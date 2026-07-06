Wie hat sich die Zahl der heißen Tage in Deutschland entwickelt?

Die Zahl der heißen Tage in Deutschland ist seit den 1950er-Jahren gestiegen. Während 1951 im Schnitt nur 3,0 Tage mit über 30 Grad Celsius registriert wurden, erreichen einzelne Jahre inzwischen deutlich höhere Werte. Besonders auffällig sind Spitzen wie 19,0 Tage im Jahr 2003 oder 20,4 Tage im Jahr 2018. Die Infografik auf Basis von Daten des Deutschen Wetterdienstes verdeutlicht damit einen klaren langfristigen Aufwärtstrend [1]. Im Zeitverlauf zeigt sich, dass extreme Hitzejahre früher die Ausnahme waren. Erst ab den 1990er-Jahren häufen sich Jahre mit zweistelligen Werten, etwa 16,3 Tage im Jahr 1994 oder 17,6 Tage 2015. Auch zuletzt bleibt das Niveau erhöht: 2025 liegt der Wert bei 11,1 Tagen und damit weiterhin deutlich über dem Niveau früherer Jahrzehnte.
Die Entwicklung steht laut Experten im Zusammenhang mit dem fortschreitenden Klimawandel. Häufigere und intensivere Hitzewellen können künftig nicht nur die Umwelt, sondern auch Gesundheit, Infrastruktur und Landwirtschaft stärker belasten. Hohe Lufttemperaturen belasten laut Umweltbundesamt den menschlichen Körper durch die Hitze nicht nur direkt, wie z.B. in Form von Kreislaufproblemen. Eine heiße Witterung kann auch Verunreinigungen der Atemluft auslösen, die wiederum Atemwegs- und Herz-Kreislauf- Erkrankungen verstärken. So begünstigt eine hohe Lufttemperatur zusammen mit intensiver Sonneneinstrahlung die Bildung von Ozon in Bodennähe, welches die Augen und Atemwege reizt. Diese Belastung kann bestehende Krankheiten der Atemwege verschlimmern und auch allergische Reaktionen auslösen. Matthias Janson
[1] https://de.statista.com/infografik/22548/durchschnittliche-anzahl-der-tage-mit-einem-lufttemperatur-maximum-ueber-30-grad-celsius-in-deutschland/?lid=iprm0vaacnp0
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.umweltbundesamt.de%2Fsystem%2Ffiles%2Fmedien%2F384%2Fbilder%2Fdateien%2Fde-en_indikator_klim-03_heisse-tage_2025-11-24_1.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
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2018 war ein außergewöhnliches Wetterjahr, wie aus Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht [1]. Laut Pressesprecher Andreas Friedrich stand das Jahr ganz im Zeichen des Klimawandels, war es doch das wärmste, sonnigste und niederschlagsärmste Jahr seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen 1881. Im Mai und den ersten beiden Juniwochen entluden sich zwar zahlreiche schwere Gewitter im…
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Das außergewöhnliche Wetter-Rekordjahr 2018
2018 war ein auffälliges Wetterjahr, wie aus Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Laut Pressesprecher Andreas Friedrich stand das Jahr ganz im Zeichen des Klimawandels, war es doch das wärmste, sonnigste und niederschlagsärmste Jahr seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen 1881. Im Mai und den ersten beiden Juniwochen entluden sich zwar zahlreiche schwere Gewitter im Süden…
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Seit Montag treffen sich in Bonn Vertreter von Regierungen und internationalen Organisationen, um auf der UN-Klimakonferenz COP 23 die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens auszuhandeln. Nach Angaben des Projekts »The Lancet Countdown« [1], das die Auswirkungen des Klimawandels dokumentiert, ist die Zahl der Naturkatastrophen in den vergangenen Jahren gestiegen. Wie unsere Infografik zeigt, waren es vor…
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Wetter: Die regenreichsten Städte Deutschlands
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Ein Kommentar von Thomas Gross, Channel Account Manager bei Clavister Der Krypto-Trojaner Locky fegte mit einer Geschwindigkeit von 5.000 Infektionen pro Stunde durch Deutschland. Ehe sich Firmen- und Privatnutzer absichern konnten, hatten die Locky-Urheber bereits zusätzliche, neue Maschen entwickelt, um die Schadsoftware freizusetzen. Ein hilfreiches IT-Sicherheitskonzept nach Schema F gibt es nicht – aber die…
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Jeder zweite Deutsche erlebt sich als wetterfühlig
24 Prozent aller Männer geben laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage der Techniker Krankenkasse (TK) an, im Winter in ein Stimmungstief zu fallen. Bei den Frauen sind es sogar 36 Prozent. Auf der 8. BIOMET-Tagung erörterten Wissenschaftler die neuesten Erkenntnisse über die Zusammenhänge zwischen Mensch, Pflanze und Atmosphäre. Gerade die Atmosphäre hat einen direkten Einfluss auf das…
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JUPITER am Forschungszentrum Jülich zählt weiter zu den leistungsstärksten Rechnern der Welt. In der aktuellen TOP500-Liste der schnellsten Supercomputer belegt JUPITER Platz 5 weltweit und ist zugleich der energieeffizienteste Rechner der Exascale-Klasse. Blick zwischen die Racks von JUPITER. Copyright: Forschungszentrum Jülich / Sascha Kreklau Laut aktueller TOP500-Liste, die im Rahmen der internationalen Supercomputing-Konferenz ISC 2026…
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Global Risks Report 2026: Geopolitische und wirtschaftliche Risiken nehmen zu
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