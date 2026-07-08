Digitale Befähigung als Schlüssel zur Resilienz

Knapp jedes dritte Industrieunternehmen in Deutschland sieht laut ifo-Studie seine Wettbewerbsfähigkeit schwinden. Parallel stieg die Zahl der Unternehmensinsolvenzen 2025 auf 24.064 und damit auf den höchsten Stand seit zehn Jahren. Besonders hart traf es die Branchen Logistik und Automotive. Aktuell drehen sich Diskussionen über Gegenmaßnahmen häufig um Energiepreise, Bürokratie oder Geopolitik.

In der Industrie ist essenziell für Resilienz: die Fähigkeit, Prozesse zu standardisieren, Daten verlässlich nutzbar zu machen und IT und Shopfloor enger zu verzahnen. Gerade unter hohem Kosten- und Zeitdruck entsteht Wettbewerbsfähigkeit dort, wo Unternehmen es schaffen, auf diese Weise ihre komplexen Strukturen systematisch zu vereinfachen, und digitale Fähigkeiten Stück für Stück aufbauen, um flexibler und agiler zu sein.

Überfrachtung ist das Gegenteil von Resilienz

Genau hier verläuft heute die Trennlinie zwischen digitalisierten Unternehmen und tatsächlich digital befähigten Firmen. Viele Betriebe haben in den vergangenen Jahren in Systeme investiert, arbeiten im Kern aber weiter mit Medienbrüchen, Sonderprozessen und historisch gewachsenen Schnittstellen. Solange Daten nicht sauber durch die Organisation fließen und einzelne Standorte nach eigenen Logiken arbeiten, wächst mit jeder zusätzlichen Anwendung die Komplexität. Automatisierung skaliert dann nicht, sie verheddert sich. Vor der Technologie steht deshalb die prozessuale Klarheit. Oder, nüchterner formuliert: Erst vereinfachen, dann digitalisieren.

Wettbewerbsfähigkeit entsteht dort, wo Standardisierung nicht als starres Korsett verstanden wird, sondern als Beschleuniger. Einheitliche Prozesse und klare Schnittstellen beschleunigen Rollouts und verkürzen Reaktionszeiten – entscheidende Faktoren, um angesichts neuer Anforderungen schneller in die Umsetzung zu kommen. Denn: Gerade in volatilen Märkten zählt weniger die spektakuläre Einzelinnovation als die Fähigkeit, Veränderung wiederholbar umzusetzen.

Viele Digitalisierungsprogramme scheitern nicht an mangelnder Technologie, sondern an ihrer eigenen Überfrachtung. Erfolgversprechender ist ein schrittweises Vorgehen mit klarer Zielarchitektur: ein Bereich, ein Standard, ein integrierter Prozess nach dem anderen.

Resilienz ist Veränderungskompetenz

Hinzu kommt ein Faktor, der in Technologiedebatten oft unterschätzt wird: organisationale Veränderungskompetenz. Die Bertelsmann Stiftung zeigt in ihrer Studie zur Wettbewerbsfähigkeit, dass technologische Reife allein nicht reicht. Resilienz lebt von Mitarbeitenden, die neue Systeme verstehen, Abweichungen proaktiv managen und als Troubleshooter auf dem Shopfloor agieren. Resilient sind und werden Unternehmen, die neue Impulse als Hebel begreifen und Veränderung operativ verankern.

Für die Industrie heißt das: Digitalisierung zahlt dann auf Wettbewerbsfähigkeit ein, wenn sie den Betrieb messbar entlastet und beschleunigt. Wenn EDI-Prozesse IT-Teams von Routinen befreien. Wenn Automatisierung Fachkräfte aus repetitiven Tätigkeiten löst. Wenn Leitsysteme, SAP und Shopfloor eine nahtlose Prozesskette bilden. Gerade in der Automobilindustrie, wo Just-in-Time- und Just-in-Sequence-Produktion keinen Spielraum für Ausfälle lassen, ist diese durchgängige Integration überlebenswichtig.

Quellen:

ifo-Studie: https://www.ifo.de/fakten/2026-02-03/wettbewerbsfaehigkeit-der-deutschen-industrie-setzt-abwaertstrend-fort

Bertelsmann-Stuftung: https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/wettbewerbsfaehigkeit-und-resilienz-trotz-krise

Unternehmensinsolvenzen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/03/PD26_085_52411.html

Als Digitalisierungs- und Automatisierungspartner für Fertigungsunternehmen und Automobilzulieferer setzt Aimtec seit 30 Jahren genau an dieser Verbindung von Technologie, Prozess und Befähigung an. Der Ansatz: nicht alles auf einmal digitalisieren, sondern mit Bedacht und einer klaren Vision die richtigen Hebel identifizieren und Schritt für Schritt in eine belastbare Prozesslandschaft überführen. Unter dem Leitgedanken der »Ability Company« liefert Aimtec ein Gesamtpaket aus Software, Beratung und langfristiger Partnerschaft – gepaart mit dem Anspruch, auch in schwierigen Projektsituationen verlässlich lieferfähig zu bleiben. Skalierbare Enabler wie die Orchestrierungsschicht Aimtec DCIx oder die SAP-Erweiterung Aimtec SCIx schaffen die geforderte horizontale und vertikale Integration im Werk.

Die Erfahrung aus mehr als 6.000 Projekten zeigt, welches Potenzial in diesem Befähigungsansatz liegt: bis 60 Prozent schnellere Produktionsprozesse, bis zu 80 Prozent Zeitersparnis im EDI-Umfeld, 45 Prozent höhere Lagerkapazität. In Zeiten der Polykrise, im Spannungsfeld zwischen Kosten-, Zeit- und Anpassungsdruck avanciert diese digitale Befähigung damit vom Transformationsthema zum Wettbewerbsfaktor.

6056 Artikel zu „Digitalisierung Industrie“