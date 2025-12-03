Die Vorteile eines TISAX-Labels im zunehmenden Automobilwettbewerb

Die Automobilindustrie durchläuft derzeit einen tiefgreifenden Wandel. Die zunehmende Elektrifizierung, die Integration von Software, globale Lieferketten und gestiegene Sicherheitsanforderungen erhöhen den Druck auf Hersteller und Zulieferer. Es ist von besonderer Relevanz, sensible Daten zu schützen – sowohl während der Prototypenentwicklung als auch während der Serienfertigung. Sicherheitsstandards werden damit nicht nur zur Pflicht, sondern zu einem strategischen Wettbewerbsfaktor. In Anbetracht dessen gewinnt das TISAX-Label zunehmend an Relevanz, insbesondere für Unternehmen, die ihre Position innerhalb der automobilen Wertschöpfungskette stärken möchten.
- TISAX als Wettbewerbsvorteil in der Automobilindustrie
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) etabliert sich zunehmend als branchenweit akzeptierter Standard für Informationssicherheit in der Automobilwirtschaft. Das Label ist ein Nachweis dafür, dass ein Unternehmen definierte Sicherheitsanforderungen erfüllt und sensible Entwicklungs- sowie Produktionsdaten zuverlässig schützt.
Gerade für Firmen, die auf langfristige Partnerschaften mit OEMs oder Tier-1-Zulieferern abzielen, kann TISAX von entscheidender Bedeutung sein. Immer mehr Auftraggeber setzen voraus, dass Sicherheitsprozesse nachvollziehbar und belegbar sind. Dieser Trend wird sich mit der fortschreitenden Digitalisierung weiter verstärken.
Einige Unternehmen nutzen Informationssicherheitsstandards gezielt als strategisches Instrument, um ihre Marktchancen zu verbessern. So kann es beispielsweise sinnvoll sein, die eigene Wettbewerbsposition durch TISAX-Zertifizierung ausbauen zu wollen, wenn man in sicherheitskritischen Projektnetzwerken der Automobilindustrie mitwirkt oder künftig teilnehmen möchte [1].
Nicht das Zertifikat an sich ist von entscheidender Bedeutung, sondern die Fähigkeit, Prozesse nachvollziehbar, konsistent und risikoorientiert zu gestalten. Dadurch wird Informationssicherheit nicht länger lediglich als technische Pflicht betrachtet, sondern als aktiv gelebte unternehmerische Verantwortung.
- Warum Informationssicherheit zunehmend über Marktzugang entscheidet
Die zunehmende Vernetzung moderner Fahrzeuge – Sensoren, Over-the-Air-Updates, autonome Systeme – resultiert in einem signifikant hohen Datenvolumen. Für die Hersteller bedeutet dies, dass jede externe Schnittstelle ein potenzielles Risiko darstellt. Unternehmen, denen es an klar dokumentierten Sicherheitsprozessen mangelt, verlieren daher zunehmend an Relevanz.
Es gibt mehrere Faktoren, die dazu beitragen, dass das Thema Informationssicherheit in der Automobilbranche einen deutlich höheren Stellenwert erhält. Zum einen ist ein Anstieg der potenziellen Angriffspunkte zu verzeichnen. Es ist festzustellen, dass sich Cyberangriffe zunehmend gegen Lieferketten richten. Dieser Umstand ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass moderne Systeme enger miteinander verknüpft sind und sich Schwachstellen entlang der Kette leichter ausnutzen lassen. Gleichzeitig verschärft die Regulierung den Rahmen. Vorgaben wie die ISO/SAE 21434 oder neue EU-Regelungen zur Cybersicherheit erhöhen die Anforderungen an alle beteiligten Unternehmen und verpflichten sie zu eindeutigen Sicherheitsnachweisen.
Zudem ist ein Anstieg der Transparenzpflicht zu verzeichnen, da Hersteller heutzutage dazu angehalten sind, die Einhaltung von Sicherheitsstandards über alle Stufen der Lieferkette nachzuweisen. Zudem ist die zunehmende technologische Komplexität softwarebasierter Fahrzeuge zu berücksichtigen, was ein tiefes Verständnis von Sicherheit über den gesamten Lebenszyklus hinweg erfordert – von der Entwicklung über die Produktion bis zum After-Sales.
Für Unternehmen bedeutet diese Entwicklung, dass ohne ein strukturiertes Informationssicherheitsmanagement der Zugang zu bestimmten Projekten oder Ausschreibungen zunehmend eingeschränkt wird.
- Wie TISAX die interne Organisation stärkt
Unternehmen profitieren von einer systematischen Aufarbeitung ihrer Prozesse. Transparente Rollen und klar definierte Verantwortlichkeiten tragen dazu bei, dass Abläufe nachvollziehbar bleiben und typische Fehlerquellen reduziert werden. Ebenso führen eindeutig geregelte Genehmigungswege zu einer Standardisierung der Zugriffsprozesse, was sowohl die technische als auch die organisatorische Sicherheit verbessert.
Gleichzeitig profitieren Unternehmen von stabileren IT-Strukturen: Wartungen lassen sich besser planen, Risiken werden früher sichtbar und Systeme insgesamt belastbarer. Ein solcher strukturierter Sicherheitsansatz hat in der Summe eine Stärkung der Resilienz gegenüber Ausfällen, Angriffen und Datenverlusten zur Folge und schafft eine verlässliche Grundlage für kontinuierliche Betriebsfähigkeit.
Wie wichtig verlässliche Informationssicherheitsprozesse entlang globaler Lieferketten inzwischen geworden sind, zeigen auch die Analysen der Europäischen Agentur für Cybersicherheit, die insbesondere auf zunehmende Abhängigkeiten und Risiken in vernetzten Entwicklungsumgebungen hinweist [2].
- Warum die Relevanz weiter steigt
Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung von Fahrzeugen und Fabriken besteht ein erhöhter Bedarf an durchgängiger Informationssicherheit. Die Beherrschbarkeit von automatisierten Produktionssystemen, von mittels KI unterstützter Analytik sowie von cloudbasierten Prozesslandschaften ist ohne einheitliche Sicherheitsstandards kaum gewährleistet.
In den kommenden Jahren wird sich das Sicherheitsumfeld weiter verändern. Es wird eine deutlich stärkere Verzahnung zwischen TISAX-Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben erwartet. Dies bedeutet, dass Unternehmen ihre Prozesse noch enger an regulatorische Standards koppeln müssen. Gleichzeitig steigt die Abhängigkeit von stabilen und kontinuierlichen Datenflüssen, was die Anforderungen an Überwachung, Redundanz und Absicherung erhöht.
In internationalen Lieferketten ist die Durchführung gemeinsamer Sicherheitsassessments von zunehmender Relevanz, um einheitliche Qualitätsstandards über Ländergrenzen hinweg sicherzustellen. Diese Entwicklung wird durch den zunehmenden Einsatz KI-basierter Sicherheitslösungen ergänzt. Diese können Risiken frühzeitig erkennen, Muster analysieren und Reaktionen automatisieren.
[1] https://360dt.de/
[2] https://www.enisa.europa.eu/
8373 Artikel zu „Sicherheit Auto“
News | Business Process Management | IT-Security
Zero-Trust-Sicherheit: SecOps und ITOps für eine vollständige Automatisierung
Die Zunahme von Cyberangriffen und das Auslaufen wichtiger Systeme (wie beispielsweise Windows 10 im Oktober 2025) zeigen, dass die Themen Sicherheit und IT nicht mehr getrennt voneinander betrachtet werden sollten. Im Gegenteil: Angesichts der zunehmenden Komplexität und der immer schnelleren technologischen Veränderungen sind Konvergenz und Automatisierung heute entscheidend, wenn Unternehmen den Anschluss nicht verpassen wollen.…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Logistik | Strategien | Tipps
GenAI-Modelle gefähren die Cybersicherheit der Automobilindustrie
Die Integration von GenAI in Automobilsysteme bringt nicht nur Vorteile, sondern birgt auch Risiken für die gesamte Lieferkette. Die Integration von GenAI in Fahrzeugsysteme bringt neben neuen Funktionen auch die Einbettung eines IT-Systems mit sich, das eigenständig lernt, sich weiterentwickelt und autonom arbeitet. Diese adaptiven und dynamischen, während des gesamten Lebenszyklus im Fahrzeug verbleibenden…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Services
Hyperautomatisierung in der Finanzbranche: Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit durch KI
Die Digitalisierung hat den Finanzsektor tiefgreifend verändert. Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister stehen vor der Herausforderung, ihre Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken und gleichzeitig den steigenden regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. Hyperautomatisierung spielt dabei eine Schlüsselrolle. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Konzept, und wie profitieren Finanzunternehmen konkret davon? Was ist Hyperautomatisierung? Hyperautomatisierung…
Trends 2025 | News | Business | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit
Trends in der Automatisierung: Sicherheit, KI und Nachhaltigkeit sind Zukunftstreiber
Cyber Resilience Act fördert umfassendere Sicherheitsmaßnahmen. Immer mehr KI-gestützte Anwendungen fließen in Automatisierungssysteme ein. Nachhaltige Produktion wird zum strategischen Ziel. Die Zukunft liegt in Ökosystemen und kollaborativen Innovationen. Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen, künstliche Intelligenz und mehr Nachhaltigkeit. Das sind die Automatisierungstrends aus Sicht von Bosch Rexroth für das Jahr 2025. (Bildquelle: Bosch Rexroth AG, mithilfe von…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Strategien
Optimismus statt Unsicherheit: Die IT-Modernisierung in der Automobilindustrie kann zum Erfolgsfaktor werden
Die Automobilindustrie beschäftigt hierzulande mehr als 800.000 Menschen [1]. Laut VDA ist Deutschland global gesehen der drittwichtigste Markt für die Branche [2]. Dennoch sieht sie sich derzeit weltweit mit tiefgreifenden Veränderungen konfrontiert. Der Umbruch ist offensichtlich und steht im Einklang mit der CASE-Vision (Connected, Autonomous, Shared, and Electrified) der Zukunft. Doch damit nicht genug: Zusätzlich…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Ausgabe 9-10-2024 | Security Spezial 9-10-2024
Vehicle Security Operations Center für die Automobilbranche – Cybersicherheit ist nicht mehr optional
Die Cyberabwehrstrategien in der Automobilbranche unterscheiden sich von denen in der IT in Aspekten wie Know-how, Reaktionszeiten, Umgang mit Daten und vielem mehr. Durch die UN-Bestimmung UN R155 müssen Autohersteller Maßnahmen zur Cybersicherheit und ein Cyber Security Management System (CSMS) nachweisen. Dafür benötigen sie ein geeignetes System: VSOC.
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
Automotive-Entwickler verbringen großen Teil ihrer Zeit mit sicherheitsbezogenen Aufgaben
Eine umfassende Branchenumfrage und zeigt zentrale Cybersecurity-Herausforderungen sowie den Stand der DevSecOps-Implementierung bei OEMs und Automobilzulieferern auf. Software-Entwicklungsteams in der Automobilbranche sind zunehmend durch die Komplexität der Produktsicherheit belastet: 63 Prozent der Befragten verbringen mindestens 20 Prozent ihrer Arbeitszeit mit sicherheitsrelevanten Aufgaben. Dieser Zeitaufwand lenkt erheblich von ihrem Hauptfokus, der Produktinnovation, ab. Das ist…
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
KI-gestützte Cybersicherheit bringt Automatisierung, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit
KI-gestützte Angriffe werden von deutschen Unternehmen als größte Cyberbedrohung für dieses Jahr angesehen. Die Software-Bewertungsplattform Capterra untersuchte, in welchen Bereichen Unternehmen KI-gestützte Systeme nutzen, um sich vor Angriffen zu schützen und welche Vorteile und Herausforderungen ihnen begegnen [1]. Im Rahmen der Umfrage wurden 670 Teilnehmer befragt, die an den Cybersicherheitsmaßnahmen ihres Unternehmens beteiligt sind und…
News | Trends Security | IT-Security | Trends 2023
Die Automatisierung der Anwendungssicherheit befindet sich im Aufwind
Der Bericht der Synopsys Software Integrity Group erläutert, wie Kunden, die auf Automatisierung setzen, ihre Sicherheitsprozesse über den gesamten Software-Lebenszyklus hinweg verbessern. Synopsys hat am 5. Dezember 2023 den BSIMM14 veröffentlicht, die neueste Ausgabe des jährlich erscheinenden Berichts »Building Security In Maturity Models« (kurz BSIMM). Darin werden die Software-Sicherheitspraktiken von 130 Unternehmen analysiert, darunter…
News | IT-Security | Logistik | Services
Die Cybersicherheit in der Automobilbranche steht vor einem Umbruch
ISO/SAE 21434 erfordert neue Prozesse und Vorgehensweisen. Die Automobilbranche steht aufgrund der ständig steigenden Vernetzung, Digitalisierung, Elektrifizierung und Automatisierung vor neuen Qualitätsanforderungen. So müssen neue Serienfahrzeuge in Zukunft verpflichtend unter Einhaltung von Cybersecurity-Vorgaben entwickelt werden. Die internationale Norm ISO/SAE 21434 wurde im August 2020 veröffentlicht und gemeinsam von der Internationalen Organisation für Normung und…
News | IT-Security | Ausgabe 7-8-2022
IT-Sicherheit und Datenschutz beim autonomen Fahren – Menschen durch Technologie schützen
Komplexe Sicherheitsanforderungen verzögern die Einführung des autonomes Fahrens. Eine neue Generation von Fahrzeugen wird optimal vor Hackerangriffen geschützt sein. Statt sensible Daten in die Cloud zu übertragen werden diese sicher auf High-Performance-Computing-Lösungen im Fahrzeug verarbeitet und gespeichert. Peter Virk, Vice President, BlackBerry IVY Product & Ecosystem bei BlackBerry erklärt im Gespräch, wie die IVY-Plattform dazu beiträgt.
News | IT-Security | Ausgabe 5-6-2022 | Security Spezial 5-6-2022
Fahrzeugsicherheit – Autohacker auf der Überholspur
Moderne Automobile ähneln immer mehr fahrenden Großrechnern. Es sind Supercomputer, die Millionen von Codezeilen enthalten und riesige Datenmengen verarbeiten können. Zugleich steigt der digitale Vernetzungsgrad der Fahrzeuge — und damit die Verwundbarkeit gegenüber Cyberangriffen.
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 3-4-2022 | Security Spezial 3-4-2022
Verhaltensbasierte KI – Automatische Sicherheit trotz(t) Diversität
Seit Jahren wächst die Zahl der Cyberangriffe auf die IT-Systeme von Unternehmen. Um die stetig expandierende Bedrohungslandschaft in den Griff zu bekommen, setzen IT-Sicherheitsteams zunehmend auf automatisierte, über eine KI operierende Tools und Plattformen – lange Zeit mit Erfolg. Dank der immer vielfältigeren Angriffsvektoren haben Lösungen auf Basis traditioneller KI-Verfahren aber mittlerweile die Grenzen ihrer Belastbarkeit erreicht. Zu beschränkt ist die Flexibilität symbolischer KI-Systeme. Einen Ausweg bieten automatische Sicherheitslösungen, die auf verhaltensbasierten KI-Systemen basieren.
News | IT-Security | Ausgabe 9-10-2021 | Security Spezial 9-10-2021
Smart Mobility: Sicherheit vernetzter und autonomer Fahrzeuge – Cybersecurity ist der neue Airbag
Neben der weiteren Elektrifizierung wird die Mobilität im Jahr 2030 autonom, digital, intelligent, nachhaltig und sicher sein. Der Begriff Mobilität bezieht sich dabei nicht nur auf Fahrzeuge an sich, sondern auf das gesamte Ökosystem von Geräten und Diensten, die mit einem Fahrzeug verbunden sind. Die zunehmende Konnektivität und die integrierten Kommunikations- und Servicefunktionen von Fahrzeugen stellen jedoch hohe Anforderungen an die Security.
News | Trends Security | Trends 2021 | IT-Security
Trends 2021: Automatisierung als Freund und Feind der IT-Sicherheit
Automatisierung wird Flutwelle an Spear-Phishing auslösen und gleichzeitig Cloud Providern als Waffe gegen Angreifer dienen. Nachdem sich das Jahr 2020 langsam dem Ende zuneigt, ist es für die IT-Sicherheitsexperten von WatchGuard Technologies an der Zeit, den Blick gezielt nach vorn zu richten. Auf Basis der aktuellen Faktenlage lassen sich stichhaltige Rückschlüsse ziehen, welche Trends das…
News | Trends Infrastruktur | Trends 2020
Mainframe-Umfrage 2020: Anpassen, Automatisieren und Sicherheit haben höchste Priorität
IBM Z ist entscheidend für den digitalen Erfolg. BMC hat die Ergebnisse des 15th Annual Mainframe Survey veröffentlicht. Sie zeigen eine starke Zustimmung für die Mainframe-Modernisierung, neue strategische Prioritäten und ein Erstarken der nächsten Generation von Mainframe-Talenten. Als größte Umfrage ihrer Art interviewt der jährliche Mainframe Survey über tausend Führungskräfte und Mainframe-Experten zu ihren Prioritäten,…
News | Effizienz | Online-Artikel
Automatisierung: mehr Effizienz in der IT und beim Thema Sicherheit
Im Zuge der IT-Automatisierung werden manuelle Prozesse, für die bisher menschliches Eingreifen notwendig war, automatisiert. Dabei geht es um wiederholbare Prozesse, Aufgaben oder Richtlinien. Begonnen hat die IT-Automatisierung mit vergleichsweise simplen Tools, entwickelt von IT-Administratoren für den eigenen Gebrauch. Ziel war es, ein und dieselben wiederkehrenden Aufgaben mithilfe dieser Tools schneller und effizienter zu erledigen.…
News | Ausgabe 3-4-2020 | Security Spezial 3-4-2020
Darum ist eine automatisierte Verwaltung wichtig für die Netzwerksicherheit – Die Automatisierung des Sicherheitsmanagements
Eine Studie des Netzwerksicherheitsanbieters AlgoSec aus dem Jahr 2019 ergab, dass über 42 Prozent der Unternehmen einen Anwendungs- oder Netzwerkausfall erlebten, den ein menschlicher Fehler oder eine falsche Konfiguration verursachte. Warum ist diese Zahl so hoch und wie kann Automatisierung hier Abhilfe schaffen?
News | Trends Security | Trends Cloud Computing | Cloud Computing | Trends 2020 | IT-Security | Whitepaper
Sicherheitsexperten investieren verstärkt in Cloud-Sicherheits- und Automatisierungstechnologien
CISOs (Chief Information and Security Officers) sind in Unternehmen und Organisationen für die Abwehr von Cyberangriffen verantwortlich. 86 Prozent der Sicherheitsexperten sagen, dass der Einsatz von Cloud-Sicherheit die Transparenz ihrer Netzwerke erhöht hat. 42 Prozent leiden an einer Cybersicherheitsmüdigkeit, die als Resignation bei der proaktiven Verteidigung gegen Angreifer definiert wird. Die Herausforderungen bei der Verwaltung und…
News | IT-Security | Ausgabe 1-2-2020 | Security Spezial 1-2-2020
Automatisiertes Firewall-Management – Ressourcenschonend Sicherheit ausbauen
Seit mittlerweile vier Jahrzehnten werden Firewalls zu Recht als Kernkomponenten einer effektiven IT-Sicherheitsarchitektur gehandelt. Was jedoch häufig übersehen wird: Längst ist ihr Management zu einer Vollzeit-Angelegenheit geworden, die erhebliche Ressourcen der IT-Sicherheitsabteilung bindet. Der Einsatz einer modernen automatisierten Firewall-Management-Lösung kann hier eine erhebliche Arbeitserleichterung bedeuten.