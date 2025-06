Interview mit einem Unternehmer aus Leidenschaft – »Es braucht Menschen, die anpacken«

»manage it« traf den ELO Firmengründer und Geschäftsführer Karl Heinz Mosbach im März auf dessen ELO ECM-Fachkongress in Stuttgart zum Interview. Zu unserem großen Bedauern sollte es das letzte sein, denn der Unternehmer und Branchenpionier ist am 11. April völlig unerwartet verstorben. Wir möchten seine – uns gegenüber geäußerten – letzten Worte dennoch entsprechend würdigen und seiner mit dieser Publikation gedenken.



Herr Mosbach, zum wievielten Mal findet denn der ELO ECM-Fachkongress in diesem Jahr statt?

Das ist unser insgesamt 22. Kongress, während der Coronazeit haben wir ihn einmal virtuell abgehalten. Zum zweiten Mal versammeln wir die ELO Community nun hier im Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle im Herzen Stuttgarts.



Wie ist denn bisher das Feedback von Partnern und Kunden?

Die Stimmung ist tatsächlich sehr gut, der Frühlingsbeginn liefert gute Impulse, daher haben wir den Termin auch in den März geschoben. Es freut mich immer, wenn Kunden mit so positivem Feedback auf mich zukommen. Den Sinn eines solchen Events sehe ich neben der Vermittlung von (technischem) Know-how zu Neuentwicklungen auch darin, aktiv mit Kunden in den Austausch zu gehen, um ihre individuellen Anforderungen und Wünsche besser zu verstehen.

Auch der gestrige Partnertag war sehr erfolgreich, unter anderem mit zahlreichen ausländischen Partnern, zum Beispiel aus Brasilien, Südafrika oder Asien. Dort haben wir spezifische KI-Anwendungen auf Basis von Large-Language-Modellen (LLM) vorgestellt, was gut ankam. Unsere Partner sind zudem sehr kreativ: In Brasilien haben sie beispielsweise unsere Recruiting-Lösung passend zu den weniger strengen Landesregularien aufgepeppt. Insgesamt ist es jedoch ein absolutes Muss, das Thema sicher aufzubereiten, beispielsweise anhand einer nummernbasierten Anonymisierung. Denn Bewerberdaten dürfen keinesfalls nach außen gelangen. Die Nachfrage nach solchen sicheren Lösungen ist groß.



Ist ELO denn mittlerweile weltweit vertreten?

Wir sind dabei, das Unternehmen global aufzustellen. Unser zentrales System ist es bereits. Damit lassen sich Kunden länderübergreifend verwalten. Großkonzerne wollen eine globale Lösung, mit der sie alle Niederlassungen transparent managen können. Wir bieten zum Beispiel im Rechnungsmanagement gemeinsam mit unseren Partnern auf Branchen zugeschnittene Solutions, für Banken, das Bau- und Gesundheitswesen oder den Handel. Im Bauwesen beispielsweise kann es vorkommen, dass Rechnungen im Nachgang gekürzt werden, zum Beispiel wenn weniger Material verarbeitet wurde als vorgesehen. Mit diesen Spezifika können unsere Lösungen umgehen.



Bieten Sie eine eigene ELO Cloud für alle Länder? Mit welchem Rechenzentrum arbeiten Sie zusammen?

In der Anfangsphase haben wir auf die IBM Cloud gesetzt, dann aber noch Microsoft Azure dazu genommen. Unser Ansatz dabei ist, Daten möglichst in den einzelnen Ländern vorzuhalten. Das hat auch technische Gründe und schützt im Zweifel, wenn ein Seekabel beschädigt oder sabotiert wird. Zudem heißt es, für Redundanz und damit auch im Krisenfall für Business Continuity zu sorgen. Bei der Datensicherheit bin ich kompromisslos, dahingehend hat mich meine Zeit als ehemaliger Leiter des Leitz-Rechenzentrums geprägt. Um Kunden mit sensiblen Daten von der Cloud zu überzeugen und um Lecks auszuschließen, lassen wir unsere Software vor der Freigabe jeweils gegen Hacker testen. Wir halten es zudem für unsere Pflicht, die Kunden vor Spionage oder auch willkürlichen Abschaltungen zu schützen.



In Ihrem Vortrag fielen die Schlagworte »Synchrone Spiegelung« und »End-to-End-Verschlüsselung«. Wie muss sich der Laie dies vorstellen?

Um den Cloudbetrieb entsprechend abzusichern, werden Daten synchron gespiegelt und an einem dezentralen Ort vorgehalten. Dieses Vorgehen schützt vor Datenverlust im Falle einer Katastrophe im Rechenzentrum, ob Brand oder Überschwemmung. Zudem werden die Daten zum Schutz vor unberechtigtem Zugriff verschlüsselt. Selbst wenn eine Festplatte gestohlen wird, kann der Dieb mit den darauf gespeicherten Daten nichts anfangen. Der dazu notwendige Schlüssel liegt im ECM-System. Berechtigte haben nur nach ihrer jeweiligen Autorisierung anhand der Schlüssel Zugriff auf die gewünschten Daten. ELO besitzt die Schlüssel nicht und kann somit keine Daten herausgeben, selbst wenn staatliche Behörden anfragen.



Sie sprachen auch von »menschlicher Aufsicht« in Bezug auf KI. Was genau verstehen Sie darunter?

Mir ist aufgefallen, dass die Menschen immer weniger hinterfragen und häufig nur noch »swipen«. Plausibilitätschecks beispielsweise in Form von Nachrechnen im Kopf finden kaum noch statt, viele haben es verlernt beziehungsweise nie gelernt. Doch Daten und Fakten müssen geprüft werden, speziell wenn man die KI im Einsatz hat. Denn sie hat zwei Schwachstellen: KI-basierte Ergebnisse überzeugen nur dann, wenn eine Anfrage präzise formuliert wurde. Klare und ausführliche Prompts sind unabdingbar für valide Resultate! Je präziser die Rahmenbedingungen sind, desto besser das Ergebnis. Außerdem hängt alles von der zugrundeliegenden Datenbasis ab. Ist hier die Qualität nicht stimmig, ist der Output ebenso wenig brauchbar.



Was halten Sie von DeepSeek?

Auch damit beschäftigen wir uns und prüfen die Ansätze sowie natürlich auch die Resultate. Wir lassen unsere Kunden üblicherweise mit ihrem eigenen Datenpool arbeiten, denn darin stecken deren ganze Erfahrung und Unternehmensspezifika. Dafür haben wir einen kompletten KI-Bereich aufgebaut, fahren entsprechende Tests und forschen. Die Möglichkeiten und Schwachstellen beziehungsweise Gefahren diskutieren wir dann intern, um den Worst-Case – nämlich das Abfließen von Kundendaten – zu verhindern. Datenschutz hat für uns eine extrem hohe Priorität.



Die E-Rechnungspflicht ist ja Anfang 2025 in Kraft getreten. Hat das einen Boom bei Anfragen ausgelöst – oder sind die Kunden relaxed?

Da ist meiner Meinung nach noch Luft nach oben. Manche sind mit dem Thema noch nicht wirklich vertraut. Wir haben aber bei unserer Entwicklung vorausgedacht: So bildet unsere Fachbereichslösung ELO Invoice bereits seit 2019 elektronische Formate wie XML ab. Denn uns war klar, dass es bis zur Einführung der E-Rechnungspflicht nur eine Frage der Zeit war. Damals haben 90 Prozent der Kunden diese Möglichkeit nicht genutzt, aber dann ging es sehr schnell mit der Akzeptanz. Wir bieten auch weiterhin Webseminare zu diesem Thema an, die große Resonanz vonseiten der Interessenten ernten. Denn jeder will sich vor einer etwaigen Prüfung entsprechend wappnen.



Die letzte Frage betrifft den Blick in die Glaskugel: Was sehen Sie denn als Nächstes auf Ihre Kunden zurollen? Mehr Regularien – weniger Bürokratie? Worauf muss man sich einstellen, wofür muss man Rückstellungen bilden?

Wenn der Staat Geld braucht, werden die Dinge stärker reguliert. Das föderale System steht dem allerdings entgegen. Deutschland hat weiterhin hohen Nachholbedarf bei der Digitalisierung und beim Abbau von Bürokratie. Warum kann man beispielsweise ein Führungszeugnis nicht online beantragen, statt lange auf zeitraubende Vor-Ort-Termine zu warten? Es geht ja im Grunde nur darum, Informationen abzurufen, die den Behörden ohnehin vorliegen. Aber meiner Meinung nach fehlt es an konkreten Anreizen, die unbefriedigenden Zustände konsequent zu verbessern. Es braucht Menschen, die anpacken. Macher mit klarem Ziel.

Karl Heinz Mosbach war ein solcher Macher. Wir werden ihn vermissen! Er hinterlässt in der ECM-Branche eine große Lücke.

Abschied von einem Unternehmer und Menschen der besonderen Güte Eigentlich war unser Plan ein anderer – wir hatten uns am 20. März während des ELO-­Fachkongresses schon für den Herbst verabredet. Als uns aber

am 17. April die Nachricht des plötzlichen Todes von Karl Heinz Mosbach erreicht hat, standen wir dieser fassungslos und schockiert gegenüber. Es fehlten uns die Worte. Die unzähligen Messetermine und Treffen auf den Kongressen, der lebhafte Austausch mit ihm als Experten und geschätztem Gesprächspartner waren immer beson­dere Momente, die über die geschäftlichen Themen weit hinaus gingen. Denn oft kamen wir auf die Politik, die Nachhaltigkeit, den Umweltschutz, die Resilienz und

die Visionen zu sprechen, so dass nicht selten das Zeitlimit weit überschritten wurde. Wir lernten Karl Heinz Mosbach nicht nur als einen sehr guten Unternehmens­lenker, sondern auch als einen Begleiter kennen, der menschlich, natürlich, integer, authentisch und herzlich war. Dazu kam seine freundliche und verbindliche

Art – kurz es war immer ein Highlight, mit ihm zu sprechen. Lieber Karl Heinz Mosbach, wir danken Ihnen für die tiefsinnigen Gespräche und die über 20 Jahre dauernde freundschaftliche Zusammenarbeit mit »manage it« und unserem Verlag. Dies war für uns alle eine sehr schöne und erfolgreiche Zeit. Wir werden Sie und die gemeinsamen Gespräche sehr vermissen. Albert Absmeier

Philipp Schiede

Bild: © ELO

70 Artikel zu „Karl Heinz Mosbach“

News | Services Firmengründer und Geschäftsführer der ELO Digital Office GmbH unerwartet verstorben In tiefer Trauer nimmt der Softwarehersteller für Enterprise-Content-Management (ECM) ELO Digital Office von seinem Firmengründer Abschied: Karl Heinz Mosbach ist am Freitag, 11. April 2025, plötzlich und unerwartet verstorben. Gemäß der Nachfolgeregelung übernimmt sein Sohn und Co-Geschäftsführer Nils Mosbach weitere Verantwortungsbereiche, um das Unternehmen mit Zuversicht in die Zukunft zu führen. Trotz dieser herausfordernden… Weiterlesen →