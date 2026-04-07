Vertiv erweitert sein Kühlungsportfolio in der EMEA-Region um ein neues wandmontiertes Kühlsystem für Edge-Anwendungen und kleine Datenräume
Das Vertiv CoolPhase Wall wurde für den 24/7-Betrieb in kritischen Rechenumgebungen entwickelt und bietet einen um bis zu 60 % höheren Luftstrom als herkömmliche Komfortkühlung
Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, gibt die Markteinführung von Vertiv CoolPhase Wall bekannt. Das platzsparende, wandmontierte Kühlsystem für kleine IT-Räume und Edge-Umgebungen ist auf die Anforderungen von IT-Geräten zugeschnitten, führt Wärme ab und ermöglicht einen kontinuierlichen Betrieb, ohne dabei Stellfläche zu beanspruchen. Vertiv CoolPhase Wall ist ab sofort in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) erhältlich.
Da verteiltes Rechnen für den Geschäftsbetrieb immer wichtiger wird, benötigen kompakte IT-Umgebungen eine hochwertige Temperaturregelung, die speziell für empfindliche elektronische Systeme ausgelegt ist. Viele nutzen jedoch nach wie vor Komfortkühlsysteme, die eher auf den menschlichen Komfort ausgelegt sind, anstatt den hohen sensiblen Wärmeanteilen (SHR) und den höheren Luftstromanforderungen von IT-Geräten gerecht zu werden. Vertiv CoolPhase Wall schließt diese Lücke mit einem speziell entwickelten System, das den erforderlichen SHR sowie integrierte Überwachungs- und Steuerungsfunktionen bietet, um Geräte zu schützen und einen unterbrechungsfreien Betrieb rund um die Uhr zu gewährleisten.
Das Vertiv CoolPhase Wall wurde für flexible Installationsmöglichkeiten entwickelt und verfügt über ein Split-System mit einer an der Innenwand montierten Kühleinheit. Das System liefert einen um bis zu 60 % höheren Luftstrom als herkömmliche Komfortkühlsysteme und nutzt Kompressoren sowie Ventilatoren mit variabler Drehzahl, um sich an den Wärmebelastungsbedarf anzupassen, die Energieeffizienz zu verbessern und so Betriebskostensenkungen zu ermöglichen.
Das Vertiv CoolPhase Wall ist für thermische Lasten von bis zu 11 kW ausgelegt und so konzipiert, dass es bei Außentemperaturen von -35 bis 48 °C zuverlässig arbeitet. Das System verfügt über die Vertiv Liebert iCOM-Betriebssteuerung, die die lokale Konfiguration und Überwachung wichtiger Betriebsparameter ermöglicht. Für erweiterte Transparenz und Fernzugriff verfügt das Vertiv CoolPhase Wall über integrierte Fernkommunikationsfunktionen, um über eine sichere Webschnittstelle Echtzeit-Warnmeldungen und den Betriebsstatus bereitzustellen.
Die Vertiv CoolPhase Wall nutzt das Kältemittel R-32, eine Alternative mit niedrigem Treibhauspotenzial (GWP), die die Umweltbelastung reduziert und gleichzeitig die thermische Leistung aufrechterhält. Damit ist Vertiv den sich weiterentwickelnden regulatorischen Anforderungen einen Schritt voraus, einschließlich der F-Gas-Verordnung der Europäischen Union, die den Einsatz von Kältemitteln mit hohem GWP einschränkt. Während viele Komfortkühlsysteme noch auf Optionen mit niedrigerem GWP umgestellt werden, wendet Vertiv diese Standards bereits auf die IT-Kühlung an und gibt Unternehmen damit die Gewissheit, dass ihre Installationen den zukünftigen Umweltanforderungen entsprechen.
»Da die IT immer weiter in Bereiche vordringt, die ursprünglich nicht für Elektronik mit hoher Dichte vorgesehen waren, steigt die Nachfrage nach anpassungsfähigen und energieeffizienten Kühllösungen in der gesamten EMEA-Region«, sagte Sam Bainborough, Vice President des EMEA-Thermalgeschäfts bei Vertiv. »Die Vertiv CoolPhase Wall wurde für den Dauerbetrieb entwickelt und ermöglicht es Kunden, in kleinen IT-Räumen und Edge-Standorten das ganze Jahr über eine zuverlässige und effiziente thermische Leistung aufrechtzuerhalten.«
Vertiv CoolPhase Wall erweitert das umfassende Thermomanagement-Portfolio des Unternehmens, das Präzisionskühlsysteme für Edge-Implementierungen, Unternehmensrechenzentren und KI-Umgebungen mit hoher Dichte umfasst – von raumbasierter Kühlung über Direkt-Chip-Flüssigkeitskühlung bis hin zu Rückwand-Wärmetauschern.
Weitere Informationen zu Vertiv CoolPhase Wall und dem End-to-End Portfolio an Stromversorgungs- und Kühllösungen von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.
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