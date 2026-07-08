Digitale Befähigung als Schlüssel zur Resilienz

Knapp jedes dritte Industrieunternehmen in Deutschland sieht laut ifo-Studie seine Wettbewerbsfähigkeit schwinden. Parallel stieg die Zahl der Unternehmensinsolvenzen 2025 auf 24.064 und damit auf den höchsten Stand seit zehn Jahren. Besonders hart traf es die Branchen Logistik und Automotive. Aktuell drehen sich Diskussionen über Gegenmaßnahmen häufig um Energiepreise, Bürokratie oder Geopolitik.
In der Industrie ist essenziell für Resilienz: die Fähigkeit, Prozesse zu standardisieren, Daten verlässlich nutzbar zu machen und IT und Shopfloor enger zu verzahnen. Gerade unter hohem Kosten- und Zeitdruck entsteht Wettbewerbsfähigkeit dort, wo Unternehmen es schaffen, auf diese Weise ihre komplexen Strukturen systematisch zu vereinfachen, und digitale Fähigkeiten Stück für Stück aufbauen, um flexibler und agiler zu sein.
Überfrachtung ist das Gegenteil von Resilienz
Genau hier verläuft heute die Trennlinie zwischen digitalisierten Unternehmen und tatsächlich digital befähigten Firmen. Viele Betriebe haben in den vergangenen Jahren in Systeme investiert, arbeiten im Kern aber weiter mit Medienbrüchen, Sonderprozessen und historisch gewachsenen Schnittstellen. Solange Daten nicht sauber durch die Organisation fließen und einzelne Standorte nach eigenen Logiken arbeiten, wächst mit jeder zusätzlichen Anwendung die Komplexität. Automatisierung skaliert dann nicht, sie verheddert sich. Vor der Technologie steht deshalb die prozessuale Klarheit. Oder, nüchterner formuliert: Erst vereinfachen, dann digitalisieren.
Wettbewerbsfähigkeit entsteht dort, wo Standardisierung nicht als starres Korsett verstanden wird, sondern als Beschleuniger. Einheitliche Prozesse und klare Schnittstellen beschleunigen Rollouts und verkürzen Reaktionszeiten – entscheidende Faktoren, um angesichts neuer Anforderungen schneller in die Umsetzung zu kommen. Denn: Gerade in volatilen Märkten zählt weniger die spektakuläre Einzelinnovation als die Fähigkeit, Veränderung wiederholbar umzusetzen.
Viele Digitalisierungsprogramme scheitern nicht an mangelnder Technologie, sondern an ihrer eigenen Überfrachtung. Erfolgversprechender ist ein schrittweises Vorgehen mit klarer Zielarchitektur: ein Bereich, ein Standard, ein integrierter Prozess nach dem anderen.
Resilienz ist Veränderungskompetenz
Hinzu kommt ein Faktor, der in Technologiedebatten oft unterschätzt wird: organisationale Veränderungskompetenz. Die Bertelsmann Stiftung zeigt in ihrer Studie zur Wettbewerbsfähigkeit, dass technologische Reife allein nicht reicht. Resilienz lebt von Mitarbeitenden, die neue Systeme verstehen, Abweichungen proaktiv managen und als Troubleshooter auf dem Shopfloor agieren. Resilient sind und werden Unternehmen, die neue Impulse als Hebel begreifen und Veränderung operativ verankern.
Für die Industrie heißt das: Digitalisierung zahlt dann auf Wettbewerbsfähigkeit ein, wenn sie den Betrieb messbar entlastet und beschleunigt. Wenn EDI-Prozesse IT-Teams von Routinen befreien. Wenn Automatisierung Fachkräfte aus repetitiven Tätigkeiten löst. Wenn Leitsysteme, SAP und Shopfloor eine nahtlose Prozesskette bilden. Gerade in der Automobilindustrie, wo Just-in-Time- und Just-in-Sequence-Produktion keinen Spielraum für Ausfälle lassen, ist diese durchgängige Integration überlebenswichtig.
Quellen:
ifo-Studie: https://www.ifo.de/fakten/2026-02-03/wettbewerbsfaehigkeit-der-deutschen-industrie-setzt-abwaertstrend-fort
Bertelsmann-Stuftung: https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/wettbewerbsfaehigkeit-und-resilienz-trotz-krise
Unternehmensinsolvenzen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/03/PD26_085_52411.html
Als Digitalisierungs- und Automatisierungspartner für Fertigungsunternehmen und Automobilzulieferer setzt Aimtec seit 30 Jahren genau an dieser Verbindung von Technologie, Prozess und Befähigung an. Der Ansatz: nicht alles auf einmal digitalisieren, sondern mit Bedacht und einer klaren Vision die richtigen Hebel identifizieren und Schritt für Schritt in eine belastbare Prozesslandschaft überführen. Unter dem Leitgedanken der »Ability Company« liefert Aimtec ein Gesamtpaket aus Software, Beratung und langfristiger Partnerschaft – gepaart mit dem Anspruch, auch in schwierigen Projektsituationen verlässlich lieferfähig zu bleiben. Skalierbare Enabler wie die Orchestrierungsschicht Aimtec DCIx oder die SAP-Erweiterung Aimtec SCIx schaffen die geforderte horizontale und vertikale Integration im Werk.
Die Erfahrung aus mehr als 6.000 Projekten zeigt, welches Potenzial in diesem Befähigungsansatz liegt: bis 60 Prozent schnellere Produktionsprozesse, bis zu 80 Prozent Zeitersparnis im EDI-Umfeld, 45 Prozent höhere Lagerkapazität. In Zeiten der Polykrise, im Spannungsfeld zwischen Kosten-, Zeit- und Anpassungsdruck avanciert diese digitale Befähigung damit vom Transformationsthema zum Wettbewerbsfaktor.
6056 Artikel zu „Digitalisierung Industrie“
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | Industrie 4.0 | Whitepaper
Wie steht es um den Digitalisierungsgrad in deutschen Industrieunternehmen – und wie kann er erhöht werden?
THM und SEF Smart Electronic Factory e.V. stellen Reifegradmodell DigiTAMM vor. Wie ist es um die Digitalisierung in meinem Unternehmen bestellt? Und wie lässt sich der Status-quo eigentlich bestimmen, um daraus abgeleitet eine sinnvolle Digitalisierungsstrategie ausprägen zu können? Genau hier setzt das neue Reifegradmodell DigiTAMM (Digital Transformation Assessment Maturity Model) der Technischen Hochschule Mittelhessen…
News | Trends 2025 | Digitale Transformation | Digitalisierung | Trends Geschäftsprozesse | Industrie 4.0
Fertigungsindustrie zu zögerlich bei der Digitalisierung
Eine neue Studie von IFS, Anbieter von Cloud- und KI-Software für Unternehmen, verdeutlicht, dass die Fertigungsindustrie an einem kritischen Wendepunkt steht. Obwohl sich Produktionsunternehmen der Notwendigkeit einer digitalen Transformation bewusst sind, verhindern fehlende Strategien und ein Überangebot an technologischen Lösungen ein entschiedenes Handeln. Die Umfrage unter 815 internationalen Führungskräften aus dem produzierenden Gewerbe zeigt,…
News | Digitalisierung | Lösungen
Digitalisierung in der Automobilindustrie: Zugriff auf Prüfstände und Testfahrzeuge via Webbrowser
Kalibrierung und Datenerfassung weltweit: Neues Online-Calibration-Tool (OCT) ermöglicht Zugriff auf Prüfstände und Testfahrzeuge via Webbrowser. Uneingeschränkte Nutzung dank Verzicht auf Programmlizenzen und -installation. In den vergangenen Monaten wurden die Defizite in der Digitalisierung vieler Arbeits- und Gesellschaftsbereiche schonungslos offengelegt – so auch in der Automobilindustrie. Denn dort müssen beispielsweise Messungen an lokalen Prüfständen getätigt und…
News | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Lösungen | Ausgabe 5-6-2021
Industrie 4.0: Durchgängige Digitalisierung dank »Additiver Fertigung« – Disruption am Bau
Eine neue Denkweise sollte in den Unternehmen der Baubranche Einzug halten. Der Bau eines Hauses muss ähnlichen Prozessen folgen wie der Bau eines Automobils. Es lohnt sich, denn es locken höhere Automatisierung, kürzere Realisierungszeiten, Kosteneinsparungen und Terminsicherheit.
News | Business | Industrie 4.0 | Trends 2021 | Whitepaper
Industrie 4.0 Barometer 2020: Digitalisierungskompetenz muss in die Geschäftsführung
Unternehmen mit dem CIO in der Geschäftsführung weisen einen überdurchschnittlich hohen Industrie-4.0-Reifegrad auf. Das ist eine zentrale Erkenntnis des Industrie 4.0 Barometers 2020, das die Management- und IT-Beratung MHP in Zusammenarbeit mit der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München veröffentlicht hat [1]. An der Umfrage, die im vergangenen Jahr bereits zum dritten Mal durchgeführt wurde, nahmen über 200…
News | Digitalisierung | Industrie 4.0 | Services
Subscription Economy im Industrie-4.0-Zeitalter: Wie man die Digitalisierung endlich monetarisiert
Nach Studien von Zuora werden in Deutschland circa 80 % der Umsätze durch den Verkauf neuer technischer Produkte und 20 % durch ergänzende Services erzielt. Diese 20 % sind jedoch für 60 % des Gewinns verantwortlich! Auf Basis eines margenträchtigen Servicegeschäfts, in Verbindung mit den Chancen der digitalen Vernetzung durch die Industrie 4.0, beschäftigen sich…
News | Industrie 4.0 | IT-Security | Whitepaper
Reifegradmodell zur Digitalisierung und Industrie 4.0 – Sicherheit wichtiger Faktor
Smart Electronic Factory beleuchtet Sicherheitsrisiken durch Industrie 4.0 und liefert einen Leitfaden. Die zunehmende Digitalisierung bzw. Vernetzung zwischen den Teilnehmern der Wertschöpfungskette in der Industrie 4.0 sowie die Verbindung von Office-IT und Fertigungs-IT birgt Risiken. Diese gilt es auszuräumen, denn die Industrie-4.0-Prozesse funktionieren nur mit einem hohem Grad an Sicherheit. Diesen Faktor beleuchten der »SEF…
News | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Lösungen | Ausgabe 1-2-2021
Industrie 4.0: Ersatzteil-Digitalisierung mit additiver Fertigung – Ein Projektmodell zur praktischen Einführung und Praxisbeispiele
Additive Fertigung wird die Art und Weise, wie Ersatzteile hergestellt, geliefert, gelagert und versendet werden, verändern. Mit AF-Systemen hat sich eine neue Industrie »Manufacturing as a Service« zur Serien- und Massenfertigung etabliert, zudem fertigen 3D-Druckdienstleister einzelne Ersatzteile oder kleine Serien. Dadurch lassen sich Ersatzteile »On Demand« am »Point of Need« fertigen und ausliefern.
News | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Lösungen | Ausgabe 11-12-2020
Industrie 4.0 – Digitalisierung mit Geschmack
Kundenspezifisch designte Nahrung, mit speziellen 3D-Druckern produziert, wird immer beliebter. Die Supply Chain ist von der Herstellung bis zum Teller des Verbrauchers völlig transparent. Ein neues Verfahren mit Zukunft, dass sich zudem durch geringe Umweltbelastung auszeichnet.
News | Digitalisierung | Industrie 4.0
Industrie 4.0 – Digitalisierung der Produktion
Stillstand bedeutet Rückschritt. Die Weiterentwicklung und Forschung von Produkten, Vorgängen und eigentlich allem was man sich vorstellen kann, geschieht jeden Tag. Früher hat man seine Notizen per Hand aufgeschrieben, heute spricht man seine Gedanken frei raus und sie werden automatisch per Spracherkennung notiert und gespeichert. Das heißt aus analogen Daten werden digitale Daten, welche nun…
News | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Lösungen | Ausgabe 7-8-2020
Industrie 4.0 – Ersatzteil-Digitalisierung mit additiver Fertigung
Durch den Einsatz von additiver Fertigung lässt sich die Ersatzteilhaltung um 90 % reduzieren und trotzdem eine 100-prozentige Verfügbarkeit sicherstellen. Mit Reverse Engineering lassen sich alte Teile in 3D-Dateien überführen.
News | Trends Services | Healthcare IT | Trends 2020
Digitalisierung und Industrie 4.0 für Krankenhaus-Organisationen
Vor ähnlichen Herausforderungen wie Industrieunternehmen stehen auch Krankenhäuser: Sie müssen gleichzeitig die (medizinische) Versorgung sichern, profitabel wirtschaften und widerstandsfähig gegen verschiedenste Risiken sein. Helfen können den hochkomplexen Organisationen dabei Industrie-4.0-Technologien. Der Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Betriebliche Anwendungssysteme (Prof. Dr. Stefan Smolnik) der FernUniversität in Hagen stellte mit einer Gap-Analyse fest, dass sich die Wertschöpfung in…
News | Digitalisierung | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Industrie 4.0 | Trends 2020
Digitalisierung von Geschäftsmodellen: Mittelständische Unternehmen schöpfen Industrie-4.0-Potenzial zu wenig aus
Häufig werden im Zuge der Industrie 4.0 und der Digitalisierung die sich wandelnden Geschäftsprozesse betrachtet. Doch viel bedeutender ist die Frage, inwieweit durch die Möglichkeiten der Digitalisierung bereits Veränderungen in die Geschäftsmodelle eingezogen sind. Dies beleuchten der Industrie-4.0-Verein »SEF Smart Electronic Factory e.V.« (www.SmartElectronicFactory.de) und sein Mitglied Technische Hochschule Mittelhessen (THM). Grundlage ist die auf…
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | Industrie 4.0 | Online-Artikel
Digitalisierung und Industrie 4.0: So startet Ihr Unternehmen erfolgreich durch
Die Digitalisierung und die Industrie 4.0 gehören aktuell zu den meist diskutierten Themen, genauso wie die Online-Casinos wie beispielsweise netbet. Jedoch ist es oft schwer, einen genauen Überblick zu bekommen. Besonders schwierig ist es, die für das eigene Unternehmen richtigen Schritte aus der Fülle an Informationen abzuleiten. In diesem Artikel verschaffen wir Ihnen einen strukturierten…
News | Business Process Management | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Komplexreduzierte Fertigung: Wie KI-Agenten den Wandel in der Industrie vorantreiben werden
Die Fertigungsindustrie befindet sich im Wandel, und dieser Wandel wird maßgeblich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) vorangetrieben. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung von AI Agents vollzieht sich eine technologische Transformation, die nicht nur die Art und Weise verändert, wie Produkte gefertigt werden, sondern auch, wie Unternehmen in ihrer Gesamtheit operieren. Doch während der technologische…
Trends 2026 | News | Digitale Transformation | Trends Infrastruktur | Digitalisierung | Effizienz | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
Lagebericht zum Digitalisierungsgrad: DACH-Region steckt im KI-Hype-Gap fest
Neue Studie: Industrieunternehmen setzen international immer mehr Industrie-4.0-Technologien ein, China und die USA bauen ihren Vorsprung aus. DACH-Region mit geringer Investitionsbereitschaft und Schlusslicht bei KI. Software-Defined Manufacturing (SDM) wird zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Im Vorfeld der Hannover Messe zeigt eine aktuelle Studie der Management- und IT-Beratung MHP in Kooperation mit Prof. Dr. Johann Kranz von…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Marketing | Services
DACH-Region als globaler Technologietaktgeber: Wer führt, wer wächst, wer liefert in der industriellen Energieautomation
Deutschland belegt Platz zwei in der globalen Energieautomation – knapp hinter den USA, deutlich vor Italien, Indien und Großbritannien [1]. 1.592 Unternehmen aus DACH sind weltweit aktiv, rund 15 Prozent der gesamten globalen Anbieterbasis [1]. Diese Zahl erzählt aber nur einen Teil der Geschichte. Denn die DACH-Region verfolgt keine Volumenstrategie – sie setzt den Standard…
News | Business Process Management | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Services
Smarte Industrie durch KI, IoT und Automatisierung
Mit dem zunehmenden Digitalisierungsgrad und dem Einsatz künstlicher Intelligenz können viele Aufgaben im Industriebereich effizienter, präziser und zuverlässiger ausgeführt werden. Damit entwickelt sich KI auch in der Produktion zu einem Eckpfeiler für mehr Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und bessere Entscheidungsfindung durch schnellere, tiefgreifende Datenanalysen. Im deutschen verarbeitenden Gewerbe sind KI-Lösungen bereits angekommen, aktuell jedoch noch in…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Weiterbildung Digitalisierung: Fast überall, aber selten für alle
80 Prozent der Unternehmen vermitteln Digitalkompetenzen zumindest an Teile der Belegschaft. 40 Prozent geben an, dass die Beschäftigten keine Lust auf solche Fortbildungen haben. Die meisten Unternehmen bieten für ausgewählte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Weiterbildungen zu Digitalthemen an – aber nur die wenigsten schulen wirklich alle Beschäftigten. 14 Prozent bilden alle oder zumindest fast alle Beschäftigten…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Strategien
Unternehmen erhöhen Digitalisierungsbudget um 30 Prozent, davon geht ein Drittel in KI-Projekte
Zwei von drei Unternehmen haben ihr Gesamtbudget für Digitalisierungsinitiativen erhöht – im Durchschnitt um 30 Prozent. Auf KI-Projekte entfällt bereits fast ein Drittel – doch stufen 66 Prozent die Reife vieler KI‑Angebote als unbefriedigend ein. Effektiver Einsatz des Digitalisierungsbudgets zweifelhaft, da Mehrheit nur über halbgare Strategien verfügt und nötige Rahmenbedingungen fehlen. Erwartete Ergebnisse bleiben vor allem…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Tipps
»Digitalisierung ersetzt keine Fachkräfte – sie macht ihr Wissen skalierbar.«
Der digitale Informationszwilling kann den Fachkräftemangel nicht beheben, aber Wissen systematisch verfügbar machen und damit die Wirksamkeit von Fachkräften erhöhen. Durch die intelligente Verknüpfung und kontextbezogene Bereitstellung technischer Informationen wird aus statischer Dokumentation ein dynamisches, jederzeit nutzbares Wissenssystem. So steigert Digitalisierung unmittelbar Effizienz, Sicherheit und Betriebskontinuität kritischer Infrastrukturen und wird zur strategischen Überlebensgrundlage. Wie…
Trends 2026 | News | Business | Digitalisierung | Industrie 4.0 | Strategien | Ausgabe 1-2-2026
Software als strategischer Schlüsselfaktor: Von der Autoindustrie lernen – Der Umbau zu softwarezentrierten Produkten
Die Automobilindustrie steht beispielhaft für den Wandel zu softwarezentrierten Produkten – und zeigt, wie technische Innovation, regulatorische Anforderungen und Ressourcenmanagement in einem komplexen Zusammenspiel die Zukunft ganzer Branchen prägen. Unternehmen müssen dringend ihre Softwarebasis stärken, um Agilität, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Wer wissen will, wie sich diese Erkenntnisse auf Medizintechnik, Robotik und Industrieautomation übertragen lassen, findet hier konkrete Impulse für strategische Entscheidungen.
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 1-2-2026
Neue digitale Kollegen machen die Industrie systematisch intelligent – Digital Worker
Auch wenn immer mehr Industrieunternehmen verstärkt auf KI setzen, bleiben die Erfolge in vielen Fällen überschaubar. Der Grund: Daten, Systeme und Entscheidungen bleiben voneinander getrennt, großes Potenzial in der Konsequenz ungenutzt. Abhilfe schafft die agentenbasierte KI, die wie digitale Mitarbeitende selbstständig Informationen zusammensuchen und Aufgaben über Systemgrenzen hinweg erledigen. Als zentrales Bindeglied machen sie Unternehmen damit effizienter und zukunftssicher.
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | Services | Strategien | Ausgabe 1-2-2026
Managed Services verleihen der Digitalisierung den nötigen Schub – Zentraler Baustein der Unternehmensführung
Unternehmen stehen vor einer höchst anspruchsvollen Aufgabe, wenn es um ihre Zukunftsfähigkeit geht. Sie müssen digitale Geschäftsmodelle entwickeln, eine hohe Innovationsgeschwindigkeit vorlegen und gleichzeitig einen stabilen und kosteneffizienten Betrieb sicherstellen. Managed Services gelten dabei als das wohl wichtigste Transformationswerkzeug.
News | Business | Digitalisierung | Lösungen | Nachhaltigkeit | Ausgabe 1-2-2026
Wie ECM-Lösungen den grünen Wandel weiter beschleunigen – Nachhaltigkeit trifft Digitalisierung
Ressourcenschonung ist eines der Prinzipien der DAH Gruppe, sowohl bei der Erzeugung von Strom, Gas und Wärme aus erneuerbaren Energieträgern als auch in der Verwaltung. Seit 2024 setzt die Gruppe für Letzteres auf eine cloudbasierte Systemarchitektur aus eng verzahnter ECM- und ERP-Lösung.
News | Business Process Management | Digitalisierung | Kommentar | New Work | Strategien
Digitalisierung von innen heraus: Wie die Bundeswehr ihre Eigenleistungsfähigkeit stärken kann
Wer nicht digitalisiert, verliert – das gilt sowohl für Unternehmen als auch für die Bundeswehr, denn die Schlagkräftigkeit der Truppe hängt mehr denn je von vernetzten Waffensystemen, sicherer Kommunikation sowie effizienten Abläufen auch in der Verwaltung ab. In allen Bereichen laufen längst zahlreiche Projekte und Initiativen, doch ich finde, die Bundeswehr könnte gerade bei…
News | Business | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI in der Fertigungsindustrie: KI muss endlich produktiv werden
Für die Fertigungsindustrie markiert 2026 einen Wendepunkt: Nach Jahren technologischer Experimente rücken belastbare Ergebnisse, wirtschaftlicher Nutzen und operative Resilienz in den Mittelpunkt. Denn der Produktionsalltag ist weiterhin geprägt von steigender Komplexität und regulatorischen Anforderungen sowie volatilen Lieferketten. Das zwingt Unternehmen jetzt dazu, den tatsächlichen Mehrwert von Technologie neu zu bewerten – vor allem dort, wo…
Trends 2026 | News | Digitale Transformation | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0
Die Fertigungsindustrie im Jahr 2026 – zwischen Transformation und Regulierung
Die Fertigungsindustrie steht 2026 vor einem tiefgreifenden Wandel: Digitale Technologien und künstliche Intelligenz verändern Prozesse, während geopolitische Unsicherheiten, steigende Kosten und Fachkräftemangel die Unternehmen zu strategischen Anpassungen zwingen. Neue regulatorische Anforderungen wie der digitale Produktpass und die Notwendigkeit zur Plattformkonsolidierung fordern insbesondere den Mittelstand heraus. Wer jetzt in Technologie, Kompetenzen und resiliente Strukturen investiert, sichert…
News | Industrie 4.0 | Kommunikation | Marketing | Whitepaper
Trendbarometer Industriekommunikation 2026: KI wird zum Standard – Chancen aber teilweise noch ungenutzt
Der Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (bvik) hat in einer neuen Studie die Trends untersucht, die für das Marketing im deutschen Mittelstand künftig eine wichtige Rolle spielen. Zentrale Ergebnisse: Künstliche Intelligenz (KI) prägt alle relevanten Trends im B2B-Marketing. Allerdings mangelt es in vielen Unternehmen noch an klaren Regeln für den Umgang mit KI sowie an einem…