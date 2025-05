IT Container Eco Fix: Das CO₂-optimierte Rechenzentrum aus Holz

Vollausgestattetes Green Data Center aus X-LAM erfüllt alle Anforderungen der EN 50600.

Mit dem IT Container Eco Fix bringt Prior1 ein vollständig ausgestattetes Rechenzentrumsmodul in Holzbauweise auf den Markt – technisch hochmodern, ressourcenschonend und sofort betriebsbereit. Entwickelt in enger Kooperation mit dem Ingenieurholzbau-Unternehmen Derix vereint die modulare Lösung alle Anforderungen moderner IT-Infrastruktur mit konsequenter Nachhaltigkeit. Präsentiert wird der Container erstmals auf dem DERIX Holzbautag 2025 – einem Premium- Event für den zirkulären und klimafreundlichen Holzbau.

Die Rechenzentrumsbranche steht zunehmend im Fokus der Klimadebatte. Angesichts verschärfter Umweltauflagen, explodierender Energiebedarfe und wachsender Erwartungen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft geraten Betreiber unter Zugzwang. Um CO₂-Emissionen messbar zu senken und regulatorische Anforderungen zu erfüllen, braucht es neue Wege in der Planung und Umsetzung von IT-Infrastrukturen. Als besonders vielversprechend gelten dabei modulare Systeme und nachwachsende, emissionsarme Baustoffe wie Holz – sie verkürzen Bauzeiten, senken Kosten und ermöglichen eine flexible, ressourcenschonende Rechenzentrumsarchitektur. So eröffnen sie die Chance, Digitalisierung und Klimaschutz wirkungsvoll in Einklang zu bringen.

Mit dem IT Container Eco Fix gibt Prior1 nun eine innovative Antwort auf diese Herausforderung: ein vollständig ausgestattetes Rechenzentrumsmodul in Holzbauweise, ein echtes Green Data Center – technisch hochmodern, ressourcenschonend und sofort betriebsbereit. Entwickelt in enger Kooperation mit dem Ingenieurholzbau-Unternehmen Derix, basiert der Container auf einer Bauweise aus X-LAM Brettsperrholz, einem Material, das nicht nur eine exzellente Tragfähigkeit und Dämmleistung bietet, sondern auch rund eine Tonne CO₂ pro Kubikmeter Holz speichert. Präsentiert wird der Prototyp auf dem DERIX Holzbautag 2025 in Osnabrück.

Klimafreundlich, sicher und effizient

Trotz seiner ökologischen Bauweise erfüllt der IT Container Eco Fix alle Anforderungen der EN 50600 – von Brandschutz (F90) über Einbruchschutz (RC2) bis zu modernster Energieeffizienz. Der Container bietet Platz für fünf vollwertige 19-Zoll-Serverracks (208 HE) und ist ab Werk mit allen wesentlichen Komponenten ausgestattet: hocheffiziente Kühlung mit natürlichem Kältemittel (Propan, R290), sichere Stromversorgung (USV), Zutrittskontrolle, Brandfrüherkennung und Monitoring. Die Kompaktlösung ist in wenigen Wochen vor Ort installiert, anschlussfertig und flexibel skalierbar.

Auch die Materialwahl zahlt auf Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit ein: X-LAM Brettsperrholz überzeugt nicht nur durch seine CO₂-Speicherfähigkeit und hervorragende bauphysikalische Eigenschaften, sondern auch durch seine Rolle im Übergang zu CO₂-optimierten Bauweisen. Während Rechenzentren beim Betrieb zunehmend auf grüne Energie setzen, rückt mit neuen gesetzlichen Vorgaben – etwa zur verpflichtenden Erstellung von CO₂-Bilanzen – auch die Bauphase stärker in den Fokus. Der IT Container Eco Fix erfüllt diese Anforderungen bereits heute: durch die Nutzung eines nachwachsenden, emissionsarmen Baustoffs, eine effiziente Vorfertigung mit kurzen Transportwegen und die Option auf Rückführung der Materialien in den Stoffkreislauf.

Technische Ausstattung im Detail:

Das Rechenzentrum hat kompakte Außenmaße von ca. 6,5 × 3,0 × 3,4 m (zzgl. Kühlmodul) und eignet sich für Firmenareale, modulare Rechenzentrumsparks oder entlegene Standorte. Die redundante Kälteversorgung stellt 14 kW bereit, sodass je Rack ca. 3,5 kW IT-Komponenten betrieben werden können. Unter 12 °C Außentemperatur kann die Kühlung über eine energieeffiziente Freikühlung erfolgen. Eine redundante A/B-Stromzuführung mit USV-Modul (15 kVA, ~10 Min Überbrückung) sorgt für einen sicheren Betrieb, ergänzt durch Überspannungsschutz und integrierte Energiemessung. Optional lässt sich eine Netzersatzanlage (NEA) nahtlos über einen ATS-Schalter integrieren.

Zur Sicherheit gehören ein Zutrittskontrollsystem, eine automatische Löschanlage, sowie das umfassende Monitoring aller Betriebsparameter. Ein Schwerlast-Doppelboden optimiert die Kabelführung und Leitungsführung der Klimatisierung, eine Warmgangeinhausung sorgt für zusätzliche Effizienz. Außen kann eine Gitter-Einhausung für die Kühltechnik ergänzt werden. Eine zusätzliche Dämmung ist nicht erforderlich, da durch die natürlichen Materialeigenschaften des Holzes bereits eine effiziente Dämmung gewährleistet ist.

»Mit dem IT Container Eco Fix heben wir nachhaltige IT-Infrastruktur auf ein neues Level: Er verbindet höchste technische Standards mit einem konsequent ökologischen Konzept – von der Konstruktion über die Energieeffizienz bis hin zur Rückführbarkeit der Materialien in einen nachhaltigen Stoffkreislauf (Cradle-to-Cradle). Damit bieten wir unseren Kunden eine zukunftsfähige Lösung, die Nachhaltigkeit und Betriebssicherheit in idealer Weise vereint«, erklärt Tobias von der Heydt, Geschäftsführer der Prior1 GmbH. »Darüber hinaus arbeiten wir kontinuierlich daran, auch die im Container verbauten technischen Komponenten – wie beispielsweise Racks – zunehmend nachhaltig zu gestalten.«

DERIX als starker Partner für nachhaltiges Bauen

Die DERIX-Gruppe steuert als Experte im Ingenieurholzbau nicht nur das technische Know-how in der Verarbeitung von X-LAM Brettsperrholz bei, sondern garantiert auch eine nachhaltige Herkunft und hohe Materialqualität. Das Holzmodul kann am Ende seiner Lebensdauer vollständig rückgebaut und beim Hersteller DERIX zurückgegeben werden. Ein Gebäude-Ressourcenpass nach Madaster-Standard kann optional erstellt und hiermit die transparente Dokumentation der verwendeten Bauteile sichergestellt werden, die die Grundlage für eine spätere Wiederverwendung gebrauchter Bauteile bildet.

Darüber hinaus erfüllt der IT Container Eco Fix alle Anforderungen an nachhaltige Beschaffung und ist durch seine Zertifizierungen – darunter PEFC-zertifiziertes Brettsperrholz – ideal für öffentliche Ausschreibungen oder förderfähige Projekte im Rahmen von ESG-Strategien geeignet. Die »Environmental Product Declaration« (EPD) bescheinigt den verwendeten DERIX-Holzbauteilen zudem sehr niedrige CO²-Emissionswerte. »Dieses Projekt zeigt, wie flexibel einsetzbar und wie leistungsfähig der Baustoff Holz ist. Auch im Bereich kritischer Infrastruktur ist Holz der Baustoff der Wahl. Durch ihn wird die CO²-Bilanz nachhaltig positiv beeinflusst«, so Markus Steppler, Geschäftsführer bei der Derix-Gruppe.

Premiere auf dem DERIX Holzbautag 2025

Der IT Container Eco Fix wird im Rahmen des DERIX Holzbautags 2025 erstmals live präsentiert. Die Veranstaltung bringt Fachpublikum aus Architektur, Ingenieurwesen, Projektentwicklung, Holzbau und öffentlicher Hand zusammen. Die DERIX-Gruppe zeigt dort spannende Projekte und Entwicklungen im zirkulären Holzbau – von Rippendecken bis zu rückbaubaren Bauteilen. Prior1-Experten stehen vor Ort für Gespräche und Fachfragen zur Verfügung.

Beitrag zur nachhaltigen Digitalisierung

Mit dem vollständig rückbaubaren und kreislauffähig konzipierten IT Container Eco Fix setzt Prior1 ein klares Zeichen für eine zukunftsfähige und verantwortungsvolle Digitalisierung. Die Kombination aus klimaneutralem Baustoff, energieeffizientem Betrieb und modularer Struktur macht den IT Container Eco Fix zu einem Vorzeigemodell für nachhaltige IT-Infrastrukturen.

Im Sinne des Energieeffizienzgesetzes (EEffG), das ab 2027 die Nutzung von 100 % erneuerbaren Energien in Rechenzentren vorschreibt, bietet der Eco Fix optimale Voraussetzungen für eine regelkonforme und zukunftssichere Umsetzung. Darüber hinaus erfüllt er zentrale Anforderungen moderner ESG-Strategien – etwa durch die nachweisbare CO₂-Einsparung, die Vermeidung schädlicher Emissionen, eine ressourcenschonende Materialwahl sowie die Option zur Integration in digitale Gebäuderessourcenpässe.

Seine kompakte Bauweise und der schnelle Aufbau machen den IT Container Eco Fix zu einer idealen Lösung für vielfältige Einsatzszenarien: von on-premise Anwendungen über Edge-Computing-Standorte bis hin zur skalierbaren Erweiterung bestehender Enterprise IT-Infrastruktur. Dank seiner hohen Flexibilität ist der Container sowohl für urbane Kontexte als auch für abgelegene oder temporäre Installationen prädestiniert – beispielsweise in Industrieparks, Universitäten oder bei Behörden mit Nachhaltigkeitszielen.

Auch im Betreibermodell On-Site-Colocation verfügbar:

Der IT Container Eco Fix lässt sich nicht nur als klassische on-premise Lösung nutzen, sondern auch im Betreibermodell On-Site-Colocation realisieren. Dabei bleibt der Container physisch vor Ort beim Kunden, wird jedoch vollständig durch Prior1 betrieben – inklusive Monitoring und Wartung. Diese Option verbindet maximale Datensouveränität mit dem Komfort eines professionellen Colocation-Services und ist besonders attraktiv für Unternehmen, die ihre IT-Infrastruktur nachhaltig auslagern möchten, ohne auf Kontrolle oder Standortnähe zu verzichten.

Kurzum: Der Eco Fix ermöglicht Unternehmen und Institutionen, ihre IT-Infrastruktur aktiv an ökologischen, regulatorischen und wirtschaftlichen Zukunftsanforderungen auszurichten – ohne Kompromisse bei Leistung, Sicherheit oder Skalierbarkeit.

https://prior1.com/it-container-eco-fix/

