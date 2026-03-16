2026: Warum die E‑Rechnung der Startschuss für echte digitale Transformation ist

Die verpflichtende E‑Rechnung ist längst mehr als eine neue Compliance‑Pflicht – sie markiert den Startschuss für die größte Transformation von Finance‑Prozessen seit der ERP‑Einführung. 2026 entscheidet sich, ob Unternehmen strukturierte Rechnungsdaten nur verwalten oder als Hebel für Automatisierung, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit nutzen. Wer jetzt zögert, riskiert ab 2027 operative Überforderung – wer handelt, baut die Basis für eine zukunftssichere Finance‑Organisation.
Strukturierte Rechnungsdaten als Schlüssel für Effizienz, Compliance und Zukunftsfähigkeit
2026 markiert einen Wendepunkt für Finance- und Accounting-Organisationen in Deutschland. Mit der verpflichtenden Einführung strukturierter E-Rechnungen im B2B-Sektor seit dem 1. Januar 2025 sind Unternehmen in eine neue Realität eingetreten: Die Fähigkeit, E-Rechnungen zu empfangen, ist bereits Pflicht. Gleichzeitig steht fest, dass ab 2027 bzw. spätestens 2028 E-Rechnungen für alle Unternehmen verbindlich auszustellen sind. PDF-Rechnungen gelten (spätestens dann) nicht mehr als rechtsgültige elektronische Rechnungen für B2B-Transaktionen. Doch während viele Unternehmen sich 2025 auf Compliance-Minimalanforderungen konzentriert haben, gilt für 2026 eine andere Devise: Es geht nicht mehr ums Planen — es geht ums Machen.
Die Illusion des »Wir haben noch Zeit«
Viele Organisationen betrachten die E-Rechnungspflicht immer noch als isolierte gesetzliche Anforderung, die sich in bestehende Prozesse integrieren lässt. Doch das greift zu kurz. Die strukturierten XML-Daten, die EN-16931-konforme Formate wie XRechnung oder ZUGFeRD erzeugen, sind nicht nur ein technisches Format — sie sind ein Katalysator für Automatisierung. Denn: Ein strukturierter Rechnungsdatensatz ist im Kern ein Automatisierungsdatensatz. Wer E-Rechnungen empfängt und sendet, legt automatisch das Fundament für Touchless Processing, KI-gestützte Validierungen, automatisierte Buchungen und deutlich transparentere End-to-End-Prozesse. Was heute eine gesetzliche Pflicht ist, wird morgen zum Effizienzstandard und übermorgen zum Wettbewerbsfaktor.
Das Jahr, in dem Finance & IT eine strategische Entscheidung treffen müssen
Für große Unternehmen mit heterogenen ERP-Landschaften, Tausenden Lieferanten und komplexen Source-to-Pay (S2P)- und Order-to-Cash (O2C)-Prozessen ist 2026 das entscheidende Transformationsjahr.
Warum?
- Die Übergangsfristen enden 2026.
- Die Sendepflichten steigen 2027 abrupt an.
- Ab 2028 gibt es keine Rückfallebenen mehr.
- Die EU-Initiative ViDA wird E-Rechnungsdaten zum Kern zukünftiger Meldepflichten machen — Echtzeit statt Periodenabschluss.
Damit wird klar: Wer 2026 nur verwaltet, wird 2027 überfordert sein und 2028 hinterherlaufen. Unternehmen können sich nicht länger leisten, E-Invoicing als reines IT-Jahresthema oder Compliance-Add-on zu betrachten.
Die E-Rechnung ist kein Ziel — sie ist der Startpunkt
E-Rechnungspflicht bedeutet nicht: »Wir müssen jetzt den Rechnungsversand umstellen.« E-Rechnungspflicht bedeutet: »Wir haben endlich einen Anlass, S2P und O2C neu zu denken.« Die strukturierten Daten ermöglichen erstmals durchgängige Automatisierung:
Im Source-to-Pay (S2P):
- Automatisierte Dreifachprüfung
- Dunkelbuchungsquoten, die realistisch zweistellig werden
- Eliminierung manueller Validierungen
- Lieferantenportale für kollaborative Prozesse
- Transparente Spend-Kontrolle
Im Order-to-Cash (O2C):
- Vollautomatisierte Rechnungsverteilung
- Kürzere DSO durch verbesserte Cash Application
- Effektive Dispute-Workflows
- Höhere Datenqualität für Kredite, Risiko & Collections
Diese Automatisierung ist kein Bonus, sie ist Konsequenz der strukturierten Rechnungsformate. Wer jetzt investiert, profitiert doppelt: Compliance + Transformation.
Cloud-First ist kein Trend — es ist die Voraussetzung
Die globale Regulierungslandschaft entwickelt sich schneller, als On-Premise-Systeme aktualisiert werden können. Mit Ländern, die jährlich neue Formate, Plattformen, Clearance-Modelle oder PEPPOL-Erweiterungen einführen, ist klar: Ohne Cloud können internationale Unternehmen regulatorisch nicht mehr Schritt halten.
Eine cloudbasierte, standardisierte Plattform bietet:
- automatische Updates,
- globale Format- und Länderunterstützung,
- Skalierung für Millionen Dokumente,
- integrationsfähige APIs,
- Echtzeit-Transparenz,
- geringere IT-Belastung.
Während viele Unternehmen 2025 noch dezentrale Excel-Listen und projektgetriebene EDI-Erweiterungen genutzt haben, muss 2026 das Jahr der zentralen Plattformstrategie sein.
2026: Wer startet, gewinnt. Wer wartet, verliert.
Die E-Rechnung ist das größte Modernisierungsprojekt für Finance & Accounting seit der Einführung von ERP-Systemen vor 20 Jahren.
Unternehmen, die jetzt handeln, sichern sich:
- Skalierbarkeit für globale Compliance-Mandate
- Voraussetzung für ViDA-konforme Meldesysteme
- Massive Effizienzsteigerungen in Kernprozessen
- Höhere Datenqualität entlang der Wertschöpfungskette
- Stärkere Resilienz in Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung
- Reduzierte Prozesskosten
- Zukunftssichere technologische Architektur
Unternehmen, die warten, riskieren:
- Projektstaus unmittelbar vor Fristen
- Technische Schulden
- Kostenexplosion durch Ad-hoc-Implementierungen
- Operative Risiken bei Millionenvolumina
- Compliance-Verstöße
- Überlastete Teams in Finance und IT
Fazit: Die Pflicht ist da – die Chance ist größer
Die gesetzliche Einführung der E-Rechnung ist kein Verwaltungsakt, sondern eine strategische Einladung: Zur Automatisierung, zur Modernisierung, zur globalen Harmonisierung von Finance-Prozessen. 2026 ist das Jahr, in dem Unternehmen entscheiden müssen, ob sie diese Einladung annehmen. Wer E-Invoicing als Startschuss für echte digitale Transformation begreift, schafft die Basis für eine moderne, skalierbare und zukunftssichere Finance-Organisation. Wer es nicht tut, wird von der Entwicklung überholt.
Oliver Kern, Head of Sales EDI, Esker
291 Artikel zu „E-Rechnung“
News | Business | Geschäftsprozesse | Lösungen | Services | Ausgabe 11-12-2025
Sieben Schritte zur E-Rechnung – Vom Pflichtprojekt zur Chance
Die E-Rechnung ist kein Zukunftsprojekt mehr, sondern in Deutschland seit dem 1. Januar 2025 Realität. Immer mehr europäische Länder führen eine gesetzliche Verpflichtung dazu ein. Unternehmen, die jetzt nicht handeln, riskieren nicht nur Bußgelder, sondern auch Wettbewerbsnachteile. Die Umstellung bietet enorme Chancen: mehr Effizienz, Nachhaltigkeit und Transparenz.
News | Business | Business Process Management | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse
Jeder Vierte schreibt Rechnungen noch per Hand – trotz geltender E-Rechnungspflicht
Gründer und Selbstständige nutzen bei der Buchhaltung häufig noch manuelle Prozesse. Ein Fünftel der Befragten gibt an, Finanzen im Kopf zu verwalten. Die E-Rechnungspflicht ist in Deutschland seit dem 1. Januar 2025 Pflicht – doch viele Selbstständige arbeiten weiterhin mit manuellen Tools. Eine Umfrage von sevdesk by Cegid macht deutlich: Bei der Digitalisierung von…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse
Was wir von Skandinavien lernen können – 5 Strategien für zukunftsfähige E-Rechnungsprozesse
Skandinavien macht es vor, wie E-Invoicing funktionieren kann: Einheitliche Standards, durchgängige Automatisierung und klar strukturierte Prozesse sorgen dort für reibungslose Abläufe – und spürbare Effizienzgewinne. In Deutschland galt diese Pflicht bis Ende 2024 nur für den Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern – erst seit dem 1. Januar 2025 müssen nun alle Unternehmen strukturierte elektronische…
News | Business | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Lösungen | Tipps
Was Mittelständler jetzt rund um die E-Rechnung-Compliance wissen sollten
Ab dem 1. Januar 2025 veränderte sich der Rechnungsaustausch im B2B-Sektor grundlegend. Die Pflicht zur elektronischen Rechnungsstellung ist ein Teil des digitalen Transformationsprozesses, den das Bundesfinanzministerium im Rahmen des Wachstumschancengesetzes vorantreibt. Für mittelständische Unternehmen bedeutet das, dass sie gezwungen sind, ihre Prozesse zeitnah an die neuen gesetzlichen Anforderungen anzupassen. Neue Rahmenbedingungen ab 2025 Künftig gilt…
News | Cloud Computing | ERP | Geschäftsprozesse
E-Rechnungen direkt aus SAP versenden – xSuite erweitert Cloud-Plattform eDNA
Mit der jüngsten Erweiterung der cloudbasierten E-Rechnungsplattform eDNA ermöglicht xSuite nun auch den Versand von Debitorenrechnungen aus SAP-Systemen.
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xSuite stellt neue Funktion für E-Rechnungs-Versand aus SAP vor
Die cloudbasierte E-Rechnungsplattform xSuite eDNA kann jetzt beides: E-Rechnungen annehmen und aus SAP versenden. In vielen Ländern weltweit – in Europa u. a. Deutschland, Polen und Frankreich – wird der Versand von E-Rechnungen in den nächsten ein bis fünf Jahren verpflichtend. SAP-Anwenderunternehmen stellt die xSuite Group dafür jetzt eine Erweiterung ihres Produkts xSuite eDNA (electronic…
News | Business | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Tipps
E-Rechnung: Ja, aber nicht am User vorbei
Die Verarbeitung von E-Rechnungen steht aktuell in vielen Unternehmen ganz oben auf der Tagesordnung. Wichtig ist dabei, dass die Bedienfreundlichkeit bei der Einführung der E-Rechnung nicht vergessen wird. Ein einheitlicher Sichtbeleg baut eine Brücke zu den Menschen im Prozess. Auch wenn der Fokus bei der E-Rechnung auf der Automatisierung von Prozessen liegt, bleibt es…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse
Von der Pflicht zur Kür: E-Rechnung fördert Digitalisierung
Die elektronische Rechnung wird zum Treiber der Digitalisierung in deutschen Büros. Corinna Hölzel, Senior Product Marketing Managerin bei d.velop zeigt, wie Unternehmen davon profitieren. Seit Januar dieses Jahres ist die elektronische Rechnung nun in Deutschland Pflicht. Seither sollten alle B2B-Unternehmen Rechnungen in den vorgesehenen Formaten zumindest empfangen können. Durch die Umstellung sollen Geschäftsprozesse vereinfacht und…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Geschäftsprozesse
Von der Pflicht zur Effizienz: Wie E-Rechnungen Geschäftsprozesse optimieren
Seit Anfang 2025 müssen Unternehmen E-Rechnungen empfangen und verarbeiten können. Unternehmen, die das Thema frühzeitig angehen, haben mehr Zeit, ihre Prozesse anzupassen und Fehler zu vermeiden. Wer wartet, riskiert Engpässe bei der Umstellung und hohe Aufwände in letzter Minute. Unabhängig von der Verpflichtung bietet E-Invoicing Unternehmen zahlreiche Vorteile und löst Fragestellungen, die bislang Probleme verursacht…
News | Geschäftsprozesse | IT-Security | Services
Die E-Rechnung ist da: Haben Sie auch an Ihre E-Mails gedacht?
Die erste Etappe ist geschafft, aber die Reise ist noch lange nicht zu Ende. Seit knapp zwei Monaten ist die E-Rechnungspflicht offiziell aktiv. Sind E-Mails ebenfalls Teil Ihrer E-Rechnungsstrategie? Laut Expterten fallen E-Mail-Daten gerne mal unter den Tisch. Und das, obwohl auch sie korrekt archiviert werden müssen. Zur Erinnerung: Die E-Rechnungspflicht im Überblick Seit…
News | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Produktmeldung
E-Rechnungen effizient und einfach erstellen
TEAM GmbH präsentiert neues ZUGFeRD-Plugin für JasperReports in Oracle-Umgebungen. Seit dem 1. Januar 2025 sind elektronische Rechnungen («E-Rechnungen«) im B2B-Bereich verpflichtend. Mit ZUGFeRD (»Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland«) existiert auch schon ein vom Gesetzgeber anerkannter Standard für den elektronischen Rechnungsdatenaustausch. Der Paderborner IT-Dienstleister TEAM GmbH hat für seinen Jasper4Oracle-Server, der auf…
News | Business | Geschäftsprozesse | Services
E-Rechnungspflicht ab 2025: Unternehmen müssen jetzt strategisch handeln
Ab dem 1. Januar 2025 wird die E-Rechnungspflicht für Unternehmen in Deutschland Realität und erfordert umfassende Anpassungen der Rechnungserstellungs-, prüfungs- und bearbeitungsprozesse. Eine aktuelle Umfrage der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) zeigt, dass Unternehmen das Thema zwar auf der Agenda haben, aber dennoch größtenteils weiterhin E-Mail für den Empfang und Versand elektronischer Rechnungen nutzen [1].…
News | Business | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Services
E-Rechnung – Die 5 häufigsten Irrtürmer
Faktencheck und Ratschläge für eine erfolgreiche Vorbereitung auf die kommende E-Rechnungspflicht. Während manche Solo-Selbstständige sie vielleicht noch erfolgreich verdrängen, stecken einige Großunternehmen schon mitten in der Vorbereitung oder haben bereits entsprechende Lösungen implementiert. Klar ist: die E-Rechnung kommt und das schrittweise ab 2025. Doch längst nicht allen Betroffenen ist klar, was genau eigentlich eine…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Tipps
Einführung der E-Rechnung: Gesetzliche Vorgaben und Auswirkungen auf Kosten und Effizienz
Im Rahmen des sogenannten Wachstumschancengesetzes hat der Gesetzgeber für viele Unternehmen eine Pflicht zur Nutzung von E-Rechnungen eingeführt, die ab 2025 greift. Dabei müssen Unternehmen bei der Erstellung von elektronischen Rechnungen einige Anforderungen erfüllen, damit Rechtssicherheit besteht. Auch auf die Ausgaben sowie die Effizienz von Unternehmen hat die Integration der E-Rechnung großen Einfluss. Diese Regelungen…
News | Business | Lösungen | Ausgabe 9-10-2024
Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes auf das Rechnungswesen – Die E-Rechnung: Pflicht und Chance zugleich
Mit dem Beschluss des Wachstumschancengesetz sind Rechnungen auf Papier oder als PDF angezählt: Ab dem neuen Jahr müssen Rechnungen, die Unternehmer anderen Firmen stellen, in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen werden. Für das Rechnungswesen bringt diese Vorgabe einige grundlegende Veränderungen mit sich. Jedoch sollten Unternehmen das Wachstumschancengesetz nicht als reine Pflichtaufgabe betrachten, sondern vor allem die Chancen in der Umsetzung erkennen und nutzen.
News | Digitale Transformation | Trends 2024 | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse
Digital Office Index 2024: Erst die Hälfte der deutschen Unternehmen schreibt E-Rechnungen
Papierbasierte Büro- und Verwaltungsprozesse hemmen die Digitalisierung des Mittelstands. Wie steht es um die Digitalisierung deutscher Unternehmen? Sie schreitet strategisch und auf allen Ebenen voran. Trotzdem gibt es noch Lücken und Hürden, wie bei der elektronischen Rechnungsstellung und der Ablösung papierbasierter Geschäftsprozesse. Der Branchenverband Bitkom beleuchtet in seiner Studie »Digital Office Index 2024« den…
News | Business | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Tipps
E-Rechnung ab 2025: So bereiten sich Unternehmen in Deutschland optimal auf die Pflicht vor
Ab 2025 wird eine Verpflichtung zur Nutzung der E-Rechnung für alle Unternehmen eingeführt, die in Deutschland steuerpflichtig sind. Die Art und Weise, wie Unternehmen in Deutschland ihre Rechnungen stellen, steht vor einem grundlegenden Wandel. Ab 2025 wird die elektronische Rechnung, kurz E-Rechnung, in Deutschland zur Pflicht. Diese Umstellung ist nicht nur ein bedeutender Schritt…
News | Business | Digitalisierung | Ausgabe 7-8-2024
Ganzheitliche Digitalisierung von Unternehmensprozessen – Fit für die E-Rechnung oder Wettlauf mit der Zeit?
Bis zum Jahresende dürfte noch das eine oder andere Unternehmen ins Schwitzen geraten: Grund dafür sind umsatzsteuerliche Regelungen im Wachstumschancengesetz. Ihnen zufolge müssen Firmen jeder Größe ab 2025 in der Lage sein, elektronische Rechnungen zu empfangen und zu verarbeiten. Höchste Zeit also, aktiv zu werden und für den technologischen Unterbau beziehungsweise die erforderlichen Projektstrukturen zu sorgen.
News | Business | Geschäftsprozesse | Lösungen
Handwerksbetriebe: Warum E-Rechnungen die Chance zur Digitalisierung sind
Aus Pflicht, wird Kür – ab 2025 fordert der Gesetzgeber von Unternehmen, für B2B-Geschäfte E-Rechnungen ausstellen zu können. Eine Herausforderung für Handwerksbetriebe, die bislang nicht auf digitale Rechnungsstellung gesetzt haben. Eine Umstellung auf eine ganzheitliche Handwerkersoftware für alle betrieblichen Belange wird aber nicht nur die rechtlichen Pflichten erfüllen, sondern die gesamte Firma modernisieren und für…
News | Digitalisierung | Geschäftsprozesse
Zugangstor in die globale E-Rechnungswelt
xSuite eDNA (electronic Document Network Adapter) ist eine neue Cloud-Applikation und geeignet für alle E-Rechnungsformate. Die neue Rechnungsplattform, nimmt als »Single Point of Connection« unterschiedlichste E-Rechnungsformate an und wandelt diese in ein einfach zu verarbeitendes, standardisiertes Format um. Sie fungiert als Zugangstor in die E-Rechnungswelt der verschiedensten Länder. In einer späteren Version wird die Software zusätzlich auch elektronische Rechnungen für den Versand erstellen können.