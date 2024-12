Frohes Fest – und Geduld mit der Technik

Bei Technikproblemen brüllen 70 Prozent ihre Geräte an. Männer machen Technikfrust eher lautstark Luft als Frauen.

»Sch*** Drucker!«, »Diese blöde App!« oder stille Verzweiflung: Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit, aber wenn der Drucker das Papier für den Last-Minute-Gutschein zerknüllt, die Streaming-App für Weihnachtslieder nicht reagiert oder man mitten in der virtuellen Familienfeier aus der Videokonferenz fliegt, dann hat der weihnachtliche Friede ein Ende.

Eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom zeigt, wie sich die Deutschen bei Technikfrust Luft machen: 70 Prozent haben ihre technischen Geräte wie Computer, Smartphone oder Drucker bei Problemen schon angeschrien – Männer mit 75 Prozent etwas häufiger als Frauen mit 65 Prozent. Und wie so oft, unterscheiden sich auch die Alterskohorten: Besonders hitzig reagieren die Jüngeren, 86 Prozent der 16- bis 29-Jährigen lassen ihrem Ärger über Smartphone, Laptop & Co. lautstark freien Lauf. Die Über-65-Jährigen reagieren hingegen ruhiger, unter ihnen brüllen nur 38 Prozent ihre Geräte an. Ob dies darauf zurückzuführen ist, dass ältere Menschen grundsätzlich seltener digitale Geräte nutzen, wird eine der kommenden Bitkom-Umfragen zeigen: Für 2025 stehen gut fünfzig meist mehr und manchmal weniger tiefschürfende Studien an.

Wirklich handgreiflich wird bei Technikfrust zum Glück nur eine kleine Minderheit: Lediglich 3 Prozent der Deutschen haben technische Geräte schon aus Wut beschädigt oder gar zerstört. Vielleicht liegt das daran, dass sie ihnen menschliche Eigenschaften zusprechen: 11 Prozent glauben, dass ihre Geräte menschliche Stimmungen wie Müdigkeit oder Beleidigtsein zeigen und 12 Prozent der Deutschen sprechen mit ihren Geräten sogar wie mit Menschen. Wer weiß, vielleicht antwortet der »Sch*** Drucker« dank künstlicher Intelligenz demnächst: »Entspann‘ dich, trink‘ einen Tee und genieße das Fest!«.

Mit diesem Ausblick in eine wirklich digitale Zukunft dankt Ihnen das Bitkom-Team Langmut, wenn es mal nicht so läuft. Einige ruhige Tage mit Familie und Freunden, Zeit zum Durchatmen und einen entspannten Start in ein erfolgreiches Digitaljahr 2025.

[1] Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverband Bitkom durchgeführt hat. Dabei wurden 1.005 Personen in Deutschland ab 16 Jahren telefonisch befragt. Die Befragung fand im Zeitraum von KW 18 bis KW 21 2024 statt. Die Umfrage ist repräsentativ. Die Fragestellung lautete: »Welcher der folgenden Aussagen zum Umgang mit Technik allgemein trifft auf Sie zu?«.

228 Artikel zu „Technik Frust“

News | Business | Tipps Weniger Stress und erhöhte Produktivität durch gut funktionierende Technik Mit gut funktionierenden Computern ist das Stresslevel nur halb so hoch wie mit langsamen und fehleranfälligen Rechnern. Bei jungen Mitarbeitern sind die Produktivitätseinbußen durch schlechte Technik besonders groß. Erfahrene Mitarbeiter können ihre Expertise nur an gut funktionierenden Geräten mit hoher Performance ausspielen. Der Umstieg auf einen neuen, besseren Computer löst mehr Begeisterung aus als eine… Weiterlesen →

News | Infrastruktur | Lösungen | Ausgabe 9-10-2024 Netzwerkmonitoring in der Landwirtschaft – Smarte Überwachung für saftige Ernten Das britische Unternehmen Riverford Organic Farmers Ltd. beliefert mit einer hoch digitalisierten Lieferkette wöchentlich bis zu 50.000 Kunden mit selbst angebautem Bio-Gemüse. In den letzten 30 Jahren expandierte das Unternehmen stetig: vier Standorte, über 1.000 Mitarbeiter und Kunden in England und Frankreich. Mit dem Wachstum des Betriebs steigt auch die Komplexität der IT-Infrastruktur: Ein verzweigtes Netzwerk von Geräten und Sensoren stellt sicher, dass die Lebensmittel allzeit und unter richtigen Bedingungen gelagert werden. Eine verlässliche Überwachung dieser Systeme ist entscheidend, um kostspielige Ausfälle zu verhindern. Weiterlesen →