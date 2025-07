Vertrauen schlägt Werbung: Fachpresse ist Top-Adresse für IT-Entscheider

IT-Entscheider in Deutschland verlassen sich bei komplexen Kaufentscheidungen auf kuratierte Fachbeiträge und neutrale Informationen – und zwar deutlich stärker als auf Marketingbotschaften oder Herstellerangaben. Das zeigt eine aktuelle Studie von Akima, durchgeführt mit dem Marktforschungsinstitut YouGov. Demnach nennen 47,5 Prozent der befragten IT-Verantwortlichen die IT-Fachpresse als verlässlichste Quelle, gefolgt von Suchmaschinen (24,4 Prozent) und den Informationsangeboten der Hersteller (21,2 Prozent).

»Vertrauen entsteht nicht durch Lautstärke, sondern durch Einordnung«, sagt Michaela Gross, Co-CEO von Akima Media. »In einer Zeit, in der IT-Investitionen langfristig geplant und im Team entschieden werden, ist redaktionelle Glaubwürdigkeit ein Wettbewerbsvorteil.«

Glaubwürdigkeit schlägt Reichweite – aber die Mischung zählt

Die Untersuchung macht deutlich: Entscheider informieren sich heute nicht linear, sondern über vielfältige Touchpoints. Im Durchschnitt nutzen sie vier bis sechs verschiedene Quellen entlang der Customer Journey. Während die Fachpresse das höchste Vertrauen genießt, spielen Suchmaschinen als zentraler Einstiegspunkt und Herstellerinformationen zur technischen Vertiefung eine wichtige Rolle.

Für Unternehmen bedeutet das: Wer nur auf Owned Media oder Leadkampagnen setzt, verschenkt Potenzial. Erfolgreiche Kommunikation muss kanalübergreifend funktionieren – und Inhalte müssen je nach Format und Kontext unterschiedlich wirken können.

»Viele IT-Anbieter unterschätzen die Wirkung externer Quellen. Doch gerade die Verankerung in glaubwürdigen redaktionellen Umfeldern verleiht der eigenen Botschaft Tiefe«, betont Gross. »Fachpresse ist kein PR-Feigenblatt, sondern integraler Bestandteil einer durchdachten Content-Strategie.«

Content für Entscheider-Teams – nicht nur für Einzelne

Ein weiterer Befund der Studie: Nur etwa 10 Prozent der IT-Investitionen werden von Einzelpersonen entschieden, in der Regel sind zwei bis sechs Stakeholder aus verschiedenen Abteilungen beteiligt – von der IT über Business-Units bis hin zur Geschäftsleitung. Das verändert auch die Anforderungen an Kommunikationsmaßnahmen.

»Die Zeiten des klassischen Entscheider-Funnels sind vorbei«, erklärt Gross. »Wer Wirkung erzielen will, muss alle Beteiligten mit relevanten Inhalten abholen – strategisch, technisch und kaufmännisch.«

Fachpresse als strategischer Hebel – so gelingt die Präsenz

Die Akima-Studie liefert klare Empfehlungen für Marketingverantwortliche:

Fachmedien gezielt bespielen: Redaktionelle Beiträge, Case Studies oder Studien platzieren – idealerweise mit Branchenbezug und neutralem Mehrwert für die Leser.

Suchmaschinen mitdenken: Redaktionelle Sichtbarkeit erhöht auch SEO-Relevanz – denn viele Fachartikel tauchen prominent in Google-Rankings auf.

Herstellerinformationen ergänzen, nicht ersetzen: Produktdetails sind wichtig – wirken aber besser, wenn sie durch redaktionelle Kontexte eingebettet werden.

Unternehmen, die ihre Inhalte strategisch auf Fachpresse, Suchmaschinen und eigene Kanäle abstimmen, schaffen Orientierung – und stärken ihre Position im Buying Center.

[1] Die »Akima-Studie 2025« basiert auf einer Online-Befragung von 217 IT-Entscheidern in Unternehmen ab 20 Mitarbeitenden, durchgeführt im März 2025 von YouGov. Untersucht wurden Entscheidungsprozesse, Informationsverhalten sowie bevorzugte Formate und Kanäle im B2B-IT-Kontext.

Weitere Informationen finden sich in diesem Whitepaper: https://akima.net/de/whitepaper/whitepaper-it-entscheider/

News | Effizienz | E-Government Intelligente Such- und Analyse-Software für Behörden Digitalisierung und KI erhöhen Effizienz in der Öffentlichen Verwaltung. Die Digitalisierung der Arbeitswelt und der Einsatz von künstlicher Intelligenz ist auch für Behörden ein wichtiger Faktor, um die Effizienz der Prozesse zu optimieren und so für bessere Bürgerservices zu sorgen. IntraFind, Spezialist für Enterprise Search und KI, fasst in vier Punkten zusammen, wie intelligente Suchsysteme… Weiterlesen →

News | Produktmeldung Westcon verstärkt das Business-Development-Team Neue BDMs Benjamin Augustin, Diana Buchholz und Julian Dietz unterstützen den Channel ab sofort beim Ausbau des Security- und Netzwerkgeschäfts. Paderborn, 23. Februar 2021 – Westcon, einer der weltweit führenden Technologiedistributoren, baut sein Business-Development-Team in Deutschland weiter aus: Zum Jahreswechsel holte der VAD mit Benjamin Augustin, Diana Buchholz und Julian Dietz gleich drei neue Business… Weiterlesen →

News | Produktmeldung Ausgezeichnet, Westcon-Comstor! VAD punktet bei zwei großen Leserwahlen Comstor, Value-Added Distributor (VAD) führender Security-, Collaboration-, Netzwerk- und Datacenter-Technologien, sicherte sich zum Jahreswechsel Toprankings bei zwei renommierten Leserwahlen in der deutschen ITK-Channel-Fachpresse: Bereits im November 2020 gab es von den Lesern der IT-BUSINESS zwei Distri Awards in Gold in den Kategorien »IT-Security« und »UC & Telekommunikation«. Im Januar… Weiterlesen →

Veranstaltungen Fachmedium des Jahres 2019 Die Sieger der Awards „Fachmedium des Jahres 2019“ der Deutschen Fachpresse stehen fest. »manage it« erreichte einen Shortlist-Platz unter den ersten drei in der Kategorie „Beste Fachzeitschrift (bis 1 Mio. Umsatz)“. Weiterlesen →