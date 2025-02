Mendix-Studie belegt: Low-Code wird zur Chefsache

Low-Code wird von C-Level als die Zukunft der Programmierung angesehen.

Die Studie »The Low-Code Perspective« von Mendix, ein Siemens-Unternehmen, unterstreicht die geschäftskritische Relevanz von Low-Code [1]. Die Technologie ist ein strategisches Tool geworden, das die Digitale Transformation auf Unternehmensebene vorantreibt.

»Low-Code ist mehr als ein Werkzeug zur Automatisierung manueller Prozesse. Unsere Studie zeigt, dass der Markt dem zustimmt. Sinnvoll eingesetzt bedeutet Low-Code, ganze Geschäftsprozesse von Grund auf neu zu denken. Dies wiederum ermöglicht einen anderen entscheidenden Vorteil von Low-Code – Innovation. Unternehmen sind mit Low-Code in der Lage, die digitale Transformation zu beschleunigen und in großem Maßstab zu innovieren« –Raymond Kok, CEO von Mendix

Im Rahmen der Mendix-Studie wurden weltweit 2.000 IT-Führungskräfte, davon 400 aus Deutschland, zum Digitalisierungsbeschleuniger Low-Code befragt. Dabei kristallisierten sich unter anderem folgende Aspekte heraus:

Low-Code ist Mainstream-Technologie: 98 % der Unternehmen setzen Low-Code als Teil ihres Entwicklungsprozesses ein. Für 75 % der Befragten verbessert Low-Code die Innovationsfähigkeit ihres Unternehmens in hohem Maße.

98 % der Unternehmen setzen Low-Code als Teil ihres Entwicklungsprozesses ein. Für 75 % der Befragten verbessert Low-Code die Innovationsfähigkeit ihres Unternehmens in hohem Maße. Low-Code wird strategischer Wegbereiter der Digitalisierung: Bei 77 % ist die Führungsebene ihres Unternehmens die treibende Kraft bei der Einführung von Low-Code. Die Technologie erleichtert die digitale Transformation und verbessert die betriebliche Effizienz. Langfristige Investitionen verdeutlichen, dass die gesamte C-Suite jetzt in Low-Code-Entscheidungen eingebunden ist. 75 % der IT-Führungskräfte geben an, dass ihr C-Level mit Blick auf die Zukunft Low-Code als einzige Programmieroption sieht.

Bei 77 % ist die Führungsebene ihres Unternehmens die treibende Kraft bei der Einführung von Low-Code. Die Technologie erleichtert die digitale Transformation und verbessert die betriebliche Effizienz. Langfristige Investitionen verdeutlichen, dass die gesamte C-Suite jetzt in Low-Code-Entscheidungen eingebunden ist. 75 % der IT-Führungskräfte geben an, dass ihr C-Level mit Blick auf die Zukunft Low-Code als einzige Programmieroption sieht. Low-Code und KI beschleunigen Innovation: 85 % stimmen zu, dass die Kombination von KI und Low-Code ihrem Unternehmen hilft, schneller zu innovieren. Das IT-Management erkennt an, dass Low-Code und KI ihr volles Potenzial vor allem dann entfalten können, wenn ein Upskilling von Entwicklern und nicht-technischen Mitarbeitenden erfolgt.

Von der Fachabteilung in die Chefetage: Low-Code überzeugt C-Level

Die Mendix-Studie belegt, dass Low-Code-Technologie von der gesamten Führungsriege befürwortet wird. Fast die Hälfte der Befragten gibt an, dass sowohl der COO (48 %) als auch der CEO (47 %) stark in die Entscheidungsfindung zur Einführung von Low-Code eingebunden sind. Bei den deutschen Teilnehmenden rangiert der CEO mit 48 % vor dem COO mit 45 %. Vom strategischen Potenzial und Wert von Low-Code sind daher nicht mehr nur Personen aus dem IT-Management überzeugt. 75 % der Befragten bestätigen zudem, dass die C-Suite in ihrem Unternehmen Low-Code als einzige Option für die Programmierung in der Zukunft sieht. Denn die Technologie hilft ihnen, schneller und effizienter zukunftssichere Anwendungen zu entwickeln.

Darum setzen Unternehmen auf Low-Code

Die Studie zeigt, dass Low-Code-Entwicklung Unternehmen erhebliche Vorteile bringt. So gibt es einen klaren Konsens darüber, dass Low-Code die Produktivität steigert (80 %), die Betriebskosten reduziert (79 %) Unternehmen dabei hilft, schneller und in größerem Umfang zu innovieren (75 %) und die Time-to-Market beschleunigt (73 %). 53 % der Befragten nennen die Digitale Transformation als wichtigsten Use Case, gefolgt von der Integration neuer Technologien wie Generative KI (GenAI) mit 46 %.

Der Nutzen, den die Erstellung von Anwendungen mit Low-Code den Studienteilnehmenden liefert, wird in Deutschland vor allem in der Automatisierung und Modernisierung von Legacy-Prozessen (48 %), in Kosteneinsparungen (47 %) und der Schnelligkeit (46 %) gesehen.

Upskilling für einen optimalen ROI

Führungskräfte sind sich über die Bedeutung der Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden im Klaren, um Wissenslücken zu schließen. Auch in Bezug auf technologische Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz.

83 % stimmen zu, dass die C-Suite ihres Unternehmens versteht, dass sie ihre technischen Mitarbeitenden weiterbilden muss, um das Potenzial von Low-Code auszuschöpfen.

Darüber hinaus ist der Führungsebene bewusst, dass auch nicht-technische Mitarbeitende qualifiziert werden müssen, um mit sogenannten Fusion Teams die Möglichkeiten von Low-Code in Gänze zu nutzen. Dies bestätigen 73 % der Studienteilnehmenden.

Auch beim Thema KI sind 85 % der Befragten der Meinung, dass mehr Schulungen stattfinden müssen, um sicherzustellen, dass Entwicklerinnen und Entwickler KI-gestützte Programmierung richtig einsetzen. So teilen 71 % die Besorgnis beim Thema Governance von KI-gestützter Programmierung. Die Akzeptanz von Coding mit KI nimmt derweilen zu: 81 % nutzen es bereits in einem gewissen Umfang; in Deutschland sind es sogar 83 %.

»Low-Code lässt Fusion Teams über den eigenen Tellerrand blicken und neue Ansätze zur Umgestaltung von Unternehmen entwickeln. Vorausgesetzt, die Weiterbildung der Nutzenden hat Priorität, um das Maximum aus spezifischen Anwendungsfällen zu holen.« – Raymond Kok, CEO von Mendix

Low-Code-Plattformen optimieren Compliance

Des Weiteren zeigt die Studie, dass Low-Code-Plattformen ein fester Bestandteil in Unternehmen sind: Sie tragen dazu bei, Risiken zu minimieren und Compliance bei den neuesten Regularien zu verbessern (68 %). Für 41 % der Befragten sind Governance und Security das entscheidende Kriterium für die Auswahl einer Low-Code-Plattform, gleich nach Kosten (49 %) und Features (47 %).

Kostenloses E-Book: Low-Code-Governance

Low-Code ermöglicht es Organisationen, ihre IT-Governance-Strategie neu zu überdenken, um Ressourcen zu maximieren, unnötige Arbeit zu minimieren und eine Innovationskultur zu fördern. Das aktuelle E-Book von Mendix »Low-Code-Governance: Innovation fördern, Entwicklung beschleunigen, Kontrolle wahren«, erläutert, was Low-Code-Governance ist und wie Organisationen ihre Mitarbeitenden, Plattformen und Prozesse nutzen können, um Konsistenz ihres App-Portfolios sicherzustellen.

[1] Methodik: Die Mendix-Studie »The Low-Code Perspective: Insights from Enterprise IT Leaders« basiert auf den Erkenntnissen von 2.000 Führungskräften (30 % Mitglieder der technischen C-Suite und 70 % IT-Managerinnen und -Manager) in Unternehmen mit einer Mindestgröße von 1.500 Mitarbeitenden in den Benelux-Ländern, Deutschland, Japan, den USA und dem Vereinigten Königreich, die von Coleman Parkes im Auftrag von Mendix zwischen Juni und Juli 2024 erhoben wurden. In Deutschland gehören 35 % der 400 Befragten der technischen C-Suite an. 65 % sind IT-Managerinnen und -Manager.

Der vollständige Studienreport (in englischer Sprache) kann auf der Mendix-Website angefordert werden.

