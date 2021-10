Die Komplexität des Managements von Kreditrisiken wird oft unterschätzt – neben der reinen technischen Anbindung zählt vor allem die fachliche Interpretation.

SAP ist – gerade in seiner neuesten Produktgeneration S4/HANA – völlig zu Recht das weltweit führende ERP-System. Im Bereich des Managements von Kreditrisiken und Bonitätsbewertungen stehen Unternehmen allerdings immer wieder vor einer Frage: Welche Möglichkeiten gibt es, Debitoren, deren Limite und die zugehörigen Warenkreditversicherungen innerhalb eines SAP-Systems oder aber über intelligente Plattformen, die sich mit ihrem SAP-System integrieren, zu managen?

Der Teufel steckt häufig im Detail. Die rein technische Anbindung von Auskunfteien für Bonitätsbewertungen, etwa von Creditreform, Dun & Bradstreet und anderen, oder Warenkreditversicherern wie Euler Hermes, Coface oder Atradius ist mit SAP genauso möglich wie mit jedem anderen ERP-System. Problematisch wird es, wenn über den reinen Datenaustausch hinaus intelligente Funktionen gefragt sind. So etwa bei Bonitäts-Scores: Im realen Geschäft greift der einzelne Score häufig zu kurz, zum Beispiel weil bei kleinen Unternehmen oftmals nicht genügend Daten vorliegen und dieser deshalb nicht aussagekräftig ist. Durch die Kombination mehrerer Datenpunkte kann dies gelöst werden. So können Kriterien wie Unternehmensform, spezifische Länderrisiken und andere Bonitätsmerkmale zusätzlich in die Bewertung einfließen. Persönliche Erfahrungen und Eindrücke, die der Kreditmanager vor Ort oder auch der Vertrieb mit dem jeweiligen Kunden gemacht hat, sowie die bisherige Zahlungserfahrung, spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bonitätsbewertung und sollten zusätzlich in strukturierter Form mit in den Score einfließen. Dies erfordert allerdings eigene Workflows und fachliches Know-how, das weit über die herkömmliche technische Anbindung in SAP hinausgeht.

Hier stehen Unternehmen dann meist vor der Entscheidung, diese Prozesse entweder mit bestehender SAP-Funktionalität abzudecken, die SAP-Funktionalität zu erweitern oder externe Systeme mit aufzunehmen. Der Kostenfaktor spielt meist eine wichtige Rolle, aber mindestens genauso entscheidend ist das Ergebnis – hat man am Ende wirklich den Mehrwert, den man sich von dem Projekt erhofft hat? Und welche Hürden muss man in jedem Fall überwinden?

Das Beste aus zwei Welten. Wenn man sich für eine externe Lösung entscheidet, ist die erste vermeintliche Hürde die korrekte Verbindung beider Systeme. Das heißt, Informationen, die aus SAP an das externe System kommen, müssen dort richtig dargestellt werden, und Informationen, welche an SAP zurückgeschickt werden, sind dort ebenfalls fehlerfrei zu verarbeiten. Die Tatsache, dass SAP das weltweit führende ERP-System ist, hat den Vorteil, dass Anbieter von Spezialsoftware sich auf die Ankopplung ihrer Lösungen an SAP-Systeme fokussieren. Daten aus SAP sind grundsätzlich in einem Standardformat und können demzufolge – manchmal mit kleinen Anpassungen – standardmäßig gemappt werden. Das heißt, der Aufwand, um Daten mit einem System außerhalb von SAP auszutauschen, ist relativ gering, wenn eine Standardschnittstelle vom Zweitanbieter bereitgestellt wird. Das Gleiche gilt für den Weg zurück an das SAP, wobei hier die Datenmenge meist geringer ist. Bleiben wir beim Beispiel Credit Management. Wenn eine externe Plattform, beispielsweise DebiTEX von SHS Viveon, angebunden ist, werden die komplexen Credit-Management-Prozesse mit SAP-Daten in DebiTEX gemanagt. Lediglich das Resultat (zum Beispiel ein Kundenrating oder ein Kreditlimit) wird an SAP übertragen, wo es dann für weitere Prozesse (wie Orderfreigaben) genutzt werden kann. Der User hat hier das Beste aus zwei Welten – den ganzheitlichen Prozess im ERP-System (das system of record), mit einer Auslagerung von hochspezialisierten Geschäftsprozessen in ein Zweitsystem. In der Vergangenheit erfolgte dieser Datenaustausch hauptsächlich über Dateien, welche zeitgesteuert gesendet wurden. Der Nachteil hierbei ist, dass die Daten in beiden Systemen nicht jederzeit synchron sind. Inzwischen sind aber Anbindungen über Web-APIs verfügbar, die einen Datenaustausch in Echtzeit ermöglichen. Damit wird auch die zweite vermeintliche Hürde genommen und die relevanten Daten stehen in der schnelllebigen Prozesswelt aktuell zur Verfügung.

User-Akzeptanz. Ein IT-Projekt kann in der Betriebsphase nur wirklich erfolgreich sein, wenn die User die neuen Prozesse annehmen, nutzen und leben. Damit sind wir bei der dritten Hürde – der User-Akzeptanz. Hier wird entweder das Zweitsystem mit unverzichtbarer Funktionalität für den User punkten, sodass er/sie bereit ist, sich darauf einzulassen. Oder der User merkt vom Workflow her keinen Unterschied, wenn er das SAP-System verlässt, weil bei einem Aufruf des Spezialsystems alle Berechtigungen aus SAP übernommen werden, sodass ein unterbrechungsfreier Arbeitsprozess gewährleistet ist. Der tatsächliche Datenaustausch und die Datenverarbeitungsprozesse finden im Hintergrund automatisiert statt.

Systeme nach dem »Bausteinprinzip«. Last but not least, kann die Entscheidung für oder gegen ein Zweitsystem auch davon abhängen, wie viel oder wie wenig zusätzliche Funktionalitäten benötigt werden und wie aufwändig zukünftige Erweiterungen sind. Hier bieten sich Systeme nach dem »Bausteinprinzip«, zum Beispiel der SHS Webshop an. Es werden nur genau die Tools gekauft und angebunden, die das Unternehmen in dem Moment benötigt. Neueste Technologien ermöglichen dabei eine schnelle, unkomplizierte und kostengünstige Erweiterung bestehender SAP-Funktionalitäten.

Fazit. Abschließend kann man festhalten, dass es in vielen Anwendungsbereichen sinnvoll ist, vorhandene SAP-Funktionen bedarfsgerecht durch Angebote externer Anbieter zu ergänzen. Die Hürden, die es dabei in der Vergangenheit zu überwinden galt, sind inzwischen erheblich kleiner geworden. Eine Entscheidung bezüglich Risikomanagement-Funktionalitäten »in oder mit SAP« sollte daher neben den technischen Möglichkeiten immer auch eine TCO-Betrachtung (Total Cost of Ownership) beinhalten. Nicht alles was »technisch geht« macht auch immer Sinn – gerade, wenn es um Core-Systeme wie ERP oder CRM geht. Für Unternehmen sind das insgesamt gute Neuigkeiten – sie bekommen mehr Optionen – zu günstigeren Preisen – geboten und können selbst entscheiden, was ihnen wichtiger ist: Standardisierung in der IT-Landschaft oder mehr Flexibilität und Agilität bei sich verändernden Geschäftsmodellen oder der Expansion in neue Märkte.

Ralph Schuler, CEO SHS Viveon und

Susanne Vavro-McCord, Senior Consultant SHS Viveon

