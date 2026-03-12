KI als Partner statt Werkzeug: Die wichtigsten Data‑&‑Analytics‑Trends bis 2030

Management‑Summary: Zentrale Gartner‑Prognosen zu Data & Analytics bis 2030

Gartner prognostiziert einen grundlegenden Wandel im Umgang mit Daten, Analysen und künstlicher Intelligenz. KI entwickelt sich von einem unterstützenden Werkzeug zu einem aktiven, autonomen Partner, der Organisationen strukturell, technologisch und kulturell verändert.

KI wird zum strategischen Partner von Unternehmen

Bis 2026/27 verschwimmen die Grenzen zwischen menschlicher, maschineller und organisatorischer Intelligenz. KI‑Systeme agieren zunehmend autonom, treffen Entscheidungen, orchestrieren Prozesse und prägen Wertschöpfung. Unternehmen, die KI weiterhin nur als Tool betrachten, verlieren an Wettbewerbsfähigkeit.

Massive Verschiebung von Kompetenzanforderungen

Bis 2027 integrieren rund 75 % aller Recruiting‑Prozesse formale Nachweise von KI‑Kompetenz. Der Arbeitsmarkt verschiebt sich hin zu KI‑fähigen Generalisten, Full‑Stack‑Profilen und technologieagnostischen Talenten. Unternehmen müssen ihre Talent‑ und Weiterbildungsstrategien dringend modernisieren.

Produktivitätstools und Arbeitsweisen werden neu definiert

Generative KI und KI‑Agenten lösen eine Marktverschiebung von rund 58 Mrd. US‑Dollar aus und stellen klassische Produktivitätssuiten erstmals seit Jahrzehnten infrage. Content‑Erstellung beginnt nicht mehr mit einer leeren Seite, sondern mit KI‑gestützter Synthese, Iteration und Umformulierung.

Explosion physischer Daten durch KI‑Agenten

Bis 2029 erzeugen KI‑Agenten in physischen Umgebungen ein Vielfaches der Daten aller digitalen KI‑Anwendungen. Diese Daten bilden die Grundlage für sogenannte World Models, die präzise Simulationen, Prognosen und autonome Entscheidungen ermöglichen – mit hoher strategischer Relevanz für Industrie, Logistik, Mobilität und Robotik.

Governance wird automatisiert – oder zum Risiko

Bis 2030 setzen 50 % der Organisationen autonome KI‑Agenten ein, um Governance‑ und Compliance‑Regeln maschinenlesbar durchzusetzen. Gleichzeitig werden 50 % der KI‑Fehlschläge auf unzureichende Governance‑Durchsetzung zurückgeführt. Governance entwickelt sich damit von einer Kontroll‑ zu einer operativen Kernfunktion.

Neue Maßstäbe für Wachstum und Effizienz

Eine neue Generation KI‑nativer Unicorns erreicht Milliardenbewertungen mit minimalen Teams und extremer Kapitaleffizienz. Diese Unternehmen setzen Benchmarks, an denen sich auch etablierte Organisationen messen lassen müssen – insbesondere hinsichtlich Skalierbarkeit, Automatisierung und Return on Talent.

Führungskompetenz wird zum Differenzierungsfaktor

Organisationen, die sich mit KI erfolgreich differenzieren, werden überwiegend von Führungskräften geleitet, die Beziehungs‑, Kommunikations‑ und Einflusskompetenz priorisieren. Technologische Exzellenz allein reicht nicht aus; menschliche Führung gewinnt strategisch an Bedeutung.

Semantische Schichten werden kritische Infrastruktur

Universelle semantische Ebenen entwickeln sich bis 2030 zu einer Grundvoraussetzung für KI‑Erfolg – vergleichbar mit Datenplattformen oder Cybersicherheit. Sie reduzieren Kosten, verhindern Inkonsistenzen, steuern KI‑Risiken und ermöglichen skalierbare Multi‑Agenten‑Systeme.

Management‑Implikation

Unternehmen müssen jetzt handeln: KI‑Strategie, Governance, Talentmodelle, Führungskultur und technologische Architektur sind gemeinsam neu zu denken. Der entscheidende Wettbewerbsvorteil entsteht nicht durch einzelne KI‑Anwendungen, sondern durch die Fähigkeit, Mensch und KI systematisch als integriertes Ökosystem zu orchestrieren.

Gartner veröffentlicht Top‑Prognosen für Daten und Analysen. Bis 2029 werden KI‑Agenten zehnmal mehr Daten aus physischen Umgebungen generieren als alle digitalen KI‑Anwendungen zusammen.

Gartner, ein Unternehmen für Geschäfts‑ und Technologieanalysen, hat seine wichtigsten Prognosen für Daten und Analysen (D&A) für das Jahr 2026 und darüber hinaus vorgestellt. Künstliche Intelligenz wird voraussichtlich sämtliche Bereiche von Daten und Analysen prägen – von Führung und Governance über Talentstrategien und Marktdynamiken bis hin zu neuen Kontextanforderungen und einer Welt jenseits rein textbasierter Modelle.

»Das Tempo, mit dem sich Daten und KI weiterentwickeln, ist so hoch, dass sich jedes Jahr wie der Auftakt zu einem neuen Kapitel in einem Science‑Fiction‑Roman anfühlt«, sagt Rita Sallam, Distinguished VP Analyst bei Gartner. »2026 werden die Grenzen zwischen menschlicher, maschineller und organisatorischer Intelligenz weiter verschwimmen. Unternehmen stützen sich in bislang unbekanntem Ausmaß auf Daten. KI‑Systeme unterstützen uns dabei nicht mehr nur, sie agieren zunehmend als Partner. Unsere Prognosen geben Führungskräften eine Orientierung, um die kommenden Chancen zu nutzen und den absehbaren Herausforderungen souverän zu begegnen.«

Bis 2027 werden 75 Prozent aller Einstellungsprozesse bereits Zertifizierungen und Tests zur KI‑Kompetenz im Recruiting umfassen.

Die Dringlichkeit einer klar ausgerichteten, KI‑getriebenen Personalstrategie ergibt sich aus dem enormen Innovationstempo im KI‑Bereich. Führungskräfte, die ihre Strategien für technische Talente nicht rechtzeitig modernisieren, riskieren, den Anschluss zu verlieren und dauerhaft hinter Wettbewerbern zurückzufallen, denen es gelingt, die Zusammenarbeit von Mensch und KI produktiv zu gestalten.

»Führungskräfte in den Bereichen Daten und Analysen sollten auf eine konsequente, datengestützte Bewertung von Kompetenzen setzen«, so Sallam. »Nur so lassen sich Lücken zwischen den eigenen KI‑Ambitionen und der tatsächlichen Bereitschaft der IT‑Organisation klar identifizieren und gezielt schließen.«

Bis 2027 wird der Einsatz von generativer KI und KI‑Agenten erstmals seit 30 Jahren eine echte Herausforderung für etablierte Produktivitätstools darstellen und eine Marktverschiebung im Umfang von 58 Milliarden US‑Dollar auslösen.

Die Erstellung neuer Inhalte beginnt heute zunehmend damit, dass generative KI große Mengen bestehender Inhalte aufnimmt und auf vielfältige Weise synthetisiert, anstatt mit einer leeren Seite zu starten. Die Bearbeitung erfolgt häufig dadurch, dass KI Inhalte kontinuierlich neu formuliert, statt dass Autorinnen und Autoren dies manuell tun.

KI wird den Wettbewerb im Markt für Produktivitätssuiten weiter verschärfen, da sich der Mehrwert zunehmend auf agentenbasierte KI‑Erlebnisse verlagert. D&A‑Verantwortliche müssen Werkzeuge einfordern, die für die heutigen Anforderungen gebaut sind – darunter neue Benutzeroberflächen, Plug‑ins, Dokumenttypen und Formate.

Bis 2029 werden KI‑Agenten voraussichtlich zehnmal mehr Daten aus physischen Umgebungen erzeugen als aus allen digitalen KI‑Anwendungen zusammen.

Agentenbasierte KI‑Anwendungen in der physischen Welt erzeugen enorme Mengen an Trajektorien‑ und Bewegungsdaten über logische, räumliche und Multi‑Agenten‑Szenarien hinweg, während sie mit ihrer Umgebung interagieren. Dies eröffnet eine einzigartige Chance für sogenannte World Models, aus diesen Daten Muster zu lernen und präzise Vorhersagen sowie Simulationen zu ermöglichen.

Bis 2030 werden 50 Prozent der Organisationen autonome KI‑Agenten einsetzen, um Governance‑Richtlinien und technische Standards in maschinenprüfbare Datenverträge zu übersetzen und so Compliance‑ und Governance‑Durchsetzung zu automatisieren.

Ebenfalls bis 2030 werden 50 Prozent aller Fehlschläge bei der Einführung von KI‑Agenten auf unzureichende Laufzeit‑Durchsetzung von Governance‑Plattformen in Bezug auf Fähigkeiten und systemübergreifende Interoperabilität zurückzuführen sein. Kurzfristig werden unkontrollierte Entscheidungen mit Large Language Models (LLMs) zu finanziellen Schäden oder Reputationsverlusten für Unternehmen führen.

»D&A‑Verantwortliche sollten mit Governance‑Agenten in risikoarmen Datenpipelines experimentieren, um Verhandlungsprozesse zu orchestrieren und zu automatisieren«, sagt Sallam. »Sie müssen validieren, dass Agenten Kontext und Protokolle in einer kontrollierten Umgebung korrekt interpretieren können, bevor sie eine Skalierung in Betracht ziehen. Analytische Workflows sollten zudem um eine verpflichtende Evaluierungsphase ergänzt werden.«

Bis 2030 wird eine neue Welle von Unicorns entstehen, mit über einer Milliarde US‑Dollar Bewertung und lediglich 2 Millionen US‑Dollar jährlich wiederkehrendem Umsatz (ARR) pro Mitarbeitendem – getrieben nicht durch Investorengelder, sondern durch extreme Kapitaleffizienz.

Vorreiter unter den KI‑nativen Startups erzielen eine bislang beispiellose Wachstumseffizienz, indem sie gezielt unterversorgte Probleme mit proprietärer KI lösen, KI tief in Arbeitsabläufe integrieren und einfache, intuitive Benutzererlebnisse schaffen, die schnelle Akzeptanz, regelmäßige Nutzung und messbaren Geschäftsnutzen fördern.

»Etablierte Unternehmen in allen Branchen werden an einem neuen Maßstab gemessen«, so Sallam. »D&A‑Verantwortliche können von diesen KI‑First‑Startups lernen, die mit wenigen Mitarbeitenden schnell wachsen und profitabel werden. Statt auf große Teams setzen sie auf technologieagnostische Full‑Stack‑Ingenieurinnen und ‑Ingenieure sowie Generalisten, die sich schnell an neue KI‑Werkzeuge anpassen können. So lassen sich Unternehmen und Teams mit deutlich weniger Ressourcen effizient skalieren.«

Bis 2030 werden 60 Prozent der Organisationen, die sich mit KI erfolgreich differenzieren, von Führungskräften geleitet, die die Beherrschung menschlicher Beziehungs‑ und Kommunikationsfähigkeiten priorisieren.

Chief Data & Analytics Officers (CDAOs) mit ausgeprägten Fähigkeiten im Koalitionsaufbau und in der Einflussnahme übernehmen zunehmend einflussreiche C‑Suite‑Rollen bis hin zur CEO‑Position, da Organisationen den Wert einer menschlich geführten strategischen Vision zur Nutzung von KI erkennen.

Bis 2030 werden universelle semantische Schichten als kritische Infrastruktur betrachtet – gleichrangig mit Datenplattformen und Cybersicherheit.

Die Entwicklung einer universellen semantischen Schicht ist für D&A‑Verantwortliche, die KI vorantreiben oder unterstützen, mittlerweile unverzichtbar. Sie ist der einzige Weg, um Genauigkeit zu verbessern, Kosten zu steuern, KI‑Schulden deutlich zu reduzieren, Multi‑Agenten‑Systeme auszurichten und kostspielige Inkonsistenzen zu verhindern, bevor sie sich ausbreiten. Entsprechende semantische Fähigkeiten müssen als nicht verhandelbare Grundlage fest eingeplant werden.

Bis 2028 werden 50 Prozent der Rollen im Bereich Content‑Risiko von Rechts‑ und Cybersecurity‑Abteilungen in das KI‑Engineering verlagert.

Risikominderungsfunktionen werden zunehmend in KI‑Engineering‑, Data‑Science‑ und Softwareentwicklungsprozesse integriert. Diese Teams sollen Systeme entwerfen, die Inhalte intelligent erzeugen und kuratieren, und gleichzeitig Verantwortung für die Risikominimierung übernehmen, indem sie Kontrollmechanismen von Beginn an integrieren. Dies ermöglicht schnellere, verantwortungsvolle Innovation innerhalb ethischer und rechtlicher Grenzen – insbesondere dort, wo KI‑Entscheidungen auf dem individuellen Kontext der Nutzerinnen und Nutzer beruhen müssen.

