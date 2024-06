Neues und Altbewährtes sinnvoll verknüpfen

Unsere Epoche bringt viel Innovatives hervor. Vor allem die Digitaltechnik schreitet weiter voran und überrascht immer wieder mit interessanten Errungenschaften. In der Regel machen diese das Leben leichter und komfortabler. Wir lassen uns beim Autofahren über die Straßen navigieren und kommunizieren in Echtzeit per Chat mit Menschen in allen Teilen der Erde. Dennoch gibt es zahlreiche Dinge, die nach wie vor unverzichtbar sind und die uns schon Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte begleiten.

Die moderne Technologie erfasst alle Bereiche

Zahlreiche wichtige Gegenstände übersehen wir in der Flut der Neuheiten. Das hat zur Folge, dass wir ihnen nicht die Wertschätzung entgegenbringen, die sie verdienen. Selbst in der Landwirtschaft hat die KI, die künstliche Intelligenz, bereits Fuß gefasst. Das Pferdefuhrwerk ist längst vergessen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die heutigen Traktoren im Museum verschwinden, um technisch ausgefeilteren Maschinen Platz zu machen. Dennoch bleibt das Prinzip eines über den Acker fahrenden Geräts vermutlich auch in Zukunft erhalten. So geht es mit vielen Dingen. Sie basieren auf Altbewährtem und erhalten mit der Zeit immer mehr Zusatzfunktionen.

Ein Leben ohne die gute alte Glühbirne

Es gibt etwas sehr Wichtiges in unserem Leben: Licht! Der Mensch kann auch in Zukunft nicht im Dunkeln sitzen, sondern benötigt eine zuverlässige Lichtquelle. Auf Gluehbirne.de findet der Interessent eine riesige Auswahl traditioneller und moderner Leuchtmittel. Die alte Glühbirne im klassischen Sinn ist kaum mehr erhältlich. Was blieb, ist die typische Form und das Drehgewinde an zahlreichen modernen Lichtquellen. Viele Menschen entscheiden sich für eine energiesparende LED-Lampe mit innovativer Leuchtdioden-Technik. Die LEDs eignen sich für die Wand- und Deckenmontage. Sie lassen sich in Lampen verschiedener Designs eindrehen. Zudem gibt es LED-Leuchtketten und vieles mehr auch mit farbigen Lichtern für ein stimmungsvolles Ambiente. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Halogenlampen. Das in den Leuchten enthaltene Halogengas erzeugt ein besonders natürliches und helles Licht, das viele Menschen als sehr angenehm empfinden. Auch die Halogen-Modelle stehen in diversen Ausführungen zur Verfügung. Sie eignen sich für verschiedene Lampenfassungen.

Die beliebten Glühbirnen-Klassiker

Nach wie vor sind auch noch klassische Glühlampen mit E27- oder E14-Lampensockel und Glühfaden erhältlich. Es gibt sowohl matte als auch klare Ausführungen in verschiedenen Leistungsstufen. Kerzenglühbirnen und Tropfenlampen sind aufgrund ihres attraktiven Aussehens sehr beliebt. Zu den Sonderformen gehören die Reflektor-Glühbirne oder Modelle mit B15- beziehungsweise B22-Bajonettsockel. Auf die gute alte Glühbirnen-Optik muss somit auch heute niemand verzichten.

Fazit

Anstatt starr an Altem festzuhalten, macht es mehr Sinn, sich Neuem gegenüber zu öffnen und zugleich auf Bewährtes zurückzugreifen. Es ist zum Beispiel möglich, Leuchten in Form einer klassischen Glühbirne zu erwerben, die dennoch auf modernen Technologien basieren und dabei helfen, Energie zu sparen. Kompromisse dieser Art bringen oft den größten Nutzen, weil sie das Bedürfnis nach dem Gewohnten befriedigen und zugleich die Effektivität und den Komfort erhöhen. Ein weiteres Beispiel ist das E-Bike. Es sieht aus wie ein herkömmliches Fahrrad und basiert auch auf einer klassischen Konstruktion, ist aber mit einem Hilfsmotor ausgestattet und lässt sich nahezu anstrengungsfrei fahren. Immer mehr Menschen entscheiden sich für diese bequeme Variante und verzichten auf ein Fahrrad ohne Motor. Die modernen Fahrräder sind inzwischen fast alle mit LED-Lampen ausgestattet.

1556 Artikel zu „Energie Effizienz“

NEWS | EFFIZIENZ | KOMMENTAR »Das neue Energieeffizienzgesetz ist ein erster wichtiger Schritt« Kommentar von Stefan Maier, Geschäftsführer bei Prior1 Der vom Bundeskabinett beschlossene Referentenentwurf für das geplante »Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Änderung des Energiedienstleistungsgesetzes« (EnEfG) ist in Hinblick auf Rechenzentren ein Einstieg – ein erster Schritt hin zu mehr Energieeffizienz und Klimaschutz. Der Entwurf greift bei einigen Themen bereits tief in betriebliche Entscheidungen und… Weiterlesen →

NEWS | EFFIZIENZ | ERP | KOMMENTAR Die Energiesparverordnungen fordern Energieeffizienzmaßnahmen ein Die vom Bundeskabinett beschlossenen und vom Bundesrat am Freitag abgesegneten mittelfristigen Energiesparverordnungen [1] treten am 1. Oktober 2022 in Kraft. Demnach müssen Unternehmen ab einem Energieverbrauch zehn Gigawattstunden (Gwh) pro Jahr, die bereits ein Energieaudit durchgeführt haben, Energieeffizienzmaßnahmen durchführen. Dazu gehört unter anderem die Optimierung von Arbeitsabläufen und technischen Systemen [2]. Darüber hinaus stehen… Weiterlesen →