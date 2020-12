5 Tipps für ein erfolgreiches Holiday Marketing

Anzeige

Die Feiertage stehen vor der Tür und für viele Geschäfte heißt es: Arbeiten auf Hochtouren. Für die Menschen bedeuten die Feiertage nicht ausschließlich, dass sie viel Zeit mit ihren Familien verbringen können. Heute steht bei vielen das Shopping im Mittelpunkt. Es müssen nicht ausschließlich Geschenke eingekauft werden. Die freien Tage werden besonders gerne dafür verwendet, um für sich selbst ein wenig zu bummeln und sich neue Sachen anzuschaffen.

Die Freizeit kann ebenfalls für etwas Anderes genutzt werden. Viele Leute gehen besonders gerne in Bars oder unterhalten sich zum Beispiel in den Novoline Casinos mit spannenden Geld-Spielen. Andere Menschen nutzen diese Zeit, um einen kleinen Kurzurlaub zu machen. Kaum zu sprechen über die saisonbedingten Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Weihnachtsmarkt, die Verkäufe von Tannenbäumen, Adventskalendern und Feuerwerk oder über bestimmte Motto-Partys. Die Menschen sammeln sich in den Innenstädten an, sodass sie aufpassen müssen, um sich nicht gegenseitig auf die Füße zu treten. Ebenfalls profitiert das Online Marketing von dem Hunger ihrer Kunden nach frischen Einkäufen. Um es mit anderen Worten auszudrücken, erfreut sich fast jeder Geschäftszweig an den Feiertagen über eine kauflustige Kundschaft, die bereit ist, eine Menge Geld auszugeben. Das ist die ideale Möglichkeit, neue Marketing-Strategien auszuprobieren und nicht zuletzt den einen oder anderen Euro dazuzuverdienen.

Durch einen gut ausgearbeiteten Plan bezüglich des Holiday Marketings kann man sein Business-Modell marktgerecht auf den anstehenden Boom vorbereiten. Dabei müssen einige Aspekte beachtet werden, um die Situation maximal erfolgreich ausnutzen zu können. Selbstverständlich gibt es für jeden Geschäftszweig verschiedene Methoden und jedes Unternehmen wird einen individuellen Marketing-Plan ausarbeiten müssen, um Aufmerksamkeit aufzuerwecken und aus der Masse hervorzustechen. In dem folgenden Beitrag findet man einige Basics und hilfreiche Tipps, die man bei der Ausarbeitung eines erfolgreichen Holiday Marketing-Plans unbedingt berücksichtigen sollte.

Was genau bedeutet »Holiday Marketing«?

Der Begriff Holiday Marketing wird im deutschen Raum eher weniger verwendet. Dabei handelt es sich um saisonbedingte Werbeaktionen, die mit besonderen Angeboten in Verbindung stehen. Wie man es dem Namen bereits entnehmen kann, geht es um die Zeit vor bestimmten Feiertagen, insbesondere um die Vorweihnachtszeit. Oft startet der Countdown bereits einige Monate vor den Feiertagen und es wird ein gut definierter Marketing-Plan mit vielen Kampagnen und Promo-Aktionen abgearbeitet. Dadurch kann man viele Kundenwünsche stillen, seine Umsatzzahlen maximieren und selbstverständlich seinen Markennamen verbreiten. Dadurch festigt man seine Marktposition, bindet seine Kunden an den eigenen Brand und knüpft viele Kontakte zu neuen potenziellen Kunden mit einem grundlegenden Kaufinteresse seiner Produkte.

Wichtige Aspekte des Holiday Marketings

Bei dem Holiday Marketing sollte man stets im Auge behalten, dass diese Promo zeitlich limitiert ist. In der heutigen, christlichen Welt gibt es auf den ersten Blick nur zwei große Feiertage im Jahr, für die man auf jeden Fall einen Holiday Marketing-Plan bereithaben sollte. Selbstverständlich müssen solche Promo-Aktionen nicht ausschließlich an Weihnachten und Ostern durchgeführt werden. Wenn man als Zielgruppe Schüler hat, kann man zum Beispiel eine Sommer-Kampagne durchführen. Weitere bekannte Kampagnen, die marktübergreifend durchgeführt werden, sind zum Beispiel der Sommer-Schluss-Verkauf oder der Winter-Schluss-Verkauf, wenn am Ende einer Saison die Lager von der Saisonware geleert werden müssen.

Man darf niemals vergessen, dass die Konkurrenz nicht schläft. Mit einer sehr hohen Sicherheit werden viele Mitbewerber am Markt die Zeit vor den Feiertagen ebenfalls ideal ausnutzen wollen und ähnliche Angebote bringen. Aus diesem Grund sollte man bereit sein, dem Kunden ein wenig entgegenzukommen. Die Kundschaft, die vollkommen im Shopping-Wahn ist, muss einen echten Vorteil bekommen. Das kann zum Beispiel ein zusätzlicher Dienst, wie eine kostenlose Lieferung sein.

Besonders in der Vorweihnachtszeit sind die meisten Kunden sehr gut gelaunt und haben ein großes Kaufinteresse. Das ist ein wesentlicher Vorteil, den man unbedingt nutzen muss. Man wird die meisten Leute nicht lange überreden müssen. Eine kurze und knappe Beratung, die auf dem Punkt ist, sollte vollkommen ausreichend sein. Die Leute haben sehr oft nur wenig Zeit und treffen schnelle Entscheidungen. Zusätzlich muss man beachten, dass es in der Zeit vor den Feiertagen deutlich mehr Kunden gibt, als irgendwann sonst.

Was muss man bei der Erstellung eines Holiday-Marketing-Plans beachten?

Ein Holiday-Marketing-Plan sollte möglichst früh ausgearbeitet werden. Am laufenden Band kann einem etwas Neues einfallen und man braucht einige Zeit, um sich alles einmal durch den Kopf gehen zu lassen und anschließend zu überarbeiten. Wenn man einen individuellen Plan haben möchte und sich nicht auf Standardmodelle, die bereits jeder Zweite verwendet, verlassen will, dann sollte man bereits im Sommer an Weihnachten denken.

Bevor man mit der Erstellung eines neuen Plans loslegt, sollte man die Ergebnisse aus dem letzten Jahr analysieren. Man sollte schauen, welche Art von Promo und welche Angebote die meisten Kunden anziehen. Wenn man über keine eigenen Daten verfügt, weil man eine neue Firma führt oder sich bis dato nicht mit solchen Dingen befasst hat, dann sollte man über die Schulter zur direkten Konkurrenz schauen oder im Internet nach passenden Daten suchen.

Es sollten die bestmöglichen Angebote etappenweise in Verbindung mit emotionalen Werbebotschaften unterbreitet werden. Abhängig vom Geschäftsmodell muss möglicherweise bestimmte Saisonware angeschafft werden. Auf jeden Fall muss man dafür sorgen, dass die Lagerräume gefüllt sind. Man sollte durchplanen, wie weit man mit seinen Preisen heruntergehen kann. Welche zusätzlichen Dienstleistungen, wie zum Beispiel Garantien oder freie Lieferungen, ist man in der Lage anzubieten? Aufgrund des hohen Kundenverkehrs werden die Verkaufszahlen steigen und sämtliche Rabatte zahlen sich der Regel nach aus. Man sollte sich einen richtigen Plan machen. Zum Beispiel startet man mit einem kleinen Rabatt und erhöht diesen Schritt für Schritt, um am Ende die gesamte Saisonware loszuwerden.

Zusätzlich ist es sehr wichtig, die richtigen Kanäle für die Unterbreitung seiner Werbebotschaften zu finden. Selbstverständlich sollten Newsletter verschickt werden, Posts in den sozialen Netzwerken sollten gemacht werden und es müssen zusätzliche Maßnahmen getroffen werden. Abhängig vom Geschäftsmodell und von dem verfügbaren Budget sollten zum Beispiel Flyer verteilt werden oder man kann zielgruppenorientierte Werbung im Internet schalten.

Checkliste für den Holiday-Marketing-Plan

Früh anfangen

Vorhandene Daten analysieren

Zeitplan erstellen

Die besten Angebote in Etappen anbieten

Zusätzliche Dienstleistungen anbieten

Den gut gelaunten Kunden durch emotionale Werbebotschaften ansprechen

Richtige Kanäle für die Verbreitung von Werbung auswählen

