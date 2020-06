Online Casinos nutzen Streaming-Strategien für neuartige Erlebnisse

Bereits seit einigen Jahren sind Online Casinos in aller Munde. Die Spielangebote im Netz vereinen das Casinoerlebnis mit der Gemütlichkeit der eigenen vier Wände und bieten ein Unterhaltungsangebot, das Nervenkitzel und Strategie kombiniert. Wie viele andere Industrien auch, versucht man im Bereich der Glücksspiele die neuen technologischen Errungenschaften zu nutzen, um neuartige Erlebnisse zu schaffen und die Kommunikationsmöglichkeiten per Stream zu nutzen. Heutzutage kann man nicht nur einen Fitnesskurs per Livestream besuchen oder eine angeleitete Weinverkostung per Zoom abhalten, sondern auch Online mit einem echten Croupier spielen. Welche Strategien dabei verfolgt wurden, haben wir uns genauer angesehen.

Quelle: Pexels

Das Live Erlebnis klassischer Spiele

Sogenannte Live Casino sind eine relativ neue Entwicklung der Unterhaltungsbranche und haben bereits großen Anklang gefunden. Hier können Kunden ein Spiel starten und werden direkt mit einem realen Croupier verbunden. Dieser sitzt an einem echten Spieltisch und kann entweder mit den Karten oder z. B. mit einem Roulettekessel arbeiten. Der Spieler gibt über eine Chatfunktion an, welche Züge er machen möchte und kann im Spiel direkt seine Einsätze festlegen. Nun geht das Vergnügen los. Die Mitarbeiter im Live Casino beginnen mit dem Spiel und die Ergebnisse können dank OCR (Optical Character Recognition) vom Computer direkt eingelesen werden. So werden Gewinne sofort auf dem Account des Spielers verbucht. Das Live Casino hat den Vorteil, dass die Spielerfahrung deutlich realistischer ist und an den Besuch in der landbasierten Spielbank erinnert. Angeboten werden nicht nur klassische Casinospiele wie Roulette, Blackjack und Poker, sondern auch neue Spielarten, die durch Brettspiele inspiriert wurden. Ein besonders beliebtes Spiel ist das LeoVegas Monopoly Live, das eine Mischung aus dem klassischen Gesellschaftsspiel und einer neumodischen Gameshow bietet. Dabei wird gewürfelt und zusätzlich noch am Glücksrad gedreht.

Quelle: Unsplash

Zukunftsprognose für den Markt

Obwohl die Live Casinos derzeit äußerst beliebt sind, arbeiten Entwickler bereits an weiterführenden Ideen für die Branche. Großes Interesse herrscht bei dem Thema VR Casino, das von einigen Entwicklerstudios geplant wird. Dabei möchte man die Technologien der VR-Brillen nutzen, um eine noch immersivere Spielerfahrung zu kreieren. Mit der Brille oder einem Adapter für Smartphones, wie sie bei Heise getestet werden, könnte man sogar ein virtuelles Casinogebäude betreten und sich einfach an einem Tisch niederlassen, der einen anspricht. In der virtuellen Spielbank werden Spieler durch Avatare repräsentiert, wodurch man mit anderen Spielern an einem Tisch Platz nehmen und gegen einander im Poker oder anderen Spielen antreten könnte. VR-Spiele sind mittlerweile so hochwertig und komplex, dass man sich diese Spielvariante für den Bereich des Glücksspiels sehr gut vorstellen kann. Auch AR-Technologien stehen zur Debatte. Mit einer passenden App könnte man so den Spieltisch im eigenen Wohnzimmer platzieren oder den Croupier auf virtueller Ebene in die eigenen vier Wände einladen.

Die Branche der Online Casinos ist ständig in Bewegung. Neue Spielarten werden permanent herausgebracht und sorgen für Begeisterung bei Spielern. Der Fokus liegt dabei immer darauf, eine noch realistischere und immersive Spielerfahrung zu ermöglichen, die das gemütliche Spielen von zu Hause mit der spannungsgeladenen Atmosphäre von landbasierten Spielbanken verbindet. Es wird daher mit Sicherheit noch viele interessante Erweiterungen des Spielangebots geben.

NEWS | MARKETING | SERVICES Die Wahl eines seriösen online Casinos leicht gemacht Die Suche nach seriösen online Casinos kann zur Herausforderung werden, da das Angebot auf dem Markt riesig ist. Glücklicherweise weiß unser Team sehr gut, worauf es wirklich ankommt. Hier finden Sie eine online Casino Schweiz Liste mit den wichtigsten Kriterien, die bei der Suche nach seriösen online Casinos unbedingt zu bedenken sind. Bleiben Sie… Weiterlesen →

NEWS Zwei-Faktor-Authentifizierung in Online Casinos In Zeiten von Identitätsdiebstahl aus Sicht der Spieler und dem Eröffnen mehrerer Online-Casino-Konten durch Spieler auf der anderen Seite, ist die 2FA für Spieler und den Casino Betreiber gleichermaßen wichtig. Der Diebstahl oder das Verlieren von Smartphone, iPad oder Tablet führen ohne 2FA zu einem erleichterten Zugang von Personen- und Zahlungsdaten. Weitere Gefahren sind Hacker,… Weiterlesen →

NEWS | TIPPS In welchem Online Casino bekommt man 7 Euro geschenkt? 7 Euro sind kein besonders hoher Betrag, doch mal angenommen Sie würden das Geld einfach so geschenkt bekommen. Tatsächlich gibt es dieses Angebot genau so in einigen Online Casinos. Da ein alter Spruch besagt: »Es gibt nichts geschenkt im Leben«, reagieren viele Menschen mit Skepsis, wenn sie so etwas lesen. Tatsächlich ist es auch nicht so, dass Sie auf die Seite des Casinos gehen und man schickt Ihnen 7 Euro auf Ihr Bankkonto. Wie sich jeder denken kann, verfolgen die Online Casinos mit ihrem Geschenk ein gewisses Ziel. In diesem Fall ist dieses einfach zu erraten. Man möchte, dass Sie die Spiele ausprobieren und im besten Falle Gefallen daran finden. Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | MARKETING Die beliebtesten Online Casino Games Casinos bieten im Internet enorm viele Möglichkeiten der Unterhaltung und dazu noch viele Chancen Geld zu gewinnen. Doch welche Games stehen wo zur Verfügung? Vergleicht man klassische Spielbanken mit ihren Ablegern im Internet, so haben letztere einige Vorteile zu bieten. So gibt es hier natürlich eine große Auswahl an Spielen, die aber zusätzlich noch 24… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG | ADVERTORIAL Legale Online Casinos in Deutschland boomen Es gibt viele legale Online Casinos in Deutschland. Die meisten Spieler wissen das nur nicht. Denn die Rechtslage ist in der Bundesrepublik verschwommen, oder besser gesagt undurchsichtig. Was legal und was illegal ist, legt der Glücksspielstaatsvertrag fest. Doch das ist nur die Theorie. In der Praxis ist das ganz anders. Zudem ist der Vertrag in… Weiterlesen →

NEWS | TIPPS Der beste PC für das Spielen online Moderne Gaming-Welt ist vielfältig & bunt. Die Anzahl der Player steigt jedes Jahr an. Viele Gamer interessieren sich für neue PCs. Das kommende Jahr bietet uns zahlreiche Modelle, welche für das Zocken online perfekt geeignet ist. Falls Sie auf der Suche nach einem neuen Computer guter Qualität sind, sind wir bereit, geheime Tipps & Tricks… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG Bezahlsysteme und Online-Glücksspiel: Ist Deutschland wirklich zweitklassig? Die Skandinavier sind uns weit voraus. Personenkennziffern, Bezahl-Apps und Online Casinos. Was das miteinander zu tun hat und was Deutschland lernen kann. Beim Thema Anwendung neuer Technologien ist Deutschlands Rolle klar: Oft abschätzig als IT-Entwicklungsland verschmäht erhalten viele Neuerungen verspätet Einzug. Das ist bei der Nutzung von Bankkonten und der Regulierung von Online-Glücksspiel nichts anders.… Weiterlesen →

NEWS | TIPPS Tipps: Irrtümer beim Online-Autokauf Ob Neu- oder Gebrauchtwagen – wer sich auf die Suche nach einem Fahrzeug begibt, stößt im Internet auf eine Vielzahl von Angeboten. Das rasante Wachstum des Onlinesektors hat mittlerweile auch den Automobilhandel erreicht, dabei verlieren Verbraucher schnell den Überblick: Neben der Sichtung von privaten Inseraten auf digitalen Kleinanzeigen-Portalen und dem Angebotsvergleich in speziellen Autobörsen, gibt… Weiterlesen →

NEWS | SERVICES Mobile Casino Bonus ohne Einzahlung Handys sind mittlerweile unsere täglichen Begleiter in Business und Freizeit. Die heutigen hochtechnologischen Entwicklungen von Mobilgeräten aller Art gehen längst über die ursprüngliche Funktion als Kommunikationsmittel hinaus. Unser Smartphone dient uns als zu jeder Zeit griffbereites Organisations- und Informationszentrum. Ob Android oder iOS Betriebssysteme, die hochmodernen Geräte sind weder im Berufsleben noch nach Feierabend wegzudenken.… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | TIPPS Bundesländer zeigen Gestaltungswillen für eine notwendige Grundsatzreform des Online-Glücksspiels Die Grundsatzreform der juristischen Regelung zum Online-Glücksspiel ist längst überfällig und auch die zuständige EU-Kommission in Brüssel hat diese Rechtsreform der geltenden Regeln in Deutschland bereits angemahnt und eine Empfehlung dazu abgegeben. Sie werden auch schon von diesen Bestrebungen gehört haben und Sie möchten dazu gern wissen, welche Auswirkungen die anstehende Grundsatzreform des Online-Glücksspiel für… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG Der neue Casino-Glücksspielvertrag wurde ratifiziert Die neueste Version des deutschen Glücksspiel-Bundesvertrages wurde kürzlich von 16 Bundesländern akzeptiert. Obwohl es teilweise gute Nachrichten für das Land bringt, bedeutet es nur, dass größere Entscheidungen vorerst verschoben werden. Die Staats- und Regierungschefs der 16 Bundesländer trafen sich am Donnerstag in Berlin und stimmten für eine »Toleranzpolitik« für den Sportwetten-Betrieb. Dies bedeutet, dass… Weiterlesen →