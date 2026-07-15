Ein blinder Fleck in der deutschen KRITIS-Strategie: Die Krisen-Kommunikation

Deutschland investiert Milliarden in Cybersicherheit, Notstromversorgung und den Schutz kritischer Infrastrukturen, denn mit dem KRITIS-Dachgesetz und NIS2 sind die Anforderungen an Betreiber, Behörden und Einsatzorganisationen, auch während eines großflächigen Ausfalls handlungsfähig zu bleiben, gestiegen. Genau an diesem Punkt klafft nach Einschätzung von Markus Viertel, Experte für Notfallkommunikation, jedoch eine entscheidende Lücke, die Kommunikation auch ohne Infrastruktur:
»Es ist nicht selbstverständlich, dass wir im Krisenfall weiter kommunizieren können. Die Kommunikationsinfrastruktur kann selbst zum Ausfall werden. Dann helfen Mobilfunk, Internet oder Telefon nicht mehr. Dafür braucht Deutschland eine redundante Kommunikationsinfrastruktur.
Markus Viertel, Geschäftsführer der WiMo Antennen und Elektronik GmbH, hat auf dem Jahreskongress des Verbands für Sicherheitstechnik (VfS) am 7. Juli 2026 in Berlin ein Konzept vorgestellt, wie sich Kommunikationsresilienz auch bei einem vollständigen Infrastrukturversagen sicherstellen lässt.
Andere Länder planen längst mit Kurzwelle
Während in Deutschland nahezu ausschließlich über Mobilfunk, Glasfaser oder Satellitenkommunikation diskutiert wird, gehört die Nutzung digitaler Kurzwellenkommunikation in zahlreichen Ländern bereits seit Jahren zum Notfallkonzept.
Internationale Hilfsorganisationen, Katastrophenschutzorganisationen sowie Behörden in Nordamerika und Österreich setzen auf infrastrukturunabhängige HF-Datenkommunikation, um Lageberichte, Meldewege und Führungsinformationen auch dann übertragen zu können, wenn öffentliche Netze ausgefallen sind.
Deutschland verfügt dagegen bislang über keinen vergleichbaren, bundesweit gedachten Resilienz-Layer.
Kommunikationsausfälle sind längst Realität
Die vergangenen Wochen haben gezeigt, wie real der Ausfall von Kommunikationssystemen inzwischen geworden ist.
Der bundesweite Ausfall des Zugfunks bei der Deutschen Bahn, stundenlange Kommunikationsprobleme der Bayerischen Justiz oder die Gefährdung von Kommunikationsstrukturen während des Waldbrands bei Rotenfels zeigen: Nicht nur Stromnetze oder Rechenzentren können versagen – auch die Kommunikation selbst wird zunehmend zum kritischen Faktor. In militärischen Krisenfällen zählen Kommunikationsinfrastrukturen zu den ersten Angriffszielen.
»Wer im Ernstfall keine belastbaren Kommunikationswege mehr hat, verliert Lagebilder, Koordination und letztlich Handlungsfähigkeit«, appelliert Viertel, womit eine Zivil-Militärische Zusammenarbeit (ZMZ) unmöglich würde.
Kommunikation muss wie Notstrom gedacht werden
Deshalb reicht es nach Auffassung des Experten für Notfallkommunikation nicht aus, ausschließlich Primär- und beschränkte Backup-Systeme vorzuhalten.
»Resilienz bedeutet immer mehrere unabhängige Ebenen. So wie Notstrom selbstverständlich geworden ist, brauchen wir auch einen Kommunikationsweg, der vollständig ohne öffentliche Infrastruktur funktioniert – bundesweit, robust und unkompliziert.«
Genau dafür eigne sich moderne digitale Kurzwellenkommunikation: Sie arbeite unabhängig von Internet, Mobilfunk, Satelliten oder Glasfasernetzen und ermögliche die sichere Übertragung von Lageinformationen, Meldungen und Dokumenten selbst unter Blackout-Bedingungen, so Viertel.
Es braucht jetzt es ein realistisches Testszenario statt langjähriger Gremienabstimmungen
Markus Viertel plädiert dafür, das Thema rasch mit BOS und KRITIS-Organisationen in einem realistischen Testszenario anzugehen – mit technischen Mindeststandards und einer simulierten Meldekettenstruktur zum Aufbau eines nationalen Netzes regionaler Kommunikations-Hubs:
»Die Technologie existiert bereits. Was fehlt, ist ihre Einbindung in die nationale Resilienz-Strategie.«
Im Mittelpunkt steht für Markus Viertel die Erkenntnis, dass redundante Kommunikation nicht erst dann getestet werden dürfe, wenn Mobilfunk, Internet und Telefon bereits ausgefallen sind. Sie müsse vorher geplant, geübt und selbstverständlich werden.
»Im Krisenfall entscheidet funktionierende Kommunikation darüber, ob aus einer Störung eine beherrschbare Lage oder eine nationale Krise wird«, ist der Geschäftsführer der WiMo Antennen und Elektronik GmbH überzeugt.
2754 Artikel zu „Kommunikation Krise“
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