Wie Corona die Unternehmensstrategien beeinflusst

Die Corona-Pandemie hat Menschen und Unternehmen weltweit vor große Herausforderungen gestellt. Einem neuen Bericht des World Economic Forum zufolge, sind viele Firmen zum Umdenken gezwungen und verfolgen fortan neue Strategien.

Die Grafik von Statista verdeutlicht, dass deutsche Unternehmen nun größeren Fokus auf Digitalisierung legen. Rund 86 Prozent der befragten Betriebe wollen die Digitalisierung von Arbeitsprozesse beschleunigen. Hinzu kommen etwa 43 Prozent die digitale Weiterbildungs- und Umschulungsmöglichkeiten vorantreiben wollen. Das Home Office hat in den vergangenen Monaten enorm an Relevanz gewonnen – aus diesem Grund ist es für rund 77 Prozent der Unternehmen wichtig, mobiles Arbeiten langfristig zu ermöglichen. Für einen geregelten und stabilen Betriebsablauf soll außerdem in mehr als der Hälfte der Firmen eine Automatisierung bestimmter Aufgaben stattfinden. René Bocksch

https://de.statista.com/infografik/23278/anteil-der-unternehmen-die-wegen-corona-folgende-strategien-verfolgen/

Pandemie begünstigt den »Empowered Employee«

Mitarbeiter nutzen die Covid-19-Krise verstärkt, um sich mit Schulungen und Weiterbildungen für die Zukunft der Arbeit zu rüsten. HP stellt die Ergebnisse der aktuellen HP Workforce Evolution Study (WES) vor. Die Studie belegt: Die Covid-19-Pandemie hat die Digitalisierung und den Trend zum mobilen Arbeiten beschleunigt. Mitarbeiter reagieren darauf mit einem gesteigerten Bedarf nach Aus- und Weiterbildungen. Lebenslanges Lernen wird damit wichtiger als jemals zuvor. Die Studie wurde von HP in sechs Märkten (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und den USA) unter circa 6.000 Büroangestellten durchgeführt. Eine wichtige Erkenntnis der Umfrage: Aufgrund der Pandemie fürchten mehr Mitarbeiter um die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes. Um in der aktuellen Position sowie auch künftig erfolgreich zu sein, eignen sie sich deshalb verstärkt neue Fähigkeiten an und werden so zu einem sogenannten »Empowered Employee«. Sie nehmen ihre Entwicklung selbst in die Hand. Mehr als 33 Prozent der befragten Arbeitnehmer erwägen sogar, mithilfe der neu gewonnen Skills ein eigenes Unternehmen zu gründen. Die Studie gibt darüber hinaus Aufschluss, welche Maßnahmen Arbeitgeber in Sachen Unterstützung, technische Ausstattung, Training und Flexibilität realisieren müssen, um bestehende Mitarbeiter sowie Top-Talente zu finden und – wichtiger noch – zu halten. »Die vergangenen Monate haben die Zukunft der Arbeit und alle Pläne, die bisher dazu geschmiedet wurden, für immer verändert – angefangen bei den führenden Großkonzernen bis hin zu Kleinunternehmen und jedem einzelnen von uns«, sagt Tracy Keogh, Chief Human Resources Officer, HP. »Es ist wichtiger als jemals zuvor, nicht nur in neue Technologien zu investieren, sondern auch in die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter; denn die Stärke und Agilität unsere Arbeitnehmer bringen uns während dieser digitalen Transformation voran.« Die wichtigsten Erkenntnisse auf einen Blick: Die Covid-19-Pandemie zeigt, dass lebenslanges Lernen wichtiger ist als jemals zuvor; etwa die Hälfte aller Büroangestellten geht davon aus, sich für die künftige Arbeit neue Fähigkeiten aneignen zu müssen

Mitarbeiter werden selbst aktiv und warten nicht, bis ihre Arbeitgeber entsprechende Maßnahmen realisieren. Sie identifizieren selbstständig Job-relevante Trainings und Umschulungen. Darüber hinaus erwerben sie Equipment für das mobile Arbeiten aus eigener Tasche.

Büroangestellte setzen für den Erwerb neuer Hard und Soft Skills auf Online-Kurse (42 Prozent in den USA, 40 Prozent in Europa)

Zu den wichtigsten Skills zählen IT-/Technologie-Support, Führungskompetenz, Stressabbau, Team-Management, Fremdsprachen und digitale Kompetenz

Zwei von drei Büroangestellten haben von ihrem eigenen Geld Equipment für das Home-Office gekauft

Zwei von fünf Büroangestellten sind motiviert, ihre persönlichen Interessen als Karriere zu verfolgen

Unternehmen müssen flexibler sein, um Mitarbeiter zu halten und zu motivieren.

Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, mobil zu arbeiten, sind nicht nur eine Notwendigkeit in der aktuellen Situation, sondern steigern auch die Motivation der Mitarbeiter [1] Workforce Evolution Study – Methodik Die Studie wurde von HP unter 6.000 Büroangestellten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und den USA durchgeführt. Die Daten wurden zwischen dem 24. Juli und dem 5. August 2020 erhoben. Die komplette Studie ist hier verfügbar: https://www.dropbox.com/sh/qikiwwn6sg1vnob/AAD4YI0zqfVWw-0Qt9EiUynya?dl=0&preview=Workforce+Evolution+Study.pdf Büroangestellte entsprechen Mitarbeitern, die hauptsächlich am Schreibtisch oder im Büro tätig sind und aufgrund der Covid-19-Pandemie Vollzeit oder Teilzeit oder sich in Kurzarbeit befinden.

612 Artikel zu „Strategie Pandemie“

NEWS | BUSINESS | STRATEGIEN Fünf Schritte bei der Entwicklung einer Nachfolgestrategie Geschäftskontinuität durch gezielte Nachfolgeplanung und interne Förderung von Qualifikationen. Ob IT-Spezialist, Partner Manager, Digital Marketing Profi oder VP Sales – kein Mitarbeiter wird für immer in einer Rolle bleiben. Selbst wenn Mitarbeiter im Rahmen einer mehrmonatigen Kündigungsfrist gehen, ist es für die HR-Teams oder Personalverantwortliche oftmals eine Herausforderung ihre Rolle neu zu besetzen und die… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY Cyberangreifer profitieren enorm von der Pandemie Cyberkriminelle zielen im ersten Halbjahr 2020 auf Heimarbeitsplätze ab, um Zugang zu Unternehmensnetzwerken und kritischen Daten zu erhalten. Fortinet stellt die Ergebnisse des FortiGuard Labs Global Threat Landscape Report für das erste Halbjahr 2020 vor [1]. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse: Die FortiGuard Labs-Bedrohungsdaten des ersten Halbjahres 2020 zeigen, in welch dramatischem Ausmaß sich Cyberkriminelle und nationalstaatliche… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | DIGITALISIERUNG | LÖSUNGEN | AUSGABE 7-8-2020 Digitale DNA – Digital First als Strategie für Business-Resilienz Aufgrund der Niedrig- und Nullzinsen sucht heute jeder nach Alternativen zu klassischen Anlageformen. Doch die Investition in Immobilienprojekte bringt für Privatanleger traditionell Hindernisse mit sich, wie beispielsweise den schwierigen Zugang zu geeigneten Immobilienprojekten, fehlende Expertise, hohe Mindestinvestitionen oder beträchtliche Transaktionskosten. Dank des Ansatzes von Exporo, Immobilien digital zu demokratisieren, wird die Zugangsschwelle zu diesem Markt abgeschafft und es jedem ermöglicht, bereits kleine Beträge zu investieren. Das 2014 gegründete, in Hamburg ansässige Unternehmen ist heute eine der führenden Crowdinvestment-­Plattformen Europas für digitale Immobilien-Investitionen, auf der bereits mehr als 600 Millionen Euro Kapital vermittelt wurden. Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | STRATEGIEN Neue Strategien für die Business Continuity Die Corona-Krise hat unsere Arbeitswelt schlagartig verändert. Unternehmen, in denen Home Office bis vor Kurzem noch ein Fremdwort war, mussten plötzlich 90 Prozent oder mehr der Belegschaft zur »Remote Work« nach Hause schicken. Das stellte deren IT-Abteilung vor große Herausforderungen. Aber auch Unternehmen, die einen Notfallplan in der Tasche hatten, waren vom Ausmaß und der… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY Cyber-Security-Prioritäten während der aktuellen Pandemie Die Welt, wie wir sie kennen, wurde durch die Covid-19-Pandemie auf den Kopf gestellt. Als es weltweit zu Ausgangsbeschränkungen kam, stellte dies große wie kleine Unternehmen vor neue, unerwartete Herausforderungen – und jetzt, da wir uns auf den langen Weg der Erholung begeben, tun wir dies mit anderen Prioritäten als noch vor wenigen Monaten. Die… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Cybersicherheit: Insider-Bedrohungen in Zeiten der Pandemie Schlechte Zeiten und Krisen sind gute Zeiten für Cyberkriminelle, denn ihnen gelingt es in der Regel aus der Situation Kapital zu schlagen. Die Covid-19-Pandemie bildet da keine Ausnahme. Unternehmen sind umso mehr gefährdet, als dass die meisten von ihnen ausreichend damit zu tun haben, die Firma durch die Krise zu navigieren, parallel dazu agieren Cybersicherheits-Teams… Weiterlesen →