Berliner und Oberbayern sind am gebildetsten – Bremen hat ein Problem

Anzeige

Die Innovationskraft einer Region hängt stark davon ab, wie gebildet die Menschen dort sind. Eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt, in welcher Region der Anteil der Hochqualifizierten an der Gesamtbevölkerung besonders hoch ist – und wo nicht [1].

In Berlin haben rund 43 Prozent der 25- bis 64-Jährigen ein Studium oder einen Meister absolviert. Bei den 30- bis 34-Jährigen liegt dieser Anteil sogar bei 51,3 Prozent. Damit leben in Berlin anteilig an der Bevölkerung die meisten Hochqualifizierten, wie eine neue Studie des IW zeigt. Auch in Oberbayern tummeln sich die Gebildeten: Hier liegt der Anteil der Hochqualifizierten bei 40,5 Prozent. Auf dem dritten Rang folgt Hamburg mit 37,1 Prozent. Ausgewertet wurden die 38 NUTS-2-Regionen in Deutschland.

Jeder fünfte Bremer ohne Abitur oder Berufsausbildung

Umgekehrt ist der Anteil der Niedrigqualifizierten an den 25- bis 64-Jährigen in Bremen mit 19,7 Prozent am höchsten. Als niedrigqualifiziert gilt, wer weder das Abitur noch eine Berufsausbildung hat. Im Regierungsbezirk Düsseldorf ist das bei 18,4 Prozent der Bürger dieser Altersklasse der Fall, im Regierungsbezirk Arnsberg bei 18,3 Prozent. Am geringsten ist der Anteil der Niedrigqualifizierten in der Region Dresden und in Thüringen mit jeweils 4,8 Prozent und in der Region Chemnitz mit 5,4 Prozent.

Regionen gezielt fördern

Die unterschiedlichen Qualifikationsstrukturen haben große Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung der einzelnen Regionen. So haben etwa Regionen mit vielen Hochqualifizierten ein höheres Innovationspotenzial und die ortansässigen Unternehmen ziehen auch in Zukunft gebildete Menschen an. In den Regionen, in denen besonders viele Niedrigqualifizierte leben, muss die Politik deshalb gezielt aktiv werden, um der Bildungsarmut entgegenzuwirken. »Hier müssen vor allem die Kitas und Schulen besser ausgestattet werden, damit sie die Kinder und Jugendlichen individuell fördern können«, sagt Studienautor Wido Geis-Thöne. »Dafür ist zusätzliches Geld notwendig, das die Kommunen in den betroffenen Regionen nur schwer allein aufbringen können.«

https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/beitrag/wido-geis-thoene-berliner-und-oberbayern-sind-am-gebildetsten.html

https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Report/PDF/2020/IW-Report_zum_Bildungsstand_in_den_Regionen.pdf

137 Artikel zu „hochqualifiziert“

NEWS | PRODUKTMELDUNG Personaldienstleister GULP nun auch in Österreich tätig GULP, einer der führenden Personaldienstleister in den Bereichen IT, Engineering und Finance, geht nun mit »GULP Direkt« in Österreich an den Start. Über diesen Service können Unternehmen selbst in der GULP Datenbank mit rund 90.000 selbstständigen IT-Freelancern recherchieren und die IT-Profis für Projekte ganz einfach direkt beauftragen. Die letzten Monate haben die Defizite in… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | DIGITALE TRANSFORMATION Mainframe reloaded: Modernisierung und Generationenwechsel meistern Während sich so vieles um Cloudnutzung und Digitalisierung dreht, läuft IT-Leitern vor allem von Banken und Versicherungen bei einem anderen Thema gerade die Zeit davon: Die Spezialisten der für diese Bereiche so wichtigen Mainframe-Technologie, stehen meist kurz vor dem Ruhestand – und es fehlt an Nachwuchskräften. Wie sind Mainframe-Modernisierung und Generationenwechsel zu schaffen, ohne dass… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | DIGITALISIERUNG Workforce-Management: Die Zukunft heißt Flexibilität Durch die Corona-Pandemie wächst in Unternehmen der Anteil externer Mitarbeiter. Dieser Trend wird sich fortsetzen, weil auch nach der Krise zu wenig Fachkräfte mit Digital-Know-how zur Verfügung stehen. Unternehmen müssen deshalb ihre Recruiting-Kanäle anpassen, sagt Vish Baliga, Chief Technology Officer bei SAP Fieldglass. Seine Empfehlung: cloudbasierte externe Lösungen für das Workforce-Management. Sie helfen, in… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | KOMMUNIKATION Agilität lernen – Young Professionals in der IT Eine neue Generation junger Fachkräfte erobert den Arbeitsmarkt, speziell im IT-Bereich, während viele Unternehmen um mehr Agilität ringen – eine doppelte Belastung oder bringen Young Professionals vielmehr Schwung in die agile Transformation? Agiles Arbeiten wird in den Unternehmen derzeit vor ganz unterschiedlichem Erfahrungshintergrund diskutiert: von ersten Ideen und Pilotprojekten, über agil arbeitende Abteilungen bis hin… Weiterlesen →