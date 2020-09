Pariplay steigt mit der Partnerschaft mit Casino Davos auf dem Schweizer Markt weiter auf

Das branchenführende Casino-Portfolio von Pariplay erweitert die Präsenz auf dem Schweizer Markt durch eine Vereinbarung mit Casino Davos.

13. August 2020 hat Pariplay Ltd., der führende Aggregator und Inhaltsanbieter für innovative Produkte wie die Aggregationsplattform Fusion und das Entwicklungsprogramm Ignite Studio, seine Präsenz auf dem Schweizer iGaming-Markt durch eine vor kurzem bekannt gegebene Partnerschaft mit dem landbasierten Betreiber Casino Davos ausgebaut. Die Vereinbarung, wonach Pariplay dem Online-Angebot von Casino Davos Spielinhalte zur Verfügung stellt, ist nach der ISO-Zertifizierung im Juli der zweite Schweizer Glücksspielanbieter, der die renommierten Casino-Inhalte von Pariplay anbietet.

Diese Abfolge von Partnerschaften in der Schweiz entspricht dem Ziel von Pariplay für 2020, sich im gesamten globalen iGaming-Bereich zu verbreiten, indem die Präsenz in kürzlich regulierten Märkten mit starkem Wachstumspotenzial weiterhin aufgebaut wird. Casino Davos ist ein bekannter Betreiber in der Schweiz und bietet Pariplay eine bedeutende Plattform für seine erstklassigen Casino-Inhalte.

Nach Angaben der Schweizer Glücksspielaufsichtsbehörde Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) liegt Casino Davos in Bezug auf die Einnahmen auf dem vierten Platz des Schweizer Glücksspielmarktes und ist aufgrund seiner landgestützten Aktivitäten europaweit hoch anerkannt, was dazu beitragen wird, die Position von Pariplay auf dem europäischen Spielemarkt zu stärken.

Léonard Huguenin, Online-Casino-Manager bei Casino Davos, sagte: »Wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft mit Pariplay und die Möglichkeit, unseren Spielern über das Internet ihre hochmodernen Casinospiele anzubieten, die in ganz Europa sehr beliebt sind. Wir warten gespannt darauf, noch mehr Pariplay-Inhalte hinzuzufügen, um das Online-Angebot weiter zu verbessern und die Akquisition und Bindung zu steigern.«

Adrian Bailey, Geschäftsführer von Pariplay, sagte: »Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten, die wir in den wenigen Wochen nach unserer ISO-Akkreditierung auf dem schweizerisch regulierten Spielmarkt erzielt haben. Die Partnerschaft mit einem weiteren Marktführer im Casino Davos und die Möglichkeit, unsere Spiele auf Casino777 zu präsentieren, erweitern unsere Reichweite erheblich und tragen dazu bei, unsere Wachstumsstrategie für 2020 voranzutreiben, da wir unsere globale Präsenz weiterhin schnell ausbauen.«

H2: Über Pariplay Ltd.

Wie es oben erwähnt wurde, ist Pariplay der führende Aggregator und Inhaltsanbieter für innovative Produkte wie die Aggregationsplattform Fusion und das Entwicklungsprogramm Ignite Studio. Die Aggregationsplattform Fusion von Pariplay konzentriert sich auf die Steigerung des Spielerwerts, indem sie Betreibern eine Reihe von Back-Office-Konvertierungs- und Aufbewahrungstools sowie Zugriff auf Tausende von Spielen der branchenführenden Spieleentwickler bietet. Pariplay verfügt auch über eigene Spielentwicklungsstudios mit einer Auswahl von über 100 innovativen und unterhaltsamen Slots. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, durch seine Produktpalette und maßgeschneiderten Lösungen Wert für seine Kunden zu schaffen.

Pariplay wurde 2010 gegründet und ist jetzt Teil von Aspire Global. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Israel, Bulgarien, Gibraltar, Isle of Man und Indien. Pariplay ist von der Gibraltar Gambling Commission, der Malta Gaming Authority, der UK Gambling Commission, dem rumänischen National Gambling Office (ONJN) und der New Jersey DGE lizenziert und reguliert. Alle Pariplay-Spiele und -Systeme sind von den führenden Testlabors zertifiziert, um den höchsten Industriestandards zu entsprechen.

Als Business-to-Business-Anbieter von Geschicklichkeits- und Glücksspielen ist sich Pariplay der Bedeutung verantwortungsbewusster Spiele voll bewusst und hat Richtlinien und Tools in seine Systeme und Spiele implementiert, um branchenführende Unterhaltung auf sozial verantwortliche Weise bereitzustellen. Das System kombiniert Identitätsprüfung mit Altersüberprüfung und Geolokation-Diensten, um festzustellen, ob eine Person die Mindestalteranforderungen erfüllt und in einem bestimmten Gebiet spielt. Pariplay hat mehrere verantwortungsbewusste Spieltools implementiert, um unterschiedliche gesetzliche Standards zu erfüllen, und den Spielern ein ausgeklügeltes Tool zum Selbstausschluss zur Verfügung gestellt, mit dem sie ihre Spielgewohnheiten auf einfache Weise verwalten können.

