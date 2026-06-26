USU erneut als Marktführer für IT und Enterprise Service Management ausgezeichnet

USU wurde erneut als Marktführer in der aktuellen Vendor Selection Matrix: IT and Enterprise Service Management Solutions 2026 des unabhängigen Analystenhauses Research In Action (RIA) ausgezeichnet. Mit einer Gesamtbewertung von 9,20 von 10 Punkten belegt USU den dritten Platz unter den 20 weltweit führenden Anbietern für IT und Enterprise Service Management (ITSM, ESM). Höchstnoten erhielt das Unternehmen in den Kategorien Kundenzufriedenheit, Preis-Leistungs-Verhältnis und Weiterempfehlungsrate. Die vollständige Studie steht auf der USU-Webseite zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Die wichtigsten Markttrends 2026

Laut der aktuellen Studie hat sich künstliche Intelligenz (KI) von einem Differenzierungsmerkmal zu einer grundlegenden Kernfunktion moderner IT- und Enterprise-Service-Management-Plattformen entwickelt. Unternehmen investieren zunehmend in autonome, KI-gestützte Systeme, darunter autonome Serviceprozesse, KI-basiertes Wissensmanagement und Self-Healing-Infrastrukturen.

»2026 ist das Jahr der Agentic AI«, so eine zentrale Erkenntnis des Reports. Autonome KI-Agenten werden zunehmend direkt in Arbeitsabläufe integriert und übernehmen eigenständig Aufgaben sowie die Zusammenarbeit mit anderen Systemen ohne menschliches Eingreifen.

Darüber hinaus stellt die Studie fest, dass die Employee Experience zunehmend in den Fokus rückt. Klassische Service Level Agreements (SLAs) allein reichen nicht mehr aus, sondern werden um Experience Level Agreements (XLAs) erweitert. Unternehmen gestalten ihre Services zunehmend neu, sodass diese nicht mehr ticketorientiert, sondern menschenorientiert sind, um die Produktivität und Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu steigern.

USU überzeugt mit AI-First-Strategie und umfassendem Lösungsportfolio

In ihrer Bewertung hebt Research In Action insbesondere die umfassende KI-gestützte Plattform von USU hervor, die IT- und Business-Services integriert und damit Prozesse optimiert und die Servicebereitstellung unternehmensweit verbessert.

Die Analysten beschreiben USU als ein Unternehmen, das mit seiner »AI-First«-Strategie »das Innovationstempo im Bereich IT und Enterprise Service Management vorgibt«. Hervorgehoben werden insbesondere das Ökosystem aus autonomen KI-Agenten, die Möglichkeiten zur Umsetzung von Agentic-AI-Szenarien sowie eine einheitliche User Experience über das gesamte Service-Management-Portfolio hinweg. Laut Report ist USU »die erste Wahl für Unternehmen, die auf »Sovereign AI«, eine leistungsstarke und sichere Automatisierung, die höchste europäische Datenschutzstandards erfüllt und gleichzeitig globale Skalierbarkeit ermöglicht, setzen.«

Research In Action betont außerdem, dass USU über eines der breitesten und tiefsten Lösungsportfolios auf dem Markt verfügt. Dadurch können Unternehmen ihr Service Management modernisieren und gleichzeitig von flexiblen Bereitstellungsoptionen sowie von Lösungen profitieren, die auf ihre individuellen Geschäfts- und Compliance-Anforderungen zugeschnitten sind.

Fabian Gutschera, Global Head of Product Management bei USU, erklärt: »Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung als Marktführer in der Vendor Selection Matrix. Die hervorragenden Bewertungen in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlung und Preis-Leistungs-Verhältnis bestätigen, dass unsere KI-gestützten Lösungen einen messbaren Nutzen für unsere Kunden schaffen. Da KI das Service Management grundlegend verändert, liegt unser Fokus darauf, KI-basierte IT- und Enterprise-Service-Management-Lösungen mit starken Kernfunktionen bereitzustellen, die Innovation, Automatisierung und Vertrauen miteinander verbinden. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, das volle Potenzial von KI zu nutzen, um die Servicebereitstellung zu modernisieren, die operative Effizienz zu steigern und unternehmensweit herausragende Benutzererlebnisse zu schaffen.«

1060 Artikel zu „USU Service“

News | Produktmeldung | Services Aus USU Digital Consulting wird puntus Neuer Markenauftritt schärft Positionierung als spezialisiertes IT-Beratungsunternehmen. Die USU Digital Consulting GmbH firmiert ab sofort unter dem Namen puntus GmbH. Die Eigentümerstruktur bleibt unverändert. Mit dem neuen Markenauftritt schärft puntus die Positionierung als IT-Unternehmensberatung. puntus steht für ganzheitliche Kundensysteme und digitale Service-Applikationen, die den Alltag der Menschen vereinfachen. Ein Impuls für Wachstum Als… Weiterlesen →