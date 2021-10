Medien- und Werbeagentur integriert unterbrechungsfreies Video-Streaming

Live-Übertragung ohne Downtime mit Peplink-Routern.

Obwohl Streaming immer bedeutender wird, fehlt es in Deutschland nach wie vor – selbst in großen Unternehmen – an rudimentären Anbindungen und Infrastruktur für stabile Leitungen. Setzt man bei der Übertragung von Fußballspielen, Events oder Nachrichten zum Beispiel auf schon vorhandene, instabile WLAN-Verbindungen, kann dies schnell zu Unterbrechungen oder sogar zu Ausfällen führen. Die Mainzer Medien- und Werbeagentur ADstore / filmproduktion rhein-main setzte für ihre Streaming-Services bislang auf LTE-Bonding und den Einsatz von KA-SAT. Doch auch hier waren die Verbindungen oftmals unzuverlässig. Daher suchte die Agentur nach einer sicheren Alternative, um unterbrechungsfreie und leistungsfähige Live-Übertragungen zu ermöglichen.

Bei Live-Produktionen kommt es auf eine hohe Präzision, genaue Planung und technische Perfektion an. Denn während es bei klassischen Videoaufnahmen normalerweise mehrere Versuche gibt, leben Live-Übertragungen von dem Moment – und in diesem darf nichts schiefgehen. Als erfahrenes Unternehmen in der Live-Übertragungs- und Broadcasting-Branche bietet ADstore / filmproduktion rhein-main seinen Kunden einen Streaming-Service, der über die proprietäre Webanwendung und Eventplattform stremingconsole© ausgespielt wird. Für die Datenübertragung bei Live-Aufnahmen arbeitete die Agentur bislang mit Bonding-Technologien (Encoder und Bonding zum Beispiel via Teradek), die jedoch schnell nicht mehr die hohen Anforderungen an das Live-Streaming erfüllten.

Lösung für störungsfreies Live-Streaming gesucht

Eine unterbrechungsfreie Datenübertragung ist oftmals entscheidend, damit das Videosignal in bester Qualität und ohne Störungen beim Zuschauenden ankommt. Um diese Anforderungen zu erfüllen, begaben sich die Verantwortlichen der Agentur auf die Suche nach einer zukunftsfähigen Lösung. Wichtig war, dass sie auch eine Übertragung über das mobile Streaming-Studio ermöglicht. Bei der Recherche nach einem passenden Dienstleister stieß ADstore auf den Value-Added-Distributor Vitel. »Auf der Webseite des europäischen Distributors fanden wir dann die Produkte des Herstellers Peplink und wurden durch Herrn Yilmaz, den Geschäftsführer der Vitel GmbH, an den zertifizierten Integrationspartner Inter Data Systems GmbH verwiesen. Die IDS GmbH hat ihren Sitz bei uns in der Nähe, daher hatten wir hier bereits gute geographische Voraussetzungen für eine schnelle Projektabwicklung«, sagt Greg Kwiatkowski, Marketing Communications Manager bei ADstore. »Vitel vermittelte uns an IDS, und nach einem einstündigen Gespräch war recht schnell klar, dass der Integrationspartner mit dem Peplink-Router MAX HD4 MBX eine optimale Lösung für unsere Anforderungen in petto hatte. Bei dem Gerät überzeugten uns insbesondere der Qualitätsunterschied zu anderen gängigen Lösungen, die zu erwartende Performance und vor allem auch die Flexibilität in der Nutzung.«

Gebündelte Bandbreite für unterbrechungsfreie Verbindungen – vor Ort und unterwegs

Nach einer dreistündigen Einweisung durch Dr. Christoph Franke, Geschäftsführer der IDS GmbH und Peplink-zertifizierter Techniker, konnte Greg Kwiatkowski den Peplink-Router vor Ort autonom aufsetzen und steuern. Der MAX HD4 MBX verfügt über zwei LTE-Antennen, drei WAN-Ports und acht weitere Anschlüsse zur freien Auswahl. Ein weiterer wichtiger Vorteil für das unterbrechungsfreie Live-Streaming von ADstore ist die SpeedFusion™-Technologie von Peplink. Durch diese ist das Gerät in der Lage, die Bandbreite aus DSL, MPLS, 3G und 4G LTE von bis zu vier Mobilfunkverbindungen zu einer High-Speed-SD-WAN-Verbindung zu bündeln. Liegt im Alltag eine Störung bei einer der Verbindungen vor, wird sie vom System erkannt, und dieses leitet den Datenverkehr auf Paketebene direkt zu einer alternativen Verbindung um. Auf diese Weise lassen sich auch in entlegenen Gebieten mit begrenztem Internetzugriff Videos streamen und große Dateien schnell übertragen.

Darüber hinaus steht der Agentur mit FusionHub eine virtuelle Maschine zur Verfügung. Mit dieser lassen sich SpeedFusion™-Verbindungen zwischen Cloud-Servern und physischen Peplink-Geräten erstellen. Über diese virtuelle Maschine sind die Daten, die über die Streams übertragen werden, doppelt abgesichert gegen Hackerangriffe oder sonstige Schädlinge im Cyberbereich. Darüber hinaus unterstützt diese Software eine ausfallsichere Verbindung und Bandwidth-Bonding, was zur hohen Leistungsfähigkeit – im Sinne von Bandbreite – und absoluten Zuverlässigkeit des Streams beiträgt.

Mobiles Streaming-Studio immer on Air

Eine stabile und leistungsstarke Internetverbindung ist für unterbrechungsfreies Streaming entscheidend. Insbesondere Live-Streams, die vielleicht auch von unterwegs aufgenommen werden, stellen die Verantwortlichen vor enorme Herausforderungen. »Mit dem Peplink-Router stand uns Tür und Tor für die ersten erfolgreichen Werbeevents mit zuverlässigem Videostream offen. Durch die acht weiteren Anschlüsse, die handliche Größe und die robuste Form des Routers sind wir auch immer in der Lage, unseren Streaming-Service mobil anzubieten«, sagt Greg Kwiatkowski. Ist er mit seinem mobilen Studio on Tour, bringt er einfach die Pepwave-Antenne an seinen Minibus an und gewährleistet auf diese Weise auch unterwegs jederzeit eine unterbrechungsfreie Verbindung mit hoher Bandbreite. »Bisher hatten wir dank der neuen Router-Lösung keinen einzigen Ausfall. Wir nutzen sie teilweise auch für sichere (Stand-)Leitungen im Rahmen von virtuellen Events oder auch im Büro, wenn sichere Leitungen benötigt werden, da wir dort – trotz Glasfaserkabel vor dem Haus – bislang noch keinen Anschluss haben«, sagt Greg Kwiatkowski. Aktuell nutzt ADstore 20 % der Bandbreite, die die Lösung ermöglichen kann. Somit wurde bereits die Grundlage geschaffen, sollte der Streaming-Service des Unternehmens zukünftig weiter ausgebaut werden.

Samira Liebscher, freie Journalistin

