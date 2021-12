Zwei von fünf Deutschen stehen künstlicher Intelligenz skeptisch gegenüber

Künstliche Intelligenz (KI), im Englischen Artificial Intelligence (AI), ist in einigen Teilen unseres Alltags bereits verankert. Digitale (Sprach-) Assistenten, beispielsweise Siri von Apple oder Alexa von Amazon sind dafür Beispiele. Doch wie stehen die Verbraucher weltweit zu dieser technologischen Entwicklung?

In allen 17 befragten Märkten sagen 28 Prozent, dass sie KI skeptisch gegenüberstehen. Deutsche sagen dies am häufigsten (40 Prozent). US-Amerikaner und Briten (jeweils 39 Prozent) sind ähnlich skeptisch. Am seltensten geben Indonesier an, Skepsis bezüglich künstlicher Intelligenz zu empfinden (9 Prozent). Dies zeigen Daten des aktuellen Automation & AI Report 2021 der internationalen Data & Analytics Group YouGov.

Akzeptanz künstlicher Intelligenz in Schwellenländern am höchsten

Die weltweite Akzeptanz von KI liegt bei 23 Prozent. Befragte in Schwellenländern, wie Mexiko (39 Prozent), Hongkong (36 Prozent), Indien (33 Prozent) und Singapur (32 Prozent), geben am häufigsten an, KI akzeptierend gegenüber zu stehen. Die Akzeptanz in Deutschland liegt unter dem weltweiten Durchschnitt (19 Prozent). Am wenigsten Akzeptanz zeigen Franzosen (7 Prozent).

Dies zeigen Daten des aktuellen Automation & AI Report 2021 von YouGov, für den rund 19.000 Personen in 17 Märkten im August 2021 zu ihren Wahrnehmungen und Haltungen bezogen auf künstliche Intelligenz befragt wurden. Ziel der Studie ist es, einen ganzheitlichen Überblick über den aktuellen Stand der Einstellungen und Meinungen von Verbrauchern weltweit gegenüber KI und Automatisierung zu geben, damit Unternehmen und öffentliche Institutionen die Wünsche und Bedenken der Verbraucher bei deren technischen Entwicklungen mit einbeziehen können.

Deutsche stehen KI eher zurückhaltend gegenüber

Wie die Daten oben bereits zeigen, besteht in Deutschland eine eher zurückhaltende Meinung und Akzeptanz zu künstlicher Intelligenz. Deutsche sind häufiger der Meinung, dass KI negative Auswirkungen auf die Gesellschaft haben wird, die wir heute noch nicht voraussehen können (34 Prozent vs. 28 Prozent weltweit). Nur 12 Prozent der deutschen Verbraucher sagen, begeistert von den Möglichkeiten zu sein, die durch KI der Gesellschaft eröffnet werden (vs. 17 Prozent der Befragten weltweit).

Der vollständige Automation & AI Report 2021 (in englischer Sprache) kann kostenfrei unter der Angabe von Kontaktdaten hier heruntergeladen werden.

https://business.yougov.com/de/sektoren/technologie/international-technology-report-2021

