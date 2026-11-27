Ab 2027 macht die EU den Digitalen Produktpass schrittweise zur Pflicht, zuerst für Batterien [3]. Doch die eigentliche Hürde ist nicht die Technik, sondern fragmentierte, unzuverlässige Lieferkettendaten. Wer jetzt in Datenqualität, Rückverfolgbarkeit und Transparenz investiert, erfüllt nicht nur Vorgaben, sondern gewinnt Resilienz und einen echten Wettbewerbsvorteil.

Management Summary

Pflicht mit Termin: Der Digitale Produktpass (DPP) beruht auf der Ökodesign-Verordnung (EU) 2024/1781 [2]; für bestimmte Batterien gilt er ab dem 18. Februar 2027 verpflichtend [3].

Der Digitale Produktpass (DPP) beruht auf der Ökodesign-Verordnung (EU) 2024/1781 [2]; für bestimmte Batterien gilt er ab dem 18. Februar 2027 verpflichtend [3]. Datenproblem statt Technikproblem: Silos, uneinheitliche Systeme und lückenhafte Daten, vor allem bei Tier-2- und Tier-3-Zulieferern, sind die größte Hürde.

Silos, uneinheitliche Systeme und lückenhafte Daten, vor allem bei Tier-2- und Tier-3-Zulieferern, sind die größte Hürde. Compliance als Nebenprodukt: Wer Rückverfolgbarkeit in Beschaffung, Onboarding und Datenmodelle einbettet, erfüllt CSRD- und DPP-Anforderungen ohne Notmaßnahmen.

Wer Rückverfolgbarkeit in Beschaffung, Onboarding und Datenmodelle einbettet, erfüllt CSRD- und DPP-Anforderungen ohne Notmaßnahmen. Risikomanagement: Bessere Datenkontrolle macht Lieferantenabhängigkeiten, geografische Risiken und Betriebsunterbrechungen früh sichtbar.

Bessere Datenkontrolle macht Lieferantenabhängigkeiten, geografische Risiken und Betriebsunterbrechungen früh sichtbar. Wettbewerbsvorteil: Verlässliche Daten beschleunigen Entscheidungen, stärken die Resilienz und schaffen Vertrauen bei Kunden und Partnern.

Von fragmentierten Daten zur intelligenten Lieferkette mit dem Digitalen Produktpass

Im Rahmen des European Green Deal und der Bestrebungen hin zu einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft plant die Europäische Union, ab 2027 den Digitalen Produktpass (Digital Product Passport, DPP) einzuführen [1]. Dieser Mechanismus soll mehr Transparenz in den Lebenszyklus eines Produkts bringen und Informationen über dessen Herkunft, Zusammensetzung, Umweltauswirkungen und Reparierbarkeit bereitstellen. Hinter diesem regulatorischen Ziel verbirgt sich jedoch ein weitreichender Wandel in der Art und Weise, wie Unternehmen ihre Lieferkettendaten verwalten.

Für die meisten Unternehmen liegt die eigentliche Herausforderung nicht in der Technologie, sondern in den Informationen. Vorstände und Geschäftsleitungen treiben die Einführung von KI sowie die digitale Transformation mit Nachdruck voran, doch vielen Unternehmen fehlen nach wie vor die verlässlichen, standardisierten Daten. In diesem Sinne ist der DPP ebenso sehr ein Programm zur Datentransformation wie eine regulatorische Anforderung.

Tatsächlich ist die Datenintegrität die Grundlage für die Vorbereitung des DPP. Unternehmen müssen über ihre gesamte Lieferkette hinweg zuverlässige, konsistente und überprüfbare Informationen erstellen, weitergeben und pflegen. In einem Umfeld, das durch komplexe und stark fragmentierte Netzwerke gekennzeichnet ist, wird diese Fähigkeit zu einem entscheidenden Faktor für Compliance, Leistungsfähigkeit und Resilienz.

Lieferketten werden weiterhin durch Datensilos ausgebremst

Auch heute noch sind Daten in der Lieferkette häufig in Silos verteilt. Lieferanten, Hersteller, Transportunternehmen und Vertriebspartner nutzen jeweils eigene Tools und Systeme, die kaum miteinander kommunizieren. Informationen fließen dadurch nur schwer und verlieren beim Austausch teilweise an Qualität. Hinzu kommen wachsende Herausforderungen bei der Verlässlichkeit der Daten: Selbst wenn Informationen verfügbar sind, haben viele Unternehmen Schwierigkeiten zu beurteilen, ob diese ausreichend genau, vollständig und konsistent sind, um operative Entscheidungen zu unterstützen. Das gilt besonders für den Einsatz von KI, deren Wirksamkeit stark von der Qualität und Zuverlässigkeit der zugrunde liegenden Daten abhängt.

Diese Silostruktur schränkt die Transparenz über die Betriebsabläufe erheblich ein. Viele Unternehmen haben nach wie vor Schwierigkeiten, verlässliche Daten über die Herkunft von Bauteilen, produktionsbedingte Emissionen oder bestimmte Lieferantenabhängigkeiten zu erhalten – insbesondere bei Tier-2- und Tier-3-Zulieferern, denen möglicherweise die digitalen Fähigkeiten fehlen, um strukturierte Informationen bereitzustellen. Im Rahmen des DPP wird es notwendig, die Genauigkeit, Aktualität und Überprüfbarkeit von Daten nachzuweisen, was von den Unternehmen eine verstärkte Zusammenarbeit über das gesamte Netzwerk hinweg erfordert.

Strukturierung, Optimierung und Sicherung der Lieferkette

Der DPP wirkt als Beschleuniger für die Datenstrukturierung. Dafür müssen Unternehmen Referenzrahmen harmonisieren, zuverlässige Informationsflüsse sicherstellen und die Interoperabilität zwischen Systemen stärken. Auch der Markt treibt diesen Wandel voran: Daten, die Unternehmen früher intern behielten, müssen sie nun externen Stakeholdern zur Verfügung stellen. Deshalb müssen sie diese Daten so standardisieren und veröffentlichen, dass sie einer regulatorischen und wirtschaftlichen Überprüfung standhalten. Auch Verbraucher und Investoren erwarten mehr Transparenz hinsichtlich der Herkunft von Produkten, ihrer Umweltauswirkungen und der Herstellungsbedingungen.

ESG-Berichterstattung und Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette wachsen zusammen. Vorschriften wie CSRD und DPP zwingen Unternehmen dazu, die seit langem benötigte Infrastruktur für die Rückverfolgbarkeit aufzubauen. Führende Unternehmen behandeln ESG-Daten, darunter den CO₂-Fußabdruck von Produkten, Arbeitsstandards und die Materialbeschaffung, als zentrale Betriebsdaten und nicht als nachgelagerte Berichtspflicht. Durch die Einbettung der Rückverfolgbarkeit in Beschaffungsprozesse, Onboarding-Verfahren und Datenmodelle wird Compliance zu einem natürlichen Nebenprodukt statt zu einer Notmaßnahme.

Gleichzeitig dient der DPP als Hebel für das Risikomanagement. Eine bessere Kontrolle der Daten erleichtert die Identifizierung bestimmter Schwachstellen, wie kritische Abhängigkeiten von Lieferanten, geografische Risiken, das Risiko von Betriebsunterbrechungen oder die Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften. In globalisierten Lieferketten, die geopolitischen Spannungen ausgesetzt sind, wird diese Transparenz für die Sicherung des Betriebs unerlässlich.

Vom Pflichtprogramm zum Wettbewerbsvorteil

Der Wert verlässlicher Daten geht weit über die bloße Erfüllung gesetzlicher Vorgaben hinaus. Bessere Informationen bedeuten mehr Transparenz entlang der Lieferketten, ermöglichen eine schnellere und zuverlässigere Entscheidungsfindung und tragen dazu bei, Ineffizienzen aufgrund von Fehlern, Verzögerungen und mangelnder Koordination zu reduzieren.

Zudem stärkt dies die Resilienz. Unternehmen, die über solche zuverlässigen Daten verfügen, können Störungen vorhersehen, ihre Beschaffungsstrategien anpassen und schneller auf Unsicherheiten reagieren als Unternehmen ohne diese Daten. Genau das macht verlässliche Daten zu einem echten Wettbewerbsvorteil. Der DPP sollte daher als Chance zum Aufbau stärkerer Kompetenzen betrachtet werden. Unternehmen, die in Data Governance, Rückverfolgbarkeit und Transparenz investieren, werden sich bei ihren Kunden von der Konkurrenz abheben, ihre Lieferantenbeziehungen stärken und neue operative Erkenntnisse gewinnen.

Letztendlich wird der DPP den Wandel hin zu datengesteuerten Lieferketten beschleunigen, in denen Vertrauen nicht nur auf der Produktqualität, sondern auch auf der Zuverlässigkeit der dahinterstehenden Informationen beruht. Datenqualität wird zu einem wesentlichen strategischen Hebel, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen, Resilienz zu gewährleisten und die Wettbewerbsfähigkeit in einem zunehmend transparenten Markt zu erhalten.

Ian Powell, SVP of Global Sales bei Precisely,

Precisely – Verlässliche KI beginnt mit fundierten Daten

Tipps für die Praxis

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

Hinweis: Die Praxisbeispiele sind illustrative Beispiele und keine belegten Fallstudien.

1. Dateninventur starten

Beginnen Sie mit einer Bestandsaufnahme: Welche Produkt-, Material- und Lieferantendaten existieren, in welchem System liegen sie und wer pflegt sie? Bewerten Sie jede Datenquelle nach Genauigkeit, Vollständigkeit und Konsistenz.

Praxisbeispiel: Ein Maschinenbauer exportiert Stücklisten aus ERP, PLM und Einkauf in eine Übersicht und stellt fest, dass dasselbe Bauteil in drei Systemen unterschiedliche Materialangaben trägt. Die Abweichungen werden als Erstes bereinigt.

2. Datenstandards harmonisieren

Legen Sie einheitliche Begriffe, Datenmodelle und Formate fest, damit Informationen ohne Umwege zwischen Partnern fließen. Orientieren Sie sich an den harmonisierten DPP-Normen für Identifikatoren, Datenträger und Schnittstellen [4].

Praxisbeispiel: Ein Hersteller vereinbart mit seinen zehn wichtigsten Lieferanten ein gemeinsames Datenblatt mit festen Feldern, etwa für Recyclinganteil und CO₂-Fußabdruck, statt individueller Excel-Formate.

3. Lieferanten früh einbinden

Gerade Tier-2- und Tier-3-Zulieferern fehlen oft digitale Fähigkeiten. Erklären Sie früh, welche Daten benötigt werden, und bieten Sie einfache Wege zur Lieferung an.

Praxisbeispiel: Ein Einkäufer verschickt statt eines Fragebogens eine kurze Anleitung mit Videoerklärung und ein Webformular. Die Rücklaufquote bei kleinen Zulieferern steigt deutlich.

4. Rückverfolgbarkeit verankern

Machen Sie Rückverfolgbarkeit zum festen Bestandteil von Beschaffung, Lieferanten-Onboarding und Datenmodellen. So entsteht Compliance für CSRD und DPP als Nebenprodukt statt als Sonderprojekt.

Praxisbeispiel: Ein Händler macht die Lieferung von Herkunfts- und Materialdaten zur Bedingung im Onboarding neuer Lieferanten und hinterlegt sie direkt im Artikelstamm.

5. Data Governance etablieren

Benennen Sie Verantwortliche je Datendomäne, definieren Sie Qualitätskriterien und legen Sie Aktualisierungsrhythmen fest. Ohne klare Zuständigkeit veralten Daten schnell.

Praxisbeispiel: Ein Unternehmen richtet ein kleines Datenteam aus Einkauf, Qualität und IT ein, das monatlich eine Qualitätskennzahl je Lieferant berichtet.

6. Flexibel bleiben

Delegierte Rechtsakte und Zeitpläne können sich verschieben [2]. Setzen Sie deshalb auf modulare Architekturen, in denen sich Datenfelder und Schnittstellen ohne Neuaufbau erweitern lassen.

Praxisbeispiel: Ein IT-Team entkoppelt die Produktdatenhaltung vom Ausgabeformat, sodass neue Pflichtfelder für weitere Produktgruppen nur in einer Schicht ergänzt werden müssen.

7. Pilotieren

Starten Sie mit einer früh betroffenen Produktgruppe, sammeln Sie Erfahrungen und skalieren Sie anschließend. So bleiben Aufwand und Risiko überschaubar.

Praxisbeispiel: Ein Batteriehersteller testet den Prozess zunächst an einer Produktlinie, dokumentiert Datenlücken und überträgt die Lösung dann auf das gesamte Sortiment.

Häufige Fragen (FAQ)

Was ist der Digitale Produktpass?

Ein digitaler Datensatz zu einem Produkt, der Informationen zu Herkunft, Materialien, Reparierbarkeit, Umweltleistung sowie Wiederverwendung und Recycling bündelt und über einen Datenträger wie einen QR-Code zugänglich ist [2].

Auf welcher Rechtsgrundlage beruht der DPP?

Rechtsgrundlage ist die Ökodesign-Verordnung ESPR (EU) 2024/1781. Die Anforderungen je Produkt werden über produktspezifische delegierte Rechtsakte oder eigenständige Gesetze wie die Batterieverordnung festgelegt [2].

Ab wann ist der DPP verpflichtend?

Für bestimmte Batterien (Elektrofahrzeug-, Leichtfahrzeug- und Industriebatterien) ab dem 18. Februar 2027 [3]. Für weitere Produktgruppen sind laut Zeitplan Textilien, Reifen und Aluminium ab 2027, Möbel ab 2028 sowie Matratzen und IKT-Produkte ab 2029 vorgesehen; die Termine sind indikativ [2].

Welche Produkte sind betroffen?

Zuerst Batterien; danach unter anderem Eisen und Stahl, Textilien, Reifen, Aluminium, Möbel, Matratzen, IKT-Produkte und Bauprodukte [2].

Wer muss den Produktpass erstellen?

Bei Batterien der Wirtschaftsakteur, der die fertige Batterie in Verkehr bringt, nicht die Lieferanten einzelner Komponenten [3].

Wie wird der Produktpass am Produkt zugänglich?

Über einen Datenträger, bei Batterien über einen QR-Code [3]. Die harmonisierte Norm EN 18220 regelt Datenträger wie QR-Codes und Barcodes, EN 18219 die eindeutigen Identifikatoren [4].

Was ist das DPP-Register?

Eine EU-Datenbank, die die eindeutigen Produktkennungen und Registrierungsdaten speichert. Sie wurde am 20. Juli 2026 in Betrieb genommen [2][5].

Welche technischen Standards gelten?

Im Juli 2026 hat die Kommission sechs harmonisierte Normen (EN 18216, 18219, 18220, 18221, 18222, 18223) für Datenaustausch, Identifikatoren, Datenträger, Speicherung, APIs und Systeminteroperabilität veröffentlicht [4].

Wer hat Zugriff auf die Daten?

Verbraucher, Reparaturbetriebe, Recycler, Behörden und Unternehmen greifen je nach Rolle unterschiedlich zu [2]. Bei Batterien sind manche Angaben öffentlich, andere nur berechtigten Parteien zugänglich [3].

Wie viel Vorlaufzeit haben Unternehmen?

Nach Verabschiedung eines delegierten Rechtsakts nach ESPR gilt eine Übergangsfrist von mindestens 18 Monaten [2]. Für Batterien ist der Termin 18. Februar 2027 gesetzlich fixiert [3].

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