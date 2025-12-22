KMU und IT-Dienstleister: Zu groß, zu klein – oder genau richtig?

7 Fragen, mit denen der Mittelstand seinen IT- und KI-Partner findet.
Deutschlands Mittelstand will digitalisieren und dabei verstärkt auf KI setzen. Technisch wäre bereits heute vieles möglich: von adaptiver Prozessautomatisierung bis zu KI-gestütztem Wissensmanagement. In der Praxis scheitern viele Projekte jedoch zumeist weniger an technischen Hürden, als an ungeeigneten Lösungsansätzen, an fehlender Detailabstimmung mit der Fachabteilung und an Unsicherheiten rund um Technologieauswahl und Regulierungen. Die wesentliche strategische Frage lautet deshalb: Welchem Partner vertraue ich, meine Wertschöpfung, meine Daten und meine Mitarbeitenden durch die Transformation zu führen?
Stefan Bär, Chief Technology Officer bei Nagarro, beantwortet im Folgenden sieben Fragen, welche helfen sollen, IT- und KI-Dienstleister kritisch zu prüfen.
- Versteht der Partner mein Geschäftsmodell, oder nur meine IT-Landschaft?
»Wer nur Systemlandschaften und Technologien sieht, übersieht häufig die zentrale Bedeutung der eigentlichen Wertschöpfung. Ein guter Partner kann Ihre Kernprozesse, Ihre Margenlogik und die wichtigsten Besonderheiten Ihrer Branche in einfachen Worten erklären, bevor überhaupt ein Angebot auf dem Tisch liegt. Auf diesem Wege orientieren sich die Lösungen an Ihrem Geschäftsmodell und nicht rein an der vorhandenen IT. Wenn Ihr Gegenüber nicht klar zurückspiegeln kann, worin Ihre Wertschöpfung liegt, wird es schwer, später zukunftsfähige Digital- und KI-Architekturen aufzubauen.«
- Spreche ich im Alltag mit Seniorberatern, oder mit einer Junior-Pyramide?
»Mittelständische Unternehmen verfügen selten über große interne Projektorganisationen. Umso wichtiger ist, wer auf Dienstleisterseite tatsächlich liefert. Entscheidend ist, ob erfahrene Beraterinnen, Projektleiter und Architektinnen von der ersten Pitch-Präsentation bis zum Go-live an Bord sind und ob Sie diese Personen in Workshops und Entscheidungsrunden wiedersehen oder nach der Angebotsphase aus dem Projekt verschwinden. Wo Seniorität nur auf der Folie existiert und die Umsetzung an wechselnde Junior-Teams delegiert wird, steigen die Risiken von Verzögerungen, Fehlentscheidungen und Reibungsverlusten deutlich.«
- Wie sieht das Delivery-Modell aus? Agil, aber mit Governance?
»Die Aussage »Wir arbeiten agil« klingt modern, sagt aber zunächst wenig aus. Für Mittelständler ist entscheidend, wie Agilität konkret ausgestaltet ist ohne den Projekterfolg zu gefährden und wie die Kontrolle sichergestellt bleibt. Klarheit braucht es etwa bei der Frage, wer ausgerichtet an einer langfristigen Produktvision das Backlog priorisiert, wie Sprints geplant und ihre Zielerreichung geprüft werden und wie mit Scope-Änderungen sowie möglichen Mehrkosten umgegangen wird. Professionelle Anbieter verbinden agile Methoden mit klar definierten Meilensteinen, nachvollziehbaren Verantwortlichkeiten und transparenten Entscheidungen. Agilität ist dann kein Freibrief für Beliebigkeit, sondern ein strukturiertes Vorgehen, das Anpassungsfähigkeit und Steuerbarkeit verbindet.«
- Wie adressiert der Partner EU AI Act, DSGVO und Security-by-Design konkret?
»EU AI Act, DSGVO und Informationssicherheit sind für KI-Projekte im Mittelstand keine Fußnote, sondern Grundvoraussetzung. Allgemeine Hinweise auf eine »Legal-Abteilung« reichen dafür nicht. Fragen Sie stattdessen, wie der Dienstleister Risiken unterschiedlicher Use Cases bewertet, insbesondere bei möglichen Hochrisiko-Anwendungen, wie er Datenflüsse systematisch modelliert und dokumentiert und wie Security- und Privacy-by-Design in Architektur, Prozesse und Tests eingebettet sind. Ein seriöser Partner bleibt nicht bei unverbindlichen Prinzipien stehen, sondern kann Ihnen für Ihr jeweiliges Vorhaben dazu konkrete Vorgehensmodelle, Vorlagen, Beispiele und klare Verantwortlichkeiten zeigen.«
- Bin ich ein großer Fisch in einem kleinen Teich, oder nur ein kleines Projekt im globalen Portfolio?
»Die Größe eines Dienstleisters ist kein Wert an sich. Wichtiger ist, welchen Stellenwert Ihr Projekt tatsächlich hat. Fragen Sie, welche Bedeutung Projekte Ihrer Größenordnung im Gesamtportfolio einnehmen und wie viele vergleichbare mittelständische Kunden der Partner betreut. Ideal sind Anbieter, bei denen Sie sichtbar und relevant sind: groß genug, um ernst genommen zu werden, und gleichzeitig klein genug, um direkten Zugang zu den entscheidenden Personen zu haben. Wo Ihr Projekt lediglich eine Randnotiz in einem globalen Portfolio ist, werden Prioritäten im Zweifel anders gesetzt als in Ihrem Sinne.«
- Wie transparent ist der Partner bei Kosten, Lock-in und Exit-Szenarien?
»Digital- und KI-Projekte schaffen fast immer Abhängigkeiten, beispielweise zu bestimmten Cloud-Plattformen, proprietären Technologien und KI-Modellen oder nutzungsabhängigen SaaS-Diensten. Die Frage ist nicht, ob solche Lock-ins entstehen, sondern wie offen darüber gesprochen wird. Ein guter Partner kann klar benennen, wo Abhängigkeiten entstehen, welche Spielräume Sie behalten und wie ein geordneter Ausstieg aussehen könnte. Dazu gehören definierte Exit-Szenarien, etwa für Datenexport, Übergabe von Code und Modellen oder strukturierten Know-how-Transfer, sowie eine vertraglich eindeutig geregelte Ownership von Daten, Modellen und geistigem Eigentum. Wer aktiv über Ausstiegsmöglichkeiten spricht, denkt meist eher im langfristigen Interesse des Kunden als ausschließlich im kurzfristigen Dienstleistungsprojekt.«
- Kann ich dem Partner fachlich und ethisch vertrauen?
»Am Ende bleibt die Wahl eines IT- und KI-Partners eine Vertrauensentscheidung. Hilfreich sind die drei Dimensionen Ability, Dependability und Integrity. Ability beschreibt, ob der Partner nachweislich erfolgreiche Projekte geliefert hat, ob es belastbare Referenzen und konkrete Ergebnisse gibt. Dependability zeigt sich darin, ob Zusagen eingehalten, Risiken offen angesprochen und Probleme früh kommuniziert werden. Integrity schließlich betrifft die Frage, wie ernst der Partner die gesellschaftlichen Auswirkungen seiner Lösungen nimmt, zum Beispiel den Umgang mit Bias, Transparenz gegenüber Nutzenden oder die Einbindung von Mitarbeitenden, deren Aufgaben sich durch KI verändern. Wo fachliche Stärke, Verlässlichkeit und Haltung zusammenpassen, kann belastbares Vertrauen entstehen.«
Fazit: Partnerwahl ist die eigentliche KI-Strategie
»Für den Mittelstand ist die wichtigste KI-Entscheidung häufig nicht die Wahl des Tools, sondern die Wahl des richtigen Partners. Die sieben Fragen bilden einen kompakten Stresstest für Seniorität, Regulierungskompetenz und echtes Interesse an Ihrer Wertschöpfung. Wer sie konsequent stellt, reduziert das Risiko teurer Fehlschläge und erhöht die Chance, einen Partner zu finden, dem man Wertschöpfung, Daten und Mitarbeitende tatsächlich anvertrauen kann.«
417 Artikel zu „KMU IT-Dienstleister“
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services
So können sich KMUs aus der Zwickmühle Datensouveränität befreien
Unternehmen stecken in Sachen Datensouveränität in der Zwickmühle. Mit hyperkonvergenter Infrastruktur können KMU einfacher und kostengünstiger Hybrid-Clouds aufbauen, und garantieren, dass Ihre kritischen Daten jederzeit am richtigen Ort zugänglich sind. Datensouveränität, Datenschutz und die Abhängigkeit der Branche von US-amerikanischen Hyperscalern sind miteinander verwandte und in der Branche seit Jahren heiß diskutierte Themen. Viele Unternehmen…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Strategien
Cybersecurity für KMU: Es fehlt die kohärente Strategie
Fast ein Viertel der Führungskräfte in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) in Deutschland versteht die geschäftliche Relevanz von Cybersicherheit nicht vollständig, was zu Verzögerungen bei Entscheidungen und Investitionen führt. Die Überwachung und Abwehr von Cyberbedrohungen stellt für viele IT-Führungskräfte eine Vollzeitaufgabe dar, wobei ein erheblicher Teil der Zeit für das Troubleshooting von Sicherheitstools aufgewendet wird.…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Strategien | Tipps
NIS2: Strategien für KMU mit begrenzten IT-Ressourcen und Fachkräftedilemma
Noch nicht Gesetz – aber längst relevant: Zwar hat sich in Deutschland die Überführung der EU-Cybersicherheits-Richtlinie NIS2 in nationales Recht verzögert, dennoch ist es nur eine Frage der Zeit. Entsprechend wächst der Handlungsdruck für Unternehmen – insbesondere im Mittelstand. Wer sich heute schon vorbereitet, schützt nicht nur seine IT-Systeme, sondern den Fortbestand des Unternehmens. …
News | IT-Security | Lösungen | Tipps
Smart PAM jetzt auch für KMUs
Sechs Aspekte, die bei der Suche nach einer geeigneten PAM-Lösung zu beachten sind. Privileged Access Management (PAM) ist seit langem ein wichtiges Instrument zum Schutz von Passwörtern, zur Sicherung von Zugängen zu wichtigen Ressourcen in einem Unternehmen und zum Schutz sensibler oder vertraulicher Daten. Angesichts der wachsenden Bedrohungslage durch Cyberkriminalität ist eine robuste PAM-Lösung…
News | Digitalisierung | Infrastruktur | New Work | Services
Virtualisierung physischer Client-Hardware: Fünf Benefits eines Digital Workspace für KMU
Die Virtualisierung physischer Client-Hardware führt zu mehr Sicherheit, Kostenreduktion und weniger Support. Bei der Digitalisierung der IT geht es häufig um die IT-Infrastruktur oder Anwendungslandschaft, aber selten um den Arbeitsplatz und das Arbeitsgerät eines Mitarbeitenden. Doch auch diesen Workspace zu virtualisieren, bietet etliche Vorteile, die sich für Unternehmen und IT-Leiter in vielerlei Hinsicht auszahlen. Einen…
News | IT-Security | Services | Strategien | Tipps | Whitepaper
Sicher durch die digitale Welt: Cyberrisiken für KMU minimieren
Effektiver Schutz vor Angriffen und Datenverlust Die Digitalisierung hat kleine und mittlere Unternehmen (KMU) weltweit in die Lage versetzt, effizienter und flexibler zu arbeiten. Doch diese Vorteile kommen nicht ohne Risiken: Cyberangriffe sind zu einer der größten Bedrohungen für KMU geworden. Die Angreifer nutzen Schwachstellen in IT-Systemen, fehlende Sicherheitsmaßnahmen und das geringe Bewusstsein vieler Unternehmen…
News | Trends 2024 | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security
IT-Sicherheit der KMU stagniert seit Jahren auf einem unzureichenden Niveau
Versicherer sehen kaum Fortschritte bei der IT-Sicherheit deutscher Unternehmen. Mit einer Mischung aus Überschätzung der eigenen IT-Sicherheit und Verharmlosung der Gefahr reagiert der Mittelstand auf die Cyberbedrohung. Die Folge: Wichtige Sicherheitsvorkehrungen unterbleiben, wie eine Umfrage im Auftrag des GDV zeigt [1]. Kleine und mittlere Unternehmen werden immer wieder Opfer von Cyberattacken, wehren sich aber…
Trends 2025 | News | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Spannungsfeld KI und SEO: KMUs sollten ihre Content-Strategie diversifizieren
Angesichts der wachsenden Bedeutung von künstlicher Intelligenz (KI) und der Art und Weise, wie Menschen online Informationen suchen, rät der Plattformanbieter HubSpot KMUs dazu, ihre Content-Strategie vielfältiger zu gestalten. Insbesondere jene Unternehmen, die bislang stark auf Suchmaschinenoptimierung (SEO) und auf Inbound-Marketing gesetzt haben, müssten sich dieser Herausforderung stellen. »Wir stehen vor einer großen Veränderung, da…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Services | Strategien
Digitale Souveränität stärken – Strategien für KMU in unsicheren Zeiten
Bitkom-Studie warnt: Wirtschaftliche Risiken durch Abhängigkeit von den USA. Die aktuelle Bitkom-Studie bringt es auf den Punkt: Der Wahlsieg von Donald Trump hat das Vertrauen der deutschen Digitalwirtschaft in die USA massiv erschüttert. 96 Prozent der befragten Unternehmen betonen die dringende Notwendigkeit, die digitale Souveränität Deutschlands zu stärken, um Abhängigkeiten zu reduzieren und Resilienz…
News | Trends 2024 | Business | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Nachhaltigkeit | Whitepaper
Emissionsmessung und Nachhaltigkeitsfinanzierung: Deutsche KMU agieren am nachhaltigsten
81 Prozent der deutschen KMU haben spezifische Nachhaltigkeitsrichtlinien. 69 Prozent sind der Ansicht, dass Nachhaltigkeit für ihre Tätigkeit »zentral« oder »wichtig« ist, und 82 Prozent haben Pläne zur Verbesserung der Umweltauswirkungen ihres Unternehmens. Damit liegen deutsche KMU im weltweiten Vergleich vorne. Dies ist eines der Ergebnisse der neuen Studie »Unlocking Sustainable Finance for SMEs«…
News | IT-Security | Services | Tipps
Hohes Cyberrisiko für KMUs – aber auch Fortschritte bei Resilienz und Unterstützungsangeboten
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt erneut vor einer kritischen, jedoch nicht aussichtslosen Lage der Cybersicherheit in Deutschland: Ein massiver Anstieg an neuen Schadprogrammen, steigende Bedrohung durch Ransomware und Datenleaks, aber auch erhöhte Resilienz durch internationale Zusammenarbeit und verbesserte Sicherheitsmaßnahmen, prägen das Bild des Lageberichts 2024 [1]. Insbesondere Ransomware-Attacken bleiben die…
News | Trends 2024 | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
KI transformiert Rechnungswesen deutscher KMU: hohe Präzision, bessere Entscheidungen, ausgeprägtes Sicherheitsbewusstsein
KMU haben ihre Zurückhaltung beim Einsatz von KI schon vor einiger Zeit abgelegt. Im Rechnungswesen nutzen sie die Technologie je nach Einsatzbereich und Erwartungshaltung bereits mit unterschiedlichem Erfolg. Dies belegt die Studie »Rechnungswesen 2030: Prognosen zu den künftigen Grenzen der KI-gestützten Transformation«, die Forrester Consulting im Auftrag von Sage erstellt hat [1]. So profitieren KMU…
News | IT-Security | Ausgabe 9-10-2024 | Security Spezial 9-10-2024
KMUs als Ziel von Cyberattacken – Nicht mehr ob, sondern wann
KMUs müssen kontinuierlich die richtigen Maßnahmen ergreifen, um Schwachstellen zu erkennen, zu beheben und das Sicherheitsniveau so weit zu erhöhen, dass sie als Angriffsziele unattraktiv werden. Tom Haak, CEO bei Lywand erklärt im Interview, was dafür notwendig ist.
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security | Tipps
Bedrohungslandschaft: Bösartige Links, KI-gestützte Tools und Angriffe auf KMU nehmen zu
Bedrohungslandschaft auf Basis der Analyse von 1,7 Milliarden E-Mails pro Tag kartiert. Daraus ergeben sich Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Cyberabwehr. Laut dem Report »Global Threat Intelligence-Report für das erste Halbjahr 2024« von Mimecast sind bösartige Links und KI-gesteuerte Serviceplattformen weiterhin die größten Herausforderungen für Cybersicherheitssysteme. Der Großteil der untersuchten Angriffe hat kleine Unternehmen zum…
News | IT-Security | Lösungen | Tipps
Vier Tipps für verbesserte Cybersicherheit in KMU
Cyberangriffe betreffen nur Großunternehmen, soziale Netzwerke oder IT-Dienstleister? Weit gefehlt – inzwischen werden immer häufig auch Produktionsbetriebe, Mittelständler oder sogar Kleinunternehmen Ziel der Attacken. Doch gerade dort fehlen oft die Ressourcen, um effektive Prävention zu ergreifen und die eigenen Systeme stets auf dem neusten Stand zu halten. Nils Gerhardt, CTO von Utimaco gibt vier Tipps,…
News | IT-Security | Services | Tipps
Managed Security Services für KMU: Nachts, wenn der Kryptotrojaner kommt
Die Ressourcen von mittelständischen Unternehmen reichen oft nicht für einen wirksamen Schutz vor Cyberattacken aus. Managed Security Services können Abhilfe schaffen. Bei der Auswahl des Dienstleisters sollten Unternehmen aber auf einige Dinge achten. Cyberattacken zählen zu den größten Risiken für deutsche Unternehmen. Laut einer Untersuchung des Branchenverbands Bitkom entstand ihnen im vergangenen Jahr durch…
News | Services | Strategien | Ausgabe 5-6-2022
Software Revival – »Kleinere IT-Dienstleister sind teilweise die bessere Wahl«
IT-Dienstleister aus dem KMU-Sektor setzen Projekte zu einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis meist pragmatischer und praxisnäher um. Das hilft der Deutsche Post DHL bei der Vielzahl von kleineren und mittelgroßen Projekten enorm.
News | IT-Security
Conexxos: Messbar mehr Sicherheit für KMU
Cyberrisiken sind allgegenwärtig, aber viele kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) verfügen nicht über die notwendigen Ressourcen, um diese zu entschärfen. Hier kommt Managed Security 365 von Conexxos ins Spiel, da es KMU umfassenden Schutz liefert – ohne ihr Budget zu sprengen oder wertvolle Zeit für kostspielige Nachbesserungsarbeiten aufzuwenden. Cyberangriffe auf deutsche Unternehmen haben massiv zugenommen.…
News | Digitalisierung | Trends 2021
KMU-Digitalisierung in Europa: Deutschland hinkt hinterher
Großbritannien ist Vorreiter / Spanien und Frankreich holen in der Corona-Krise auf. Die Corona-Krise hat die Digitalisierung von kleinen und mittelständischen Unternehmen in Europa beschleunigt – mit deutlichen Unterschieden zwischen den einzelnen Ländern. Dabei erweisen sich die Briten als Digitalisierungs-Champions. Hat die Corona-Pandemie diesen Prozess begünstigt? Eine YouGov-Studie im Auftrag des Hosting-Anbieters IONOS zeigt,…
News | IT-Security
Schrems II: Das Dilemma der KMU
Vor 40 Jahren wurde die europäische Datenschutzkonvention unterzeichnet. Jährlich wird deshalb am 28. Januar der Europäische Datenschutztag begangen. Der Datenschutz stellt Unternehmen weiterhin vor große Herausforderungen: Mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshof in Sachen Schrems II wächst der Druck auf kleine und mittlere Unternehmen, ihre Prozesse und Abläufe neu evaluieren und den Regularien der EU-DSGVO…