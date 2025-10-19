Individuelle Softwarelösungen – So exotisch wie das Problem selbst

Veraltete Tools, fehlende Schnittstellen, manuelle Workarounds: In vielen Unternehmen hinkt die Software den operativen Anforderungen hinterher. Besonders dann, wenn Abläufe ungewöhnlich, stark skalierend oder von hoher Komplexität geprägt sind. Statt mit Standardlösungen zu kämpfen, setzen immer mehr Firmen auf individuelle Software – und verschaffen sich damit handfeste Vorteile im Tagesgeschäft. Das zeigen auch folgende Praxisbeispiele aus der Event-Planung und der Radiologie.

Die Melan macht Märkte GmbH (Melan) aus Aachen stand vor der Herausforderung, dass ihre Standardsoftware die komplexen Buchungsprozesse nicht mehr abbilden konnte. Jährlich führt das Unternehmen über 1.500 Trödel- und Antikmärkte mit über vier Millionen Besuchern durch – das will gut organisiert sein. Jede Location und auch jeder einzelne Verkaufsstandplatz haben dabei ihre Besonderheiten, die in der Buchung eine wichtige Rolle spielen: Ist ein Stand überdacht? Liegt er in der Nähe des Eingangs oder von Essensangeboten? Erreicht der Verkäufer den Stromkasten von seiner Position aus? Im Buchungsprozess betrachten Nutzer die gesamte Dimension eines Marktes.

Das lange genutzte Buchungssystem war zwar immer mitgewachsen, konnte den steigenden Anforderungen an Detailgenauigkeit und Individualität jedoch schlussendlich nicht mehr gerecht werden. In Kombination mit der zunehmenden Anzahl an zu organisierenden Märkten entschied sich Melan 2023 dazu, in ein neues, individuelles Buchungstool zu investieren.

Immer mehr Unternehmen lassen sich maßgeschneiderte Software für ihre Vorhaben programmieren. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine aktuelle Studie der Heise Group unter DACH-Unternehmen. Der Grund: Individualsoftware kann Unternehmen bei der Bewältigung ihrer täglichen Aufgaben zielgerichteter unterstützen und sie nachhaltig entlasten. Die Vorteile beziehen sich dabei nicht nur auf eine spezifische Branche. Vielmehr greifen individuelle Lösungen überall dort, wo Standardkomponenten oder Branchenlösungen nicht mehr ausreichen – oft in ungewöhnlichen Geschäftsprozessen oder bei exotischen Problemstellungen.

Innovatives Ticketing und Buchungssystem. Gemeinsam mit dem Software-Spezialisten Bauer + Kirch entwickelte Melan eine Komplettlösung, bestehend aus einem neuen nutzerfreundlichen Buchungsservice verbunden mit einer einfach zu bedienenden Verwaltungs- und Abrechnungs-Software mit CRM. Das maßgeschneiderte System ermöglicht dem Verkäufer, bei der Auswahl des für ihn geeigneten Standes zielgerichtet alle wichtigen Informationen in Betracht zu ziehen. Begleitet von einer interaktiven Karte, um die Dimensionen des Marktes und seiner Standplätze zu veranschaulichen, verläuft der gesamte Buchungs- und Verwaltungsprozess maximal automatisiert. Kunden buchen und verwalten ihre Stände einfach und schnell selbst. Komplexe Preisberechnungen werden transparent, der Kundenservice berät qualitativ besser – bei 50 Prozent weniger zeitlichem Aufwand.

Weil die Softwareentwickler im Vorfeld alle Anforderungen an die neue Lösung bis ins Detail ermittelt hatten, konnten Prozesse und Workflows passgenau gestaltet werden. Dadurch ist auch der Verwaltungsprozess so intuitiv geworden, dass Melan die Anpassung und Erstellung neuer Karten eigenständig vornehmen kann.

Mit dem eigens programmierten Tool hebt sich Melan heute deutlich vom Markt ab und ist zum führenden Veranstalter von Märkten deutschlandweit geworden.

Neue Herausforderungen, starre Strukturen. Für viele Unternehmen bedeutet Individualsoftware aber auch, neue Anforderungen in vorhandene Strukturen einbauen zu müssen. Im nachfolgenden Beispiel lag das Problem in genau solcher Standard-Branchensoftware, mit der sich individuelle Abläufe in der Radiologie nicht mehr zeiteffizient bewältigen ließen.

Mammografie-Prozesse digitalisieren – Personal und Teilnehmerinnen entlasten. Arztpraxen stehen durch anspruchsvolle Abläufe und Personalmangel unter einem enormen Zeitdruck. Auch in Mammografie-Praxen ist das der Alltag. Darunter leiden nicht nur das überarbeitete Praxispersonal, sondern auch Patientinnen, die in Ungewissheit auf das Ergebnis ihrer Untersuchung warten. Die Radiologie im Kapuzinerkaree in Aachen, die jährlich etwa 40.000 Untersuchungen durchführt, wollte deshalb ihre Prozesse effizienter gestalten und repetitive Aufgaben automatisieren. Dafür programmierte Bauer + Kirch eine Individualsoftware auf Basis von MaSc – der in Deutschland gängigen Software für Mammografie-Screenings.

Mammografie-Screenings stellen hohe Anforderungen an medizinische sowie datenschutztechnische Standards. Um Vorgänge reibungslos zu gestalten und dem Personal mehr Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten einzuräumen, digitalisiert die Individualsoftware den gesamten Ablauf rund um den Screening-Prozess.

Alle Daten der Teilnehmerinnen stehen nach der Anmeldung verschlüsselt bereit. Um die Untersuchungsdaten in der Software abzurufen, wurde eine Schnittstelle zu MaSc eingerichtet. Sobald der Individualsoftware die Befunde vorliegen, koordiniert sie die weiteren Schritte eigenständig: Bei einem Normalbefund sendet sie automatisiert einen Befundbrief an Teilnehmerinnen und Hausärzte – das spart Arbeitszeit für das Personal und reduziert die Wartezeiten der Teilnehmerinnen. Bei auffälligen Befunden dokumentiert die Software die Informationen, koordiniert Folgetermin und Untersuchungsart, trägt weitere Befunde ein und erfasst auch die anschließende Fallbesprechung in der multidisziplinären Fachkonferenz des Abklärungszentrums. Bei Privatversicherungen läuft die Abrechnung inklusive möglicher Mahnungen vollautomatisiert ab. Die Software umfasst zudem auch die Honorarverteilung an die Ärzte und quartalsweise Qualitätsberichte.

Die Individualsoftware wird stetig weiterentwickelt und birgt Potenzial für zukünftige Einsätze wie Selbstkontrollen oder eine KI-unterstützende Verknüpfung zwischen Diagnose und Terminplanung.

Businesskritische Prozesse brauchen individuelle Lösungen.

In einer zunehmend komplexen Geschäftswelt und bei außergewöhnlichen Prozessanforderungen stoßen viele Unternehmen mit Standardsoftware an ihre Grenzen. Nach aufreibenden Monaten oder Jahren der Inhouse-Programmierungen und Workarounds zeigt sich in manchen Fällen: Um von reibungslosen Abläufen zu profitieren, sich zukunftsfähig aufzustellen und Ressourcen einzusparen, bedarf es einer maßgeschneiderten Lösung. »Von der Stange« reicht nicht immer aus – wer digitale Effizienzpotenziale heben will, braucht zuweilen eine Lösung, die so individuell ist wie die Herausforderung selbst.

Andreas Bauer,

Geschäftsführer von

Bauer + Kirch

32 Artikel zu „Individualsoftware“

News | Trends 2021 Individualsoftware ist treibender Faktor für Unternehmenserfolg Fachkräftemangel, Innovationsdruck und Nachfragemängel sind nur Teile der zahlreichen Auswirkungen der aktuellen Covid-19-Pandemie. Die Pandemie und ihre Folgen erfordern ein Umdenken, auch in der IT-Infrastruktur. Dabei sehen 74 Prozent der befragten Unternehmen, die individuelle Softwarelösungen einsetzen, den Einsatz von Individualsoftware als Grund für ihren Erfolg. Individuelle Lösungen bieten dabei nicht nur Innovationssprünge, sondern auch Wettbewerbsvorteile… Weiterlesen →

News | Trends Geschäftsprozesse | Effizienz Produktivität deutscher Büroangestellter verbesserungsfähig Mehr als ein ganzer Jahresurlaub: Deutsche Büroangestellte verlieren jährlich über 300 Stunden durch ineffiziente Arbeitsprozesse. Eine aktuelle Studie von Lucid Software zeigt: Deutsche Wissensarbeiter verlieren durchschnittlich 1,4 Stunden pro Tag durch ineffiziente Prozesse [1]. Auf das Jahr gerechnet entspricht das fast zwei Monaten der jährlichen Arbeitszeit pro Mitarbeiter. Ineffiziente Prozesse und schlecht auffindbare Informationen bremsen… Weiterlesen →