IT-Sicherheit im Mittelstand verbessern

Mit Fachvorträgen und Diskussionen in Online-Sessions will die SecurITy Week (17. bis 21. Mai 2021) insbesondere Verantwortliche in mittelständischen Unternehmen für das Thema IT-Sicherheit sensibilisieren und über neue Trends informieren. Zu den kompetenten Unterstützern und Vortragenden des Online-Events zählt der Nürnberger IT-Dienstleister noris network, der in eigenen Colocation-Hochsicherheitsrechenzentren umfangreiche Services im Bereich IT-Sicherheit anbietet.

Interessierte können sich ab sofort zu der kostenlosen Veranstaltungsreihe des German Mittelstand e. V. anmelden unter: https://german-mittelstand.network/de/veranstaltungen/termine/2021_chefsache_it-security.php.

Andreas Herde, Head of Platform Services bei noris network, wird als Security-Experte am 19. Mai 2021 um 17:00 Uhr über das Thema »Digitalisierung – No Risk, just Fun?« informieren. Als Betreiber einiger der sichersten und umfangreich zertifizierten Rechenzentren Europas unterstützt noris network Kunden mit einem großen Portfolio an Managed Security Services. »Der Stellenwert von IT-Sicherheit wächst. Aber viele Mittelständler haben es schwer, kompetentes IT-Sicherheitspersonal zu finden und auf dem Stand der Technik zu bleiben – und viele wissen nicht, wie flexibel und umfangreich das Angebot an Managed Security Services heute bereits ist«, so Andreas Herde.

Die Veranstaltung »Chefsache: SecurITy Week – Eine Woche Know-how, Kontakte und Inspiration!« will Trends, Konzepte und Lösungen beleuchten und Unternehmen mit Experten zusammenbringen. Beim »MorningBriefing« informieren jeweils um 8:30 Uhr Experten über die neuesten Entwicklungen in Sicherheitsfragen. Nachmittags um 17:00 Uhr werden bei der »SecurityCruise« Best Practices und Workshops angeboten. Ab 20:30 Uhr ist im Rahmen der »LateNight« eine virtuelle Hotelbar für das persönliche Netzwerken geöffnet.

noris network AG

Die Nürnberger noris network AG bietet Unternehmen und Organisationen mit den Branchenschwerpunkten Banken/Versicherungen, Automotive/Industrie, Softwareentwicklung und Öffentliche Verwaltung maßgeschneiderte ITK-Lösungen in den Bereichen IT-Outsourcing, Managed Services, Cloud Services sowie Network & Security. Technologische Basis ist eine leistungsfähige IT-Infrastruktur mit noris network-eigenen Hochsicherheitsrechenzentren – darunter mit Nürnberg Süd und München Ost zwei der anerkannt modernsten und energieeffizientesten Rechenzentren Europas. Neben kundenspezifischen Lösungen und Services für klassische und virtualisierte IT-Infrastrukturen bietet noris network PaaS-Providing auf eigenen Cloud-Plattformen und mit Managed Kubernetes auch Services für die automatisierte Skalierung von Ressourcen (Container). Weitere, standardisierte Premium-Rechenzentrumsprodukte fasst das Unternehmen unter der Marke datacenter.de zusammen.

Die noris network AG ist mit ihren gesamten Geschäftstätigkeiten für ihre durchgängige Qualität und ihre Sicherheit im Service- und Informationssicherheitsmanagement nach ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001 und ISO 9001 zertifiziert. Im Bereich »Sicherheitsmanagement für bauliche Objekte« ist noris network als erster Rechenzentrumsbetreiber nach VdS-Richtlinie 3406 zertifiziert, zudem sind die maximalen Verfügbarkeits-, Schutz- und Energieeffizienzklassen des Rechenzentrums München Ost nach EN 50600 bestätigt.

Die Rechenzentren Nürnberg Mitte und Nürnberg Süd sowie München Ost haben das ISO 27001-Zertifikat auf Basis von IT-Grundschutz des BSI erhalten. Weitere Zertifikate, die der IT-Dienstleister vorweisen kann, sind PCI DSS, TISAX und ISO 14001 Umweltmanagement. 1993 gegründet, zählt die noris network AG zu den deutschen Pionieren auf dem Gebiet moderner IT-Dienstleistungen und betreut heute renommierte Unternehmen wie adidas AG, Consorsbank, Flughafen Nürnberg GmbH, Firmengruppe Max Bögl, Küchen Quelle GmbH, Schmetterling Reisen GmbH & Co. KG, Teambank AG u. v. m.

