetenzzentrum Öffentliche IT (ÖFIT) am Fraunhofer-Institut FOKUS entwirft in der Publikation „Zielbild Verwaltung der Zukunft“ eine öffentliche Verwaltung, die für Bürger und Unternehmen einfacher, digitaler und stärker serviceorientiert funktionieren soll. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Einführung einzelner Technologien, sondern die Frage, welchen konkreten Nutzen Verwaltungsmodernisierung für Menschen, Wirtschaft und Beschäftigte der Verwaltung schaffen kann.

Kern des Konzepts sind sieben Gestaltungsprinzipien: Einheitlichkeit, Proaktivität, Once Only, Ende-zu-Ende-Digitalisierung, Transparenz, Bedarfsorientierung und Digital by Default. Sie sollen als gemeinsames Zielbild und zugleich als Prüfraster für bestehende und künftige Digitalisierungsprojekte dienen.

Ein zentraler Zugang statt eines Flickenteppichs: Nach außen soll die Verwaltung über ein einheitliches Portal auftreten. Bürger und Unternehmen sollen unabhängig von föderalen Zuständigkeiten eine vergleichbare Benutzeroberfläche und standardisierte Dienste vorfinden. Im Hintergrund bleibt die Verwaltung föderal organisiert, soll aber über gemeinsame Standards, Schnittstellen und wiederverwendbare technische Bausteine enger vernetzt werden.

Vom Antrag zur proaktiven Leistung: Das Prinzip der Proaktivität stellt das klassische Antragsverfahren infrage. Bestimmte Lebensereignisse sollen Verwaltungsprozesse automatisch auslösen. Als Beispiel beschreibt die Publikation die Geburt eines Kindes, nach der vorhandene Daten genutzt werden könnten, um Leistungsansprüche zu berechnen und den Betroffenen zur Bestätigung oder Auszahlung anzubieten.

Eng damit verbunden ist Once Only. Daten von Bürgern und Unternehmen sollen nur einmal erhoben und anschließend von berechtigten Stellen wiederverwendet werden können. Voraussetzung dafür sind modernisierte und miteinander verknüpfte Register sowie ein sicherer Datenaustausch. Über ein Datencockpit sollen Betroffene nachvollziehen können, wer auf ihre Informationen zugreift.

Beim vierten Prinzip geht es um durchgehend digitale Verfahren ohne Medienbrüche. Daten sollen von der Einreichung über die interne Bearbeitung bis zum rechtsverbindlichen Bescheid digital weiterverarbeitet werden. Papierausdrucke, manuelles Übertragen von Informationen oder Wechsel zwischen inkompatiblen Systemen sollen damit entfallen. Als Voraussetzungen nennt das Papier unter anderem elektronische Akten, integrierte Fachverfahren und strukturierte Daten.

Transparenz bildet einen weiteren Baustein. Bürger und Unternehmen sollen den Bearbeitungsstand ihrer Verfahren sowie behördliche Datenabrufe nachvollziehen können. Die Autoren verbinden damit zugleich die Erwartung, Verwaltungsmitarbeitende von Sachstandsanfragen zu entlasten und ihnen mehr Raum für komplexe Entscheidungen zu geben.

Mit der Bedarfsorientierung soll sich zudem die Perspektive verändern: Verwaltungsleistungen werden nicht primär entlang behördlicher Zuständigkeiten gedacht, sondern entlang tatsächlicher Lebenslagen beziehungsweise des Geschäftszyklus eines Unternehmens. Unterschiedliche Leistungen sollen dafür gebündelt und aufeinander abgestimmt werden.

Das siebte Prinzip lautet Digital by Default mit Inklusionsgarantie. Verwaltungsleistungen sollen grundsätzlich digital zugänglich sein. Menschen ohne eigene Geräte oder ausreichende digitale Kompetenzen sollen dennoch nicht ausgeschlossen werden. Das Konzept sieht dafür beispielsweise Terminals in Bürgerbüros und Unterstützung durch Verwaltungsmitarbeitende vor.

Digitalisierung ist Mittel, nicht Selbstzweck

Bemerkenswert ist die Abgrenzung gegenüber einer rein technologiegetriebenen Modernisierung. Digitalisierung ist im Zielbild zwar das zentrale Instrument, neue Technologien einschließlich künstlicher Intelligenz sollen jedoch nicht allein deshalb eingesetzt werden, weil sie verfügbar sind. Entscheidend sei vielmehr ihr konkreter Mehrwert für Bürger, Unternehmen und Verwaltungsbeschäftigte.

Entsprechend versteht das ÖFIT die Verwaltungsdigitalisierung auch als politische Gestaltungsaufgabe. Die Publikation nennt politische Priorisierung, Führung, ebenenübergreifende Zusammenarbeit sowie den Umgang mit Zielkonflikten als wesentliche Faktoren. Explizit angesprochen werden beispielsweise das Verhältnis von Datenschutz und Datennutzung sowie der Konflikt zwischen langfristigen Investitionen und einer angespannten Haushaltslage.

Eine weitere Voraussetzung sieht das Papier in der digitalen Souveränität. Die öffentliche Hand müsse genügend Einfluss auf Basisdienste, Software und Anbieter behalten, um Standards durchsetzen, Anbieter wechseln und Systeme anpassen zu können.

Ein Zielbild als Prüfraster

Das Papier zeichnet damit weniger eine völlig neue Verwaltungswelt als ein zusammenhängendes Leitbild für bereits begonnene Modernisierungsmaßnahmen. Registermodernisierung, digitale Identitäten und gemeinsame Standards werden in einen größeren Zusammenhang gestellt: Digitalisierungsprojekte sollen künftig daran gemessen werden, ob sie Verwaltungsleistungen tatsächlich einfacher, transparenter, proaktiver und bedarfsgerechter machen.

Journalistisch zugespitzt lautet die Botschaft: Die entscheidende Herausforderung der Verwaltungsdigitalisierung liegt nicht darin, immer neue digitale Einzellösungen zu schaffen. Entscheidend ist, bestehende Strukturen so miteinander zu verbinden, dass Bürger und Unternehmen die föderale Komplexität möglichst wenig spüren und Verwaltungsbeschäftigte von Routineaufgaben entlastet werden.

Quelle: „Zielbild Verwaltung der Zukunft“, Kompetenzzentrum Öffentliche IT (ÖFIT), Fraunhofer-Institut FOKUS, 1. Auflage Oktober 2026, Autoren Dorian Wachsmann, Jens Tiemann und Mike Weber.

https://www.oeffentliche-it.de/publikationen/zielbild-verwaltung-der-zukunft/Zielbild%20Verwaltung%20der%20Zukunft.pdf

Tipps für die Umsetzung

Schablone früh anlegen: Prüfen Sie jedes Vorhaben anhand der sieben Prinzipien, bevor beschlossen oder programmiert wird.

Prüfen Sie jedes Vorhaben anhand der sieben Prinzipien, bevor beschlossen oder programmiert wird. Vom Nutzer her denken: Gestalten Sie Leistungen entlang von Lebenslagen und Geschäftszyklen, nicht entlang von Zuständigkeiten.

Gestalten Sie Leistungen entlang von Lebenslagen und Geschäftszyklen, nicht entlang von Zuständigkeiten. Medienbrüche suchen und beseitigen: Analysieren Sie Prozesse vom Antrag bis zum Bescheid auf Ausdrucke, manuelle Übertragungen und inkompatible Systeme.

Analysieren Sie Prozesse vom Antrag bis zum Bescheid auf Ausdrucke, manuelle Übertragungen und inkompatible Systeme. Vorhandene Daten nutzen: Klären Sie, welche Nachweise bereits in Registern vorliegen, und planen Sie die Anbindung an Registermodernisierung und NOOTS ein.

Klären Sie, welche Nachweise bereits in Registern vorliegen, und planen Sie die Anbindung an Registermodernisierung und NOOTS ein. Wiederverwendbar bauen: Setzen Sie auf gemeinsame Standards, Schnittstellen und nachnutzbare Bausteine, damit Lösungen über einzelne Behörden hinaus funktionieren.

Setzen Sie auf gemeinsame Standards, Schnittstellen und nachnutzbare Bausteine, damit Lösungen über einzelne Behörden hinaus funktionieren. Inklusion mitdenken: Planen Sie Alternativen wie Terminals in Bürgerbüros oder persönliche Unterstützung für Menschen ohne digitalen Zugang.

Planen Sie Alternativen wie Terminals in Bürgerbüros oder persönliche Unterstützung für Menschen ohne digitalen Zugang. Souveränität sichern: Achten Sie bei Software und Anbietern auf Wechselfähigkeit und Anpassbarkeit.

FAQ: Zehn Fragen und Antworten

1. Was ist das »Zielbild Verwaltung der Zukunft«?

Eine Publikation des Kompetenzzentrums Öffentliche IT (ÖFIT) am Fraunhofer FOKUS, entstanden mit dem Bayerischen Normenkontrollrat. Sie beschreibt sieben Gestaltungsprinzipien als gemeinsamen Maßstab für Digitalisierungsprojekte. [1]

2. Was ist die »Digitalschablone«?

So bezeichnet der Beauftragte für Bürokratieabbau der Bayerischen Staatsregierung die sieben Prinzipien. Zu jedem Prinzip gibt es eine Prüffrage, etwa: »Ist die Leistung über ein einheitliches Portal erreichbar?« [2]

3. Ist das Zielbild verbindlich?

Nein. Die Publikation beschreibt keinen verbindlichen Umsetzungsplan, sondern einen Maßstab, an dem sich bestehende und künftige Vorhaben ausrichten können. [1]

4. Was bedeutet das Once-Only-Prinzip?

Bürger und Unternehmen sollen Daten und Nachweise nur einmal an den Staat übermitteln. Behörden rufen vorhandene Informationen mit Einverständnis der Betroffenen selbst aus Registern ab. [7]

5. Welche gesetzlichen Grundlagen gibt es dafür?

Genannt werden das Onlinezugangsgesetz (OZG), die Registermodernisierung und auf EU-Ebene die Single-Digital-Gateway-Verordnung. [8]

6. Was verpflichtet das Onlinezugangsgesetz (OZG)?

Es verpflichtet Behörden von Bund, Ländern und Kommunen, Verwaltungsleistungen auch elektronisch über einen Verbund von Verwaltungsportalen anzubieten. [6]

7. Was ist NOOTS und wie weit ist die Umsetzung?

Das Nationale Once-Only-Technical-System steuert den rechtskonformen Abruf elektronischer Nachweise aus Registern. Der erste Nachweisabruf mit Echtdaten erfolgte Anfang 2026, Ende 2026 soll NOOTS für den Flächenrollout bereitstehen. [4]

8. Welche Einsparungen sind durch die Registermodernisierung möglich?

Ein Gutachten des Nationalen Normenkontrollrats beziffert das jährliche Potenzial auf bis zu 84 Mio. Stunden für Bürger, bis zu 64 Mio. Stunden für die Verwaltung und rund 1 Mrd. Euro Verwaltungskosten für Unternehmen. [3]

9. Wie behalten Bürger den Überblick über ihre Daten?

Über das Datenschutzcockpit können Bürger online einsehen, welche Daten zwischen Behörden ausgetauscht wurden. Das Zielbild fordert zudem Transparenz über Bearbeitungsstand und Datenabrufe. [3][1]

10. Gibt es eine europäische Dimension?

Ja. Die EU-Verordnung 2018/1724 (Single Digital Gateway) schafft einen einheitlichen digitalen Zugang zur Verwaltung. Das EU-Once-Only-Technical-System (OOTS) ermöglicht den grenzüberschreitenden Nachweisaustausch. [5]

Quellen

[1] ÖFIT: Zielbild Verwaltung der Zukunft: https://www.oeffentliche-it.de/publikationen/zielbild-verwaltung-der-zukunft/

[2] Beauftragter für Bürokratieabbau Bayern: Digitalschablone: https://www.buerokratieabbau-bayern.de/themen/digitalschablone/

[5] Digitale Verwaltung: Single Digital Gateway: https://www.digitale-verwaltung.de/Webs/DV/DE/onlinezugangsgesetz/info-sdg/info-sdg-node.html

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