Kooperation für zukunftsorientierte Personalentwicklung

THE GROW und INU Innovative University schaffen Lösung für den Mittelstand – Wolfgang Bosbach wird Schirmherr.

Der THE GROW Entrepreneurs Club und die INU Innovative University schließen eine zukunftsweisende Kooperation. Gemeinsam haben sich die beiden Partner zum Ziel gesetzt, die mittelständische Wirtschaft in Deutschland durch innovative Instrumente für die Personalentwicklung, Personalbindung und Personalqualifizierung zu stärken. Hierfür wurde eigens eine Akademie gegründet und ein neuer Studiengang ins Leben gerufen, in dessen Mittelpunkt das ebenfalls neu entwickelte »Work&Grow-4+1«-Modell steht. Das »Work&Grow-4+1«-Modell ist ein einzigartiger Ansatz, der Unternehmen dabei unterstützt, moderne Arbeitszeitmodelle mit gezielter Weiterbildung zu kombinieren. Die Schirmherrschaft über die Kooperation, den Studiengang und die Akademie übernimmt der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach.

Personalentwicklung als Erfolgsfaktor für den Wirtschaftsstandort Deutschland

»Lebenslanges Lernen ist in einer digitalen und vernetzten Welt wichtiger denn je, um den nach wie vor steigenden Marktanforderungen gerecht werden zu können«, betont Wolfgang Bosbach als Schirmherr der neuen Kooperation. Die Herausforderung gilt gleichermaßen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber und wird durch die Partnerschaft zwischen THE GROW und der INU Innovative University effektiv adressiert.

»Mitarbeiter sind das wichtigste Gut der deutschen Wirtschaft«

THE GROW ist der modernste Business-Club Europas und versteht sich als Matchmaking-Plattform, die Unternehmen, Investoren und Gründer zusammenbringt, um in einem innovativen Ökosystem zukunftsorientierte Lösungen zu entwickeln. »Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich nicht ihrem wertvollsten Gut, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, widmen, werden es zukünftig immer schwerer haben«, so Bernhard Schindler, Gründer und CEO von THE GROW. Diesem Anspruch folgend, konzentriert sich die Kooperation mit der INU Innovative University auf maßgeschneiderte Bildungsangebote, die sowohl die persönliche Entwicklung der Mitarbeiter als auch die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen stärken. Ausdrücklich berücksichtigen diese Bildungsangebote auch soziale, gemeinwohlorientierte und ökologische Aspekte und Inhalte.

Digital, nachhaltig und flexibel

»Die INU Innovative University ist als moderne Online-Hochschule der ideale Partner, um nachhaltige Weiterbildung für die Unternehmen und Mitarbeiter von morgen zu gewährleisten«, so Schindler. Das Konzept der INU Innovative University passe perfekt zu THE GROW und dem gemeinsamen Vorhaben, den deutschen Mittelstand zu stärken.

»Work&Grow-4+1«-Modell ist ein revolutionärer Ansatz

Ein besonderes Highlight der Kooperation ist neben dem »GROWpreneuer«-Studiengang das »Work&Grow-4+1«-Modell, das eine innovative Kombination aus flexiblen Arbeitszeiten und gezielter Weiterbildung bietet. Dieses Modell ermöglicht es Unternehmen, eine 4-Tage-Arbeitswoche mit einem zusätzlichen Weiterbildungstag zu verknüpfen. Das »Work&Grow-4+1«-Modell eröffnet sowohl Arbeitnehmern als auch Arbeitgebern spannende Optionen«, erläutert Bosbach. Es erlaubt nicht nur eine bessere Work-Life-Balance, sondern auch eine gezielte berufliche Weiterentwicklung und Qualifizierung.

Dieses Modell ist besonders flexibel und lässt sich an die spezifischen Bedürfnisse der Unternehmen anpassen. So können beispielsweise Weiterbildungseinheiten in Zeiten geringerer betrieblicher Auslastung intensiver genutzt werden. »Der Schlüssel zum Erfolg ist dabei die hohe Flexibilität des ‚Work&Grow-4+1‘-Modells in Kombination mit den hochschulzertifizierten INU-Bildungsprogrammen und den innovativen THE GROW-Akademieangeboten, die auf Basis praxisrelevanter Inhalte und der eigenständigen Bildungs-App vielfältige Optionen eröffnen und passgenaue Lösungen für Unternehmen und Mitarbeiter bieten«, fügt Prof. Dr. Marcus Pradel, Mitbegründer und Aufsichtsratsvorsitzender der INU Innovative University, hinzu.

Bildungsangebote für eine zukunftssichere Personalentwicklung

Die THE GROW Akademie, die in Zusammenarbeit mit der INU Innovative University betrieben wird, startet am 1. Oktober 2024 mit einem breiten Portfolio an Bildungsangeboten. Dazu gehören hochschulzertifizierte Weiterbildungen, Zertifikatskurse sowie der »GROWpreneur-Bachelor«-Studiengang, der speziell für die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen entwickelt wurde. »Das innovative Studiengangkonzept vernetzt moderne wissenschaftliche Erkenntnisse mit praxisrelevantem Know-how, wodurch Studierende und Unternehmen vom ersten Tag an profitieren können«, betont Prof. Dr. Hauke Müller-Späth, Aufsichtsrat und ebenfalls Mitbegründer der INU Innovative University.

Digital und KI-basiert

Die digitalen Bildungsprogramme, die von der THE GROW Akademie und der INU in Kooperation angeboten werden, zeichnen sich durch eine hohe Interaktivität aus, die durch den Einsatz von KI-basierten Tools und einer innovativen Bildungs-App unterstützt werden. »Unser Digitalisierungskonzept setzt auf eine Vielzahl technologiegetriebener Innovationen, die den Lernenden dabei helfen, ihre Selbstlernprozesse zu verbessern und schnellere Lernerfolge zu erzielen«, erklären Pradel und Müller-Späth von der INU Innovative University. Diese modernen Lernmethoden ermöglichen es den Teilnehmern, jederzeit flexibel und von überall auf die Lerninhalte zuzugreifen.

Lerninhalte aus der Praxis

Die anwendungsorientierten Lerninhalte kombinieren Forschung und Praxis miteinander. Mitglieder von THE GROW stellen sich als Dozenten zu Verfügung und geben ihre Best Practices weiter – mit Unterstützung der Wissenschaftler der INU Innovative University. So entstehen relevante Lerninhalte und ein echter Know-how-Transfer zwischen Hochschule und Unternehmen.

Beitrag zur Standortsicherung

Durch die Kooperation zwischen THE GROW und der INU Innovative University wird der mittelständischen Wirtschaft ein leistungsstarkes Instrument zur Verfügung gestellt, das nicht nur die Qualifizierung und Bindung von Mitarbeitern fördert, sondern auch die Attraktivität als Arbeitgeber erhöht. »Flexible Weiterbildungsangebote eröffnen interessante und notwendige Optionen zur Sicherung von Arbeitsplätzen, zur persönlichen Weiterentwicklung und damit auch zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen«, unterstreicht Wolfgang Bosbach.

Für die Jobs von morgen

Dieses Angebot ist nicht nur auf die gegenwärtigen Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten, sondern auch auf die Herausforderungen der Zukunft. »Die Frage, die es zu beantworten gilt, ist: Gibt es die heutigen Jobs und Anforderungsprofile in dieser Form in fünf oder zehn Jahren noch?«, fragt Bernhard Schindler. »Mit unserem flexiblen Bildungsansatz und dem ‚Work&Grow-4+1‘-Modell bieten wir Unternehmen die Möglichkeit, sich zukunftsorientierte Entwicklungsoptionen zu erschließen.« Im Fokus steht dabei die nachhaltige Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschlands. »Daher müssen wir uns bereits heute mit den Herausforderungen von morgen beschäftigen und attraktive Rahmenbedingungen für die Gewinnung, Bindung und Qualifizierung von Mitarbeitern schaffen«, fügt Prof. Dr. Pradel an.

Offizieller Start im Oktober 2024

Am 1. Oktober startet das kooperative Bildungsportfolio, das auch den »GROWpreneur-Bachelor«-Studiengang umfasst. Interessierte Unternehmen und Einzelpersonen können sich ab sofort über www.the-grow.de für die verschiedenen Programme bewerben. Mit dieser Kooperation setzen THE GROW und die INU Innovative University neue Maßstäbe in der Personalentwicklung und tragen entscheidend zur Standortsicherung der deutschen Wirtschaft bei.

Weitere Informationen gibt es unter www.the-grow.de und www.inu.de .

Das große Medieninteresse an der gemeinsamen Pressekonferenz von INU und THE GROW zeigt die Innovationskraft der neuen Kooperation

v.l.n.r.: Nicole Wiegand (CEO Grow Akademie), Bernhard Schindler (CEO und Chairman THE GROW), Wolfgang Bosbach (CDU-Politiker, Schirmherr der Kooperation zwischen THE GROW und der INU Innovative University sowie Beiratsvorsitzender der THE GROW Akademie), Prof. Dr. Marcus Pradel (Aufsichtsratsvorsitzender und Mitbegründer der INU Innovative University), Prof. Dr. Hauke Müller-Späth (Aufsichtsrat und Mitbegründer der INU Innovative University)

1202 Artikel zu „Weiterbildung“

News | Produktmeldung Blended-Learning-Plattform: Von gezielten Trainings bis hin zu Weiterbildungsakademien Die Blended-Learning-Plattform Rise Up wächst rasant, expandiert in Europa und eröffnet neue Niederlassung in Deutschland. Nach Luxemburg und England expandiert Rise Up nun auch nach Deutschland und ernennt Emma Gerdes als neue Country Managerin. Ob für fachliche Qualifizierung oder Akademien für umfassende Weiterbildung – die Blended-Learning-Plattform von Rise Up bietet ein Learning-Management-System (LMS) in… Weiterlesen →

News | Business | Trends Wirtschaft | Trends 2020 Weiterbildung auf Wachstumskurs Die Weiterbildungsbeteiligung der Unternehmen in Deutschland liegt bei 87,9 Prozent. Das zeigt die zehnte IW-Weiterbildungserhebung. Durchschnittlich hat sich im Jahr 2019 jeder Mitarbeiter 18,3 Stunden weitergebildet. Das ist eine Zeitstunde mehr als 2016. Aktuell investieren die Unternehmen 1.236 Euro je Mitarbeiter in Weiterbildung, knapp 16 Prozent mehr als im Jahr 2016. Das gesamtwirtschaftliche Investitionsvolumen… Weiterlesen →