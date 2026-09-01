CIAM gewinnt an Bedeutung durch Cyberrisiken, DSGVO/PSD2 und wachsende Omnichannel-Erwartungen

Die Art, wie Unternehmen heute mit ihren Kunden interagieren, hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Waren es vor zwei Jahrzehnten noch überwiegend persönliche Gespräche, Telefonate und handschriftliche Aufträge, laufen geschäftliche Interaktionen heute größtenteils digital über Websites, Mobile Apps und Self-Service-Portale ab. Mit dieser Transformation ist eine neue Herausforderung entstanden: die sichere Verwaltung von Kundenidentitäten. Im neuen Whitepaper der Digitalagentur dotSource werden die führenden CIAM-Anbieter vorgestellt und verglichen [1].
Sensible Daten wurden früher in verschlossenen Aktenschränken und Safes aufbewahrt, der Zugang zu Gebäuden durch Schlüssel, Wachpersonal oder Zugangskarten streng reguliert. Heute liegen Kundendaten, Berechtigungen und Transaktionsinformationen in vernetzten Systemen. Die Frage, wer wann und worauf zugreifen darf, ist damit im digitalen Raum genauso geschäftskritisch wie in der physischen Welt. Aber ungleich komplexer.
Genau hier setzt Customer Identity and Access Management, kurz CIAM, an. CIAM-Systeme sind weit mehr als eine technische Lösung für Login-Prozesse. Sie bilden die Grundlage für personalisierte und regulatorisch konforme digitale Kundenerlebnisse. Und sie sind die Antwort auf drei Herausforderungen, die Unternehmen heute umtreiben: wachsende Cyberrisiken, steigende regulatorische Anforderungen und immer höhere Erwartungen der Kunden an nahtlose Omnichannel-Erlebnisse.
CIAM oder IAM: Externe Identitäten im Mittelpunkt
In vielen Unternehmen sind klassische Identity-and-Access-Management-Systeme (IAM) etabliert, die vor allem interne Nutzer wie Mitarbeitende und Dienstleister bedienen. CIAM erweitert diesen Ansatz auf externe Identitäten: Kunden, Patienten, Geschäftspartner, Nutzer von Plattformen und Portalen.
Der zentrale Unterschied:
- IAM regelt interne Zugriffe auf Systeme und Daten.
- CIAM verwaltet externe Identitäten und deren Zugriffsrechte über unterschiedliche Kanäle hinweg.
CIAM-Lösungen ergänzen die bekannten IAM-Funktionalitäten um Komponenten für Kundenerlebnisse, Einwilligungs- und Präferenzmanagement sowie kanalübergreifende Zuordnung von Nutzeridentitäten. In Branchen wie IT, Retail, Finance, Healthcare und Industrie entwickelt sich CIAM damit zur strategischen Infrastruktur.
Die wachsende Bedrohungslage: Cyberrisiken als CIAM-Motor
Die Bedrohungen im digitalen Raum nehmen stetig zu. Cyberangriffe werden raffinierter, Datenlecks teurer, und die Folgen eines erfolgreichen Angriffs reichen von finanziellen Verlusten bis hin zu Reputationsschäden. Deutschland bleibt als drittgrößte Volkswirtschaft ein Top-Angriffsziel im Cyberraum, mit einem Schaden von 202,4 Milliarden Euro (4,5 % des BIP), 334.000 registrierten Fällen 2025, wobei zwei Drittel der Taten aus dem Ausland oder von unbekannten Tatorten aus begangen wurden (Quelle: BMI [2]).
Während die Bedrohung wächst, dürfen Unternehmen keine unzumutbaren Hürden für ihre Kunden aufbauen. Zu komplizierte Login-Prozesse führen zu Abbruchquoten und Kundenverlust. Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit müssen daher zusammengedacht werden.
Moderne CIAM-Systeme adressieren dieses Dilemma durch einen mehrschichtigen Sicherheitsansatz:
- Zero-Trust-Prinzip: Nutzende müssen sich bei jedem Zugriff neu authentifizieren, unabhängig davon, ob sie sich bereits im System befinden.
- Adaptive Authentifizierung: Anmeldeversuche werden in Echtzeit bewertet, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen (zum Beispiel TAN-Bestätigung, biometrische Abfrage) nur dort ausgelöst, wo das Risiko erhöht erscheint.
- Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA): wird vom optionalen Feature zum Standard.
In Kombination mit Verschlüsselung, etablierten Protokollen wie OAuth 2.0, OpenID Connect und SAML sowie lückenlosen Audit-Logs entsteht ein Sicherheitsniveau, das Unternehmen und ihre Kunden gleichermaßen schützt. CIAM-Systeme minimieren so das Risiko von Betrug und Identitätsdiebstahl und stärken zugleich das Vertrauen in digitale Services.
Regulatorischer Druck durch DSGVO und PSD2
Neben der Sicherheitslage prägt ein zunehmend komplexes Regulierungsumfeld die Anforderungen an digitale Identitäten. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hat die Art und Weise, wie Unternehmen mit personenbezogenen Daten umgehen, grundlegend verändert. Weitere Regelwerke, etwa die Payment Services Directive 2 (PSD2) im Finanzsektor, schreiben klare Vorgaben für Authentifizierung und Zugriff auf Zahlungskonten fest.
CIAM-Systeme helfen, diese Anforderungen umzusetzen:
- Im Finanzbereich unterstützen sie starke Kundenauthentifizierung und risikobasierte Zugriffskontrollen nach PSD2-Vorgaben.
- In anderen Branchen erleichtern sie die DSGVO-konforme Verwaltung von Einwilligungen, Datenzugriffen und Löschanfragen.
Wichtiger ist jedoch: Compliance ist mehr als die Erfüllung gesetzlicher Pflichten. Unternehmen, die ihre Kunden aktiv in die Verwaltung ihrer Daten einbinden – etwa durch transparentes Einwilligungsmanagement und einfache Möglichkeiten, Präferenzen anzupassen – schaffen ein Gefühl von Kontrolle und Vertrauen.
CIAM-Systeme ermöglichen es Nutzern:
- Einwilligungen zur Datennutzung eigenständig zu verwalten,
- Kommunikationspräferenzen anzupassen,
- von Rechten wie dem »Recht auf Vergessenwerden« Gebrauch zu machen.
Für Unternehmen wird Regulierung damit potenziell zum Wettbewerbsvorteil. Wer zeigt, dass Daten sicher und transparent verwaltet werden, gewinnt Vertrauen. Und Vertrauen ist in der digitalen Welt eine zentrale Währung.
Die Omnichannel-Erwartung: nahtlose Erlebnisse über alle Kanäle
Der dritte Treiber für CIAM-Investitionen ist die Erwartung an nahtlose digitale Erlebnisse. Kunden erwarten heutzutage, dass sie sich auf einer Website einloggen, in einer Mobile App weiterarbeiten und im stationären Geschäft dort weitermachen können, wo sie aufgehört haben. Ohne wiederholte Eingaben, ohne Medienbrüche, ohne Brüche in der Personalisierung.
Technisch bedeutet das: Eine einheitliche digitale Identität über alle Kanäle hinweg zu verwalten, von Website und App über Callcenter bis zu stationären Filialen mit Kiosk-Systemen. Dies erfordert eine zentrale Identitätsplattform, die Konsistenz und Sicherheit zugleich gewährleistet. Genau das ist eine Kernfunktion von CIAM.
Wichtige Bausteine:
- Omnichannel-Identitätsmanagement: Die digitale Identität eines Kunden funktioniert kanalübergreifend.
- Single Sign-On (SSO): Nutzende können sich mit nur einer Anmeldung über verschiedene Kanäle bewegen.
- Zentrale Profilverwaltung: Präferenzen, Einwilligungen und Verhaltensdaten aus allen Touchpoints werden konsolidiert.
Ein Beispiel: Eine internationale Handelsmarke betreibt E-Commerce-Plattformen und stationäre Filialen. Durch ein CIAM-System lassen sich SSO zwischen Onlineshop, App und Filialkiosken, zentral verwaltete Loyalty-Daten, Gutscheine und Newsletter-Präferenzen sowie personalisierte Empfehlungen über alle Kanäle hinweg realisieren. Das Ergebnis sind höhere Conversion-Raten, stärkere Kundenbindung und eine klarere Differenzierung im Wettbewerb.
Praxisorientierung: dotSource-Whitepaper mit Anbietervergleich
Vor dem Hintergrund dieser drei Treiber stellt sich für viele Unternehmen nicht mehr die Frage, ob sie in CIAM investieren sollten, sondern wie sie das passende System auswählen. Hier setzt das Whitepaper »Customer Identity and Access Management Systeme auswählen« der Digitalagentur dotSource SE an, das im August 2026 erscheint.
Es vergleicht die aktuell führenden CIAM-Systeme:
- Cloud Identity
- Microsoft Entra ID
- Key Facts
- Okta
- Keycloak
- SAP
- Amazon Cognito
Bewertet werden die Lösungen nach praxisrelevanten Kriterien:
- Größe & Erfahrung des Anbieters
- Stärke & Zukunftsfähigkeit der Technologie
- Performance & Skalierbarkeit
- Usability & Prozessmanagement
- Integrationsfähigkeit
- Funktionsfähigkeiten wie Social Login und UX-Customisation
- Funktionstiefe
Damit adressiert der Vergleich genau jene Aspekte, die im Spannungsfeld der drei Treiber – Sicherheit, Regulierung, Omnichannel – für IT- und Fachbereiche entscheidend sind.
»CIAM ist heute die zentrale Schnittstelle zwischen Unternehmen und ihren Kunden. Wer hier schwach aufstellt, riskiert Sicherheitsprobleme und Akzeptanzverluste«, sagt Christian Malik, Gründer und CEO der dotSource SE. »In unseren Projekten sehen wir, dass Unternehmen angesichts der Vielzahl von Lösungen Orientierung brauchen. Mit dem Whitepaper wollen wir zeigen, worauf es bei der Auswahl wirklich ankommt und wie sich die großen Anbieter in der Praxis unterscheiden.«
[1] Das Whitepaper steht kostenfrei zum Download zur Verfügung und richtet sich vor allem an Fachverantwortliche aus IT, Retail, Finance, Healthcare und Industrie. https://www.dotsource.de/whitepaper-customer-identity-and-access-management-systeme-auswaehlen/
[2] https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2026/05/lagebild-cybercrime.html
77 Artikel zu „CIAM“
Ausgabe 5-6-2026 | Security Spezial 5-6-2026 | News | IT-Security | Kommunikation
Customer Identity and Access Management – Modernes CIAM, bessere Kundenbindung
Wenn Authentisierung Kunden kostet: Warum Unternehmen ihr CIAM modernisieren müssen – und trotzdem zögern.
News | IT-Security | Veranstaltungen
Sicherheit im Wandel: Zero Trust als Wegbereiter für die Zukunft von CIAM und IAM
In der heutigen digital vernetzten Welt ist der Bedarf an starken Sicherheitsmaßnahmen noch nie so groß gewesen wie heute. Angesichts zunehmender Cyber-Bedrohungen und Datenschutzverletzungen überdenken Unternehmen ihre Sicherheitsstrategien, um ihre sensiblen Daten und Benutzeridentitäten bestmöglich zu schützen. Ein solcher Ansatz, der zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist das Konzept von Zero Trust. Lassen Sie uns untersuchen, wie sich Zero Trust auf die Bereiche Customer Identity & Access Management (CIAM) und (Workforce) Identity & Access Management (IAM) auswirkt und warum Sie diesem aufkommenden Trend Aufmerksamkeit schenken sollten.
News | Digitalisierung | E-Commerce | Kommunikation | Lösungen | Marketing | Online-Artikel | Services
CIAM: Wie Customer IAM Marketing-Probleme löst
Smartphones, Tablets, Sprachassistenten oder Chatbots. In der digitalisierten Welt stehen laufend neue Möglichkeiten für Unternehmen bereit, mit ihren Kunden Kontakt zu halten. Das rasante Wachstum digitaler Kanäle schafft allerdings auch Herausforderungen für Marketing-Abteilungen. Die größten davon hängen mit den Kundendaten zusammen, die heutzutage die Währung erfolgreicher Kundenbeziehungen darstellen. Aufgrund der Entwicklung hat sich ein Flickenteppich…
Ausgabe 7-8-2026 | Security Spezial 7-8-2026 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten absichern: Warum Identity zum Erfolgsfaktor wird – KI braucht Identity Governance
KI-Agenten versprechen Unternehmen mehr Tempo und Automatisierung, schaffen aber zugleich neue Sicherheitsrisiken. Entscheidend ist deshalb, nicht nur ihre Funktionen, sondern vor allem ihre Identitäten, Berechtigungen und Zugriffe konsequent zu steuern. Wer Identity Governance früh verankert, kann Innovation ermöglichen, ohne Kontrolle und Compliance aus der Hand zu geben.
Ausgabe 7-8-2026 | Security Spezial 7-8-2026 | News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Gateways, Registries, Policy Engines und Visibility-Plattformen – Identity Security als Schlüssel für sichere AI-Agenten
Warum AI nur dann sicher skaliert, wenn jede maschinelle Identität, vom Agenten bis zur MCP-Verbindung, von Anfang an verwaltet wird.
Ausgabe 7-8-2026 | Security Spezial 7-8-2026 | News | IT-Security | Services | Strategien | Tipps
Passwortfreie MFA als nächste Sicherheitsstufe – Die Zukunft der Identitätsprüfung
Multifaktor-Authentifizierung (MFA) hat sich sowohl im geschäftlichen als auch im privaten Bereich durchgesetzt, um Nutzer bei der Anmeldung in IT-Systeme zu identifizieren. Dennoch weisen gängige Implementierungen Schwächen auf, die aktuelle Angriffstechniken gezielt ausnutzen – vor allem, weil weiterhin Passwörter zum Einsatz kommen. Um ein höheres Sicherheitsniveau zu erreichen, sollten Unternehmen daher MFA um passwortlose Systeme ergänzen.
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Effizienz von KI-Agenten: Vier Architekturstrategien gegen unnötigen Tokenverbrauch
KI-Agenten versprechen mehr Automatisierung, schnellere Entscheidungen und produktivere Teams. In der Praxis zeigt sich jedoch: Ohne saubere Daten- und Kontextarchitektur verbrauchen sie unnötig viele Tokens, liefern schwer überprüfbare Ergebnisse und treiben die Betriebskosten nach oben. Unternehmen müssen deshalb nicht nur den KI-Einsatz steuern, sondern ihre Wissensbasis so strukturieren, dass Agenten gezielt, nachvollziehbar und effizient arbeiten…
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So verlieren Hacker die Lust an Machine-Identity-Attacken
Hacker sind höchst einfallsreich, wenn es darum geht, sich Zugang zu internen Unternehmenssystemen zu verschaffen. Aktuell richten sie dabei ihr Augenmerk auf nicht-menschliche Cloud-Identitäten. Theus Hossmann*, CTO bei Ontinue gibt eine Übersicht über die aktuelle Gefahrenlage und nennt fünf Schutzmaßnahmen. Management Summary Machine Identities rücken ins Visier: Weil Unternehmen Benutzerkonten stärker absichern, konzentrieren sich…
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Identity Security als Schlüssel für sichere AI-Agenten
Warum AI nur dann sicher skaliert, wenn jede maschinelle Identität, vom Agenten bis zur MCP-Verbindung, von Anfang an verwaltet wird. Kaum eine Technologie entwickelt sich derzeit so schnell wie agentenbasierte AI. Im Wochentakt erscheinen neue Modelle, Frameworks und Protokolle. Anbieter überbieten sich mit autonomen Assistenten, die eigenständig planen, Werkzeuge aufrufen und Aufgaben über Systemgrenzen…
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Management Summary Neid ist ein unterschätzter Führungsfaktor: Er wirkt selten offen, beeinflusst aber Zusammenarbeit, Entscheidungsqualität und Veränderungsfähigkeit von Organisationen erheblich. Direkte Konfrontation greift zu kurz: Missgunst lässt sich kaum rational diskutieren, weil Selbstbildschutz, Scham und Abwehrmechanismen eine offene Auseinandersetzung blockieren. Das Management muss Rahmenbedingungen gestalten: Transparente Entscheidungen, faire Anerkennung und kooperative Zielsysteme reduzieren toxische Vergleichsdynamiken…
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Zero Trust: Warum das Vertrauen im Firmennetz zum Sicherheitsrisiko geworden ist
Management Summary Zero Trust ist ein strategischer Sicherheitsansatz, der implizites Vertrauen im Firmennetz durch kontinuierliche Prüfung von Identität, Gerät, Kontext und Berechtigung ersetzt. Verteilte Arbeit, Cloud- und SaaS-Nutzung sowie externe Dienstleister machen klassische Perimeter-Sicherheit zunehmend unwirksam. Moderne Angriffe zielen verstärkt auf Identitäten, gestohlene Zugangsdaten, laterale Bewegung und Schwachstellen in der Lieferkette. Zentrale Bausteine sind starke…
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EUDI-Wallet: digitale Identität für Unternehmen Chance und Herausforderung
Management Summary EUDI-Wallet wird Pflichtinfrastruktur: Bis Ende 2026 müssen EU-Mitgliedstaaten mindestens eine digitale Identitäts-Wallet bereitstellen; in Deutschland ist der öffentliche Start für Anfang 2027 geplant. Digitale Identität beschleunigt Prozesse: Banken, Online-Handel, HR und Verwaltung können Identitätsprüfungen, Altersnachweise, Qualifikationschecks und digitale Vertragsabschlüsse deutlich effizienter gestalten. Datensparsamkeit wird zum Standard: Unternehmen können künftig einzelne Eigenschaften prüfen lassen,…
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Von strategischer Vision zur gelebten Sicherheitsarchitektur – Zero Trust ist heute wichtiger denn je
Bei Zero Trust handelt es sich nicht um ein Produkt, das man kaufen kann. Zero Trust ist eine strategische Vision für moderne IT-Sicherheit. Doch Strategien benötigen Werkzeuge, Praktiken, operative Disziplin und organisatorische Unterstützung, um real und wirksam zu werden. Was sind die zentralen Bausteine für den Aufbau einer Zero-Trust-Initiative im Jahr 2026?
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Zero Trust neu bewertet: Der blinde Fleck im Sicherheitskonzept
Zero Trust verspricht »nie vertrauen, immer überprüfen« – doch der Begriff verdeckt, worum es im Kern wirklich geht: nicht Vertrauen abschaffen, sondern implizites Vertrauen eliminieren. Der blinde Fleck vieler Programme liegt nicht in der Technik, sondern in einem Richtliniendschungel aus Altlasten, Ausnahmen und Regeln ohne klaren Zweck. Warum Policy-Governance zum entscheidenden Maßstab wird, ob Zero…
News | IT-Security | Ausgabe 1-2-2026 | Security Spezial 1-2-2026
Warum Identity Security die Grundlage jeder Cyberstrategie ist – Vertrauen vor dem Ernstfall
In einer zunehmend digitalen Welt wird die Sicherheit von Identitäten zum zentralen Baustein jeder Cyberstrategie. Unternehmen, die proaktiv auf Identity Security setzen, schaffen Vertrauen und schützen sich vor kostspieligen Sicherheitsvorfällen. Ein systematisches Identitätsmanagement ist dabei nicht nur technische Pflicht, sondern strategischer Wettbewerbsvorteil.
News | IT-Security | Ausgabe 1-2-2026 | Security Spezial 1-2-2026
Whitelisting im Unternehmen: Wie Allow-Listing Zero-Day-Angriffe stoppt und die Angriffsfläche reduziert
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Token Exchange: Identitäten sicher über Domänengrenzen hinweg autorisieren
Der Einsatz von KI-Agenten, APIs und Microservices erfordert sichere Authentisierung von Identitäten über mehrere Sicherheits- und Vertrauensdomänen hinweg – eine Herausforderung, die mit Token Exchange beherrschbar wird. Der KI-Funke lodert immer stärker: Zunehmend mehr Unternehmen träumen von hauseigenen Chatbots, die den Beschäftigten Antworten aus dem gesamten Unternehmensnetz zusammentragen, und KI-Agenten, die Workflows und Geschäftsprozesse…
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Warum Identitäts- und Zugriffsmanagement zum Engpass moderner IT-Sicherheit wird
Identitäten sind längst mehr als Benutzerkonten im Active Directory. Sie sind der Schlüssel zu Anwendungen, Daten und Prozessen – und damit ein attraktives Ziel für Angreifer. In einer IT-Welt, die von Cloud, APIs und externen Plattformen geprägt ist, entscheidet sauberes Identitäts- und Zugriffsmanagement zunehmend über das tatsächliche Sicherheitsniveau. Gleichzeitig wächst die Komplexität schneller als viele…
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Schutz auf Kernel-Ebene zur Verteidigung vor Infostealern, die auf sensible Daten abzielen
Keeper Security Forcefield ist branchenweit erster Schutz vor speicherbasierten Angriffen auf Windows-Endpunkten. Keeper Security, ein Cybersecurity-Anbieter für Zero-Trust- und Zero-Knowledge- Privileged-Access-Management-Software (PAM) zum Schutz von Passwörtern, Passkeys, privilegierten Konten, Geheimnissen und Remote-Verbindungen, kündigt Keeper Forcefield an – den ersten Schutz seiner Art gegen speicherbasierte Angriffe auf Windows-Geräten. Forcefield ist ein Endpoint-Sicherheitsprodukt auf Kernel-Ebene, das…
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Zero Trust wird 15 und ist im Zeitalter von KI aktueller denn je – Zeitlose Sicherheitsstrategie
Künstliche Intelligenz hat nicht nur das Potenzial, Produktivität und Effizienz zu steigern – sie revolutioniert auch die Cybersicherheit. Dabei ändert KI jedoch nichts am Zero-Trust-Paradigma – vielmehr stärkt sie es.