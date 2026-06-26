USU erneut als Marktführer für IT und Enterprise Service Management ausgezeichnet

USU wurde erneut als Marktführer in der aktuellen Vendor Selection Matrix: IT and Enterprise Service Management Solutions 2026 des unabhängigen Analystenhauses Research In Action (RIA) ausgezeichnet. Mit einer Gesamtbewertung von 9,20 von 10 Punkten belegt USU den dritten Platz unter den 20 weltweit führenden Anbietern für IT und Enterprise Service Management (ITSM, ESM). Höchstnoten erhielt das Unternehmen in den Kategorien Kundenzufriedenheit, Preis-Leistungs-Verhältnis und Weiterempfehlungsrate. Die vollständige Studie steht auf der USU-Webseite zum kostenlosen Download zur Verfügung.
Die wichtigsten Markttrends 2026
Laut der aktuellen Studie hat sich künstliche Intelligenz (KI) von einem Differenzierungsmerkmal zu einer grundlegenden Kernfunktion moderner IT- und Enterprise-Service-Management-Plattformen entwickelt. Unternehmen investieren zunehmend in autonome, KI-gestützte Systeme, darunter autonome Serviceprozesse, KI-basiertes Wissensmanagement und Self-Healing-Infrastrukturen.
»2026 ist das Jahr der Agentic AI«, so eine zentrale Erkenntnis des Reports. Autonome KI-Agenten werden zunehmend direkt in Arbeitsabläufe integriert und übernehmen eigenständig Aufgaben sowie die Zusammenarbeit mit anderen Systemen ohne menschliches Eingreifen.
Darüber hinaus stellt die Studie fest, dass die Employee Experience zunehmend in den Fokus rückt. Klassische Service Level Agreements (SLAs) allein reichen nicht mehr aus, sondern werden um Experience Level Agreements (XLAs) erweitert. Unternehmen gestalten ihre Services zunehmend neu, sodass diese nicht mehr ticketorientiert, sondern menschenorientiert sind, um die Produktivität und Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu steigern.
USU überzeugt mit AI-First-Strategie und umfassendem Lösungsportfolio
In ihrer Bewertung hebt Research In Action insbesondere die umfassende KI-gestützte Plattform von USU hervor, die IT- und Business-Services integriert und damit Prozesse optimiert und die Servicebereitstellung unternehmensweit verbessert.
Die Analysten beschreiben USU als ein Unternehmen, das mit seiner »AI-First«-Strategie »das Innovationstempo im Bereich IT und Enterprise Service Management vorgibt«. Hervorgehoben werden insbesondere das Ökosystem aus autonomen KI-Agenten, die Möglichkeiten zur Umsetzung von Agentic-AI-Szenarien sowie eine einheitliche User Experience über das gesamte Service-Management-Portfolio hinweg. Laut Report ist USU »die erste Wahl für Unternehmen, die auf »Sovereign AI«, eine leistungsstarke und sichere Automatisierung, die höchste europäische Datenschutzstandards erfüllt und gleichzeitig globale Skalierbarkeit ermöglicht, setzen.«
Research In Action betont außerdem, dass USU über eines der breitesten und tiefsten Lösungsportfolios auf dem Markt verfügt. Dadurch können Unternehmen ihr Service Management modernisieren und gleichzeitig von flexiblen Bereitstellungsoptionen sowie von Lösungen profitieren, die auf ihre individuellen Geschäfts- und Compliance-Anforderungen zugeschnitten sind.
Fabian Gutschera, Global Head of Product Management bei USU, erklärt: »Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung als Marktführer in der Vendor Selection Matrix. Die hervorragenden Bewertungen in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlung und Preis-Leistungs-Verhältnis bestätigen, dass unsere KI-gestützten Lösungen einen messbaren Nutzen für unsere Kunden schaffen. Da KI das Service Management grundlegend verändert, liegt unser Fokus darauf, KI-basierte IT- und Enterprise-Service-Management-Lösungen mit starken Kernfunktionen bereitzustellen, die Innovation, Automatisierung und Vertrauen miteinander verbinden. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, das volle Potenzial von KI zu nutzen, um die Servicebereitstellung zu modernisieren, die operative Effizienz zu steigern und unternehmensweit herausragende Benutzererlebnisse zu schaffen.«
1060 Artikel zu „USU Service“
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Services
USU in Analystenbewertung zu Enterprise Service Management Platforms, Q4 2025 ausgezeichnet
USU wurde in den aktuellen Report »The Forrester Wave: Enterprise Service Management Platforms, Q4 2025« aufgenommen, welcher die 15 bedeutendsten Anbieter auf dem Markt bewertet. Das unabhängige Forschungs- und Beratungsunternehmen Forrester Research, Inc. analysierte und bewertete jeden Anbieter anhand seines aktuellen Angebots, seiner Strategie und seines Kundenfeedbacks, um Unternehmen bei der Auswahl der passenden Lösung…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Services | Whitepaper
USU KAI – intelligenter KI-Assistent setzt neue Maßstäbe für Qualität und Effizienz im Kundenservice
Die USU-Gruppe hat ihren neuen KI-Assistenten KAI vorgestellt, der die Effizienz und Qualität im Kundenservice maßgeblich verbessern soll. Der neue Assistent ist Teil des USU Knowledge Management Systems. Mit einem besonderen Fokus auf Präzision, Konsistenz und Anpassungsfähigkeit setzt KAI neue Maßstäbe in der Anwendung von künstlicher Intelligenz im Kundenservice. Details werden in einem neuen, kostenfrei…
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USU bietet Managed Service zur Optimierung von Cloud-Kosten an
Mit der dynamisch steigenden Nutzung von Cloud-Ressourcen wird die Fähigkeit, diese Kosten-optimiert zu nutzen, zur großen Herausforderung. Aktuelle Studien von Marktanalysten wie Gartner zeigen, dass etwa 80 Prozent der Unternehmen deutlich zu viel ausgeben. Dabei lassen sich durch ein effektives Cloud Cost Management bis zu 40 Prozent der Infrastruktur-Kosten einsparen. Daher haben USU-Expertinnen und Experten…
News | Cloud Computing | Kommentar | Produktmeldung | Services
Nach VMware-CSP-Ausstieg – Cloud Service Provider suchen souveräne Alternativen
Die Übernahme von VMware durch Broadcom verändert den Markt für Cloud Service Provider grundlegend. Seit Oktober 2025 hat Broadcom das VMware Cloud Service Provider (VCSP) Program offiziell beendet. An seine Stelle tritt ein stark selektives, einladungsbasiertes Partnermodell rund um VMware Cloud Foundation (VCF). Sebastian Scheele, CEO und Co-Gründer von Kubermatic, erläutert warum Souveränität, Anbieterabhängigkeit…
News | Cloud Computing | Lösungen | Services | Ausgabe 3-4-2026
M365-Services und klassische Lizenzmodelle im Vergleich – »Im Mittelstand wird noch gerechnet«
Kontinuierliche Kostenkontrolle ist ein zentrales Prinzip des Mittelstands. Stetig steigende Ausgaben – wie etwa bei Microsoft 365 – werden kritisch hinterfragt. Als pragmatische Antwort etabliert sich zunehmend eine hybride IT‑Strategie, die Cloud‑Dienste gezielt mit lokal betriebener Software kombiniert, um Kosten, Datensouveränität und langfristige Planbarkeit besser auszubalancieren.
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Service Management: KI-Agenten ermöglichen proaktives Handeln
Entspricht in Ihrem Unternehmen der aktuelle Nutzen von KI den Erwartungen? Mit der Einführung KI-basierter Agenten verändert sich die Art und Weise, wie KI im Unternehmen eingesetzt wird, grundlegend – und damit auch der tatsächlich erzielte Mehrwert. Die aktuelle Diskussion über die Notwendigkeit von KI-Agenten lenkt den Blick auf ein offensichtlich weit verbreitetes Problem:…
News | Business Process Management | Produktmeldung | Services
USU als »Representative Vendor« im Gartner Market Guide 2026 für Software Asset Management Tools gelistet
Zum vierten Mal in Folge wurde USU als »Representative Vendor« im Gartner Market Guide 2026 für Software Asset Management Tools zusammen mit den relevantesten Anbietern im Software Asset Management Markt anerkannt. Der aktuelle Market Guide für Software Asset Management (SAM) Tools bietet einen detaillierten Überblick über den SAM-Markt, einschließlich zentraler Trends, Herausforderungen und Anbieterfähigkeiten.…
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Aus USU Digital Consulting wird puntus
Neuer Markenauftritt schärft Positionierung als spezialisiertes IT-Beratungsunternehmen. Die USU Digital Consulting GmbH firmiert ab sofort unter dem Namen puntus GmbH. Die Eigentümerstruktur bleibt unverändert. Mit dem neuen Markenauftritt schärft puntus die Positionierung als IT-Unternehmensberatung. puntus steht für ganzheitliche Kundensysteme und digitale Service-Applikationen, die den Alltag der Menschen vereinfachen. Ein Impuls für Wachstum Als…
News | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Services | Ausgabe 11-12-2025
Warum KI im IT Service Management gerade jetzt relevant ist – Potenziale erkennen, Stolpersteine vermeiden
Die Anforderungen an IT-Teams steigen rasant: hybride Infrastrukturen werden komplexer, Multi-Cloud-Umgebungen dynamischer und die Erwartungen an Geschwindigkeit und Flexibilität wachsen stetig. Gleichzeitig fehlen Fachkräfte und Budgets. Künstliche Intelligenz (KI) verspricht hier Entlastung – und verändert das IT Service Management (ITSM) grundlegend.
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Warum Change-Projekte scheitern – und wie PMO as a Service den Unterschied macht
Die hohe Kunst des Wandels – und warum er oft scheitert: Veränderung ist in der heutigen dynamischen Geschäftswelt unvermeidlich. Doch trotz des Bedarfs scheitern bis zu 70 Prozent aller Change-Projekte. Die Gründe dafür sind vielfältig: von mangelnder Planung bis hin zu Widerstand in der Belegschaft. Doch es gibt eine Lösung, die Unternehmen hilft, den…
News | Trends 2025 | Business Process Management | Trends Services | Nachhaltigkeit | Services
Technischer Service bleibt Stabilitätsfaktor in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten
Künstliche Intelligenz, Value-based Pricing und Nachhaltigkeit prägen Service der Zukunft. Der technische Service bleibt auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld ein entscheidender Erfolgsfaktor. Das zeigt das neue TrendRadar 2025 des Kundendienst-Verbands Deutschland (Service-Verband KVD), das der KVD bereits zum fünften Mal mit dem FIR e. V. an der RWTH Aachen durchgeführt hat [1]. Die…
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KI im Kundenservice: Wenn Automatisierung zur Managementdisziplin wird
Künstliche Intelligenz verändert die Art, wie Unternehmen Kundenservice verstehen, führen und gestalten. Erfolgreich sind diejenigen, die Technologie, Prozesse und Menschen in ein neues Gleichgewicht bringen. Die Esker-Trendstudie 2025 zeigt: Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Customer Service hat sich innerhalb von zwei Jahren verdoppelt [1]. Wer diesen Wandel gestalten will, muss ihn als Führungsaufgabe…
News | Effizienz | Kommunikation | Services | Strategien | Ausgabe 9-10-2025
Schnellere Bereitstellung von IT-Services – Kundenkommunikation als strategischer Hebel für die IT
Wie Unternehmen mit einer Cloud-basierten Plattform für Kundenkommunikations-Management Kosten und Risiken senken und zugleich ihre Markteinführungszeiten beschleunigen.
News | Business | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Ausgabe 9-10-2025
KI im Kundenservice: Mensch bleibt unverzichtbar – »Kann ich bitte mit einem Menschen sprechen?«
Warum KI den Kundenservice verändert, aber nicht ersetzt.
News | Business | Produktmeldung
USU zählt weltweit zu den Top 3 Anbietern für IT Financial Management
USU belegt in der aktuellen »Vendor Selection Matrix IT Financial Management und Technology Business Management Lösungen« von Research in Action erstmals einen Platz unter den drei besten Anbietern weltweit – ergänzend zu Platz 2 im Vorjahresbericht für die DACH-Region. Datenbasierter Überblick über die weltweit führenden ITFM- und TBM-Anbieter Die Research in Action Vendor Selection Matrix…
News | Produktmeldung | Veranstaltungen
Highlights der USU World 2025 – »Wo Hightech Kopf steht!«
Unter dem Motto »Wo Hightech Kopf steht!« fand die diesjährige USU World vom 3. bis 5. Juni 2025 im Confertainment Center des Europa-Park Rust statt. Über 350 Fach- und Führungskräfte versammelten sich drei Tage in dieser erlebnisreichen Location, um sich in spannenden Vorträgen über aktuelle Trends rund um IT und Customer Service Management zu informieren,…
News | Trends 2025 | Trends Kommunikation | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
Kundenservice beim Online-Shopping: Mensch schlägt Chatbot
Zwei Drittel würden gerne schnell mit einem Menschen sprechen, ein Drittel mit einem Chatbot. Zufriedenheit bei menschlichem Kontakt höher als bei automatischen Antworten. Trotz Bezahlung keine Bestellbestätigung, Komplikationen bei der Zustellung oder ein defektes Produkt: Wer beim Online-Shopping auf ein Problem trifft, wünscht sich in den meisten Fällen einen menschlichen Ansprechpartner. 62 Prozent der…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services | Ausgabe 3-4-2025
KI-Software in der Customer Experience – Die nächste große Innovation im Kundenservice
Technologische Fortschritte und die Demokratisierung der Technologie durch Low-Code/No-Code-Plattformen ermöglichen es Unternehmen, KI-Sprachlösungen schnell und kostengünstig zu implementieren. Diese Entwicklungen können den Kundenservice revolutionieren und selbst kleine Unternehmen rund um die Uhr erreichbar machen.
News | Services | Strategien | Ausgabe 3-4-2025
Managed Services: Network as a Service – NaaS – Hype oder echte Hilfe für IT-Teams?
Ob Homeoffice, Zug oder Konferenzhalle – überall müssen Beschäftigte und Kunden auf Unternehmensdienste zugreifen können. Statt eigene Ressourcen dafür aufzuwenden, die IT-Infrastruktur immer neuen Anforderungen anzupassen, können Unternehmen Netzwerkleistungen als Dienstleistung beziehen. Network as a Service (NaaS) verspricht, Datenströme zu beschleunigen, Cybersicherheit zu stärken und hybride Infrastrukturen zu verknüpfen. Doch hält NaaS, was es verspricht? Und worauf ist bei der Anbieterwahl zu achten?
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
Zurückhaltung gegenüber KI im Kundenservice
In einer Gartner-Studie aus dem Jahr 2024 gaben zwei Drittel der Befragten an, dass Kunden zögern, wenn es um den Einsatz von KI im Kundenservice geht [1]. Dies stellt Unternehmen vor ein Dilemma, da sie zunehmend auf KI setzen, um Kosten zu senken, Einblicke in Geschäftsprozesse zu gewinnen und mit innovativen Technologien auf dem neuesten…