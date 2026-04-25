Informationssicherheit ist kein technisches IT-Thema: Zertifizierung? Entspann dich – Unordnung kostet mehr Nerven!

Zertifizierung schafft Struktur statt Bürokratie: ISO 27001 wirkt weniger als Formalismus, sondern als Katalysator für Klarheit, dokumentierte Prozesse und belastbare Verantwortlichkeiten – ein Ordnungsrahmen, der längst überfällige Aufräumarbeiten sichtbar macht.

Der eigentliche Aufwand liegt vor dem Audit: Unternehmen erkennen während der Vorbereitung, wie viel kritisches Wissen unstrukturiert verteilt ist und wie sehr Abläufe von einzelnen Schlüsselpersonen abhängen – ein Risiko für Stabilität und Resilienz.

Awareness entsteht durch Beteiligung, nicht durch Richtlinien: Informationssicherheit wird erst dann wirksam, wenn Mitarbeitende die Bedeutung ihres Handelns verstehen. Schulungen, klare Zuständigkeiten und regelmäßige Reviews verankern Sicherheit als Kulturthema.

Auditoren liefern wertvolle externe Perspektiven: Gute Auditoren sind keine Gegner, sondern Sparringspartner: Sie bringen Best Practices aus anderen Organisationen ein und helfen, Prozesse pragmatischer, klarer und wirksamer zu gestalten.

Zertifizierungen zahlen direkt auf Wettbewerbsfähigkeit ein: ISO 27001, TISAX & Co. sind Eintrittskarten für Ausschreibungen, stärken die Nachweisbarkeit von Sorgfalt und reduzieren Haftungsrisiken – ein strategischer Vorteil in regulierten Märkten.

Warum die eigentliche Arbeit nicht im Audit steckt, sondern davor: im Aufräumen, Klären und Bewusstmachen.

Wenn ich in einem Unternehmen zum ersten Mal die ISO 27001 erwähne, ist die innerliche Abwehr meiner Gesprächspartner fast greifbar: »Oh nein, Zertifizierung!« Ein Zusammenzucken, Stirnrunzeln, dann der Satz, der fast immer kommt – »Das wird ein Riesenaufwand, oder?«

Ja, es steckt viel Arbeit in einem Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS). Aber ganz ehrlich: In den meisten Fällen ist das, was als »Aufwand« empfunden wird, genau das, was Unternehmen ohnehin längst hätten tun sollen – nur nie konsequent angegangen sind: Die Zertifizierung zwingt zu Klarheit und Struktur. Wenn dieser Zwang zur Struktur allerdings zu einer übersteigerten Form bürokratischer Regeln, Vorschriften und formalerer Verfahren führt, stelle ich gerne die Frage, ob sich potenzielle Angreifer von einem Stapel Papier abhalten lassen. Struktur und systematische Schutzmaßnahmen, eingebettet in eine schriftliche fixierte Ordnung, tun jedem Unternehmen gut – sofern die Schutzziele ergebnisorientiert und wirksam erreicht werden.

Was eine Zertifizierung wirklich bewirkt

Die Zertifizierung eines Managementsystems ist niemals Selbstzweck. Im Folgenden konzentrieren wir uns exemplarisch auf ISO/IEC 27001, die internationale Norm für ISMS. Wir könnten aber ebenso gut über Qualitätsmanagement nach ISO 9001 oder den TISAX-Standard für Informationssicherheit in der Automobilindustrie sprechen. Denn der Rahmen all dieser Zertifizierungen ist identisch: Es wird überprüft, ob Unternehmen ihre Prozesse, Risiken und Verantwortlichkeiten umfassend analysiert und bewertet haben, und ob anschließend wirksame und nachhaltige Maßnahmen in ihren Geschäftsprozessen integriert und umgesetzt wurden.

Viele meiner Kunden erleben während der Vorbereitung auf die Zertifizierung etwas, das man durchaus als Weckruf bezeichnen kann: Sie erkennen, dass ihre Prozesse im Alltag zwar prima funktionieren, dass sie aber niemand je übergreifend analysiert und verbindlich festgelegt hat. Und sie merken, dass wichtiges Wissen über kritische Abläufe bei wenigen Schlüsselpersonen konzentriert ist. Dies kann schon im Krankheitsfall zu Fragezeichen und prozessualen Instabilitäten bei allen anderen Beteiligten führen. Bei dauerhaftem Ausfall, etwa beim Austritt dieser Schlüsselpersonen, wird deren Know-how unwiederbringlich verloren gehen. Und noch eines müssen sich viele Unternehmen während des Zertifizierungsprozesses eingestehen: Sicherheits- und Qualitätsfragen werden fast immer aus dem Bauch beantwortet – selten faktenbasiert.

Spätestens dann wird klar: Bei einer Zertifizierung geht es für die Organisation nicht nur um eine Konformitätsbewertung hinsichtlich der Einhaltung von Normanforderungen, sondern eben auch um eine Standortbestimmung. Schonungslos ehrlich – wie im vorgehaltenen Spiegel – verortet eine Zertifizierung den aktuellen Stand der Technik einer Unternehmung, und wo sie besser werden kann.

Awareness entsteht nicht durch Richtlinien, sondern durch Betroffenheit und Beteiligung

Im Bereich Informationssicherheit fällt in diesem Kontext oft das Schlagwort »Awareness«. In vielen Unternehmen herrscht die Vorstellung, man könne Sicherheit einfach »einführen«: mit einer Richtlinie, einem technischen Tool oder einer Firewall. Aber echte Sicherheit entsteht nur, wenn Menschen sich der Tragweite ihres täglichen, beruflichen Handelns bewusst sind und es mit vorausschauender Achtsamkeit verinnerlicht haben, bestimmte Regeln zu befolgen: Eine Phishing-Mail nicht zu öffnen, muss für Mitarbeiter ein ebenso selbstverständlicher Automatismus werden, wie die Einhaltung des Rechtsfahrgebots im Straßenverkehr Kontinentaleuropas.

Eine Zertifizierung zwingt die Verantwortlichen dazu, das Bewusstsein für Prozesse, die Dos und Dont’s, zu schärfen. Schulungen, klare Zuständigkeiten, regelmäßige Reviews – all das sorgt dafür, dass Informationssicherheit kein technisches IT-Thema bleibt, sondern Teil der Unternehmenskultur wird. Und wenn Sie mich fragen, ist genau dieser Kulturwandel oft der größte Nutzen einer ISO 27001 – weit vor dem Zertifikat an der Wand.

Der Blick von außen – warum der Auditor kein Gegner ist

Machen wir uns nichts vor: Dem Besuch eines Auditors sehen nicht alle Unternehmen in freudiger Erwartung entgegen: »Die kommen, stellen kritische Fragen, notieren Abweichungen und schauen uns auf die Finger«, heißt es dann, oder, wie mich einmal herzlich ein Geschäftsführer begrüßte: »Schön, dass Sie da sind, aber ich freue mich jetzt schon, wenn Sie unser Haus wieder verlassen!«

Zumindest das mit den kritischen Fragen stimmt. Aber was oft übersehen wird: Ein guter Auditor bringt auch eine Menge Erfahrung aus anderen Unternehmen mit. Er sieht Muster, kennt Best Practices aus anderen Betrieben und weiß genau, welche Lösungsansätze sich jeweils angemessen in der Praxis bewährt haben.

Ein Audit ist eine Konformitätsbewertung und Prüfung im eigentlichen Sinn, kann aber auch ein anspruchsvolles und partnerschaftliches Sparring sein: »Jetzt zeigen wir es dem Auditor und überzeugen ihn!« Viele Unternehmen nutzen diesen Austausch aktiv, um zu erfahren, wie ein prüfender Dritter ihre Prozesse wahrnimmt und wie sich diese einfacher, klarer oder effizienter gestalten lassen. Das sind wertvolle Impulse, von denen die Verantwortlichen dauerhaft profitieren.

ISO 27001, NIS2, TISAX & Co – vieles greift ineinander

Und noch ein wichtiger Aspekt: Viele Normen und Regularien überschneiden sich oder bauen aufeinander auf: Wer sich heute im Detail mit ISO 27001 auseinandersetzt, legt damit also auch ein robustes Fundament für die technischen und organisatorischen Maßnahmen von NIS2 oder TISAX. Denn die zugrundeliegenden Prinzipien sind immer die gleichen: Business Impact, Risikoanalyse, Behandlungsmaßnahmen, klare Verantwortlichkeiten und Prozesse, kontinuierliche Verbesserung.

Wer also einmal ein funktionierendes Managementsystem entwickelt hat, kann darauf sehr gut aufbauen – ganz gleich, welche Norm als nächstes kommt. Gerade für kleinere Betriebe, die oft mit ISO 9001 starten, wird der lange und steinige Weg hin zu robuster Informationssicherheit, zu Datenschutz und zu Resilienz deutlich leichter, wenn sie das »Einheitliche« aller Managementsystemnormen betrachten.

Der Weg ist das Ziel – wirklich

Viele Unternehmen, die ich auditiere, merken schon nach wenigen Wochen: Die eigentliche Veränderung passiert nicht am Tag der Zertifizierung, sondern auf dem Weg dorthin. Denn in dieser Phase entstehen Strukturen, die bleiben – unabhängig vom Zertifikat: Verantwortlichkeiten werden klar definiert. Risiken werden systematisch bewertet. Prozesse werden dokumentiert und dadurch wiederholbar. Und Entscheidungen werden nachvollziehbar und messbar.

Selbst wenn sich ein Betrieb am Ende entscheidet, die Zertifizierung (noch) nicht formal abzuschließen, profitiert man dort enorm von dieser Vorarbeit. Oft wird das Projekt später dann selbstverständlich fortgesetzt – weil man merkt, wie viel besser und sicherer das Unternehmen dadurch funktioniert.

Zertifizierung als Türöffner – und als Selbstschutz

Für eine Zertifizierung sprechen auch handfeste wirtschaftliche Gründe: In vielen Branchen ist die »bestandene« ISO/IEC 27001 oder das TISAX-Siegel längst Eintrittskarte für Ausschreibungen oder Partnerschaften. Ohne Zertifikat wird man oft gar nicht erst eingeladen, mit anzubieten. Und über den Wettbewerbsvorteil hinaus dient die Zertifizierung noch einem weiteren wichtigen Zweck: Sie dokumentiert im Umgang mit dem Thema Sicherheit eine angemessene Sorgfalt und Ernsthaftigkeit. Wer mit dem Zertifikat belegen kann, dass er Risiken erkannt, bewertet und dokumentiert hat, und diese im Ernstfall beherrscht, wird in Gesprächen mit Behörden, Versicherungen oder Branchengremien deutlich besser dastehen – in Zeiten erhöhter Geschäftsführerverantwortung und -haftung für Informationssicherheit ein nicht zu vernachlässigender Aspekt.

Fazit: Ordnung schafft Freiheit

Viele Unternehmen denken beim Stichwort Zertifizierung zunächst an Checklisten und Formalitäten. Ich sehe in meiner täglichen Arbeit das Gegenteil: Zertifizierungen schaffen Freiräume. Weil Prozesse klar definiert sind. Weil Risiken greifbar werden. Weil Teams wissen, was sie zu tun haben, warum und für welchen Zweck. Und weil am Ende alle ruhiger schlafen – gerade im Bereich Informationssicherheit ein unschätzbarer Wert. Also: Keine Angst vor dem Zertifikat. Der Wegabschnitt dahin ist ohnehin der spannendere und erkenntnisreichere.

Markus Jegelka, Auditor für Informations­sicherheits-

undQualitätsmanagementsysteme bei der

Deutschen Gesellschaft zur Zertifizierung

von Managementsystemen (DQS)

1157 Artikel zu „Audit“

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