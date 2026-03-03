MWC 2026: Samsung rückt die neue Galaxy S26‑Serie und sein vernetztes Ecosystem als smarte Infrastruktur in den Fokus

Die neuen Flaggschiff-Geräte von Samsung stehen in Barcelona im Rampenlicht

Neue Samsung Galaxy S26-Serie und Galaxy Buds4-Serie im Fokus

Exklusives Hands‑On mit Galaxy TriFold und Galaxy XR zeigt nächste Generation an Formfaktoren von Samsung

Auf dem Mobile World Congress (MWC) 2026 in Barcelona hat Samsung seinen Messeauftritt enthüllt. Vom 2. bis 5. März können Besucherinnen und Besucher an der Fira Gran Via die Samsung Galaxy S26-Serie¹ bestaunen und erleben. Neben den Neuheiten aus dem Bereich Mobile eXperience stellt Samsung außerdem AI-gestützte Netzwerkinnovationen vor.

Im Zentrum des Messeauftritts stehen die neuen Smartphones der Samsung Galaxy S26-Serie² sowie die Galaxy Buds4-Serie. Vor allem im Zusammenspiel zeigen die neuen Geräte, warum Samsung dieses Jahr seine bereits 3. Generation AI-Smartphones veröffentlicht hat. Galaxy AI arbeitet über die Geräte hinweg und erschafft so eine nahtlose AI-Erfahrung für Nutzer*innen.

»Auf dem MWC 2026 können wir nicht nur zeigen, an welchem Punkt sich Galaxy AI aktuell befindet, wir können auch demonstrieren, wo die Reise als nächstes hingeht«, so Roh Tae-moon, CEO, President und Head of Device eXperience (DX) bei Samsung Electronics. »Von der Samsung Galaxy S26-Serie bis über neue, spannende Formfaktoren wie Galaxy XR oder das Galaxy TriFold verschieben wir die Grenzen in Bezug auf das, was wir als mobile Geräte kennen. Dabei stehen unsere Kund*innen jederzeit im Mittelpunkt der Produktentwicklungen.«

Die Samsung Galaxy S26-Serie: Die intuitivsten Galaxy AI-Smartphones bislang

Die Samsung Galaxy S26-Serie beinhaltet die bislang performantesten AI-Smartphones von Samsung. Dank einer tiefen Verankerung von Galaxy AI und diversen AI-Agenten wie Google Gemini und Perplexity können sie Nutzer*innen bei einer Vielzahl von Aufgaben unterstützen, von einfach bis komplex. Das sind die Highlights:

Das weltweit erste integrierte Privacy Display³ auf einem Smartphone: Auf dem neuen Privacy Display des Samsung Galaxy S26 Ultras können Nutzer*innen ihre Daten vor gierigen Blicken in der Öffentlichkeit schützen.

Gewaltige Performance: Basierend auf der leistungsstärksten Hardware, die je in einer Galaxy S-Serie verbaut wurde, und sorgt dafür, dass erweiterte Funktionen nahtlos im Hintergrund laufen können. Im Samsung Galaxy S26 Ultra arbeitet der Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy⁴ Hand in Hand mit einer neu gestalteten Vapor Chamber⁵.

Neben den Verbesserungen der Hardware hat Samsung auch die Kamera in den neuen Smartphones noch einmal angepasst, damit es für Nutzer*innen nun noch leichter ist, Fotos und Videos zu schießen, zu bearbeiten und mit den Liebsten zu teilen:

Die Samsung Galaxy S26-Modelle verbessern die intuitive Interaktion weiter und ermöglichen einen nahtlosen Flow. Besonders das Samsung Galaxy S26 Ultra setzt neue Maßstäbe: Es bietet die beste Kamera⁶, die in einem Samsung Galaxy-Smartphone bisher verbaut wurde. Fotos sind klar und auch bei wenig Licht sind Details scharf.

Verbesserungen bei Nightography ermöglichen Videos nun kräftigere Farben und noch weniger Körnung bei Aufnahmen.

Die Superstabil-Funktion⁷ sowie die horizontale Sperre können die gleichmäßige Bildausrichtung erleichtern.

Der Fotoassistent⁸ sowie Creative Studio⁹ ermöglichen eine noch einfachere Bearbeitung der eigenen Aufnahmen. Mit einer kurzen Anweisung können Nutzer*innen angeben, was an ihrem Foto sie ändern möchten. So sind Ideen schnell umgesetzt. Im Creative Studio braucht es nur eine Skizze und ein paar Sprachbefehle, schon entsteht ein Meisterwerk. Alles, ohne zwischen verschiedenen Apps hin- und herwechseln zu müssen.

Die anpassungsfähige AI der Samsung Galaxy S26-Serie unterstützt bei alltäglichen Aufgaben und legt darüber hinaus den Grundstein für Agentic AI:

Now Nudge¹⁰ offeriert kontextbezogene Vorschläge, wie beispielsweise die Fotos vom letzten Spanientrip ganz einfach mit Freund*innen zu teilen.

Now Brief¹¹ – das Widget zeigt zeitnahe Erinnerungen für wichtige Ereignisse oder Termine basierend auf dem persönlichen Kontext an, damit Nutzer*innen ihren Tag gut organisieren können.

Circle to Search mit Google¹² wurde mit einer Multi-Objekt-Erkennung ausgestattet für komplexe Suchen.

Neben der Neuimplementierung von Perplexity¹³ und dem bereits bekannten Google Gemini haben Nutzer*innen nun auch Zugriff auf eine angepasste Version von Bixby¹⁴, dem eigenen Sprachassistenten von Samsung. Mit Bixby ist die Interaktion mit dem Galaxy Smartphone intuitiv und der Assistent dient Nutzer*innen als Dialogpartner für Einstellungen.

Das Samsung Galaxy Ecosystem wird noch umfangreicher

Samsung stellt auf dem MWC 2026 neben den Produktneuheiten auch die noch tiefere Verankerung von Galaxy AI an allen Stellen des Ecosystems vor:

Besucher*innen können verschiedene Funktionen von Galaxy AI direkt auf den Samsung Galaxy Buds4 und Galaxy Buds4 Pro austesten.

Auf der neuen Samsung Galaxy Book6-Serie können Interessierte die Top-Performance der neuesten Notebooks selbst erfahren.

Die Samsung Galaxy Tab S11-Serie bietet eine erweiterte AI-Experience, extra konzipiert für große Displays.

Und die Samsung Galaxy Watch8-Serie demonstriert Nutzer*innen tiefgreifende Einblicke in ihr eigenes Wohlbefinden, ihren Schlaf und in das eigene Lauftraining.

Smarte Infrastruktur

Die Strategie von Samsung geht aber über das Vernetzen der Geräte hinaus. Samsung geht einen nächsten Schritt hin zur autonomen Herstellung, powered by AI. Mithilfe von Echtzeit-Datenanalysen, digitalen Zwillingssimulationen wird die Qualitätssicherung unterstützt und die operationale Resilienz gestärkt.

Nach der Akquisition von Xealth im verganenen Jahr wird Samsung auf dem MWC auch seine Vision von Connected Care vorstellen. Dank der Integration verschiedener Metriken erweitert Samsung die Funktionsmöglichkeiten von Samsung Health. Auf der klinischen Ebene ermöglicht Xealth die Integration von digitalen Tools, Pflegeprogrammen und Patient*innendaten in den Workflow von Ärzt*innen. In Kliniken und Praxen können so Rezepte digital ausgestellt werden, um sich den Anforderungen und Bedürfnissen echter Patient*innen anzupassen.

Leadership und Innovation

Samsung setzt auf moderne Formfaktoren und aufkommende Technologien und verschiebt damit weiter Grenzen. Exklusive Hands-On Möglichkeiten auf dem MWC mit Galaxy XR und dem Galaxy TriFold ermöglichen es Interessierten, einen Einblick darin zu gewinnen, wie Samsung die Ära der mobilen AI weiter antreibt.

Neben Innovationen spielt aber auch die Datensicherheit eine große Rolle. Samsung betont auf dem MWC 2026 erneut sein Engagement für Privatsphäre, Sicherheit und verantwortungsvolle Entwicklung – die Daten von Nutzer*innen sind auf Geräten von Samsung gut geschützt.

Satellitenkonnektivität für wichtige Notfälle

In Kooperation mit führenden Telekommunikationsanbietern in Europa¹⁵, Nordamerika¹⁶ und Japan¹⁷ erweitert Samsung sein Angebot an Satellitenkommunikationsmöglichkeiten für mobile Samsung Geräte. Samsung Flaggschiffgeräte sowie die Samsung Galaxy A-Serie ab 2025 unterstützen die Kommunikation via Satellit in Notfällen, wenn übliche, bodengebundenen Netze keine Option sind. Samsung wird weiter eng mit verschiedenen Anbietern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Nutzer*innen in kritischen Momenten eine verlässliche Verbindung zu Notfallkontakten aufnehmen können.

Messebesucher*innen können sich all diese Highlights in dem Samsung Galaxy Experience Booth in Halle 3 vom 2. bis 5. März anschauen.

Wie Samsung AI in verschiedene Netzwerkschichten bringt

Samsung spielt eine wichtige Rolle in der Weiterentwicklung von Ende-zu-Ende-Software-gestützten Netzwerken. Durch eine flexible Basis, die problemlos die Bestückung mit höchst performante CPUs und GPUs von Ecosystem-Partnern zulässt, ermöglicht es Samsung seinen Kunden, verschiedene AI-Lösungen unkompliziert und schnell auszurollen. So wird nicht nur die Netzwerkeffizienz unterstützt, die Netzbetreiber werden auch in die Lage versetzt, ihre bestehende Infrastruktur für die Nutzung von AI aufzurüsten.

Bis 2027 sollen Netzwerke autonom funktionieren können. Mithilfe der CognitiV Network Operations Suite (NOS) und seinem Agent Fabric implementiert Samsung Multi-Agent-Systeme mit stark spezialisierten AI-Agenten, die unabhängig voneinander oder gemeinsam an Lösungen arbeiten können – von der Planung über die Installation hin zur Instandhaltung.

Samsung wird außerdem »Network in a Server« vorstellen, eine software-getriebene AI-Lösung für den Network Edge, welche Unternehmen neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen kann. Dank der Konsolidierung mehrerer Netzwerkfunktionen auf demselben Server mit den neuesten Prozessoren können Unternehmen komfortabel AI-Dienste implementieren, die wegen der Anforderung zu Echtzeitverarbeitung ortsnah ausgeführt werden müssen wie zum Beispiel Dieste zur Videoüberwachung oder Augmented Reality.

Den Samsung Netzwerk-Stand finden Besucher*innen in Halle 2 an Stand 2M20. Der Zutritt ist nur auf Einladung möglich.

¹ Energieeffizienzklasse: A

² Energieeffizienzklasse: A

³ Die Privacy Display Funktion steuert den möglichen Betrachtungswinkel des Bildschirms, um die Sichtbarkeit für andere Personen einzuschränken. Außerhalb des eingestellten Betrachtungswinkels kann es zu Veränderungen der Bildqualität kommen. Trotz Aktivierung können je nach Betrachtungsumgebung, wie Winkel oder Helligkeit, einige Informationen für andere sichtbar sein. Nicht für alle Apps verfügbar. Erfordert, dass die Funktion manuell in den Einstellungen aktiviert wurde.

Basierend auf einer weltweiten Untersuchung von Ohrdaten, durchgeführt vom Samsung Design Innovation Center.

⁴ Nur beim Samsung Galaxy S26 Ultra. Produkte der Marke Snapdragon sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften. Snapdragon ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated.

⁵ Die Leistungsverbesserungen der Vapor Chamber wurden im Vergleich zum Samsung Galaxy S25 Ultra ermittelt. Die tatsächliche Leistung hängt von der Benutzerumgebung, den Bedingungen sowie den vorinstallierten Programmen und Apps ab.

⁶ 47 % mehr Licht bei der 200-MP-Weitwinkelkamera und 37 % mehr Licht bei der 50-MP-Telefotokamera (5-facher optischer Zoom) des Samsung Galaxy S26 Ultra. Die gezeigten Verbesserungen der Helligkeit wurden im Vergleich zum Samsung Galaxy S25 Ultra ermittelt.

⁷ Die Ergebnisse der Superstabil-Funktion können je nach Bearbeitungsmethode und/oder Aufnahmebedingungen variieren.

⁸ Die generative Bearbeitung erfordert eine Internetverbindung und die Anmeldung bei einem Samsung Account. Die Bearbeitung führt zu einem verkleinerten Foto mit bis zu 12 MP. Beim Speichern wird ein sichtbares Wasserzeichen über das Bild gelegt, um anzuzeigen, dass das Bild mit AI generiert wurde. Bild-Dateien wird außerdem ein unsichtbares Wasserzeichen hinzugefügt, damit sie mit den Vorgaben der Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) übereinstimmen. Die Genauigkeit der Ergebnisse ist nicht garantiert.

⁹ Für Creative Studio ist eine Netzwerkverbindung und die Anmeldung bei einem Samsung Konto erforderlich. Die Verfügbarkeit des Dienstes kann je nach Land, Sprache oder Gerätemodell variieren. Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der generierten Ausgabe kann nicht garantiert werden. Sticker-Sets sind nur mit der Samsung Tastatur kompatibel und können nur über Quick Share mit anderen Galaxy Geräten geteilt werden, auf denen One UI 5.0 oder höher und die Quick Share-App Version 13.8.50.x oder höher installiert sind.

¹⁰ Für die Now Nudge-Funktion ist eine Anmeldung mit einem Samsung Account erforderlich. Die verfügbaren Funktionen und Features können je nach Land, Region und Sprache variieren. Die Nachrichtenfunktion ist mit bestimmten Messaging-Apps von Drittanbietern verfügbar, darunter Samsung Messages, Google Messages, Google Chat, WhatsApp, WhatsApp Business, KakaoTalk, LINE, Signal, Instagram (DM), Tango, NTT Docomo Messages und KDDI Messages. Unterstützte Sprachen: Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Chinesisch. Japanisch, Koreanisch, Thailändisch, Polnisch, Vietnamesisch, Hindi

¹¹ Die Now Brief-Funktion erfordert die Anmeldung bei einem Samsung Account. Die Verfügbarkeit des Dienstes kann je nach Land, Sprache, Gerätemodell und Apps variieren. Einige Funktionen erfordern eine Internetverbindung. Modi und Routinen müssen aktiviert sein, damit die Personal Data Engine kontextbasierte Vorschläge zu Routinen machen kann. Nutzer*innen müssen dem Zugriff auf Fotos, Videos, Audiodateien und Kalendereinträge zustimmen. Möglicherweise werden bestimmte Ereignisse aufgrund von Datenschutzeinstellungen nicht dargestellt. Die Beschreibung von Fotos stimmt möglicherweise nicht mit den Vorstellungen der Nutzer*innen überein. Kalenderbenachrichtigungen sind nur verfügbar, wenn der Samsung Kalender oder kompatible Kalender Apps, die die Android Kalenderdatenbank nutzen, installiert sind. Die Funktion »Zeit zum Aufbrechen« verwendet die von Nutzer*innen ausgewählte Navigations-App und basiert auf der Region sowie der geschätzten Zeit, deren Genauigkeit nicht garantiert ist. Hinweise zu Coupons sind nur verfügbar, wenn Coupons mit Ablaufdatum der Samsung Wallet App hinzugefügt wurden. Die Bestimmung des Energy Score erfordert mind. die Aktivitäts- und Schlafdaten des Vortags, die Herzfrequenzdaten während des Schlafs sowie eine Galaxy Watch oder den Galaxy Ring zum Aufzeichnen der Daten, die mit der Samsung Health App synchronisiert werden müssen. Nicht für die Verwendung zur Erkennung, Diagnose oder Behandlung medizinischer Zustände vorgesehen und lediglich zur persönlichen Information bestimmt. Für medizinische Beratung suche bitte einen Arzt auf.

¹² Google ist eine Marke von Google LLC. Internetverbindung erforderlich. Die Verfügbarkeit von Suchfunktionalitäten und unterstützten Apps können je nach Land und Sprache variieren. Suchergebnisse können je nach visuellen Übereinstimmungen variieren. Funktioniert nur mit kompatiblen Apps und Oberflächen.

¹³ Die Verfügbarkeit bzw. der Umfang des Dienstes kann je nach Land, Anbieter, Gerätemodell und Betriebssystemversion variieren. Die Echtzeit-Antworten-Funktion erfordert One UI 8.5 oder höher. Bixby unterstützt folgende Sprachen: Koreanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch (vereinfacht) und Japanisch. Samsung Account Login und Datennetzwerk (WLAN oder Internetverbindung) für vollen Funktionsumfang für Bixby notwendig.

¹⁴ Die Verfügbarkeit bzw. der Umfang des Dienstes kann je nach Land, Anbieter, Gerätemodell und Betriebssystemversion variieren. Die Echtzeit-Antworten-Funktion erfordert One UI 8.5 oder höher. Bixby unterstützt folgende Sprachen: Koreanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch (vereinfacht) und Japanisch. Samsung Account Login und Datennetzwerk (WLAN oder Internetverbindung) für vollen Funktionsumfang für Bixby notwendig.

¹⁵ Satellitenkommunikation wird zunächst in Spanien und dem Vereinigten Königreich in Abstimmung mit den Anbietern ausgerollt werden. Kompatibilität und Funktionsumfang können je nach Modell, Netzwerk und Markt variieren. Verfügbarkeit kann je nach One UI-Version variieren.

¹⁶ Satellitenkommunikation wird zunächst in Kanda und den USA in Abstimmung mit den Anbietern ausgerollt werden. Kompatibilität und Funktionsumfang können je nach Modell, Netzwerk und Markt variieren. Verfügbarkeit kann je nach One UI-Version variieren.

¹⁷ Satellitenkommunikation wird in Japan in Abstimmung mit den Anbietern ausgerollt werden. Kompatibilität und Funktionsumfang können je nach Modell, Netzwerk und Markt variieren. Verfügbarkeit kann je nach One UI-Version variieren.

